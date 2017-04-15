20 تصميم لحدائق بأعشاب عطرية تمنح منزلك جو خاص

الكثير من الأشخاص يهوون العمل في حدائقهم بأنفسهم لتزيينها بالطريقة التي يفضلونها، وهو الأمر الذي قد يساعدهم بشكل كبير على الاسترخاء والشعور بالتوافق مع البيئة المحيطة. وفي الكثير من الأحيان قد يكون من الأفضل استغلال الحديقة لزراعة بعض النباتات العطرية والاعشاب إلى جانب نباتات الزينة والزهور الجميلة، والتي قد تساعدك في تنمية قدراتك الطهوية باستخدام الأعشاب الطازجة التي قمت بزراعتها بنفسك.

يمكنك تحويل حديقتك ببساطة لجنة مُزهرة تقوم فيها بزرع الأعشاب والتوابل إلى جانب النباتات الأخرى والتي يمكنك استهلاكها في الوقت الذي ترغب فيه، وهنا نعرض بعض الأفكار لحدائق داخلية وخارجية يمكنها مساعدتك في تنفيذ كثل هذه الفكرة.