10 نصائح مهمة ستساعدك على بقاء منزلك نظيف ومرتب

هل من المستحيل أن يبقى منزلك نظيف لأكثر من يومين؟ هل تقضي ساعات وساعات في تنظيم وترتيب نفس المساحات مرارا وتكرارا؟ هل تقيم في منزل مع الأطفال أو المراهقين أو البالغين، وتقوم بترتيب وتنظيف كل غرفة في المنزل؟ إذا كنت تواجه أحد هذه الإزعاجات، بالتأكيد ستُسر بمقالنا لهذا اليوم، وستستمتع بقراءة 10 نصائح بهذا الخصوص.
لذلك قررنا في هذا المقال تقديم القليل من المساعدة، وقمنا بجمع 10 نصائح أساسية لنظافة وتنظيم المنزل، لنساعدك قدرك المستطاع ليس فقط بإيجاد الحلول بل أيضا لتنعم بحياة سعيدة مع العائلة.
تهوية منزلك كل يوم ستضمن لك تعزيز جو نظيف، وهواء متجدد، وبالتالي التخلص من كل الروائح المزعجة. قم بفتح النوافذ والأبواب، واسمح لأشعة الشمس والهواء النقي بالدخول لمنزلك كل صباح .
ترتيب أسرتنا كل صباح، سيخلق فرقا كبير في الجو العام للغرفة ومظهر المنزل بشكل عام، ولن يأخذ في الواقع وقت طويل. الخبراء يعرفون أهمية السرير المرتب بشكل جيد على أجواء الغرفة، والآن يمكنك أن تفعل ذلك أيضا!
ولا تنسى أن تعلم أفراد العائلة في منزلك هذه العادة الجميلة، وبذلك ستوفر علة نفسك الكثير من الوقت…
إذا قمت لسبب من الأسباب بعمل فوضى في المنزل، فيجب عليك تنظيفها ومسحها على الفور. سيساعدك هذا التصرف على منع تراكم الفوضى والأوساخ.
الشرفات لها سمعة ليست جيدة بسبب سرعة تراكم الغبار والملوثات الخارجية، لذلك ننصحك باستخدام مكنسة الكهرباء لكنس الغبار والأوساخ كل يوم. قد تكون هذه النصيحة متعبه ولكن يمكنك صيفاً على الأقل كنس البلكون كل يومين أما شتاءً فكل أسبوع على الأقل.
بالنسبة لتنظيف الغبار داخل المنزل ستبقي منزلك مهندم ونظيف. على الرغم من أنك قد تشعر كما لو كنت تقوم بنشر الغبار على الأرض ولكن بالتأكيد بعد هذه العملية ستقوم بمكنسة الكهرباء بكنس كل الغبار على الأرض.
دعونا نواجه الأمر، بغض النظر عن ما تقوم به لإبقاء منزلك نظيف ومرتب، سيكون هناك دائما عدد قليل من العناصر في غير محلها في منزلك وستخلق الفوضى. بدلا من ترك هذه العناصر على حالها، قم بتخصيص زاوية أو مساحة في منزلك لوضع هذه الأشياء المفقودة لحين اختيار مكان ملاءم لها أكثر.
الحفاظ على الأسطح مرتبة يضمن لك غرفة نظيفة خالية من الفوضى . بمجرد استخدام غرض قم بإرجاعه إلى مكانه. لن يستغرق معك تطهير وترتيب الأسطح في اليوم الواحد اكثر من 10-15 دقيقة ولكن ستضمن راحة لمدة أطول.
نفس الفكرة السابقة، وهذا يفيد بشكل خاص في غرف النوم وغرف تغيير الملابس، حيث أنه من السهل سحب الملابس، ولكن وضعها محلها مرة اخرى هو الامر الذي لا بد من القيام به بعد كل استخدام، وإلا سترى جبل من الملابس.
عملية مهمة للغاية يمكنك تكريرها كل اسبوع مرة على الأقل. قم بتهويتها وتنفيض الغبار أو الأوساخ المتراكمة عليها. بالنسبة للسجاد مرتين إلى ثلاث مرات في السنة تحتاج إلى تنظيفها بشكل قوي وطويها عند عدم الحاجة لها مع وضع بعض قطع الصابون بداخلها لبقاء رائحة جيدة ولطرد الحشرات.
كل يوم قم بنظرة فاحصة وسريعة للبقع والفتات الموجودة على المقاعد، وقم بتنظيفها على الفور لضمان عدم وجود البقع أو الأوساخ.
لن تستغرق عملية ترتيب وتنظيف منزلك يومياً أكثر من ساعة ولكنك سترتاح بقية اليوم اذا تابعت الخطوات العشر السابقة.
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