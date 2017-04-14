9 أفكار مميزة لجدران المطابخ

لا تقل أهمية اختيار نوع التغطية المناسب للجدران عن أهمية اختيار الأثاث المناسب خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمطابخ، حيث عادةً ما نرغب في الوصول للمزيج المثالي من العملية والشكل الجمالي في نفس لوقت، وهناك العديد من الأفكار التي تناسب مختلف الأنماط والتي يتم استخدامها بما يناسب الذوق الشخصي لصاحب المكان. وهنا نعرض أفكار لتزيين جدران المطابخ، والتي تناسب احتياجات الجميع سواء من حيث العملية أو من حيث الشكل النهائي المناسب.
إذا كنت تفضل المطابخ العصرية وترغب في تجربة مزيج مختلف من العناصر والخامات يمكنك اختيار هذا الأسلوب الذي يجمع ما بين النمط الصناعي والنمط العصري بأناقة فريدة. ففي هذا النموذج تم استخدام ألواح خشبية لتبطين الجدران بشكل يتناسب مع الأرضية البيضاء، وقد اكتملت الصورة الكلية لهذا المطبخ الشبابي باستخدام قطع الأثاث المعدنية البسيطة التي تماشت بشكل كبير مع الأنماط المستخدمة.
يعتبر الطوب من العناصر الكلاسيكية الخالدة التي لا يخبو سحرها مع مرور الوقت سواء تم استخدام الطوب الملون أو طوب بألوان محايدة في حالتيه اللامع وغير اللامع، أيضًا يمكن استخدامه في أحجام المطابخ المختلفة سواء صغيرة أو كبيرة فهو حل عملي مناسب لتغطية جدران المطبخ.
الأسطح اللامعة البراقة تعكس الإضاءة في المطبخ لتُشعرك بالاتساع وفي نفس الوقت تُضفي شعور بالراحة والنظافة، ويمكنك استخدام بلاطات بأحجام مخصصة لصنع جدار متصل بسطح العمل لمنع تسريب المياه ولجعل المكان أكثر أناقة.
إذا كنت ترغب في مطبخ عصري مع لمحة من الأناقة الكلاسيكية يمكنك استخدام بلاط رخامي يعكس نفس تأثير الرخام الأنيق، والذي سيُضيف لمسة فاخرة لمطبخك وسيكون العنصر المُكمل لشكل يجمع بتوازن بين كل العناصر.
للمسة سحرية أنيقة وسهولة فائقة في التنظيف يمكنك استخدام البلاط والفسيفساء، وفي نفس الوقت فأن الفسيفساء يمكن أن تمنح مطبخ شكل مريح جميل بالإضافة على أنه من الممكن تنفيذ مختلف الأشكال والتصميمات التي تناسب جميع الأذواق والأنماط.
الألوان المحايدة دائمًا ما يكون لها رونقها الخاص، فهي تُعطي للجدران شكل طبيعي يجعلك تُركز على الأثاث وباقي عناصر التصميم مما يمنحك الفرصة للتنويع والاختيار ما بين الاشكال والأنماط العديدة بما يناسب المساحة والذوق الشخصي، بالإضافة إلى أن استخدام الألوان المحايدة الفاتحة تُعطي شعور باتساع المكان.
وجود لوح كتابة بطول الجدار يمنحك فرصة لمزيد من التفاعل في مطبخك، حيث يمكن إضافة الصور أو الرسومات أو كتابة تعليقات أو قوائم الطعام والوصفات والملاحظات بشكل يُضيف بعض العصرية والحيوية المتغيرة لمطبخك.
اللون الأبيض عادةً ما يمنحك أناقة كلاسيكية ذات رونق خاص، وفي هذا النموذج تم التركيز على اللون الأبيض الذي عكس الإضاءة الطبيعية من النافذة لإحساس بالاتساع والعمق، بالإضافة إلى أنه تم استخدام بلاط ثلاثي الأبعاد على الجدران لمنح المطبخ بعض الحيوية والعصرية.
إذا كنت ترغب بشكل طبيعي في المطبخ فاستخدام الأحجار الخام ذات الألوان المحايدة يُعطيك النتيجة المرغوبة، وفي هذا النموذج نرى أنه تم استخدام الأحجار على كل جدران المطبخ والتي تماشت مع الأرضيات البسيطة والطاولة الخشبية مما أحدث توازن في الشكل العام للمطبخ.
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