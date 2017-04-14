الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

عملية إعادة تأهيل متكاملة أعادت الحياة لهذه الشقة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify حمام
Loading admin actions …

اليوم نأخذكم في جولة لتروا بأنفسكم عملية إعادة تأهيل هذا المنزل، فهذا التدخل أظهر المنزل بشكل مختلف وقام بتحسين الفراغ وخلق مساحات جديدة نتيجة لاستخدام الغرف بشكل مختلف وجديد. 

تم تجديد المساحات الخارجية وغرفتي النوم كما تم تجديد السباكة بالكامل، تم عمل غرفة ملابس جديدة في غرفة النوم الرئيسية، كما تم عمل مساحة للشواء في التراس. تم إضافة نوافذ جديدة، كما سنحت الفرصة لتغير منافذ التدفئة والصوت المركزيان وأيضاً تغير شبكات تغذية المياة والصرف، الكهرباء والاتصالات والتدفئة المركزية باستخدام دفايات وغلايات. كما تم طلاء الأرضيات الخشبية والخزانات والأثاث في الغرف كما تم تغير طاقم الحمامات وتغير البلاطات السيراميكية والطلاء.  

هذا التجديد يرجع الفضل له لمكتب Novacobe للبناء والتجديد والذي بدونه لما كان المنزل بهذا الشكل والمظهر المتالق والذي سنراه سوياً في هذا المقال.

قبل:​ كان منزل قديم

homify
homify

homify
homify
homify

أنظر لشكل هذا المنزل من قبل التجديد فقد كان مظلماً وكئيباً وله أرضيات قديمة وحوائط تفصل بين الغرف، أبواب قديمة، شبابيك قديمة كما كان نظام التدفئة أيضاً متهالك وغير مريح لساكنية ولذك فقد كان التدخل واجباً.

​بعد: إشراق وحيوية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذه هي نفس الغرفة ولكن بعد التجديد، فأنظر كيف تبدو جديدة ومشرقة ومحببة للنفس مع هذه اللمسات المودرن، فقد تم إخفاء الخزانات لتصبح تيدو بشكل مدمج وذكي، كما تم توزيع سبوتات لتوزيع أفضل للإضاءة.

​غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ما لم يدركه ساكني هذا البيت أن التغير سيكون جذري لهذه الدرجة فقد تم توفير وخلق مساحات جديدة في المنزل. ففي هذه الصورة نرى غرفة معيشة ذات لمسات الطراز المودرن تبدو متسعة ويطغى عليها اللون الأبيض والخشب الفاتح كما لم ينسى المصمم توفير المساحات التخزينية بعرض حائط الغرفة بالإضافة للمدفئة لتعطى أكثر راحة للغرف.

​غرفة الملابس الجديدة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

أعطى تغير مكان الحمام الفرصة لتوفير غرفة ملابس جديدة على الطراز المودرن كما أنها تتسع للكثير من المساحة التخزينية والذي نتج عنه غرفة ملابس رائعة.

​الحمام الأول

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام القديم كان يعاني من مشكلات في الرطوبة والتي ظهرت على الحوائط، ولكن تم إعادة بناؤه و تجديده تماماً مع تحسين المساحة واستغلالها بشكل أفضل بإختيار الألوان والأثاث. الألوان هادئة بين الأزرق السماوي والأبيض الذي يطغى على التصميم كما تم إضافة مرآة بعرض الحمام تضيف اتساع للحمام.

​الحمام الثاني

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تفصيلة إضافية للحمام الأخر والذي كما نرى فهو عبارة عن تصميم يطغى عليه التصميم المودرن بلونين مختلفين ومتباينين للسيراميك والذان يتماشيان سوياً مع اللون الأبيض في طاقم الحمام. هذا التصميم أضاف راحة وأناقة على الحمام كما استغل المساحة بأفضل استغلال وخاصة مع وجود اكسسوارات إضافية.

​مساحة الشواء

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

إضافة جديدة للمنزل هنا هي مساحة الشواء والذي تم إضافته في هذه الغرفة ليسمح باستقبال الضيوف والاصدقاء وإقامة حفلات الشواء. مع مساحة الشواء تم استغلال الفراغ لعمل ركن للغسيل أيضاً.

9 أفكار مميزة لجدران المطابخ
ما رأيك في هذه الشقة بعد التجديد؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً