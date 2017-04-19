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11 حوض رائع ومميز لمطبخك

آية منير آية منير
South London Apartment, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design مطبخ
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من الذكاء في التصميم الداخلى الاهتمام بكل عناصر الفراغ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، ذات أهمية بالغة أو يكاد يكون استخدمها قليل، فهو ما يجعل التصميم ككل مريح ومنظم ومرتب إلى أبعد مدى، فمثلا المطابخ بكل عناصرها ستشمل ما هو أساسي وثانوي وجزء من الرفاهية والديكوري، فما رأيك أن نتحدث قليلا عن أحد هذه العناصر المهمة في أي مطبخ، وهو حوض غسيل الأطباق والذي لا غنى عنه مهما حدث، حتى وإن توفرت غسالة اطباق فهو يظل عنصر أساسي ورئيسي في أي مطبخ .. سنستعرض اليوم 11 حوض رائع ومميز قد يناسب أحدهم ذوقك الخاص ..

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited KitchenSinks & taps
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

1. حوض استانلس لامع ..

South London Apartment Bhavin Taylor Design مطبخ
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

من أشهر الأنواع والتى تتوافر بعدة تصميمات وأحجام وموديلات هي الاستانلس، هذا النوع من الأحواض هو الأكثر عملية والذي أثبت جدارة وكفاءة عالية في الاستخدام داخل المطابخ ..

2. استانلس وأخشاب معا ..

HOUSE02, dwarf dwarf مطبخ
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

في الأغلب دائما يحاط حوض المطبخ برخام لقدرته على تحمل الوزن الثقيل، إلا أن هذا التصميم الخشبي جاء مميزا وملفت للأنظار وملائم لوظيفته .. ستلاحظ أيضا أن هناك من الأحواض ما تظهر حوافه وأخرى ما تختفي داخل الإطار المحيط وهي تتوقف على حسب نوع وشكل الحوض وأضا المادة التشطيبية المستخدمة لسطح العمل المحيط للحوض ..

3. لمسة ريفية ..

Bespoke sink PAN|brasilia UK Ltd KitchenSinks & taps
PAN|brasilia UK Ltd

Bespoke sink

PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd

مع لمسة ريفية يأتي هذا التصميم لحوض نادر ومميز من رخام غير لامع بتأثير مختلف، وتصميم هندسي مبتكر ليعطينا احساس ريفي واضح ..

4. رخام غير لامع ..

#VLD - progettazione di una cucina su misura, M16 architetti M16 architetti مطبخ
M16 architetti

M16 architetti
M16 architetti
M16 architetti

لم يقتصر استخدام الرخام الغير لامع في الطراز الريفي فقط ولكن يتألق في الطراز الحديث أيضا، بتصميم ناعم ومميز ويضيف أناقة لا مثيل لها لمطبخك ..

5. زخارف ونقوش خاصة ..

Galeria, Milar Lobo Estudio Cocinas Milar Lobo Estudio Cocinas مطبخ
Milar Lobo Estudio Cocinas

Galeria

Milar Lobo Estudio Cocinas
Milar Lobo Estudio Cocinas
Milar Lobo Estudio Cocinas

إن كنت من محبي الفنون والقطع النادرة، فإليك هذا التصميم المميز حيث جاء حوض غسيل أطباق ولكن بنقوش مختلفة، المدهش في هذا التصميم أنه يمكنك تنفيذه بنفسك دون الحاجة لشراءه بسعر كبير..

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6. أسود مميز ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الأسود قد يأتي في شكل واضح ومميز ويخلق تباين واضح في المطبخ ككل ..

7. شبكة للأطباق ..

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

الاكسسوارات الخاصة بالأحواض تتطور يوما بعد يوم، فلكل حوض أفكاره وابتكاراته لتسهيل المهمة على المستخدمين، كما هنا استخدام شبكة معدنية للحوض إلى جانب تصميم بفتحتين للحوض أحدهما أكبر من الأخرى لتنظيم أكثر..

8. صغير الحجم

Villa Gioiello, Studio di architettura wirzarchitetti Studio di architettura wirzarchitetti مطبخ
Studio di architettura wirzarchitetti

Studio di architettura wirzarchitetti
Studio di architettura wirzarchitetti
Studio di architettura wirzarchitetti

اختر ما يناسبك دائما من أحجام الأحواض حتى لا تهدر مساحة نحن بحاجة لها في مطبخك الصغير ..

9. بورسلين ..

PROJETO ARQUITETÔNICO DA RESIDÊNCIA PRUNER, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO مطبخ
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

البورسلين لا يقتصر فقط على الحمامات يمكنك إضافته لمطبخك بكل سهولة ، وستترك لمسة رائعة ومشرقة ..

10. شبه بيضاوي الشكل ..

Apartamento en el centro de Madrid, Arqbellytura Arqbellytura مطبخ
Arqbellytura

Arqbellytura
Arqbellytura
Arqbellytura

الأحواض شبه البيضاوية رائعة وجديدة وتناسب المساحات الغريبة والأماكن الغير متوقعة، كالأركان المهملة أو الزوايا ..

12. دائري ..

Kitchen Temza design and build KitchenCabinets & shelves
Temza design and build

Kitchen

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

حوض دائري صغير قد نكتفي به في مطبخ ذو مساحة ضيقة ولكن احرص على تنظيفه وتريتيب ادواتك دائما حتى لا يتسبب ذلك في أزمة فيما بعد ..

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