جميعنا ندخل منازلنا بشكل يومي ونفكر في يومًا بعد يوم أنه كان من الممكن وضع الأثاث بشكل مختلف لاستغلال المساحة بشكل أفضل، ومن يدري فلعل شخصًا خبيرًا لديه حلول فعلية لمنزلك وأنت لا تدري!

ولأن تأثيث المنزل ليست عملية سهلة، فهناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الحسبان لتلبية جميع احتياجاتك في هذه المساحة، والتي يساعدك فيها المصممين الداخليين بكل تأكيد، فنحن نقدم لكم في هذا الكتاب 7 أخطاء يقع فيها البعض عند تأثيث منازلهم لنتعلّم منها الطريقة الصحيحة لفعل ذلك!