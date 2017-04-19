كيف تتخلص من روائح المطبخ المزعجة؟

المطبخ من الغرف المهمة في كل منزل، وما يزعجنا دائمًا هي تلك الرائحة المزعجة التي تصدر منه عند عملية طهي الطعام أو عدم الاهتمام الدائم بنظافته، لذلك نقدم لكم في هذا الكتاب 11 فكرة مختلفة تساعدك على التخلص من الروائح المزعجة في مطبخك والحصول على مطبخ برائحة جميلة طوال الوقت…
وجود شبابيك وأبواب ضمن تصميم المطبخ مهما كانت مساحته أمر مهم للغاية، فالتهوية الطبيعية هي أهم العوامل للحصول على مطبخ نقي ومريح طوال الوقت، بالإضافة إلى دور هذه الفتحات للتخلص من أي روائح كريهة داخل المطبخ بصورة طبيعية تماما دون الحاجة لأي عنصر آخر.
لا غنى عن الشفّاط في أي مطبخ حتى مع وجود منافذ طبيعية للتهوية، تشغيل الشفّاط بشكل دائم أثناء الطهي يخلصك من 70% من الرائحة في زمن قياسي.
الفواكه الحمضية ذات الرائحة النفّاذة وجودها داخل المطبخ مهم فرائحتها تطغى على الروائح الكريهة والمزعجة، ومن أمثلة هذه الفواكه البرتقال والجوافة واليوسفي إلخ.
وبالطبع لا يوجد مطبخ دون توابل!
ولا تتوقف فائدة التوابل عند إعطاء نكهات مميزة للطعام، بل هناك بعض التوابل العطرية التي يمكن استخداها بشكل سهل للتخلص من الروائح المزعجة الناتجة عن طهي الطعام، ومن أشهر الأمثلة على ذلك أعواد القرفة برائحتها الذكية والنفّاذة التي تنتشر في المطبخ عند وضعها في ماء مغلي.
لديكور رائع ورائحة رائعة عليك باستخدام الأزهار والنباتات المتنوعة في مطبخك، اللافندر والفل على سبيل المثال من الأزهار التي تفوح رائحتها لتملأ زوايا الغرفة.
ويمكن أيضًا زراعة الأعشاب العطرية مثل الريحان والنعناع والاستفادة منها طازجة عند طهي الطعام وستذهلون من الرائحة التي تفوح في مطبخكم طوال اليوم!
تنظيف المطبخ وتلميعه بشكل دائم من الطرق المهمة للتخلص من الروائح المزعجة الموجودة في المطبخ، ولن يأخذ من وقتكم الكثير فالاستمرارية في التنظيف تقلل من الوقت والمجهود المبذول.
هناك بعض الشموع التي لها رائحة نفّاذة وذكية يمكن استخدامها لديكور المطبخ وفي نفس الوقت التخلص من الروائح المزعجة.
تراكم الأطباق في حوض المطبخ بمافيها من بقايا الطعام تترك رائحة غير مرغوب فيها، لذلك غسيل الأطباق أولًا بأول مهم للغاية، أو على الأقل التخلص من بقايا الطعام الموجودة في الأطباق قبل وضعها بالحوض.
إذا كنت تمتلك ماكينة للقهوة في مطبخك فأنت تمتلك كنزًا حقيقيًا!
بعد الانتهاء من طهي الطعام قم بتشغيل الماكينة وتمتع بطعم القهوة ولن تقلق من أي رائحة مزعجة في المطبخ، فرائحة القهوة ستطغى على أي رائحة اخرى!
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