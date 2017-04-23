جميعنا ندخل منازلنا بشكل يومي ونفكر في يومًا بعد يوم أنه كان من الممكن وضع الأثاث بشكل مختلف لاستغلال المساحة بشكل أفضل، ومن يدري فلعل شخصًا خبيرًا لديه حلول فعلية لمنزلك وأنت لا تدري!
ولأن تأثيث المنزل ليست عملية سهلة، فهناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الحسبان لتلبية جميع احتياجاتك في هذه المساحة، والتي يساعدك فيها المصممين الداخليين بكل تأكيد، فنحن نقدم لكم في هذا الكتاب 7 أخطاء يقع فيها البعض عند تأثيث منازلهم لنتعلّم منها الطريقة الصحيحة لفعل ذلك!
الأريكة من أكثر العناصر المحببة عند تأثيث غرفة المعيشة لدى الغالبية، فهي مكان الراحة والاسترخاء الذي يجمع جميع أفراد الأسرة لتبادل الأحاديث جنبًا إلى جنب، ولكن عندما نستخدم أريكة كبيرة لا تتناسب مع حجم الغرفة وأبعاد المكان ستبدو المساحة ضيقة للغاية!
النصيحة:
إذا كانت الغرفة صغيرة فمن الأفضل استخدام أريكة صغيرة مع مقاعد عادية أو عمودية بدلًا من استخدام أريكة كبيرة الحجم، وهذا سيسهل الحركة داخل هذه المساحة الصغيرة ولن تشعر بالضيق.
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بالطبع يفضّل الخبراء تصميم المنزل وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة في الأثاث والترتيب والتصميم التي تلبي احتياجات العميل، ولكن في بعض الأحيان يحب العملاء وضع بصمتهم الخاصة فيقعوا في خطر الإفراط في وضع الأثاث وملء المساحات بشكل كبير يجعلها تبدو أصغر مما هي عليه بالفعل.
النصيحة:
نحن لا نقترح عليك الآن أن تتخلص من بعض قطع الأثاث الخاصة بك، ولكن نقترح أن نجعلها مريحة للعين ولا تبدو ضيقة والوسيلة المثلى لفعل ذلك هو استخدام اللون الأبيض في العناصر المختلفة وستزداد المساحة في لحظة واحدة أمام عينيك!
يمكن ألا يحتوي حمامك على أي شخصية مميزة أو بيئة مريحة أو ألوان متناقضة بطريقة توضح عدم الاعتناء به، على سبيل المثال المزج بين المواد المختلفة أمر مهم وضروري ولكن بهذه الطريقة الموجودة في الصورة!، ستارة الحمام مع بلاط الجدران والأرضيات مزيج غير سار للعين على الإطلاق!
النصيحة:
اختر لون أساسي واستخدمه في جميع الخامات الموجودة بحمامك، بدءًا من المنشفة وحتى ستارة الحمام، في هذه الحالة ستشعر بالراحة والتناغم بين عناصر الحمام.
في كثير من الأحيان حتى الأثاث الثمين والغالي يمكن أن تذهب موضته وأسلوبه مع الوقت كما نرى في هذا المثال.
النصيحة:
الأثاث القديم كنز إن كانت حالته جيدة ولكن يمكنك تجديده وإضافة الحياة إليه بتغيير ألوان الأقمشة والاكسسورات والجدران من حوله لإعطائه روح وحياة جديدة.
لا تستخدم قطع الأثاث المختلفة بين المساحات فينتج عن ذلك شعور بالإهمال وعدم وجود تواصل بينهم ما يجعل المكان مزعجًا وغير مريح.
النصيحة:
مرة أخرى ليس عليك التخلص من قطعة الأثاث ولكن بطريقة سهلة يمكنك إعادة طلائها فتقلب الديكور رأسًا على عقب وتجعله جديدًا بهذا اللون الجديد والمناسب للديكور لخلق تجانس داخل الغرفة.
يمكن أن يحدث في كثير من الأحيان عند الانتقال من منزل لآخر، مثلا هنا يوجد عناصر جيدة من الأثاث مرتبة في نظام محدد ولكن بطريقة جعلت المساحة تبدو أصغر مما هي عليه بالفعل وغير مريحة.
النصيحة:
وجود أكثر من نسخة لتصميم الشقة يستطيع من خلالها الخبراء إعطاء مجموعة من الخيارات البديلة لترتيب الأثاث مع الأخذ في الاعتبار حجم الغرفة والممرات وإعطاء مساحة جيدة للتحرك.
أن يكون لديك رفاهية تناول الطعام في المطبخ هو أمر جيد ومريح بالتأكيد، ولكن في بعض الأحيان وجود طاولة كبيرة في المطبخ يسبب فوضى عارمة!
النصيحة:
اعتمد على الطاولات القابلة للطيّ أو بنش يفتح ويغلق، وبهذه الطريقة لن تظهر الطاولة لا عندما تحتاج إليها لتناول طعامك ولن يتراكم عليها أغراض تسبب هذه الفوضى، وفي نفس الوقت ستزداد مساحة المطبخ وتضمن لك حرية أكبر في الحركة وقت تحضير الطعام.