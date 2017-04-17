10 أفكار مميزة وفريدة من نوعها لتزيين جدران منزلك

يمكنك تجديد مساحة منزلك من خلال الكثير من لطرق التي تناسبك وتناسب ميزانيك ومساحة منزلك الكلية، لكن الكثير منا يتوجه لتجديد المنزل من خلال الطرق التقليدية البسيطة مثل نقل الأثاث وتغيير الستائر والمفروشات أو من خلال إضافة القليل من الاكسسوارات، لكن الطريقة الأكثر فاعلية التي تضيف لمنزلك لمسة أناقة جديدة وغير مسبوقة هي تزيين الجدران.
هناك الكثير من الأفكار التي يمكنك من خلالها تجديد تصميم منزلك وتغيير تصميم الجدران على وجه الخصوص سواء من خلال تغيير الأوان الطلاء أو من خلال استخدام ورق الفينيل أو استخدام الأحجار الصناعية والخشب وغير ذلك الكثير من خيارات التشطيب الأخرى. سنقدم اليوم عدد من الأفكار المميزة والفريدة التي ربما تعرفها للمرة الأولى التي يمكنك اقتباس أي منها لتغيير تصميم جدران منزلك والحصول على جدران مميزة تتناسب مع ذوقك الخاص ومع نمط منزلك.
يمكننا بكل بساطة استخدام ورق الجدران، لكن في هذا التصميم المميز تم الاعتماد على ورق الجدران ذات التصميم المعدني المفرغ الذي يعطيك انطباع أنه مُفرغ بالفعل وتأتي الأضواء من خلفه، كما تم إضافة عمل مميز من الجبس وتزيينه بإضاءة خفية للحصول على جدار مميز يلفت انتباه الزائرين.
تجديد الجدران الموجودة بمنزلك ليست بعملية شاقة على الإطلاق وكذلك ليست مكلفة، فيمكنك من خلال القليل من الأشياء مثل الدهانات اللاصقة تجديد شكل منزلك بالكامل، فكما نلاحظ على أحد الجدران الجانبية تم استخدام الدهان اللاصق باللون الرمادي لإضافة لمسة جمالية لمنزلك والتي أضافت أيضًا لمسة خاصة مع الأضواء.
إذا كان منزلك يتضمن حائط يحتوي على الكثير من العيوب أو أي من أخطاء التشطيب، يمكنك تحويله إلى لوحة فنية من خلال الاتجاه لاستخدام ورق الجدران الفينيل الذي يتميز برسومه وألوانه المتعددة.
من مميزات ورق الفينيل أنه يمكنك ابتكار لتصميمات الخاصة بك، إما من خلال إنشاء نمط متكامل أو من خلال إضافة وتركيب أشكال بجوار بعضها لإنشاء ماندالا ضخمة.
من الخدع الرائعة والمميزة التي يمكنك أن تلفت من خلالها انتباه الزائرين هي تحديد أحد الجدران لجعله نقطة الجذب الأولى من خلال تزينها بورق الجدران وتخصيص مساحة في المنتصف لوضع التلفاز.
يمكنك تزيين جدار منزلك بلمسة من الطبيعة، فيمكن الحصول على هذا التصميم إما من خلال إنشاء حديقة رأسية من نبات الكروم، السرخس أو أي نبات آخر تفضله أو من خلال تثبيت ألواح من الخشب وتثبيت النباتات بينهما.
إذا كنت تريد الحصول على مظهر جديد ومميز لمنزلك، يمكنك الاستعانة ببعض الخدع التي تبعدك عن تقليدية أسلوب الطلاء، فيمكنك استخدام قطعة إسفنج صغيرة والطلاء بحركة دائرية على الطلاء قبل أن يجف للحصول على تصميم جديد ومميز.
يمكنك إضافة لمسة جمالية مميزة لجدران منزلك من خلال تغطيتها ببعض العناصر التي تعزز أجواء الطبيعة مثل الأحجار والخشب وغير ذلك.
إذا كنت تبحث عن تصميم جديد ومميز لجدار منزلك يمكنك الاتجاه لاستخدام الطابع الأكثر حداثة من خلال استخدام ورق الجدران ثلاثي الأبعاد ذات الأشكال المميزة التي تساعدك في الحصول على نظرة أكثر عمقًا للجدار.
يمكننا القول أن الخروج عن المألوف ومحاولة ابتكار الأشياء الجديدة يضيف مزيد من العمق والتفاصيل الإضافية لمساحة منزلك، حيث يمكنك إضافة بعض اللوحات الفنية أو الأعمدة اليونانية للحصول على جدار جديد وذات تصميم مبتكر.
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