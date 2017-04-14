عملية إعادة تأهيل متكاملة أعادت الحياة لهذه الشقة

اليوم نأخذكم في جولة لتروا بأنفسكم عملية إعادة تأهيل هذا المنزل، فهذا التدخل أظهر المنزل بشكل مختلف وقام بتحسين الفراغ وخلق مساحات جديدة نتيجة لاستخدام الغرف بشكل مختلف وجديد.
تم تجديد المساحات الخارجية وغرفتي النوم كما تم تجديد السباكة بالكامل، تم عمل غرفة ملابس جديدة في غرفة النوم الرئيسية، كما تم عمل مساحة للشواء في التراس. تم إضافة نوافذ جديدة، كما سنحت الفرصة لتغير منافذ التدفئة والصوت المركزيان وأيضاً تغير شبكات تغذية المياة والصرف، الكهرباء والاتصالات والتدفئة المركزية باستخدام دفايات وغلايات. كما تم طلاء الأرضيات الخشبية والخزانات والأثاث في الغرف كما تم تغير طاقم الحمامات وتغير البلاطات السيراميكية والطلاء.
هذا التجديد يرجع الفضل له لمكتب Novacobe للبناء والتجديد والذي بدونه لما كان المنزل بهذا الشكل والمظهر المتالق والذي سنراه سوياً في هذا المقال.
أنظر لشكل هذا المنزل من قبل التجديد فقد كان مظلماً وكئيباً وله أرضيات قديمة وحوائط تفصل بين الغرف، أبواب قديمة، شبابيك قديمة كما كان نظام التدفئة أيضاً متهالك وغير مريح لساكنية ولذك فقد كان التدخل واجباً.
هذه هي نفس الغرفة ولكن بعد التجديد، فأنظر كيف تبدو جديدة ومشرقة ومحببة للنفس مع هذه اللمسات المودرن، فقد تم إخفاء الخزانات لتصبح تيدو بشكل مدمج وذكي، كما تم توزيع سبوتات لتوزيع أفضل للإضاءة.
ما لم يدركه ساكني هذا البيت أن التغير سيكون جذري لهذه الدرجة فقد تم توفير وخلق مساحات جديدة في المنزل. ففي هذه الصورة نرى غرفة معيشة ذات لمسات الطراز المودرن تبدو متسعة ويطغى عليها اللون الأبيض والخشب الفاتح كما لم ينسى المصمم توفير المساحات التخزينية بعرض حائط الغرفة بالإضافة للمدفئة لتعطى أكثر راحة للغرف.
أعطى تغير مكان الحمام الفرصة لتوفير غرفة ملابس جديدة على الطراز المودرن كما أنها تتسع للكثير من المساحة التخزينية والذي نتج عنه غرفة ملابس رائعة.
الحمام القديم كان يعاني من مشكلات في الرطوبة والتي ظهرت على الحوائط، ولكن تم إعادة بناؤه و تجديده تماماً مع تحسين المساحة واستغلالها بشكل أفضل بإختيار الألوان والأثاث. الألوان هادئة بين الأزرق السماوي والأبيض الذي يطغى على التصميم كما تم إضافة مرآة بعرض الحمام تضيف اتساع للحمام.
تفصيلة إضافية للحمام الأخر والذي كما نرى فهو عبارة عن تصميم يطغى عليه التصميم المودرن بلونين مختلفين ومتباينين للسيراميك والذان يتماشيان سوياً مع اللون الأبيض في طاقم الحمام. هذا التصميم أضاف راحة وأناقة على الحمام كما استغل المساحة بأفضل استغلال وخاصة مع وجود اكسسوارات إضافية.