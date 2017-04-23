شقة عصرية ومتكاملة بمساحة 55 متر والأزرق يسيطر عليها!

عندما نتحدث عن الهدوء والراحة والجمال والبحر فنحن بالتأكيد نتحدث عن اللون الأزرق بدرجاته المختلفة، هذا اللون سيدور حوله كتابنا لهذا اليوم والذي تميز به تصميم هذه الشقة الموجودة بالقرب من الشاطيء، نأخذكم في جولة بين تصميم متكامل وعصري لشقة صغيرة على شاطيء في بولندا، ستذهلك أفكار الديكور والتصميم الداخلي الموجود في كل ركن من أركان الشقة التي لا تتجاوز مساحتها 55 متر فقط، ومع ذلك لن تشعروا أبدًا بضيق هذه المساحة.
من غرفة المعيشة والسفرة إلى المطبخ والحمام وغرفة النوم نأخذكم في جولة قصيرة ورائعة فهيا بنا!
مع دخول هذه الشقة الصغيرة ستبهرك تفاصيل الديكور بها من النظرة الأولى، فتحات كبيرة للنوافذ يغطيها الزجاج تمنح المساحة بالكامل إضاءة طبيعية ممتازة.
وكما نرى اللون الأزرق بدرجاته المختلفة يسيطر على ديكور الغرفة والأثاث المستخدم فيها، السجاد والأقمشة ومقاعد السفرة، واختيار اللون النحاسي مع الازرق يعطي لمعان واناقة لا مثيل لها في عناصر التصميم.
غرفة المعيشة على مساحة صغيرة ولكنها رائعة، الأريكة على شكل حرف L بلون رمادي حيادي رائع، وشاشة التلفزيون في المقابل على رف وخزائن وبذلك قد وفرت هنا مساحة جيدة لتخزين الاحتياجات.
فكرة طاولات القهوة الصغيرة والمتداخلة لتوفير مساحة هي فكرة ذكية في المساحات الصغيرة.
أما الأرضية في الشقة بالكامل من ألواح الخشب الطبيعي المنسجم مع ألوان التصميم الأزرق والنحاسي وروح الطبيعة الموجودة خارج الشقة والمتمثلة في البحر والرمال.
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ورق الحائط الأزرق على جدار غرفة المعيشة والخطوط الذهبية الهندسية تتميز بأناقتها ورقيها الشديد، والإضاءة الطبيعية أكملت اللوحة بشكل جميل وظلال رائعة، أما التباين الذي خلقته الأوراقالذهبية الموجودة بالمزهرية الزرقاء كان لها تأثير رائع على ديكور الجدار.
بالإنتقال إلى غرفة السفرة والموجودة في نفس المساحة مع غرفة المعيشة، نجد طاولة بسيطة بأربعة أرجل مع مقاعد منجّدة بقماش القطيفة الأزرق الفاخر، وإضاءة مركزّة على الطاولة في مصابيح عصرية باللون النحاسي ليتألق التصميم ونرى طاولة مثالية لتناول الطعام بشهية مفتوحة.
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مطبخ جميل ومتناغم بشكل مثالي مع غرفة السفرة، استغل المصمم الجدار الأخير في الغرفة واستخدمه في وضع أثاث لمطبخ عصري صغير، خزائن من الأعلى والأسفل بتصميم عصري، استخدم الأبواب الزجاجية لتعكس الإضاءة وتعطي شعورًا بعمق المساحة وهذا أحد الحلول الذكية المستخدمة عند صغر المساحات.
وكما نرى مساحة التخزين الموجودة في المطبخ كافية تمامًا لضم جميع الاحتياجات بداخلها.
بنفس الألوان والنغمات جاء تصميم غرفة النوم، زيّن السرير بأقمشة زرقاء متناغمة مع لون الجدار الخلفي، وجاء السرير نفسه بتصميم خشبي أنيق متناغم مع الأرضيات وألوان الستائر.
أما الطاولة الجانبية التي حلت مكان الكومدينو كانت رائعة ومتناغمة مع ألوان مصابيح الإضاءة النحاسية في الشقة بالكامل.
ننتقل إلى الغرفة الأخيرة وهي الحمام، نلاحظ استخدام المصمم لبلاط بتصميم ثلاثي الأبعاد يعطي شعورًا باتساع المساحة رغم عدم وجود مساحة كبيرة في هذا الحمام.