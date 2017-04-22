أفكار لديكورات عصرية في منزل ايطالي حديث

جولتنا اليوم في مقاطعة تريفيزو في إيطاليا، مشروع لتجديد منزل، حيث اختار المهندسون المعماريون من SANSON الإضاءة الطبيعية كجزء مهم في التصميم، وتم تحديد اللون الأبيض كلون أساسي في التصميم. تم توسيع مكان الإقامة واكتسبت أسلوب حديث وأنيق جدا. كما تم إعطاء كل عنصر من عناصر التصميم شخصية فردية بحد ذاتها لتعطي قوة أكثر.
لنتعرف أكثر على تصاميم هذا المنزل وماهي الأساليب المستخدمة في تجديده وإعطائه لهجه حيوية.
يسود غرفة المعيشة جو رسمي معتدل، وتعتبر مساحة مناسبة لاستقبال الضيوف. ومع ذلك، هناك عناصر تساهم في جعل هذه المساحة ممتعة ومألوفة، مثل الباركيه، التي أثرت الغرفة بالرغم من العقدة الموجودة في الخشب… رائع!
الجهة الأخرى لغرفة المعيشة ملفتة للنظر بسبب التداخل الخفي بينها وبين غرفة الطعام، حيث يوجد استمرارية بين الغرفتين، وذلك بفضل الفتحات في الجدار، والتي عملت كفاصل بين الغرفتين ولكن بطريقة أنيقة وغير قاسية، وبالتالي سمحت بتدفق الضوء بينهما. لاحظ أيضا طريقة التعامل مع الضوء: المصابيح المميزة الموجودة في اعلى الجدار الفاصل.
في غرفة الطعام نجد الغلبة للون الأبيض، ولكن مع بعض اللمسات من لون أخر. فكرة جميلة جدا، إدخال كرسيين بلون مختلف وفاقع، البرتقالي، الذي أعطى إشراق وبهجة للغرفة!
نرى مرة أخرى التداخل بين المطبخ وبقية منطقة المعيشة، من خلال بوابة كبيرة مفتوحة، والتي لم تلغي خصوصية المطبخ، لان عملية الفصل تمت بطريقة ذكية وخفية وليس بوضع حاجز واضح. التمييز اللوني بين الأرضية الرمادية للمطبخ وأرضية الباركية.
الدرج مصنوع من خشب الجوز المتين والمطلي باللون الأبيض، لتحقيق النعومة، وبالتالي لا ترى نموذج الدرج الخشبي الثقيل مع الدرابزين، وبهذه الطريقة، التأثير البصري خفيف وأنيق، دون أي دلالة ريفي، كما يحدث في كثير من الأحيان مع هذه المواد.
تفوق المزيج بين الأبيض – الأسود في غرفة النوم: بسيط وفعال. خزانة الملابس مع أبواب منزلقة مثالية لتحسين وزيادة المساحة داخل الغرفة.
الحمام هو البيئة التي حققت التغيير المفاجئ بالألوان في المنزل: بلون أحمر للسيراميك، جعل الحمام حيوي، مع النقيض الأبيض المشرق والعناصر المعدنية لهيكل الدش! النهاية اللامعة تؤكد الإضاءة الطبيعية.
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