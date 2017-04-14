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9 نصائح لتقوم بتصميم شقتك بدون إنفاق ثروة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
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يحلم الكثير من الأشخاص بمنزل مفروش بالكامل ومُصمم بشكل جذاب مثل الصور التي قد نراها في المجلات؛ لكن البعض قد يظن أنه للحصول على مثل هذا المنزل يجب إنفاق ثروة هائلة، إلا أن الوضع عكس ذلك. حيث يمكنك إنشاء منزل جميل ومريح وفريد من نوعه بدون بذل الكثير من الجهد وإنفاق الكثير من الأموال، وهنا نعرض بعض الأفكار المميزة التي من السهل تنفيذها دون الكثير من الوقت والمال والجهد.

1. إعادة استخدام أثاث الأسرة العتيق

Apartamento Bairro Alto, Monstros Monstros غرفة المعيشة
Monstros

Monstros
Monstros
Monstros

كثير من الناس لا يُدركون قيمة قطع الأثاث العتيق الذي قد يمتلكونه، حيث بعد إعادة ترميم مثل هذه القطع تندمج بسهولة وأناقة مع المفروشات المعاصرة لتخلق حيوية تجمع ما بين القديم والجديد. وفي هذا النموذج تم استخدام قطع الأثاث العتيقة لصنع غرفة رومانسية أنيقة تمتزج فيها الألوان والتصاميم ومستوحاة من تصاميم غرف الطعام الأنيقة والبسيطة.

2. الاستثمار في العناصر الرئيسية

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

تأثيث وتزيين المنزل قد يكون مكلف؛ لكن لا يمكن التنازل بأي حال عن الأساسيات مثل الأرائك والأسرة. حيث عليك الاستثمار في مثل هذه العناصر لضمان راحتك عن طريق اختيار المواد والخامات المناسبة لك، ويمكنك بعد ذلك استثمار المبلغ المتبقي في شراء ديكورات المنزل حتى ولو كان المتبقي مبلغ صغير.

3. إعادة الاستخدام

EL SALÓN DE JORGE Y CRISTINA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

ليس عليك شراء كل قطع الأثاث في منزلك جديدة كليًا؛ حيث يمكنك إعادة استخدام قطع من أثاثك القديم بشكل جديدة مبتكر للتوفير في النفقات مثل استخدام طاولة شاي قديمة بعد تجديدها أو استخدام كرسي عتيق مع النمط العصري لإضافة لمسة شخصية جذابة.

4. استخدام الفينيل

Vinil Decorativo, Formafantasia Formafantasia Living roomAccessories & decoration Pink
Formafantasia

Formafantasia
Formafantasia
Formafantasia

استخدام الفينيل يعتبر من الوسائل غير المكلفة البسيطة التي تساهم في تغيير شكل الغرفة واستكمال الديكور، وهناك العديد من أشكال الفينيل التي يمكن استخدامها مع أنماط التصميم المختلفة. بالإضافة للفينيل يمكن استخدام ورق الجدران الموجود حاليًا بالعديد من الأشكال والتصاميم التي تناسب جميع الأنماط والاذواق.

5. الوسائد والمنسوجات

Country Home Living Room Charlotte Crosland Interiors غرفة المعيشة
Charlotte Crosland Interiors

Country Home Living Room

Charlotte Crosland Interiors
Charlotte Crosland Interiors
Charlotte Crosland Interiors

تساعد الوسائد والمنسوجات مختلفة الألوان والتصاميم في تغيير شكل منزلك، حيث يمكنك استخدام مختلف أشكال الوسائد والستائر والسجاد؛ والتغيير في مثل هذه العناصر أو إضافتها كعناصر جديدة لمنزلك يساهم في تجديد الغرف دون بذل الكثير من الجهد أو إنفاق مبالغ طائلة.

6. استخدام البراويز والإطارات

Decoração de apartamento particular, Staging Factory Staging Factory Living roomAccessories & decoration
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

استخدام الإطارات والبراويز على الجدران هو من الوسائل الكلاسيكية لتزيين منزلك وإضافة لمسة شخصية، حيث يمكنك اختيار الصور المفضلة لديك وطباعتها ووضعها في إطار مناسب لنمط تصميم المنزل أو شراء بعض المناظر الطبيعية أو العصرية بما يناسب ذوقك الخاص، ومن المهم أيضًا اختيار المكان المناسب لتعليق الإطار لإعطاء الغرفة شكل حيوي جديد.

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7. استغلال الإضاءة

Sala Apartamento Compacto, Carmen Calixto Arquitetura Carmen Calixto Arquitetura غرفة المعيشة الخرسانة Grey
Carmen Calixto Arquitetura

Carmen Calixto Arquitetura
Carmen Calixto Arquitetura
Carmen Calixto Arquitetura

تعتبر الإضاءة جزء مهم من ديكور أي منزل على الرغم من أن بعض الأشخاص لا يُدركون أهميتها، فالإضاءة تعتبر الأداة المثالية لتعزيز أماكن معينة في الغرفة وتساهم في تسليط الضوء على القطع المركزية بالغرفة لجذب الأنظار. وحاليًا يوجد العديد من المصابيح ذات التصميم الجذاب التي تناسب كل الأنماط والأذواق والميزانيات.

8. مزايا الفراغات

Recycle Time Bubi collage HouseholdAccessories & decoration
Bubi collage

Recycle Time

Bubi collage
Bubi collage
Bubi collage

استخدام قطع أقل من الأثاث والعناصر في الغرفة بالتأكيد سيقلل بشكل كبير من التكلفة، وفي نفس الوقت فأن الفراغات والمساحات الواسعة تمنحك شعور بالراحة والاسترخاء.

9. استخدام المرايا

Sala estar MO'14, Boutique Interiores Boutique Interiores مساحات تجارية Blue صالة مناسبات
Boutique Interiores

Boutique Interiores
Boutique Interiores
Boutique Interiores

تكلمنا قبل ذلك كثيرًا عن أهمية المرايا في ديكور المنزل، فهي تُعطي مظهر أنيق وتجعل المساحات تبدو أكبر مما هي عليه خاصةً إذا تم استخدامها مع الإضاءة المناسبة. وهناك الكثير من أشكال المرايا والتي تختلف من حيث الحجم والنمط والتي تمنحك الفرصة للاختيار وتخصيص الشكل المناسب لمنزلك من حيث المساحة والغرض منها.

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حافظ على حديقتك جميلة بمجهود بسيط وميزانية قليلة
9 نصائح لتقوم بتصميم شقتك بدون إنفاق ثروة

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