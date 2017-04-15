الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 تصميم لحدائق بأعشاب عطرية تمنح منزلك جو خاص

Mai Elkholy Mai Elkholy
jardin sur l'eau, Coaching Paysage Coaching Paysage حديقة
Loading admin actions …

الكثير من الأشخاص يهوون العمل في حدائقهم بأنفسهم لتزيينها بالطريقة التي يفضلونها، وهو الأمر الذي قد يساعدهم بشكل كبير على الاسترخاء والشعور بالتوافق مع البيئة المحيطة. وفي الكثير من الأحيان قد يكون من الأفضل استغلال الحديقة لزراعة بعض النباتات العطرية والاعشاب إلى جانب نباتات الزينة والزهور الجميلة، والتي قد تساعدك في تنمية قدراتك الطهوية باستخدام الأعشاب الطازجة التي قمت بزراعتها بنفسك.

يمكنك تحويل حديقتك ببساطة لجنة مُزهرة تقوم فيها بزرع الأعشاب والتوابل إلى جانب النباتات الأخرى والتي يمكنك استهلاكها في الوقت الذي ترغب فيه، وهنا نعرض بعض الأفكار لحدائق داخلية وخارجية يمكنها مساعدتك في تنفيذ كثل هذه الفكرة.

1.اختيار الأعشاب المناسبة ووضعها في إناء معلق

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores حديقة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

في هذا التصميم تم استخدام الأواني المعلقة لعمل حديقة علوية للأعشاب إعطاء كل جمالي مميز.

2. المساحات الخارجية الضيقة

Jardim de Ervas, Baccari Interiores Studio Design Baccari Interiores Studio Design حديقة
Baccari Interiores Studio Design

Baccari Interiores Studio Design
Baccari Interiores Studio Design
Baccari Interiores Studio Design

إذا كنت تملك مساحة خارجية صغيرة يمكنك استغلال أي مساحات متوفرة لصنع حديقة عطرية سواء باستخدام اوعية نباتات معلقة أو في الفراغات الجانبية أو أي مساحة متوفرة.

3. حديقة عطرية في المطبخ

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design KitchenKitchen utensils
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

يمكن عمل حديقة عطرية بسيطة في المطبخ لتكون قريبة منك أثناء الطهي، ويمكنك وضعها في المكان المناسب لك واستغلال الخيارات المتاحة مثل ما حدث في هذا النموذج الذي تم فيه استغلال الحامل بالمطبخ لتعليق أوعية النباتات العطرية او العشبية.

4. إعادة التدوير

Palets&Deco, Palets&Deco Palets&Deco GardenPlant pots & vases
Palets&amp;Deco

Palets&Deco
Palets&amp;Deco
Palets&Deco

يمكن إعادة تدوير قاعدة خشبية قديمة لصنع حديقة معلقة.

5. عدم وجود مساحة صالحة

Nomad, Miriam Josi Miriam Josi
Miriam Josi

Nomad

Miriam Josi
Miriam Josi
Miriam Josi

إذا كنت تعتقد أنك لا تملك مساحة كافية لعمل حديقة عشبية يمكنك التفكير خارج الصندوق، فهناك دائمًا مجال لتعليق بعض أوعية النباتات في السقف سواء في الشرفة او إلى جانب نافذة المطبخ.

6. استخدام المقاعد القديمة

Jardim de Ervas, Baccari Interiores Studio Design Baccari Interiores Studio Design Interior landscaping
Baccari Interiores Studio Design

Baccari Interiores Studio Design
Baccari Interiores Studio Design
Baccari Interiores Studio Design

يمكنك استغلال المقاعد القديمة لصنع حديقة متعددة الطوابق مثل الموجودة في هذا النموذج لخلق مساحة أكبر لنباتاتك.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. حديقة معلقة في الشرفة

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

في هذا النموذج نرى انه تم حديقة عشبية معلقة بسيطة عن طريق وضع حامل خشبي بسيط، واستغلال باقي مساحة الشرفة لنباتات الزينة.

8. اختيار خامات بديلة

Original Ball Mason Jars Tramps (UK) Ltd مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
Tramps (UK) Ltd

Original Ball Mason Jars

Tramps (UK) Ltd
Tramps (UK) Ltd
Tramps (UK) Ltd

يمكنك الاختيار ما بين مختلف الخامات لصنع اوعية مناسبة لنباتاتك، ففي هذا النموذج تم اختيار أوعية زجاجية لتمنح المكان مظهر ريفي بسيط وفي نفس الوقت تكون عملية لزرع مختلف أنواع الأعشاب.

9. استخدام لوح كتابة لصنع حديقة داخلية

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo حديقة خشب
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

يمكنك صنع حديقة عشبية داخلية وتعليقها على لوح كتابة حتى تتمكن من كتابة نوع الأعشاب بجانب كل نوع لتحصل على أعشاب طازجة وفي نفس الوقت شكل عصري أنيق.

10. آنية جانبية في الحديقة

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London حديقة
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

يمكن إضافة الأعشاب ببساطة لحديقتك في آنية فخارية جانبية يتم وضعها بشكل مناسب إلى جانب النباتات الأخرى.

11. حديقة على الطراز الصناعي

HUERTO URBANO 45/90, Mono Studio Mono Studio GardenPlant pots & vases
Mono Studio

Mono Studio
Mono Studio
Mono Studio

إذا كنت تفضل الطراز الصناعي فيمكنك استخدام مثل هذا النموذج الذي تم فيه استخدام قطع بلاستيكية منحنية لوضع نباتات من الجانبين.

12. استغلال الحافة الطويلة للشرفة

Визуализации Интерьера в скандинавском стиле, Alyona Musina Alyona Musina بلكونة أو شرفة
Alyona Musina

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

إذا كنت تملك شرفة بحافة مرتفعة فيمكنك استغلالها لتعليق آنية الأعشاب.

13. مشهد جمالي مميز

Interior de estudio, jardines verticales jardines verticales GardenPlants & flowers
jardines verticales

jardines verticales
jardines verticales
jardines verticales

يمكنك دائمًا تنفيذ أفكار مبتكرة غير تقليدية للحصول على حديقة مختلفة مذهلة تظهر فيها لمستك الشخصية.

14. استغلال أرفف المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا النموذج تم وضع اوعية النباتات العطرية والعشبية على أرفف المطبخ لتكون قريبة من مكان الطهي وفي نفس الوقت تمنح المكان رائحة عطرية جذابة.

15. إنشاء مكان خاص في الحديقة الخلفية

jardin sur l'eau, Coaching Paysage Coaching Paysage حديقة
Coaching Paysage

Coaching Paysage
Coaching Paysage
Coaching Paysage

يمكنك إنشاء بيت زجاجي في الحديقة الخلفية واستخدامه لدمج نباتات الزينة مع النباتات العشبية.

16. استغلال الجدران الطويلة

Bambootec , Bambootec Bambootec حديقة
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

الجدران المرتفعة تمنحك الفرصة لإنشاء حديقة معلقة وتصميمها بشكل جمالي حسب ذوقك الخاص.

17. استغلال مصباح الغرفة

Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design HouseholdPlants & accessories
Solid Interior Design

Solid Interior Design
Solid Interior Design
Solid Interior Design

قد تكون هذه الفكرة غريبة للبعض ولكنها فكرة عملية للحصول على حديقة أعشاب بسيطة، فهنا تم استغلال مصباح الغرفة ووضع أوعية نباتات خفيفة معلقة منحت شكل جمالي مبتكر.

18. أفكار عملية بسيطة

Decoração com plantas naturais, Interior Vivo Interior Vivo Balconies, verandas & terracesPlants & flowers الحديد / الصلب
Interior Vivo

Interior Vivo
Interior Vivo
Interior Vivo

إذا كنت تميل للبساطة فيمكنك تعليق أوعية نباتات بسيطة على جانب الشرفة مثل هذا النموذج فيي بسيطة وفي نفس الوقت تؤدي الغرض منها.

19. أفكار مبتكرة

Decoración al aire libre, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com GardenAccessories & decoration
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

الحدائق العطرية والعشبية بسيطة في تنفيذها حيث يمكنك استخدام أي نوع من الاوعية المتاحة لديك مما يمنحك الفرصة لإعادة تدوير الاوعية القديمة لديك.

20. حامل نباتات متعدد الأماكن

Pixel Garden na balkonie , Pixel Garden Pixel Garden Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
Pixel Garden

Pixel Garden
Pixel Garden
Pixel Garden

يمكنك شراء مثل هذا الحامل البسيط من الأماكن المخصصة لبيع مستلزمات البستنة، وهو يمنحك الفرصة لزراعة العديد من أنواع الأعشاب المختلفة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 9 نصائح لتقوم بتصميم شقتك بدون إنفاق ثروة.

تجديد شقة بتكلفة 37 ألف يورو!
20 تصميم لحدائق بأعشاب عطرية لمنح منزلك جو خاص

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً