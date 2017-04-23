منزل من طابقين يمكنك اقتباس الكثير من تصميمه المميز!

تمتع بجولة خفيفة بين أروقة منزل عائلي فخم مكون من طابقين، وبه العديد من الأفكار الملهمة التي يمكنك اقتباسها أو حتى بعضًا منها بمنزلك الخاص.. شاهد معنا روعة التصميم الداخلي لكل طابق على حدة وعبقرية التأثيث وفن اختيار الديكورات لتكتشف كيف ربط المصمم بين الطابقين بحرفية وذكاء.. دعونا نبدأ الآن!
نبدأ جولتنا بهذا المشروع مع غرفة المعيشة في الصدارة حيث تعتبر أول ما يصادفنا في المنزل بعد المرور من مدخله. تتكون المعيشة كما نرى من أثاث أنيق عبارة عن
ركنة أو أريكتين موضوعين بشكل متعامد يزين كلاهما مجموعة من الوسائد الملونة باللون البرتقالي الفاتح وهو نفس لون السجاد.
تتمتع المعيشة بمساحة كبيرة كما نرى هنا تجعلها تليق بتجمع عائلي ضخم مع الاستعانة بالتأكيد ببعض قطع الأثاث الأخرى كـ
البين باجس أو ربما مقاعد السفرة!
على بعد خطوات قلائل من المعيشة نجد غرفة الطعام والتي تتسم بنغمات هادئة نابعة من لونها البيج الفاتح ذو الطابع الرسمي. ولأن هذا البيت عائلي في كل مكوناته، كان من الطبيعي أن تكون السفرة مكونة من عدد كبير من المقاعد كما هو واضح لنا هنا في الصورة.
تصميمات المطابخ المفتوحة أو المعروفة باسم
المطابخ الأمريكان تعد شائعة الانتشار منذ زمن بعيد وذلك ليس لأكثر من سبب، أولهم شكلها الجمالي، وثانيهم عمليتها، وثالثهم عامل متعلق بالاستغلال الأمثل للمساحات وهو ما يسمح باندماجها مع المجال الحيوي للمنزل من غرفة معيشة وغرفة السفرة بسلاسة ومرونة.
لمسات من الزجاج الشفاف وكذلك البرّاق تغمر المكان بداية من الدرابزين، مرورًا بغرفة تبديل الملابس الفخمة، نهاية بغرفة النوم الرئيسية والتي نندهش بأنها لا تتمتع بأي قدر من الخصوصية نظرًا لاعتماد خبير التصميم على جدران شفافة تحيط بها من كل الجهات!
من أول وهلة تتطلع فيها لغرفة تبديل الملابس المذهلة تندهش من أنها مغلفة من كل جانب بالزجاج والمرايات! ثم تتسائل كيف يمكن للقاطنين تبديل ملابسهم فيها على الملأ! إلى أن تجد الإجابة في وجود تلك الستارة داكنة اللون جهة اليمين والتي لن تلمحها إلا عندما تدقق النظر في تفاصيل الغرفة.
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سمتان يمكنهما أن يُلخصا تصميم جناح النوم الرئيسي لهذا المشروع
الفخامة والرقي فتستطيع أن تلمس ذلك بوضوح في كل تفصيلة من تفاصيل الغرفة.. فقط انظر نظرة متفحصة للديكورات وتمتع بجمال التصميم والتأثيث.
من زاوية أخرى لجناح النوم الرئيسي تلاحظ وجود حمام كبير ملحق به بنفس نغمات اللون البني
لون العسل تحديدًا والذي اعتمد عليه المصمم في تغليف الحمام بالكامل بخامة الرخام حيث الفخامة والرقي!
ننتقل لغرفة أخرى بهذا المنزل المبهر والتي تختلف كل الاختلاف عن الغرفة الاولى وعن المنزل ككل وذلك تحديدًا من حيث اختيار الألوان، فكما لاحظنا في الصور السابقة أن المشروع اعتمد على درجات اللون البني والبيج ولون العسل ومعهم الأزرق في كلًا من المعيشة والمطبخ والسفرة وغرفة تبديل الملابس وحتى غرفة النوم بما فيها من حمام.. لذا استخدام درجات اللون الوردي مع الأبيض كان كفيلًا بتمييز الغرفة وهو سر تألقها في الوقت ذاته!
دعونا نرى زاوية أخرى لغرفة النوم الثانية والتي نلاحظ بها أيضًا استخدام اللون الأزرق في الستائر وفرش السرير وكأن خبير التصميم يود أن يربط بين ألوانها وغيرها من غرف المنزل المختلفة من خلال هذا اللون باعتباره لون مشترك في كافة الغرف المشار إليها وقد نجح في تحقيق ذلك ببساطة وحرفية.
شاهد كيف يبدو الحمام الملحق بغرفة النوم الثانية.. ورقة تصميمه.