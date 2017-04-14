9 نصائح لتقوم بتصميم شقتك بدون إنفاق ثروة

يحلم الكثير من الأشخاص بمنزل مفروش بالكامل ومُصمم بشكل جذاب مثل الصور التي قد نراها في المجلات؛ لكن البعض قد يظن أنه للحصول على مثل هذا المنزل يجب إنفاق ثروة هائلة، إلا أن الوضع عكس ذلك. حيث يمكنك إنشاء منزل جميل ومريح وفريد من نوعه بدون بذل الكثير من الجهد وإنفاق الكثير من الأموال، وهنا نعرض بعض الأفكار المميزة التي من السهل تنفيذها دون الكثير من الوقت والمال والجهد.
كثير من الناس لا يُدركون قيمة قطع الأثاث العتيق الذي قد يمتلكونه، حيث بعد إعادة ترميم مثل هذه القطع تندمج بسهولة وأناقة مع المفروشات المعاصرة لتخلق حيوية تجمع ما بين القديم والجديد. وفي هذا النموذج تم استخدام قطع الأثاث العتيقة لصنع غرفة رومانسية أنيقة تمتزج فيها الألوان والتصاميم ومستوحاة من تصاميم غرف الطعام الأنيقة والبسيطة.
تأثيث وتزيين المنزل قد يكون مكلف؛ لكن لا يمكن التنازل بأي حال عن الأساسيات مثل الأرائك والأسرة. حيث عليك الاستثمار في مثل هذه العناصر لضمان راحتك عن طريق اختيار المواد والخامات المناسبة لك، ويمكنك بعد ذلك استثمار المبلغ المتبقي في شراء ديكورات المنزل حتى ولو كان المتبقي مبلغ صغير.
ليس عليك شراء كل قطع الأثاث في منزلك جديدة كليًا؛ حيث يمكنك إعادة استخدام قطع من أثاثك القديم بشكل جديدة مبتكر للتوفير في النفقات مثل استخدام طاولة شاي قديمة بعد تجديدها أو استخدام كرسي عتيق مع النمط العصري لإضافة لمسة شخصية جذابة.
استخدام الفينيل يعتبر من الوسائل غير المكلفة البسيطة التي تساهم في تغيير شكل الغرفة واستكمال الديكور، وهناك العديد من أشكال الفينيل التي يمكن استخدامها مع أنماط التصميم المختلفة. بالإضافة للفينيل يمكن استخدام ورق الجدران الموجود حاليًا بالعديد من الأشكال والتصاميم التي تناسب جميع الأنماط والاذواق.
تساعد الوسائد والمنسوجات مختلفة الألوان والتصاميم في تغيير شكل منزلك، حيث يمكنك استخدام مختلف أشكال الوسائد والستائر والسجاد؛ والتغيير في مثل هذه العناصر أو إضافتها كعناصر جديدة لمنزلك يساهم في تجديد الغرف دون بذل الكثير من الجهد أو إنفاق مبالغ طائلة.
استخدام الإطارات والبراويز على الجدران هو من الوسائل الكلاسيكية لتزيين منزلك وإضافة لمسة شخصية، حيث يمكنك اختيار الصور المفضلة لديك وطباعتها ووضعها في إطار مناسب لنمط تصميم المنزل أو شراء بعض المناظر الطبيعية أو العصرية بما يناسب ذوقك الخاص، ومن المهم أيضًا اختيار المكان المناسب لتعليق الإطار لإعطاء الغرفة شكل حيوي جديد.
تعتبر الإضاءة جزء مهم من ديكور أي منزل على الرغم من أن بعض الأشخاص لا يُدركون أهميتها، فالإضاءة تعتبر الأداة المثالية لتعزيز أماكن معينة في الغرفة وتساهم في تسليط الضوء على القطع المركزية بالغرفة لجذب الأنظار. وحاليًا يوجد العديد من المصابيح ذات التصميم الجذاب التي تناسب كل الأنماط والأذواق والميزانيات.
استخدام قطع أقل من الأثاث والعناصر في الغرفة بالتأكيد سيقلل بشكل كبير من التكلفة، وفي نفس الوقت فأن الفراغات والمساحات الواسعة تمنحك شعور بالراحة والاسترخاء.
تكلمنا قبل ذلك كثيرًا عن أهمية المرايا في ديكور المنزل، فهي تُعطي مظهر أنيق وتجعل المساحات تبدو أكبر مما هي عليه خاصةً إذا تم استخدامها مع الإضاءة المناسبة. وهناك الكثير من أشكال المرايا والتي تختلف من حيث الحجم والنمط والتي تمنحك الفرصة للاختيار وتخصيص الشكل المناسب لمنزلك من حيث المساحة والغرض منها.
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