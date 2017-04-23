13 نصيحة لمطبخ منظم ونظيف!

الأرفف والأوعية ليست كافية لتخزين كل أغراض المطبخ، ولهذا السبب فالمبالغة في استخدام خزائن في كل ركن من أركان الكابينة هو أمر مهم للاحتفاظ بكافة الأغراض داخل المطبخ وليس على سطحه من الأعلى وهو أمر مهم لترتيبه ونظافته.