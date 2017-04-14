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9 أفكار مميزة لجدران المطابخ

Mai Elkholy Mai Elkholy
Industrial rivisitato, Design for Love Design for Love مطبخ
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لا تقل أهمية اختيار نوع التغطية المناسب للجدران عن أهمية اختيار الأثاث المناسب خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمطابخ، حيث عادةً ما نرغب في الوصول للمزيج المثالي من العملية والشكل الجمالي في نفس لوقت، وهناك العديد من الأفكار التي تناسب مختلف الأنماط والتي يتم استخدامها بما يناسب الذوق الشخصي لصاحب المكان. وهنا نعرض أفكار لتزيين جدران المطابخ، والتي تناسب احتياجات الجميع سواء من حيث العملية أو من حيث الشكل النهائي المناسب.

1. المزيج المثالي

Industrial rivisitato, Design for Love Design for Love مطبخ
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

إذا كنت تفضل المطابخ العصرية وترغب في تجربة مزيج مختلف من العناصر والخامات يمكنك اختيار هذا الأسلوب الذي يجمع ما بين النمط الصناعي والنمط العصري بأناقة فريدة. ففي هذا النموذج تم استخدام ألواح خشبية لتبطين الجدران بشكل يتناسب مع الأرضية البيضاء، وقد اكتملت الصورة الكلية لهذا المطبخ الشبابي باستخدام قطع الأثاث المعدنية البسيطة التي تماشت بشكل كبير مع الأنماط المستخدمة.

2. استخدام الطوب الملون

Wentworth Kitchen Units in Alabaster with black granite worktops and cranberry wall tiles. Statement Kitchens
Statement Kitchens

Wentworth Kitchen Units in Alabaster with black granite worktops and cranberry wall tiles.

Statement Kitchens
Statement Kitchens
Statement Kitchens

يعتبر الطوب من العناصر الكلاسيكية الخالدة التي لا يخبو سحرها مع مرور الوقت سواء تم استخدام الطوب الملون أو طوب بألوان محايدة في حالتيه اللامع وغير اللامع، أيضًا يمكن استخدامه في أحجام المطابخ المختلفة سواء صغيرة أو كبيرة فهو حل عملي مناسب لتغطية جدران المطبخ.

3. استخدام بلاطات لامعة

Mr & Mrs H, Kitchen, Byfleet Village, Surrey Raycross Interiors مطبخ Grey German Kitchen,Silestone worktops,Glass splashbacks,Siemens appliances,induction hob,design,supply,install,raycross interiors,kitchens surrey
Raycross Interiors

Mr & Mrs H, Kitchen, Byfleet Village, Surrey

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

الأسطح اللامعة البراقة تعكس الإضاءة في المطبخ لتُشعرك بالاتساع وفي نفس الوقت تُضفي شعور بالراحة والنظافة، ويمكنك استخدام بلاطات بأحجام مخصصة لصنع جدار متصل بسطح العمل لمنع تسريب المياه ولجعل المكان أكثر أناقة.

4. تأثير الرخام

Compact kitchen with marble tiles homify KitchenAccessories & textiles
homify

Compact kitchen with marble tiles

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في مطبخ عصري مع لمحة من الأناقة الكلاسيكية يمكنك استخدام بلاط رخامي يعكس نفس تأثير الرخام الأنيق، والذي سيُضيف لمسة فاخرة لمطبخك وسيكون العنصر المُكمل لشكل يجمع بتوازن بين كل العناصر.

5. استخدام الفسيفساء

Appartamento Roma Quartiere Africano, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo مطبخ
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

للمسة سحرية أنيقة وسهولة فائقة في التنظيف يمكنك استخدام البلاط والفسيفساء، وفي نفس الوقت فأن الفسيفساء يمكن أن تمنح مطبخ شكل مريح جميل بالإضافة على أنه من الممكن تنفيذ مختلف الأشكال والتصميمات التي تناسب جميع الأذواق والأنماط.

6. استخدام الألوان المحايدة على جدران المطابخ

Casa AA, De Vivo Home Design De Vivo Home Design مطبخ
De Vivo Home Design

De Vivo Home Design
De Vivo Home Design
De Vivo Home Design

الألوان المحايدة دائمًا ما يكون لها رونقها الخاص، فهي تُعطي للجدران شكل طبيعي يجعلك تُركز على الأثاث وباقي عناصر التصميم مما يمنحك الفرصة للتنويع والاختيار ما بين الاشكال والأنماط العديدة بما يناسب المساحة والذوق الشخصي، بالإضافة إلى أن استخدام الألوان المحايدة الفاتحة تُعطي شعور باتساع المكان.

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7. تصميم جدار يصلح كلوح كتابة

Apartament w Krakowie o powierzchni 113 m, AvoCADo AvoCADo مطبخ
AvoCADo

AvoCADo
AvoCADo
AvoCADo

وجود لوح كتابة بطول الجدار يمنحك فرصة لمزيد من التفاعل في مطبخك، حيث يمكن إضافة الصور أو الرسومات أو كتابة تعليقات أو قوائم الطعام والوصفات والملاحظات بشكل يُضيف بعض العصرية والحيوية المتغيرة لمطبخك.

8. أناقة اللون الأبيض

Metro, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

اللون الأبيض عادةً ما يمنحك أناقة كلاسيكية ذات رونق خاص، وفي هذا النموذج تم التركيز على اللون الأبيض الذي عكس الإضاءة الطبيعية من النافذة لإحساس بالاتساع والعمق، بالإضافة إلى أنه تم استخدام بلاط ثلاثي الأبعاد على الجدران لمنح المطبخ بعض الحيوية والعصرية.

9. استخدام الحجارة

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

إذا كنت ترغب بشكل طبيعي في المطبخ فاستخدام الأحجار الخام ذات الألوان المحايدة يُعطيك النتيجة المرغوبة، وفي هذا النموذج نرى أنه تم استخدام الأحجار على كل جدران المطبخ والتي تماشت مع الأرضيات البسيطة والطاولة الخشبية مما أحدث توازن في الشكل العام للمطبخ.

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