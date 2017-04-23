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شقة عصرية ومتكاملة بمساحة 55 متر والأزرق يسيطر عليها!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Nadmorski apartament, SAS SAS غرفة المعيشة
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عندما نتحدث عن الهدوء والراحة والجمال والبحر فنحن بالتأكيد نتحدث عن اللون الأزرق بدرجاته المختلفة، هذا اللون سيدور حوله كتابنا لهذا اليوم والذي تميز به تصميم هذه الشقة الموجودة بالقرب من الشاطيء، نأخذكم في جولة بين تصميم متكامل وعصري لشقة صغيرة على شاطيء في بولندا، ستذهلك أفكار الديكور والتصميم الداخلي الموجود في كل ركن من أركان الشقة التي لا تتجاوز مساحتها 55 متر فقط، ومع ذلك لن تشعروا أبدًا بضيق هذه المساحة.

من غرفة المعيشة والسفرة إلى المطبخ والحمام وغرفة النوم نأخذكم في جولة قصيرة ورائعة فهيا بنا!

ديكورات حديثة

Nadmorski apartament, SAS SAS غرفة المعيشة
SAS

SAS
SAS
SAS

مع دخول هذه الشقة الصغيرة ستبهرك تفاصيل الديكور بها من النظرة الأولى، فتحات كبيرة للنوافذ يغطيها الزجاج تمنح المساحة بالكامل إضاءة طبيعية ممتازة. 

وكما نرى اللون الأزرق بدرجاته المختلفة يسيطر على ديكور الغرفة والأثاث المستخدم فيها، السجاد والأقمشة ومقاعد السفرة، واختيار اللون النحاسي مع الازرق يعطي لمعان واناقة لا مثيل لها في عناصر التصميم. 

غرفة معيشة بسيطة

Nadmorski apartament, SAS SAS غرفة المعيشة
SAS

SAS
SAS
SAS

غرفة المعيشة على مساحة صغيرة ولكنها رائعة، الأريكة على شكل حرف L بلون رمادي حيادي رائع، وشاشة التلفزيون في المقابل على رف وخزائن وبذلك قد وفرت هنا مساحة جيدة لتخزين الاحتياجات.

فكرة طاولات القهوة الصغيرة والمتداخلة لتوفير مساحة هي فكرة ذكية في المساحات الصغيرة. 

أما الأرضية في الشقة بالكامل من ألواح الخشب الطبيعي المنسجم مع ألوان التصميم الأزرق والنحاسي وروح الطبيعة الموجودة خارج الشقة والمتمثلة في البحر والرمال. 

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تصميم راقي لورق الحائط

Nadmorski apartament, SAS SAS غرفة المعيشة
SAS

SAS
SAS
SAS

ورق الحائط الأزرق على جدار غرفة المعيشة والخطوط الذهبية الهندسية تتميز بأناقتها ورقيها الشديد، والإضاءة الطبيعية أكملت اللوحة بشكل جميل وظلال رائعة، أما التباين الذي خلقته الأوراقالذهبية الموجودة بالمزهرية الزرقاء كان لها تأثير رائع على ديكور الجدار. 

تفاصيل رائعة كامنة في مساحة تخزين عصرية وأنيقة مع مكان مفتوح في المنتصف مخصص لاحتياجات التلفزيون من سماعات وريسيفر إلخ.

Nadmorski apartament, SAS SAS غرفة المعيشة
SAS

SAS
SAS
SAS

غرفة سفرة أنيقة

Nadmorski apartament, SAS SAS غرفة السفرة
SAS

SAS
SAS
SAS

بالإنتقال إلى غرفة السفرة والموجودة في نفس المساحة مع غرفة المعيشة، نجد طاولة بسيطة بأربعة أرجل مع مقاعد منجّدة بقماش القطيفة الأزرق الفاخر، وإضاءة مركزّة على الطاولة في مصابيح عصرية باللون النحاسي ليتألق التصميم ونرى طاولة مثالية لتناول الطعام بشهية مفتوحة. 

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مرة أخرى اهتم المصمم بجميع التفاصيل الصغيرة على الطاولة، تناسق بين لون الزهرية الموجودة هنا والموجودة بغرفة المعيشة وع استخدام أطباق بلون نحاسي وهو نفس لون باقي الديكورات.

Nadmorski apartament, SAS SAS غرفة السفرة
SAS

SAS
SAS
SAS

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مطبخ صغير متكامل

Nadmorski apartament, SAS SAS مطبخ
SAS

SAS
SAS
SAS

مطبخ جميل ومتناغم بشكل مثالي مع غرفة السفرة، استغل المصمم الجدار الأخير في الغرفة واستخدمه في وضع أثاث لمطبخ عصري صغير، خزائن من الأعلى والأسفل بتصميم عصري، استخدم الأبواب الزجاجية لتعكس الإضاءة وتعطي شعورًا بعمق المساحة وهذا أحد الحلول الذكية المستخدمة عند صغر المساحات. 

وكما نرى مساحة التخزين الموجودة في المطبخ كافية تمامًا لضم جميع الاحتياجات بداخلها. 

غرفة نوم مريحة

Nadmorski apartament, SAS SAS غرفة نوم
SAS

SAS
SAS
SAS

بنفس الألوان والنغمات جاء تصميم غرفة النوم، زيّن السرير بأقمشة زرقاء متناغمة مع لون الجدار الخلفي، وجاء السرير نفسه بتصميم خشبي أنيق متناغم مع الأرضيات وألوان الستائر. 

أما الطاولة الجانبية التي حلت مكان الكومدينو كانت رائعة ومتناغمة مع ألوان مصابيح الإضاءة النحاسية في الشقة بالكامل.

أرضية ثلاثية الأبعاد

Nadmorski apartament, SAS SAS حمام
SAS

SAS
SAS
SAS

ننتقل إلى الغرفة الأخيرة وهي الحمام، نلاحظ استخدام المصمم لبلاط بتصميم ثلاثي الأبعاد يعطي شعورًا باتساع المساحة رغم عدم وجود مساحة كبيرة في هذا الحمام. 

الأناقة في تصميم الحمام

Nadmorski apartament, SAS SAS حمام
SAS

SAS
SAS
SAS

وأخيرًا، نترككم مع هذه الصورة الرائعة التي توضح فخامة وإتقان العمل في هذا الحمام، الجدار مغطى بالخشب المستخدم في أرضية باقي غرف الشقة وجاء بشكل مثالي مع قاعدة الحمام باللون الأبيض والتصميم العصري الجذّاب. 

منزل من طابقين يمكنك اقتباس الكثير من تصميمه المميز!
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