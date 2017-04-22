أناقة لمسة الخشب في تصميم منزل مذهل

في تصميم هندسي أكثر ابتكارًا وتميزًا تم تصميم واجهة المنزل المكون من طابق واحد فقط ومعظم الواجهة مصنوعة من الزجاج، ويتوسط المبنى مخروط من الزجاج مصمم بطريقة هندسية مميزة تعطيك شعور بأن هذا المنزل اسطوري على الطابع والأسلوب العصري الحديث. عند الحديث عن الحديقة نلاحظ أنه قد تم تفضيل أن يتم تصميمها على النمط البسيط دون الحاجة للكثير من التفاصيل الإضافية؛ لأن المنزل مبني بالفعل على قمة تل مرتفع قليلًا، فالمنزل مبني أيضًا وسط غابة من الغابات الكبيرة التي تحتوي على الكثير من الأشجار الطويلة.

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