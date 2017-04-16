12 فكرة ملهمة لتصميم جدران الحمامات

إذا كنت ترغب في إعادة تصميم الحمام فأن استخدام ورق الجدران أو أي نوع من التغطية المناسبة يمنح الحمام شكل مختلف كليًا، وعلى الرغم من أن الجدران هي من أقل العناصر التي يتم التفكير فيها عند إعادة التصميم إلا أنها قد تكون من أهم العناصر. واليوم هناك العديد من الاختيارات والأفكار التي ستساعدك في تزيين الجدار بأناقة وإبداع لتحويله إلى مكان مميز.

وهنا نعرض بعض الصور لبعض الأفكار لتغطيات الجدران مثل الفسيفساء واللوحات الجدارية التي يتم صنعها باستخدام البلاط، بالإضافة لعدد من الطرق المبتكرة لطلاء جدران الحمامات بما يناسب ذوقك الخاص.