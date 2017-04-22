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أفكار لديكورات عصرية في منزل ايطالي حديث

Heba khlili Heba khlili
FF HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم في مقاطعة تريفيزو في إيطاليا، مشروع لتجديد منزل، حيث اختار المهندسون المعماريون من SANSON الإضاءة الطبيعية كجزء مهم في التصميم، وتم تحديد اللون الأبيض كلون أساسي في التصميم. تم توسيع مكان الإقامة واكتسبت أسلوب حديث وأنيق جدا. كما تم إعطاء كل عنصر من عناصر التصميم شخصية فردية بحد ذاتها لتعطي قوة أكثر.

لنتعرف أكثر على تصاميم هذا المنزل وماهي الأساليب المستخدمة في تجديده وإعطائه لهجه حيوية.

غرفة المعيشة – الجزء 1

FF HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

يسود غرفة المعيشة جو رسمي معتدل، وتعتبر مساحة مناسبة لاستقبال الضيوف. ومع ذلك، هناك عناصر تساهم في جعل هذه المساحة ممتعة ومألوفة، مثل الباركيه، التي أثرت الغرفة بالرغم من العقدة الموجودة في الخشب… رائع!

غرفة المعيشة – الجزء 2

FF HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

الجهة الأخرى لغرفة المعيشة ملفتة للنظر بسبب التداخل الخفي بينها وبين غرفة الطعام، حيث يوجد استمرارية بين الغرفتين، وذلك بفضل الفتحات في الجدار، والتي عملت كفاصل بين الغرفتين ولكن بطريقة أنيقة وغير قاسية، وبالتالي سمحت بتدفق الضوء بينهما. لاحظ أيضا طريقة التعامل مع الضوء: المصابيح المميزة الموجودة في اعلى الجدار الفاصل.

غرفة الطعام

FF HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة السفرة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

في غرفة الطعام نجد الغلبة للون الأبيض، ولكن مع بعض اللمسات من لون أخر. فكرة جميلة جدا، إدخال كرسيين بلون مختلف وفاقع، البرتقالي، الذي أعطى إشراق وبهجة للغرفة!

المطبخ

FF HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI مطبخ
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

نرى مرة أخرى التداخل بين المطبخ وبقية منطقة المعيشة، من خلال بوابة كبيرة مفتوحة، والتي لم تلغي خصوصية المطبخ، لان عملية الفصل تمت بطريقة ذكية وخفية وليس بوضع حاجز واضح. التمييز اللوني بين الأرضية الرمادية للمطبخ وأرضية الباركية.

الدرج

FF HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة السفرة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

الدرج مصنوع من خشب الجوز المتين والمطلي باللون الأبيض، لتحقيق النعومة، وبالتالي لا ترى نموذج الدرج الخشبي الثقيل مع الدرابزين، وبهذه الطريقة، التأثير البصري خفيف وأنيق، دون أي دلالة ريفي، كما يحدث في كثير من الأحيان مع هذه المواد.

غرفة نوم

FF HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة نوم
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

تفوق المزيج بين الأبيض – الأسود في غرفة النوم: بسيط وفعال. خزانة الملابس مع أبواب منزلقة مثالية لتحسين وزيادة المساحة داخل الغرفة.

الحمام

FF HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI حمام
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

الحمام هو البيئة التي حققت التغيير المفاجئ بالألوان في المنزل: بلون أحمر للسيراميك، جعل الحمام حيوي، مع النقيض الأبيض المشرق والعناصر المعدنية لهيكل الدش! النهاية اللامعة تؤكد الإضاءة الطبيعية.

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