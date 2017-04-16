12 فكرة ملهمة لتصميم جدران الحمامات

إذا كنت ترغب في إعادة تصميم الحمام فأن استخدام ورق الجدران أو أي نوع من التغطية المناسبة يمنح الحمام شكل مختلف كليًا، وعلى الرغم من أن الجدران هي من أقل العناصر التي يتم التفكير فيها عند إعادة التصميم إلا أنها قد تكون من أهم العناصر. واليوم هناك العديد من الاختيارات والأفكار التي ستساعدك في تزيين الجدار بأناقة وإبداع لتحويله إلى مكان مميز.
وهنا نعرض بعض الصور لبعض الأفكار لتغطيات الجدران مثل الفسيفساء واللوحات الجدارية التي يتم صنعها باستخدام البلاط، بالإضافة لعدد من الطرق المبتكرة لطلاء جدران الحمامات بما يناسب ذوقك الخاص.
تعتبر الفسيفساء من أقدم أنواع تغطيات الجدران المستخدمة في التاريخ البشري، ومازالت حتى اليوم من أكثر التغطيات المفضلة لأغلب مصممي الديكور؛ حيث يمكن استخدامها في إنشاء تركيبات مختلفة على الجدران كاملة أو حتى على أجزاء محددة. وفي هذا النموذج تم استخدام الفسيفساء مع طلاء جدران بألوان محايدة بشكل متجانس أضاف عمق وبعد للمكان.
تعتبر الأحجار من أفضل الخامات ذات النمط البسيط المستخدمة في التصميم الداخلي، ويمكن استخدام الأحجار لتغطية جدران الحمامات لصنع حمام على الطراز المعاصر بتباين معقد.
يعتبر البلاط من أكثر التغطيات التقليدية والاقتصادية في نفس الوقت، ويسمح لك البلاط الملون بعمل العديد من أشكال الأنماط بما يناسب ذوقك الخاص كما يظهر في هذا التصميم بالنقوش المستوحاة من تصميمات الستينات والسبعينات.
على الرغم من أن الخشب من التغطيات المثالية التي تجعل حمامك دافئ ومريح إلا أنه هناك مشاكل تترافق مع استخدامه مثل الآثار السلبية للرطوبة بسبب كون الخشب غير مقاوم للماء، لذا فمن الأفضل عند استخدام الخشب للتغطية هي استخدام طبقة تغطية خاصة للحماية أو استخدام البلاط الذي يُعطي نفس تأثير الخشب.
استخدام الطوب المطلي باللون الأبيض هو من أحدث صيحات تصميم جدران الحمامات، وهو مناسب لأي نمط سواء كان الحمام على الطراز التقليدي أو العصري أو الصناعي.
هناك العديد من المزايا التي تأتي مع استخدام السيراميك للتغطية، فبالإضافة لسهولة تنظيفه فالسيراميك يأتي في العديد من الأشكال التي تمنحك مختلف التأثيرات على الجدران.
الخزف الحجري من المواد التي يتم استخدامها كثيرًا في الفترة الأخيرة بسبب قدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة والتكييف مع الأنماط المختلفة، بالإضافة لكون الخزف الحجري مقاوم للخدوش والرطوبة مما يجعله خامة مناسبة للاستخدام مع العديد من الخامات الأخرى.
إذا كنت من محبي الطراز الاسكندنافي فقد يُعجبك الخشب المرسوم، وهو مثالي لتصميم حمامي شبابي به لمسة حيوية؛ لكن يفضل استخدام طلاء مقاوم للماء والرطوبة.
لتصميم حمام على الطراز الصناعي يمكنك الاستغناء عن تغطية أحد الجدران ليظهر الطوب، وفي هذا النموذج تم ترك أحد الجدران بلا تغطية واستخدام اللون الأبيض ليكون اللون السائد في باقي الحمام مما أعطى تباين وتناسق جذاب على النمط الصناعي.
لتصميم حمام على الطراز التقليدي الأصيل يمكنك تغطية الجدران بالزجاج الملون، فكما نرى في هذا التصميم تم استخدام البلاطات الزجاجية الملونة حول المرآة مما أعطى شكل حيوي مميز.
لمحبي الرومانسية يمكنهم اللجوء لاستخدام هذا النمط الكلاسيكي والذي تم فيه تزيين الجدار بلوحة جدارية رقيقة بألوان محايدة ممزوجة بالقليل من اللون الأخضر بشكل أنيق.
إذا كنت من محبي الخروج عن المألوف يمكنك استخدام العشب الصناعي لإضافة لمسة شخصية سهلة التنفيذ واقتصادية.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، 20 تصميم لحدائق بأعشاب عطرية تمنح منزلك جو خاص.