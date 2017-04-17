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تعرف على 9 طرق جديدة لإعادة الحياة للأثاث الخشبي العتيق

Mai Elkholy Mai Elkholy
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بالتأكيد سيأتي الوقت على كلٍ منا لتغيير تصميم المنزل وأثاثه الذي ربنا يكون قد عفا عليه الزمن، لكن ستواجهك مشكلة التخلص من قطع الأثاث العتيقة التي تحبها والتي لازالت في حالة جيدة.

من أجل كل هذه الصعوبات التي تواجهنا أثناء الحاجة لتغيير تصميم منزلك والحصول على المظهر الذي يشعرك بالرضا، جئنا بفكرة هذا المحتوى التي تدور حول كيفية إضافة بعض اللمسات القليلة على قطع الأثاث القديمة لتغيير شكلها وجعلها إضافة جمالية لمنزلك.

1. إزالة الطلاء القديم واستبداله بلون آخر

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إذا نظرنا إلى قطعة الأثاث هذه نلاحظ أنها ليست قبيحة وليست مميزة على الإطلاق، لكنها تقليدية للغاية، لكن يمكنك تغيير تصميمها الآن وجعلها أكثر أناقة من خلال خدعة بسيطة وهي إزالة الطلاء القديم ومن ثم طلائها بألوان جديدة أكثر حداثة.

يمكنك القيام بهذه الخطوة بكل سهولة من خلال استخدام الصنفرة لإزالة الألوان وكذلك استخدام قطعة قماش ناعمة أو فرشاة ناعمة للتنظيف، وكن حريصًا أن يكون اتجاه الصنفرة واحد لتجنب خدش الأثاث، وبعد ذلك يمكنك استخدام الطلاء الجديد بالألوان التي تفضلها.

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هل تخيلت أنه من خلال هذه الخدعة البسيطة ستحصل على هذا التصميم المميز الذي يجمع بين الحداثة والقدم؟

2. الدقة في الطلاء للمرة الثانية

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قطعة الأثاث هذه يمكنك استغلالها في الكثير من الأمور وتخزين الكثير من الأشياء، لكن بطريقة أو بأخرى لا يمكن إنكار تصميمها الباهت الذي بإمكانه إفساد أي مكان توضع فيه.

يمكنك بكل بساطة طلاءها وتغيير تصميمها من خلال القليل من الخطوات، حيث يفضل أولًا الطلاء بطبقة أساس تمهيدية للمساعدة في إخفاء عيوب الخشب وتحضير السطح للدهان ليصبح ملمس القطعة أملس بد طلاءها، تبدأ الطلاء بطبقة خفيفة من الدهان ثم بعد ذلك قم بطلاء الطبقة النهائية أعلاها وعليك الحرص أثناء الدهان لتغطية كل التفاصيل الموجودة.

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المظهر النهائي لقطعة الأثاث الخشبية القديمة أمامنا الآن ليجعلنا نتأكد أنه من خلال خطوات بسيطة يمكننا الحصول على تصميم مميز للأثاث، حيث ظهرت هذه القطعة بمزيج مميز من الألوان الحديثة التي تتناسب مع أي نمط من أنماط التصميم.

3. إزالة طبقة الشمع الملمعة من الأثاث لإعادة طلاءها

homify Nursery/kid's roomWardrobes & closets خشب متين Grey
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إعادة تدوير الأثاث الذي تغطيه طبقة من الشمع الملمع قد تكمون صعبة إلى حدً ما؛ لأن الشمع لا يمكن إزالته إلا من خلال بعض المواد الكيميائية الخطيرة، لكن يمكنك الحرص في استخدام هذه المواد من خلال وضع هذه المواد على سلك تنظيف ويتم تمريرها في اتجاه ألياف الخشب لإزالة الشمع.

homify Nursery/kid's roomWardrobes & closets خشب متين White
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homify
homify
homify

وهذا المشهد بعد إزالة الشمع وإعادة طلاء قطعة الأثاث للقديمة البالية.

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4. أدراج متراصة قبل وبعد التجديد

homify BedroomWardrobes & closets خشب متين Beige
homify

homify
homify
homify

قبل: قطعة من الأثاث الخشبي المكونة من عدد من الأدراج المتراصة فوق بعضها، ومن الواضح أنها قديمة ولا تصلح على الإطلاق لإعادة الاستخدام، لكن من خلال اتباع القليل من الخطوات حصلنا على نتيجة مذهلة ومميزة.

homify BedroomWardrobes & closets خشب متين Beige
homify

homify
homify
homify

بعد: كما نلاحظ أنه قد تم التخلص من آثار الطلاء القديمة التي كانت موجودة على الخشب وتم طلاءها باللون الأبيض المشرق، كما تم إضافة مقابض جديدة لهذه القطعة لإبراز أناقتها.

5. تجديد قطعة أثاث لجعلها تتناسب مع لنمط العام لمنزلك

homify BedroomWardrobes & closets خشب متين Grey
homify

homify
homify
homify

قبل: قطعة أثاث كانت مطلية باللون البني الداكن للخشب تم تجديدها للحصول على قطعة جديدة تتناسب مع النمط العام لمنزلك.

homify BedroomWardrobes & closets خشب متين Pink
homify

homify
homify
homify

بعد: تم التخلص من اللون البني من خلال اتباع إحدى الطرق السابقة التي تم اتباعها للحصول على قطعة أثاث يتناسب لونها وتصميمها مع النمط الريفي المتبع داخل المنزل.

6. تحويل قطعة أثاث إلى طاولة ومساحة تخزين

homify BedroomBedside tables خشب White
homify

homify
homify
homify

قبل: مجرد قطعة أثاث خشبية صغيرة مكونة من أدراج وأرفف.

homify BedroomBedside tables خشب White
homify

homify
homify
homify

بعد: بالقليل من الخطوات وبالاهتمام بالقليل من التفاصيل، تم الحصول على هذه القطعة المميزة التي تم تصميمها على الطريقة الأمريكية المفتوحة في تصميم الأثاث لتبدو بهذه الأناقة وليتم استخدامها كقطعة ديكور وأيضًا لأغراض التخزين.

7. تحويل تصميم خزانة لوضع الأحذية

homify Living roomCupboards & sideboards خشب متين Grey
homify

homify
homify
homify

قبل: خزانة تقليدية بسيطة من الخشب مزودة بمقابض كلاسيكية معدنية

homify Living roomCupboards & sideboards خشب متين Grey
homify

homify
homify
homify

بعد: تم تحويل خزانة الأحذية إلى أخرى مميزة وجديدة تجمع في تصميمها بين الطابع الريفي البسيط والطابع الكلاسيكي، كما تم استغلالها لوضع بعض الاكسسوارات وعناصر التزيين الأخرى.

8. مكتبة خشبية عديمة الفائدة

homify Dining roomDressers & sideboards خشب متين Grey
homify

homify
homify
homify

قبل: مجرد مكتبة مكونة من رف خشبي توضع فوق طاولة أخرى.

homify Living roomShelves خشب متين Grey
homify

homify
homify
homify

بعد: بالقليل من خطوات الطلاء واللعب بالألوان تم الحصول على قطعة أثاث عملية ومميزة يمكن وضعها فوق أي طاولة أخرى دون عناء.

9. تجديد خزانة خشبية للمطبخ

homify Dining roomDressers & sideboards خشب متين Grey
homify

homify
homify
homify

قبل: هذه القطعة عبارة عن خزانة مطبخ كبيرة مكونة من عدد من الأرفف المفتوحة والأدراج المغلقة.

homify Dining roomDressers & sideboards خشب متين Grey
homify

homify
homify
homify

بعد: تم إزالة الزجاج من واجهة الأرفف العلوية ليتم الاعتماد على التصميم المفتوح الذي تم استخدامه لوضع ساعة أو أس اكسسوار مناسب، كما كان لطلاء الخزانة باللون الأبيض تأثير كبير في إبراز أناقتها.

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تعرف على 9 طرق جديدة لإعادة الحياة للأثاث الخشبي العتيق

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