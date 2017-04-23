منزل من طابقين يمكنك اقتباس الكثير من تصميمه المميز!

نبدأ جولتنا بهذا المشروع مع غرفة المعيشة في الصدارة حيث تعتبر أول ما يصادفنا في المنزل بعد المرور من مدخله. تتكون المعيشة كما نرى من أثاث أنيق عبارة عن ركنة أو أريكتين موضوعين بشكل متعامد يزين كلاهما مجموعة من الوسائد الملونة باللون البرتقالي الفاتح وهو نفس لون السجاد.

تتمتع المعيشة بمساحة كبيرة كما نرى هنا تجعلها تليق بتجمع عائلي ضخم مع الاستعانة بالتأكيد ببعض قطع الأثاث الأخرى كـ البين باجس أو ربما مقاعد السفرة!