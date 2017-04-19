11 حوض رائع ومميز لمطبخك

من الذكاء في التصميم الداخلى الاهتمام بكل عناصر الفراغ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، ذات أهمية بالغة أو يكاد يكون استخدمها قليل، فهو ما يجعل التصميم ككل مريح ومنظم ومرتب إلى أبعد مدى، فمثلا المطابخ بكل عناصرها ستشمل ما هو أساسي وثانوي وجزء من الرفاهية والديكوري، فما رأيك أن نتحدث قليلا عن أحد هذه العناصر المهمة في أي مطبخ، وهو حوض غسيل الأطباق والذي لا غنى عنه مهما حدث، حتى وإن توفرت غسالة اطباق فهو يظل عنصر أساسي ورئيسي في أي مطبخ .. سنستعرض اليوم 11 حوض رائع ومميز قد يناسب أحدهم ذوقك الخاص ..