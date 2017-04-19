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كيف تتخلص من روائح المطبخ المزعجة؟

Eman Rifaat Eman Rifaat
AR Design Studio- Abbots Way, AR Design Studio AR Design Studio مطبخ
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المطبخ من الغرف المهمة في كل منزل، وما يزعجنا دائمًا هي تلك الرائحة المزعجة التي تصدر منه عند عملية طهي الطعام أو عدم الاهتمام الدائم بنظافته، لذلك نقدم لكم في هذا الكتاب 11 فكرة مختلفة تساعدك على التخلص من الروائح المزعجة في مطبخك والحصول على مطبخ برائحة جميلة طوال الوقت…

1- الشبابيك والأبواب

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

وجود شبابيك وأبواب ضمن تصميم المطبخ مهما كانت مساحته أمر مهم للغاية، فالتهوية الطبيعية هي أهم العوامل للحصول على مطبخ نقي ومريح طوال الوقت، بالإضافة إلى دور هذه الفتحات للتخلص من أي روائح كريهة داخل المطبخ بصورة طبيعية تماما دون الحاجة لأي عنصر آخر. 

2- تشغيل الشفّاط

The kitchen homify مطبخ
homify

The kitchen

homify
homify
homify

لا غنى عن الشفّاط في أي مطبخ حتى مع وجود منافذ طبيعية للتهوية، تشغيل الشفّاط بشكل دائم أثناء الطهي يخلصك من 70% من الرائحة في زمن قياسي. 

3- وضع الفواكه باستمرار داخل المطبخ

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Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

الفواكه الحمضية ذات الرائحة النفّاذة وجودها داخل المطبخ مهم فرائحتها تطغى على الروائح الكريهة والمزعجة، ومن أمثلة هذه الفواكه البرتقال والجوافة واليوسفي إلخ. 

4- رائحة التوابل لها تأثير مذهل

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Rencraft

Classic, yet Contemporary

Rencraft
Rencraft
Rencraft

وبالطبع لا يوجد مطبخ دون توابل! 

ولا تتوقف فائدة التوابل عند إعطاء نكهات مميزة للطعام، بل هناك بعض التوابل العطرية التي يمكن استخداها بشكل سهل للتخلص من الروائح المزعجة الناتجة عن طهي الطعام، ومن أشهر الأمثلة على ذلك أعواد القرفة برائحتها الذكية والنفّاذة التي تنتشر في المطبخ عند وضعها في ماء مغلي. 

5- استخدام الأزهار ذات الرائحة النفّاذة

AR Design Studio- Abbots Way, AR Design Studio AR Design Studio مطبخ
AR Design Studio

AR Design Studio- Abbots Way

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

لديكور رائع ورائحة رائعة عليك باستخدام الأزهار والنباتات المتنوعة في مطبخك، اللافندر والفل على سبيل المثال من الأزهار التي تفوح رائحتها لتملأ زوايا الغرفة. 

ويمكن أيضًا زراعة الأعشاب العطرية مثل الريحان والنعناع والاستفادة منها طازجة عند طهي الطعام وستذهلون من الرائحة التي تفوح في مطبخكم طوال اليوم! 

6- تنظيف المطبخ بعد الانتهاء من الطهي

Realizacje naszych klientów - płytki cementowe, Kolory Maroka Kolory Maroka مطبخ البلاط White
Kolory Maroka

Kolory Maroka
Kolory Maroka
Kolory Maroka

تنظيف المطبخ وتلميعه بشكل دائم من الطرق المهمة للتخلص من الروائح المزعجة الموجودة في المطبخ، ولن يأخذ من وقتكم الكثير فالاستمرارية في التنظيف تقلل من الوقت والمجهود المبذول. 

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7- استخدام الشموع العطرية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هناك بعض الشموع التي لها رائحة نفّاذة وذكية يمكن استخدامها لديكور المطبخ وفي نفس الوقت التخلص من الروائح المزعجة. 

8- غسيل الأطباق أولا بأول

Loft Conversion, Sheen SW14, TOTUS TOTUS مطبخ
TOTUS

Loft Conversion, Sheen SW14

TOTUS
TOTUS
TOTUS

تراكم الأطباق في حوض المطبخ بمافيها من بقايا الطعام تترك رائحة غير مرغوب فيها، لذلك غسيل الأطباق أولًا بأول مهم للغاية، أو على الأقل التخلص من بقايا الطعام الموجودة في الأطباق قبل وضعها بالحوض.

9- رائحة القهوة تطغى على أي رائحة أخرى

COPPER COFFEE - Dripper - Pour Over Coffee Stand, Drip Coffee Stand, COPPER COFFEE COPPER COFFEE Dining roomAccessories & decoration النحاس / برونزية / نحاس
COPPER COFFEE

COPPER COFFEE
COPPER COFFEE
COPPER COFFEE

إذا كنت تمتلك ماكينة للقهوة في مطبخك فأنت تمتلك كنزًا حقيقيًا! 

بعد الانتهاء من طهي الطعام قم بتشغيل الماكينة وتمتع بطعم القهوة ولن تقلق من أي رائحة مزعجة في المطبخ، فرائحة القهوة ستطغى على أي رائحة اخرى! 

10- ​هل تعلم أن رائحة الخبز المحمص إلى جانب روعتها يمكنها أن تطغى على الروائح الكريهة في مطبخك؟ قم بتشغيل التوستر حالًا وسترى بنفسك!

Built-in toaster ET 10 - Made in Germany, ritterwerk GmbH ritterwerk GmbH KitchenElectronics
ritterwerk GmbH

Built-in toaster ET 10 – Made in Germany

ritterwerk GmbH
ritterwerk GmbH
ritterwerk GmbH

11- وأخيرًا احرص دائمًا على غلق أبواب الغرف عند البدء في طهي الطعام إن كان مطبخك بلا باب، او غلق باب المطبخ إن كان تصميمه يحتوي على باب…

Major renovation, extension and loft. Fulham W6, TOTUS TOTUS مطبخ
TOTUS

Major renovation, extension and loft. Fulham W6

TOTUS
TOTUS
TOTUS

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