تعرف على 9 طرق جديدة لإعادة الحياة للأثاث الخشبي العتيق

بالتأكيد سيأتي الوقت على كلٍ منا لتغيير تصميم المنزل وأثاثه الذي ربنا يكون قد عفا عليه الزمن، لكن ستواجهك مشكلة التخلص من قطع الأثاث العتيقة التي تحبها والتي لازالت في حالة جيدة.
من أجل كل هذه الصعوبات التي تواجهنا أثناء الحاجة لتغيير تصميم منزلك والحصول على المظهر الذي يشعرك بالرضا، جئنا بفكرة هذا المحتوى التي تدور حول كيفية إضافة بعض اللمسات القليلة على قطع الأثاث القديمة لتغيير شكلها وجعلها إضافة جمالية لمنزلك.
إذا نظرنا إلى قطعة الأثاث هذه نلاحظ أنها ليست قبيحة وليست مميزة على الإطلاق، لكنها تقليدية للغاية، لكن يمكنك تغيير تصميمها الآن وجعلها أكثر أناقة من خلال خدعة بسيطة وهي إزالة الطلاء القديم ومن ثم طلائها بألوان جديدة أكثر حداثة.
يمكنك القيام بهذه الخطوة بكل سهولة من خلال استخدام الصنفرة لإزالة الألوان وكذلك استخدام قطعة قماش ناعمة أو فرشاة ناعمة للتنظيف، وكن حريصًا أن يكون اتجاه الصنفرة واحد لتجنب خدش الأثاث، وبعد ذلك يمكنك استخدام الطلاء الجديد بالألوان التي تفضلها.
هل تخيلت أنه من خلال هذه الخدعة البسيطة ستحصل على هذا التصميم المميز الذي يجمع بين الحداثة والقدم؟
قطعة الأثاث هذه يمكنك استغلالها في الكثير من الأمور وتخزين الكثير من الأشياء، لكن بطريقة أو بأخرى لا يمكن إنكار تصميمها الباهت الذي بإمكانه إفساد أي مكان توضع فيه.
يمكنك بكل بساطة طلاءها وتغيير تصميمها من خلال القليل من الخطوات، حيث يفضل أولًا الطلاء بطبقة أساس تمهيدية للمساعدة في إخفاء عيوب الخشب وتحضير السطح للدهان ليصبح ملمس القطعة أملس بد طلاءها، تبدأ الطلاء بطبقة خفيفة من الدهان ثم بعد ذلك قم بطلاء الطبقة النهائية أعلاها وعليك الحرص أثناء الدهان لتغطية كل التفاصيل الموجودة.
المظهر النهائي لقطعة الأثاث الخشبية القديمة أمامنا الآن ليجعلنا نتأكد أنه من خلال خطوات بسيطة يمكننا الحصول على تصميم مميز للأثاث، حيث ظهرت هذه القطعة بمزيج مميز من الألوان الحديثة التي تتناسب مع أي نمط من أنماط التصميم.
إعادة تدوير الأثاث الذي تغطيه طبقة من الشمع الملمع قد تكمون صعبة إلى حدً ما؛ لأن الشمع لا يمكن إزالته إلا من خلال بعض المواد الكيميائية الخطيرة، لكن يمكنك الحرص في استخدام هذه المواد من خلال وضع هذه المواد على سلك تنظيف ويتم تمريرها في اتجاه ألياف الخشب لإزالة الشمع.
قبل: قطعة من الأثاث الخشبي المكونة من عدد من الأدراج المتراصة فوق بعضها، ومن الواضح أنها قديمة ولا تصلح على الإطلاق لإعادة الاستخدام، لكن من خلال اتباع القليل من الخطوات حصلنا على نتيجة مذهلة ومميزة.
بعد: كما نلاحظ أنه قد تم التخلص من آثار الطلاء القديمة التي كانت موجودة على الخشب وتم طلاءها باللون الأبيض المشرق، كما تم إضافة مقابض جديدة لهذه القطعة لإبراز أناقتها.
قبل: قطعة أثاث كانت مطلية باللون البني الداكن للخشب تم تجديدها للحصول على قطعة جديدة تتناسب مع النمط العام لمنزلك.
بعد: تم التخلص من اللون البني من خلال اتباع إحدى الطرق السابقة التي تم اتباعها للحصول على قطعة أثاث يتناسب لونها وتصميمها مع النمط الريفي المتبع داخل المنزل.
قبل: مجرد قطعة أثاث خشبية صغيرة مكونة من أدراج وأرفف.
بعد: بالقليل من الخطوات وبالاهتمام بالقليل من التفاصيل، تم الحصول على هذه القطعة المميزة التي تم تصميمها على الطريقة الأمريكية المفتوحة في تصميم الأثاث لتبدو بهذه الأناقة وليتم استخدامها كقطعة ديكور وأيضًا لأغراض التخزين.
قبل: خزانة تقليدية بسيطة من الخشب مزودة بمقابض كلاسيكية معدنية
بعد: تم تحويل خزانة الأحذية إلى أخرى مميزة وجديدة تجمع في تصميمها بين الطابع الريفي البسيط والطابع الكلاسيكي، كما تم استغلالها لوضع بعض الاكسسوارات وعناصر التزيين الأخرى.
بعد: بالقليل من خطوات الطلاء واللعب بالألوان تم الحصول على قطعة أثاث عملية ومميزة يمكن وضعها فوق أي طاولة أخرى دون عناء.
قبل: هذه القطعة عبارة عن خزانة مطبخ كبيرة مكونة من عدد من الأرفف المفتوحة والأدراج المغلقة.
بعد: تم إزالة الزجاج من واجهة الأرفف العلوية ليتم الاعتماد على التصميم المفتوح الذي تم استخدامه لوضع ساعة أو أس اكسسوار مناسب، كما كان لطلاء الخزانة باللون الأبيض تأثير كبير في إبراز أناقتها.
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