13 نصيحة لمطبخ منظم ونظيف!

المطبخ والحمام هم أكثر غرف المنزل احتياجًا للتنظيف والتنظيم بشكل دائم وضروري، لذلك يقدم خبراؤنا في هوميفاي 13 نصيحة ضمن هذا الكتاب لمطبخ نظيف ومرتب دائمًا، أفكار متنوعة ونصائح مفيدة لتحصلوا على مطبخ جميل…
المطابخ المصممة على شكل حرف L أوسع انتشارًا في التصميمات العصرية، فهي تسمح لك بحرية الحركة والطبخ بسهولة ويمكن فيها وجود أكثر من شخص في نفس الوقت دون الشعور بالضيق خصوصا عندما تكون مساحة المطبخ محدودة.
الأرفف والأوعية ليست كافية لتخزين كل أغراض المطبخ، ولهذا السبب فالمبالغة في استخدام خزائن في كل ركن من أركان الكابينة هو أمر مهم للاحتفاظ بكافة الأغراض داخل المطبخ وليس على سطحه من الأعلى وهو أمر مهم لترتيبه ونظافته.
تجهيز مطبخك بالشماعات العملية والأرفف أمر مهم للاحتفاظ بجميع الأغراض التي نستخدمها يوميا أمام أعيننا بشكل منظم وجميل.
هنا هو نوع آخر من التركيب المثالي لحفظ كل شيء منظم في رفوف المطبخ الطويلة، مطبخ كبير مع جزيرة مطبخ ومقاعد عملية لتصبح عملية الطهي سهلة ومرتبة.
الخزانة الكبيرة المخصصة لحفظ جميع أنواع الأطعمة هي طريقة مثالية لترتيب المطبخ والحفاظ على كل شيء في مرأى العين، وسيكون سهلا عليك الحصول على أي نوع طعام تريده بسرعة.
إذا كانت مساحة المطبخ صغيرة يمكنك تثبيت عمود من الاستانلس بالسقف لتعليق الأوعية والأواني المختلفة، وجعلها جزء من التصميم الداخلي للمطبخ.
أيضا باستخدام السقف يمكن تثبيت مجموعة من الأرفف والسقف فوق جزيرة المطبخ مكان ممتاز لذلك كما نرى في هذا المثال.
الفواصل ضرورية في المطبخ، للحصول على درج منظم دائما وعدم تضييع الوقت في البحث عن الأغراض الضائعة!
منضدة صغيرة وأرفف مثبتة فوقها على الجدار للاحتفاظ بجميع الأغراض المستخدمة بشكل يومي مثل التوابل والملح والفلفل وجميع أغراض الطهي اليومي أمام يديك وعينيك هو أمر ضروري.
تعلم استخدام المساحات الرأسية لتتجنب الفوضى في أرضية المطبخ!
لماذا لا تخصص مكانا وفتحات للكهرباء للأجهزة داخل خزائن وأرفف مطبخك؟! وبهذه الطريقة يمكننا استخدام الأجهزة الصغيرة مباشرة على الأرفف وتجنب الازدحام على طاولة المطبخ.
للتعامل مع الأدراج بشكل أكثر سهولة فالترتيب مهم للغاية، على سبيل المثال الترتيب من الأكبر إلى الأصغر، حيلة يمكن أن تكون مفيدة في ترتيب مطبخك إن كنت تفضل هذه الطريقة.
سلال الخوص فعّالة للغاية ومفيدة عند الاستخدام وخصوصا في المطبخ، فيمكن وضعها على الأرفف او فوق سطح المطبخ أو تحته وفي نفس الوقت تحافظ على الطعام والأغراض بشكل منظم ومحفوظ.
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