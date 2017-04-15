20 تصميم لحدائق بأعشاب عطرية تمنح منزلك جو خاص

الكثير من الأشخاص يهوون العمل في حدائقهم بأنفسهم لتزيينها بالطريقة التي يفضلونها، وهو الأمر الذي قد يساعدهم بشكل كبير على الاسترخاء والشعور بالتوافق مع البيئة المحيطة. وفي الكثير من الأحيان قد يكون من الأفضل استغلال الحديقة لزراعة بعض النباتات العطرية والاعشاب إلى جانب نباتات الزينة والزهور الجميلة، والتي قد تساعدك في تنمية قدراتك الطهوية باستخدام الأعشاب الطازجة التي قمت بزراعتها بنفسك.
يمكنك تحويل حديقتك ببساطة لجنة مُزهرة تقوم فيها بزرع الأعشاب والتوابل إلى جانب النباتات الأخرى والتي يمكنك استهلاكها في الوقت الذي ترغب فيه، وهنا نعرض بعض الأفكار لحدائق داخلية وخارجية يمكنها مساعدتك في تنفيذ كثل هذه الفكرة.
في هذا التصميم تم استخدام الأواني المعلقة لعمل حديقة علوية للأعشاب إعطاء كل جمالي مميز.
إذا كنت تملك مساحة خارجية صغيرة يمكنك استغلال أي مساحات متوفرة لصنع حديقة عطرية سواء باستخدام اوعية نباتات معلقة أو في الفراغات الجانبية أو أي مساحة متوفرة.
يمكن عمل حديقة عطرية بسيطة في المطبخ لتكون قريبة منك أثناء الطهي، ويمكنك وضعها في المكان المناسب لك واستغلال الخيارات المتاحة مثل ما حدث في هذا النموذج الذي تم فيه استغلال الحامل بالمطبخ لتعليق أوعية النباتات العطرية او العشبية.
يمكن إعادة تدوير قاعدة خشبية قديمة لصنع حديقة معلقة.
إذا كنت تعتقد أنك لا تملك مساحة كافية لعمل حديقة عشبية يمكنك التفكير خارج الصندوق، فهناك دائمًا مجال لتعليق بعض أوعية النباتات في السقف سواء في الشرفة او إلى جانب نافذة المطبخ.
يمكنك استغلال المقاعد القديمة لصنع حديقة متعددة الطوابق مثل الموجودة في هذا النموذج لخلق مساحة أكبر لنباتاتك.
في هذا النموذج نرى انه تم حديقة عشبية معلقة بسيطة عن طريق وضع حامل خشبي بسيط، واستغلال باقي مساحة الشرفة لنباتات الزينة.
يمكنك الاختيار ما بين مختلف الخامات لصنع اوعية مناسبة لنباتاتك، ففي هذا النموذج تم اختيار أوعية زجاجية لتمنح المكان مظهر ريفي بسيط وفي نفس الوقت تكون عملية لزرع مختلف أنواع الأعشاب.
يمكنك صنع حديقة عشبية داخلية وتعليقها على لوح كتابة حتى تتمكن من كتابة نوع الأعشاب بجانب كل نوع لتحصل على أعشاب طازجة وفي نفس الوقت شكل عصري أنيق.
يمكن إضافة الأعشاب ببساطة لحديقتك في آنية فخارية جانبية يتم وضعها بشكل مناسب إلى جانب النباتات الأخرى.
إذا كنت تفضل الطراز الصناعي فيمكنك استخدام مثل هذا النموذج الذي تم فيه استخدام قطع بلاستيكية منحنية لوضع نباتات من الجانبين.
إذا كنت تملك شرفة بحافة مرتفعة فيمكنك استغلالها لتعليق آنية الأعشاب.
يمكنك دائمًا تنفيذ أفكار مبتكرة غير تقليدية للحصول على حديقة مختلفة مذهلة تظهر فيها لمستك الشخصية.
في هذا النموذج تم وضع اوعية النباتات العطرية والعشبية على أرفف المطبخ لتكون قريبة من مكان الطهي وفي نفس الوقت تمنح المكان رائحة عطرية جذابة.
يمكنك إنشاء بيت زجاجي في الحديقة الخلفية واستخدامه لدمج نباتات الزينة مع النباتات العشبية.
الجدران المرتفعة تمنحك الفرصة لإنشاء حديقة معلقة وتصميمها بشكل جمالي حسب ذوقك الخاص.
قد تكون هذه الفكرة غريبة للبعض ولكنها فكرة عملية للحصول على حديقة أعشاب بسيطة، فهنا تم استغلال مصباح الغرفة ووضع أوعية نباتات خفيفة معلقة منحت شكل جمالي مبتكر.
إذا كنت تميل للبساطة فيمكنك تعليق أوعية نباتات بسيطة على جانب الشرفة مثل هذا النموذج فيي بسيطة وفي نفس الوقت تؤدي الغرض منها.
الحدائق العطرية والعشبية بسيطة في تنفيذها حيث يمكنك استخدام أي نوع من الاوعية المتاحة لديك مما يمنحك الفرصة لإعادة تدوير الاوعية القديمة لديك.
يمكنك شراء مثل هذا الحامل البسيط من الأماكن المخصصة لبيع مستلزمات البستنة، وهو يمنحك الفرصة لزراعة العديد من أنواع الأعشاب المختلفة.
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