أناقة لمسة الخشب في تصميم منزل مذهل

لكل شخص لمسته الخاصة في تزيين منزله والحصول على مظهر لمنزله يشعره بالرضا والهدوء؛ لأن المنزل هو المصدر الأول للحصول على الراحة.
ذكرنا كثيرًا من قبل أن الخشب يعتبر من اللمسات المميزة التي تعطي اختلاف لتصميم منزلك وتدخل لمسة أناقة مميزة على الأجواء العامة للمنزل بالإضافة أنها تجلب أجواء من الطبيعة إلى داخل المنزل مما يجعلك تشعر بالاسترخاء. سنقوم اليوم بعرض تصميم منزل مميز بتضمن لمسة رائعة من الخشب التي جعلت للمنزل طابع ولمسة شخصية مميزة في غاية الأناقة والرقي.
مشهد رائع لغرفة المعيشة التي تحتوي على الكثير من اللمسات الشخصية الأنيقة ذات الألوان المتناسقة التي أحدثت مزيد من الانسجام والتناغم، نقطة الارتكاز الأولى في هذه الغرفة هي تصميمات السقف الجبس والتي تم تركيب نجفة كلاسيكية من الكريستال المتدلي، كما تم إحداث مزيد من التناغم داخل الغرفة من خلال الجمع بين اللونين البنفسجي والأبيض، النافذة الكبيرة تعكس شكل الثريا الكريستال، الأرضية الموجودة أسفل منطقة الجلوس من خشب الباركيه.
في غرفة المعيشة تم استخدام مرآة مستديرة مزودة بإطار على هيئة أشعة الشمس مصنوعة من الخشب، وتعكس هذه المرآة شكل الثريا الكريستالية الكبيرة التي تم تثبيتها في منتصف الغرفة.
تم الاعتماد على تصميم المطبخ المفتوح ذات الأسلوب العصري، فقد تم تصميم خزاناته من الخشب وكذلك جدران المطبخ تم تصميمها من الخشب أيضًا، وتم تصميم بار أمام طاولا المطبخ لتناول المشروبات والوجبات السريعة، وعلى الجانب الآخر وضع طاولة طعام مستديرة حولها مقاعد باللون الأخضر لتعزيز الطابع العصري البسيط، وحدات الإضاءة المستخدمة عبارة عن ثريات كبيرة معدنية على الطابع المودرن.
في شرفة المنزل تم وضع مقاعد مريحة من الجلد على الطابع العصري الحديث، كما تم استخدام ستائر شفافة بيضاء للسماح للإضاءة الطبيعة بالدخول إلى أرجاء المنزل.
تم تصميم مدخل المنزل بطريقة مميزة على النمط الكلاسيك الذي يتميز بالفخامة والرقي. فقد تم استخدام أرضية من السيراميك المزخرف بنقوش هادئة، كما تم الاعتماد على السقف المزخرف بنقوش الجبس والمزودة بوحدات الإضاءة الخفية، باب المنزل الرئيسي تم تصميمه من الخشب لإضافة لمسة مميزة تعزز أجواء الطبيعة الساحرة.
في غرفة نوم مميزة ومذهلة تم الاعتماد على النمط البسيط المحايد، فقد تم استخدام قطع أثاث صغيرة؟، فقد تم استخدام سرير ذات جهة خلفية من الجلد كما تم استخدام اثنان من الطاولات الصغيرة بدون أدراج لوضع الأباجورات الجانبية للسرير، كما تم فتح الغرفة على حمام فرعي
ماستر وتم الفصل بينهم بباب من الزجاج للحصول على مزيد من الإشراق والاتساع داخل الغرفة، كما تم تصميم الجدار خلف السرير من الخشب لإضافة لمسة مميزة وألوان داكنة إضافية.
على الجانب الآخر من غرفة النوم تم تصميم مساحة صغيرة للاسترخاء ومشاهدة التلفاز من خلال تثبيت شاشة تلفاز على الجدار أعلى طاولة من الرخام ومقعد صغير بجانبها.
الباب الزجاجي عمل على توفير مزيد من الإشراق والمساحة الإضافية داخل الحمام، حيث تم تصميم جدران المنزل كاملة من الرخام البني الذي يتناسب مع لمسة الخشب الموجودة في أرجاء المنزل؟، المميز في هذا الحمام هو استخدام وحدات الإضاءة الخفية على جوانب الأرضية، ولاستغلال مساحة فارغة تم تصميم خزانة صغيرة أسفل الحوض لتخزين أدوات التنظيف.
في مساحة مميزة تم تصميم غرفة نوم للأطفال تحتوي على سريرين أعلى بعضهم البعض، كما تم تزيين الجدار الموجود خلف الأسرة من خلال ورق الجدران ذات الألوان المتعددة لخلق أجواء مبهجة للأطفال.
ألوان الغرفة هادئة لتناسب البنات، تم تزيينها باللونين الأبيض واللبني الهادئ والبيج كما تم استخدام قطع أثاث صغيرة لتوفير مساحة إضافية لحركة الأطفال.
تصميم حمام صغير في المساحة مخصص للأطفال، تم استخدام الكثير من الألوان المبهجة وهما الأصفر والأخضر ليتناسب مع الأطفال وأجواء البهجة التي يفضلونها.
الخشب لا يستخدم فقط في تصميم الأثاث، لكنه في تصميم هذا الحمام تم تصميمه بكثرة على الجدران من خلال تثبيت عدد من الألواح الصغيرة التي تم رصها بطريقة منظمة كما تم استخدام الكثير من المرايا لعكس الأضواء والحصول على مزيد من الإشراق.
في تصميم هندسي أكثر ابتكارًا وتميزًا تم تصميم واجهة المنزل المكون من طابق واحد فقط ومعظم الواجهة مصنوعة من الزجاج، ويتوسط المبنى مخروط من الزجاج مصمم بطريقة هندسية مميزة تعطيك شعور بأن هذا المنزل اسطوري على الطابع والأسلوب العصري الحديث. عند الحديث عن الحديقة نلاحظ أنه قد تم تفضيل أن يتم تصميمها على النمط البسيط دون الحاجة للكثير من التفاصيل الإضافية؛ لأن المنزل مبني بالفعل على قمة تل مرتفع قليلًا، فالمنزل مبني أيضًا وسط غابة من الغابات الكبيرة التي تحتوي على الكثير من الأشجار الطويلة.
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