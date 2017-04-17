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10 أفكار مميزة وفريدة من نوعها لتزيين جدران منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة نوم اصطناعي Metallic/Silver
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يمكنك تجديد مساحة منزلك من خلال الكثير من لطرق التي تناسبك وتناسب ميزانيك ومساحة منزلك الكلية، لكن الكثير منا يتوجه لتجديد المنزل من خلال الطرق التقليدية البسيطة مثل نقل الأثاث وتغيير الستائر والمفروشات أو من خلال إضافة القليل من الاكسسوارات، لكن الطريقة الأكثر فاعلية التي تضيف لمنزلك لمسة أناقة جديدة وغير مسبوقة هي تزيين الجدران.

هناك الكثير من الأفكار التي يمكنك من خلالها تجديد تصميم منزلك وتغيير تصميم الجدران على وجه الخصوص سواء من خلال تغيير الأوان الطلاء أو من خلال استخدام ورق الفينيل أو استخدام الأحجار الصناعية والخشب وغير ذلك الكثير من خيارات التشطيب الأخرى. سنقدم اليوم عدد من الأفكار المميزة والفريدة التي ربما تعرفها للمرة الأولى التي يمكنك اقتباس أي منها لتغيير تصميم جدران منزلك والحصول على جدران مميزة تتناسب مع ذوقك الخاص ومع نمط منزلك.

1. ورق الحائط ذو التصميم المعدني

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة السفرة خشب رقائقي Multicolored
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

يمكننا بكل بساطة استخدام ورق الجدران، لكن في هذا التصميم المميز تم الاعتماد على ورق الجدران ذات التصميم المعدني المفرغ الذي يعطيك انطباع أنه مُفرغ بالفعل وتأتي الأضواء من خلفه، كما تم إضافة عمل مميز من الجبس وتزيينه بإضاءة خفية للحصول على جدار مميز يلفت انتباه الزائرين.

2. استخدام الدهانات اللاصقة

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor منازل خشب رقائقي Beige
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

تجديد الجدران الموجودة بمنزلك ليست بعملية شاقة على الإطلاق وكذلك ليست مكلفة، فيمكنك من خلال القليل من الأشياء مثل الدهانات اللاصقة تجديد شكل منزلك بالكامل، فكما نلاحظ على أحد الجدران الجانبية تم استخدام الدهان اللاصق باللون الرمادي لإضافة لمسة جمالية لمنزلك والتي أضافت أيضًا لمسة خاصة مع الأضواء.

3. استخدام ورق الفينيل

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة نوم اصطناعي Metallic/Silver
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

إذا كان منزلك يتضمن حائط يحتوي على الكثير من العيوب أو أي من أخطاء التشطيب، يمكنك تحويله إلى لوحة فنية من خلال الاتجاه لاستخدام ورق الجدران الفينيل الذي يتميز برسومه وألوانه المتعددة.

4. استخدام الفينيل في صنع الطراز المفضل لديك

homify Living roomAccessories & decoration خشب White
homify

homify
homify
homify

من مميزات ورق الفينيل أنه يمكنك ابتكار لتصميمات الخاصة بك، إما من خلال إنشاء نمط متكامل أو من خلال إضافة وتركيب أشكال بجوار بعضها لإنشاء ماندالا ضخمة.

5. نشاء نقطة اتصال

Villa at Appa Junction, Hyderabad., Happy Homes Designers Happy Homes Designers Multimedia roomElectronic accessories
Happy Homes Designers

Happy Homes Designers
Happy Homes Designers
Happy Homes Designers

من الخدع الرائعة والمميزة التي يمكنك أن تلفت من خلالها انتباه الزائرين هي تحديد أحد الجدران لجعله نقطة الجذب الأولى من خلال تزينها بورق الجدران وتخصيص مساحة في المنتصف لوضع التلفاز.

6. لمسة من الطبيعة

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

يمكنك تزيين جدار منزلك بلمسة من الطبيعة، فيمكن الحصول على هذا التصميم إما من خلال إنشاء حديقة رأسية من نبات الكروم، السرخس أو أي نبات آخر تفضله أو من خلال تثبيت ألواح من الخشب وتثبيت النباتات بينهما.

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7. خدع الطلاء

Cozy House, Intraspace Intraspace غرفة نوم
Intraspace

Intraspace
Intraspace
Intraspace

إذا كنت تريد الحصول على مظهر جديد ومميز لمنزلك، يمكنك الاستعانة ببعض الخدع التي تبعدك عن تقليدية أسلوب الطلاء، فيمكنك استخدام قطعة إسفنج صغيرة والطلاء بحركة دائرية على الطلاء قبل أن يجف للحصول على تصميم جديد ومميز.

8. استخدام الحجر اللامع

A TRIPLEX VILLA NEAR SUNCITY, HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE مطبخ
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

يمكنك إضافة لمسة جمالية مميزة لجدران منزلك من خلال تغطيتها ببعض العناصر التي تعزز أجواء الطبيعة مثل الأحجار والخشب وغير ذلك.

9. تصميمات ثلاثية الأبعاد

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Walls & flooringWall tattoos الألياف الطبيعية White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

إذا كنت تبحث عن تصميم جديد ومميز لجدار منزلك يمكنك الاتجاه لاستخدام الطابع الأكثر حداثة من خلال استخدام ورق الجدران ثلاثي الأبعاد ذات الأشكال المميزة التي تساعدك في الحصول على نظرة أكثر عمقًا للجدار.

10. المؤثرات البصرية

Boiserie trompe l'oeil, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI غرفة المعيشة
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

يمكننا القول أن الخروج عن المألوف ومحاولة ابتكار الأشياء الجديدة يضيف مزيد من العمق والتفاصيل الإضافية لمساحة منزلك، حيث يمكنك إضافة بعض اللوحات الفنية أو الأعمدة اليونانية للحصول على جدار جديد وذات تصميم مبتكر.

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10 أفكار مميزة وفريدة من نوعها لتزيين جدران منزلك

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