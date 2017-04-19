11 حوض رائع ومميز لمطبخك

من الذكاء في التصميم الداخلى الاهتمام بكل عناصر الفراغ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، ذات أهمية بالغة أو يكاد يكون استخدمها قليل، فهو ما يجعل التصميم ككل مريح ومنظم ومرتب إلى أبعد مدى، فمثلا المطابخ بكل عناصرها ستشمل ما هو أساسي وثانوي وجزء من الرفاهية والديكوري، فما رأيك أن نتحدث قليلا عن أحد هذه العناصر المهمة في أي مطبخ، وهو حوض غسيل الأطباق والذي لا غنى عنه مهما حدث، حتى وإن توفرت غسالة اطباق فهو يظل عنصر أساسي ورئيسي في أي مطبخ .. سنستعرض اليوم 11 حوض رائع ومميز قد يناسب أحدهم ذوقك الخاص ..
من أشهر الأنواع والتى تتوافر بعدة تصميمات وأحجام وموديلات هي الاستانلس، هذا النوع من الأحواض هو الأكثر عملية والذي أثبت جدارة وكفاءة عالية في الاستخدام داخل المطابخ ..
في الأغلب دائما يحاط حوض المطبخ برخام لقدرته على تحمل الوزن الثقيل، إلا أن هذا التصميم الخشبي جاء مميزا وملفت للأنظار وملائم لوظيفته .. ستلاحظ أيضا أن هناك من الأحواض ما تظهر حوافه وأخرى ما تختفي داخل الإطار المحيط وهي تتوقف على حسب نوع وشكل الحوض وأضا المادة التشطيبية المستخدمة لسطح العمل المحيط للحوض ..
مع لمسة ريفية يأتي هذا التصميم لحوض نادر ومميز من رخام غير لامع بتأثير مختلف، وتصميم هندسي مبتكر ليعطينا احساس ريفي واضح ..
لم يقتصر استخدام الرخام الغير لامع في الطراز الريفي فقط ولكن يتألق في الطراز الحديث أيضا، بتصميم ناعم ومميز ويضيف أناقة لا مثيل لها لمطبخك ..
إن كنت من محبي الفنون والقطع النادرة، فإليك هذا التصميم المميز حيث جاء حوض غسيل أطباق ولكن بنقوش مختلفة، المدهش في هذا التصميم أنه يمكنك تنفيذه بنفسك دون الحاجة لشراءه بسعر كبير..
الاكسسوارات الخاصة بالأحواض تتطور يوما بعد يوم، فلكل حوض أفكاره وابتكاراته لتسهيل المهمة على المستخدمين، كما هنا استخدام شبكة معدنية للحوض إلى جانب تصميم بفتحتين للحوض أحدهما أكبر من الأخرى لتنظيم أكثر..
اختر ما يناسبك دائما من أحجام الأحواض حتى لا تهدر مساحة نحن بحاجة لها في مطبخك الصغير ..
البورسلين لا يقتصر فقط على الحمامات يمكنك إضافته لمطبخك بكل سهولة ، وستترك لمسة رائعة ومشرقة ..
الأحواض شبه البيضاوية رائعة وجديدة وتناسب المساحات الغريبة والأماكن الغير متوقعة، كالأركان المهملة أو الزوايا ..
حوض دائري صغير قد نكتفي به في مطبخ ذو مساحة ضيقة ولكن احرص على تنظيفه وتريتيب ادواتك دائما حتى لا يتسبب ذلك في أزمة فيما بعد ..
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