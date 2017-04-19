كيف تتخلص من روائح المطبخ المزعجة؟

وبالطبع لا يوجد مطبخ دون توابل!

ولا تتوقف فائدة التوابل عند إعطاء نكهات مميزة للطعام، بل هناك بعض التوابل العطرية التي يمكن استخداها بشكل سهل للتخلص من الروائح المزعجة الناتجة عن طهي الطعام، ومن أشهر الأمثلة على ذلك أعواد القرفة برائحتها الذكية والنفّاذة التي تنتشر في المطبخ عند وضعها في ماء مغلي.