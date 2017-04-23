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7 أخطاء يقع فيها البعض عند تأثيث منازلهم

Eman Rifaat Eman Rifaat
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جميعنا ندخل منازلنا بشكل يومي ونفكر في يومًا بعد يوم أنه كان من الممكن وضع الأثاث بشكل مختلف لاستغلال المساحة بشكل أفضل، ومن يدري فلعل شخصًا خبيرًا لديه حلول فعلية لمنزلك وأنت لا تدري! 

ولأن تأثيث المنزل ليست عملية سهلة، فهناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الحسبان لتلبية جميع احتياجاتك في هذه المساحة، والتي يساعدك فيها المصممين الداخليين بكل تأكيد، فنحن نقدم لكم في هذا الكتاب 7 أخطاء يقع فيها البعض عند تأثيث منازلهم لنتعلّم منها الطريقة الصحيحة لفعل ذلك!

1- استخدام الأرائك الكبيرة

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

الأريكة من أكثر العناصر المحببة عند تأثيث غرفة المعيشة لدى الغالبية، فهي مكان الراحة والاسترخاء الذي يجمع جميع أفراد الأسرة لتبادل الأحاديث جنبًا إلى جنب، ولكن عندما نستخدم أريكة كبيرة لا تتناسب مع حجم الغرفة وأبعاد المكان ستبدو المساحة ضيقة للغاية!

النصيحة: 

إذا كانت الغرفة صغيرة فمن الأفضل استخدام أريكة صغيرة مع مقاعد عادية أو عمودية بدلًا من استخدام أريكة كبيرة الحجم، وهذا سيسهل الحركة داخل هذه المساحة الصغيرة ولن تشعر بالضيق. 

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2- شغل المساحة بالكامل

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homify

homify
homify
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بالطبع يفضّل الخبراء تصميم المنزل وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة في الأثاث والترتيب والتصميم التي تلبي احتياجات العميل، ولكن في بعض الأحيان يحب العملاء وضع بصمتهم الخاصة فيقعوا في خطر الإفراط في وضع الأثاث وملء المساحات بشكل كبير يجعلها تبدو أصغر مما هي عليه بالفعل. 

النصيحة: 

نحن لا نقترح عليك الآن أن تتخلص من بعض قطع الأثاث الخاصة بك، ولكن نقترح أن نجعلها مريحة للعين ولا تبدو ضيقة والوسيلة المثلى لفعل ذلك هو استخدام اللون الأبيض في العناصر المختلفة وستزداد المساحة في لحظة واحدة أمام عينيك! 

3- في الحمام، ضع اهتمامك على التركيبات

casa di Max, La Posa Style La Posa Style منازل
La Posa Style

La Posa Style
La Posa Style
La Posa Style

يمكن ألا يحتوي حمامك على أي شخصية مميزة أو بيئة مريحة أو ألوان متناقضة بطريقة توضح عدم الاعتناء به، على سبيل المثال المزج بين المواد المختلفة أمر مهم وضروري ولكن بهذه الطريقة الموجودة في الصورة!، ستارة الحمام مع بلاط الجدران والأرضيات مزيج غير سار للعين على الإطلاق! 

النصيحة: 

اختر لون أساسي واستخدمه في جميع الخامات الموجودة بحمامك، بدءًا من المنشفة وحتى ستارة الحمام، في هذه الحالة ستشعر بالراحة والتناغم بين عناصر الحمام. 

4- اختر اللمسات الأخيرة!

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

في كثير من الأحيان حتى الأثاث الثمين والغالي يمكن أن تذهب موضته وأسلوبه مع الوقت كما نرى في هذا المثال.

النصيحة: 

الأثاث القديم كنز إن كانت حالته جيدة ولكن يمكنك تجديده وإضافة الحياة إليه بتغيير ألوان الأقمشة والاكسسورات والجدران من حوله لإعطائه روح وحياة جديدة. 

5- استخدام أثاث غير مناسب للديكور

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Wood effect
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

لا تستخدم قطع الأثاث المختلفة بين المساحات فينتج عن ذلك شعور بالإهمال وعدم وجود تواصل بينهم ما يجعل المكان مزعجًا وغير مريح. 

النصيحة: 

مرة أخرى ليس عليك التخلص من قطعة الأثاث ولكن بطريقة سهلة يمكنك إعادة طلائها فتقلب الديكور رأسًا على عقب وتجعله جديدًا بهذا اللون الجديد والمناسب للديكور لخلق تجانس داخل الغرفة.

6- ترتيب العناصر دون وجود تصميم دقيق

Le stanze di Alice, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة المعيشة
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

يمكن أن يحدث في كثير من الأحيان عند الانتقال من منزل لآخر، مثلا هنا يوجد عناصر جيدة من الأثاث مرتبة في نظام محدد ولكن بطريقة جعلت المساحة تبدو أصغر مما هي عليه بالفعل وغير مريحة. 

النصيحة: 

وجود أكثر من نسخة لتصميم الشقة يستطيع من خلالها الخبراء إعطاء مجموعة من الخيارات البديلة لترتيب الأثاث مع الأخذ في الاعتبار حجم الغرفة والممرات وإعطاء مساحة جيدة للتحرك.

7- وضع طاولة في المطبخ يخلق مزيد من الفوضى

ristrutturazione e arredo di un appartamento anni '50, Flavia Benigni Architetto Flavia Benigni Architetto مطبخ
Flavia Benigni Architetto

Flavia Benigni Architetto
Flavia Benigni Architetto
Flavia Benigni Architetto

أن يكون لديك رفاهية تناول الطعام في المطبخ هو أمر جيد ومريح بالتأكيد، ولكن في بعض الأحيان وجود طاولة كبيرة في المطبخ يسبب فوضى عارمة! 

النصيحة: 

اعتمد على الطاولات القابلة للطيّ أو بنش يفتح ويغلق، وبهذه الطريقة لن تظهر الطاولة لا عندما تحتاج إليها لتناول طعامك ولن يتراكم عليها أغراض تسبب هذه الفوضى، وفي نفس الوقت ستزداد مساحة المطبخ وتضمن لك حرية أكبر في الحركة وقت تحضير الطعام.

شقة عصرية ومتكاملة بمساحة 55 متر والأزرق يسيطر عليها!
هل هناك أخطاء وقعتم فيها عند تصميم منازلكم؟ أخبرونا في تعليقاتكم...

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