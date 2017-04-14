عملية إعادة تأهيل متكاملة أعادت الحياة لهذه الشقة

اليوم نأخذكم في جولة لتروا بأنفسكم عملية إعادة تأهيل هذا المنزل، فهذا التدخل أظهر المنزل بشكل مختلف وقام بتحسين الفراغ وخلق مساحات جديدة نتيجة لاستخدام الغرف بشكل مختلف وجديد.

تم تجديد المساحات الخارجية وغرفتي النوم كما تم تجديد السباكة بالكامل، تم عمل غرفة ملابس جديدة في غرفة النوم الرئيسية، كما تم عمل مساحة للشواء في التراس. تم إضافة نوافذ جديدة، كما سنحت الفرصة لتغير منافذ التدفئة والصوت المركزيان وأيضاً تغير شبكات تغذية المياة والصرف، الكهرباء والاتصالات والتدفئة المركزية باستخدام دفايات وغلايات. كما تم طلاء الأرضيات الخشبية والخزانات والأثاث في الغرف كما تم تغير طاقم الحمامات وتغير البلاطات السيراميكية والطلاء.

هذا التجديد يرجع الفضل له لمكتب Novacobe للبناء والتجديد والذي بدونه لما كان المنزل بهذا الشكل والمظهر المتالق والذي سنراه سوياً في هذا المقال.