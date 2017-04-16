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12 فكرة ملهمة لتصميم جدران الحمامات

Mai Elkholy Mai Elkholy
Baño LQ, laura zilinski arquitecta laura zilinski arquitecta
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إذا كنت ترغب في إعادة تصميم الحمام فأن استخدام ورق الجدران أو أي نوع من التغطية المناسبة يمنح الحمام شكل مختلف كليًا، وعلى الرغم من أن الجدران هي من أقل العناصر التي يتم التفكير فيها عند إعادة التصميم إلا أنها قد تكون من أهم العناصر. واليوم هناك العديد من الاختيارات والأفكار التي ستساعدك في تزيين الجدار بأناقة وإبداع لتحويله إلى مكان مميز.

وهنا نعرض بعض الصور لبعض الأفكار لتغطيات الجدران مثل الفسيفساء واللوحات الجدارية التي يتم صنعها باستخدام البلاط، بالإضافة لعدد من الطرق المبتكرة لطلاء جدران الحمامات بما يناسب ذوقك الخاص.

1. استخدام الفسيفساء

Baño LQ, laura zilinski arquitecta laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta

laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta

تعتبر الفسيفساء من أقدم أنواع تغطيات الجدران المستخدمة في التاريخ البشري، ومازالت حتى اليوم من أكثر التغطيات المفضلة لأغلب مصممي الديكور؛ حيث يمكن استخدامها في إنشاء تركيبات مختلفة على الجدران كاملة أو حتى على أجزاء محددة. وفي هذا النموذج تم استخدام الفسيفساء مع طلاء جدران بألوان محايدة بشكل متجانس أضاف عمق وبعد للمكان.

2. استخدام الأحجار

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos BathroomBathtubs & showers
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

تعتبر الأحجار من أفضل الخامات ذات النمط البسيط المستخدمة في التصميم الداخلي، ويمكن استخدام الأحجار لتغطية جدران الحمامات لصنع حمام على الطراز المعاصر بتباين معقد.

3. استخدام البلاط لصنع أشكال ساحرة

El baño de Víctor , Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager حمام
Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager

Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager
Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager
Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager

يعتبر البلاط من أكثر التغطيات التقليدية والاقتصادية في نفس الوقت، ويسمح لك البلاط الملون بعمل العديد من أشكال الأنماط بما يناسب ذوقك الخاص كما يظهر في هذا التصميم بالنقوش المستوحاة من تصميمات الستينات والسبعينات.

4. استخدام الخشب

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén حمام خشب Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

على الرغم من أن الخشب من التغطيات المثالية التي تجعل حمامك دافئ ومريح إلا أنه هناك مشاكل تترافق مع استخدامه مثل الآثار السلبية للرطوبة بسبب كون الخشب غير مقاوم للماء، لذا فمن الأفضل عند استخدام الخشب للتغطية هي استخدام طبقة تغطية خاصة للحماية أو استخدام البلاط الذي يُعطي نفس تأثير الخشب.

5. الطوب الملون

El baño de Víctor , Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager حمام
Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager

Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager
Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager
Diseñadora de Interiores, Decoradora y Home Stager

استخدام الطوب المطلي باللون الأبيض هو من أحدث صيحات تصميم جدران الحمامات، وهو مناسب لأي نمط سواء كان الحمام على الطراز التقليدي أو العصري أو الصناعي.

6. استخدام السيراميك

Umbau EFH Buchrain, MALMENDIER Innenarchitektur MALMENDIER Innenarchitektur حمام
MALMENDIER Innenarchitektur

MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur

هناك العديد من المزايا التي تأتي مع استخدام السيراميك للتغطية، فبالإضافة لسهولة تنظيفه فالسيراميك يأتي في العديد من الأشكال التي تمنحك مختلف التأثيرات على الجدران.

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7. استخدام الخزف الحجري

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

الخزف الحجري من المواد التي يتم استخدامها كثيرًا في الفترة الأخيرة بسبب قدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة والتكييف مع الأنماط المختلفة، بالإضافة لكون الخزف الحجري مقاوم للخدوش والرطوبة مما يجعله خامة مناسبة للاستخدام مع العديد من الخامات الأخرى.

8. استخدام الخشب المدهون

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs حمام
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

إذا كنت من محبي الطراز الاسكندنافي فقد يُعجبك الخشب المرسوم، وهو مثالي لتصميم حمامي شبابي به لمسة حيوية؛ لكن يفضل استخدام طلاء مقاوم للماء والرطوبة.

9. البناء بالطوب

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture حمام
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

لتصميم حمام على الطراز الصناعي يمكنك الاستغناء عن تغطية أحد الجدران ليظهر الطوب، وفي هذا النموذج تم ترك أحد الجدران بلا تغطية واستخدام اللون الأبيض ليكون اللون السائد في باقي الحمام مما أعطى تباين وتناسق جذاب على النمط الصناعي.

10. استخدام الزجاج

Casa VSP + JUR, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] حمام
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

لتصميم حمام على الطراز التقليدي الأصيل يمكنك تغطية الجدران بالزجاج الملون، فكما نرى في هذا التصميم تم استخدام البلاطات الزجاجية الملونة حول المرآة مما أعطى شكل حيوي مميز.

11. تعليق لوحة جدارية

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS حمام
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

لمحبي الرومانسية يمكنهم اللجوء لاستخدام هذا النمط الكلاسيكي والذي تم فيه تزيين الجدار بلوحة جدارية رقيقة بألوان محايدة ممزوجة بالقليل من اللون الأخضر بشكل أنيق.

12. استخدام العشب الصناعي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي الخروج عن المألوف يمكنك استخدام العشب الصناعي لإضافة لمسة شخصية سهلة التنفيذ واقتصادية.

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12 فكرة ملهمة لتصميم جدران الحمامات

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