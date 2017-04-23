شقة عصرية ومتكاملة بمساحة 55 متر والأزرق يسيطر عليها!

عندما نتحدث عن الهدوء والراحة والجمال والبحر فنحن بالتأكيد نتحدث عن اللون الأزرق بدرجاته المختلفة، هذا اللون سيدور حوله كتابنا لهذا اليوم والذي تميز به تصميم هذه الشقة الموجودة بالقرب من الشاطيء، نأخذكم في جولة بين تصميم متكامل وعصري لشقة صغيرة على شاطيء في بولندا، ستذهلك أفكار الديكور والتصميم الداخلي الموجود في كل ركن من أركان الشقة التي لا تتجاوز مساحتها 55 متر فقط، ومع ذلك لن تشعروا أبدًا بضيق هذه المساحة.

من غرفة المعيشة والسفرة إلى المطبخ والحمام وغرفة النوم نأخذكم في جولة قصيرة ورائعة فهيا بنا!