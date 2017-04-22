أفكار لديكورات عصرية في منزل ايطالي حديث

جولتنا اليوم في مقاطعة تريفيزو في إيطاليا، مشروع لتجديد منزل، حيث اختار المهندسون المعماريون من SANSON الإضاءة الطبيعية كجزء مهم في التصميم، وتم تحديد اللون الأبيض كلون أساسي في التصميم. تم توسيع مكان الإقامة واكتسبت أسلوب حديث وأنيق جدا. كما تم إعطاء كل عنصر من عناصر التصميم شخصية فردية بحد ذاتها لتعطي قوة أكثر.

لنتعرف أكثر على تصاميم هذا المنزل وماهي الأساليب المستخدمة في تجديده وإعطائه لهجه حيوية.