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13 نصيحة لمطبخ منظم ونظيف!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Casa Evans, A4estudio A4estudio مطبخ
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المطبخ والحمام هم أكثر غرف المنزل احتياجًا للتنظيف والتنظيم بشكل دائم وضروري، لذلك يقدم خبراؤنا في هوميفاي 13 نصيحة ضمن هذا الكتاب لمطبخ نظيف ومرتب دائمًا، أفكار متنوعة ونصائح مفيدة لتحصلوا على مطبخ جميل…

1- الترتيب على شكل حرف L

FM, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura مطبخ
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

المطابخ المصممة على شكل حرف L أوسع انتشارًا في التصميمات العصرية، فهي تسمح لك بحرية الحركة والطبخ بسهولة ويمكن فيها وجود أكثر من شخص في نفس الوقت دون الشعور بالضيق خصوصا عندما تكون مساحة المطبخ محدودة. 

2- المبالغة في استخدام الخزائن

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. مطبخ
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

الأرفف والأوعية ليست كافية لتخزين كل أغراض المطبخ، ولهذا السبب فالمبالغة في استخدام خزائن في كل ركن من أركان الكابينة هو أمر مهم للاحتفاظ بكافة الأغراض داخل المطبخ وليس على سطحه من الأعلى وهو أمر مهم لترتيبه ونظافته.

3- الاعتماد على الشماعات والأرفف

otokonoshiro, nuリノベーション nuリノベーション مطبخ
nuリノベーション

otokonoshiro

nuリノベーション
nuリノベーション
nuリノベーション

تجهيز مطبخك بالشماعات العملية والأرفف أمر مهم للاحتفاظ بجميع الأغراض التي نستخدمها يوميا أمام أعيننا بشكل منظم وجميل. 

4- كل شيء في متناول اليد

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ خشب Green
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

هنا هو نوع آخر من التركيب المثالي لحفظ كل شيء منظم في رفوف المطبخ الطويلة، مطبخ كبير مع جزيرة مطبخ ومقاعد عملية لتصبح عملية الطهي سهلة ومرتبة.

5- خزانة مثالية

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

الخزانة الكبيرة المخصصة لحفظ جميع أنواع الأطعمة هي طريقة مثالية لترتيب المطبخ والحفاظ على كل شيء في مرأى العين، وسيكون سهلا عليك الحصول على أي نوع طعام تريده بسرعة.

6- تعليق الأواني بالسقف

Casa Evans, A4estudio A4estudio مطبخ
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

إذا كانت مساحة المطبخ صغيرة يمكنك تثبيت عمود من الاستانلس بالسقف لتعليق الأوعية والأواني المختلفة، وجعلها جزء من التصميم الداخلي للمطبخ. 

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7- تعليق الأرفف بالسقف

Catch & Release, Cunningham | Quill Architects Cunningham | Quill Architects مطبخ
Cunningham | Quill Architects

Cunningham | Quill Architects
Cunningham | Quill Architects
Cunningham | Quill Architects

أيضا باستخدام السقف يمكن تثبيت مجموعة من الأرفف والسقف فوق جزيرة المطبخ مكان ممتاز لذلك كما نرى في هذا المثال. 

8- استخدام الفواصل في الأدراج

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo KitchenStorage
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

الفواصل ضرورية في المطبخ، للحصول على درج منظم دائما وعدم تضييع الوقت في البحث عن الأغراض الضائعة! 

9- الأغراض المستخدمة دائما أمام عينيك

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby KitchenCabinets & shelves
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
chris+ruby
chris+ruby

منضدة صغيرة وأرفف مثبتة فوقها على الجدار للاحتفاظ بجميع الأغراض المستخدمة بشكل يومي مثل التوابل والملح والفلفل وجميع أغراض الطهي اليومي أمام يديك وعينيك هو أمر ضروري.

10- الأثاث بشكل عمودي

TRIESTE , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تعلم استخدام المساحات الرأسية لتتجنب الفوضى في أرضية المطبخ! 

11- وضع الأجهزة الصغيرة داخل الأرفف

COCINA EN EL MASNOU, VETZARA 3 S.L. VETZARA 3 S.L. مطبخ
VETZARA 3 S.L.

VETZARA 3 S.L.
VETZARA 3 S.L.
VETZARA 3 S.L.

لماذا لا تخصص مكانا وفتحات للكهرباء للأجهزة داخل خزائن وأرفف مطبخك؟! وبهذه الطريقة يمكننا استخدام الأجهزة الصغيرة مباشرة على الأرفف وتجنب الازدحام على طاولة المطبخ.

12- استخدام الترتيب في الأدراج

Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG KitchenCabinets & shelves
ALNO AG

ALNO AG
ALNO AG
ALNO AG

للتعامل مع الأدراج بشكل أكثر سهولة فالترتيب مهم للغاية، على سبيل المثال الترتيب من الأكبر إلى الأصغر، حيلة يمكن أن تكون مفيدة في ترتيب مطبخك إن كنت تفضل هذه الطريقة.

13- استخدام سلال الخوص

Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG KitchenCabinets & shelves
ALNO AG

ALNO AG
ALNO AG
ALNO AG

سلال الخوص فعّالة للغاية ومفيدة عند الاستخدام وخصوصا في المطبخ، فيمكن وضعها على الأرفف او فوق سطح المطبخ أو تحته وفي نفس الوقت تحافظ على الطعام والأغراض بشكل منظم ومحفوظ.

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