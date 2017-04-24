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10 نصائح مهمة ستساعدك على بقاء منزلك نظيف ومرتب

Heba khlili Heba khlili
Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım بلكونة أو شرفة
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 هل من المستحيل أن يبقى منزلك نظيف لأكثر من يومين؟ هل تقضي ساعات وساعات في تنظيم وترتيب نفس المساحات مرارا وتكرارا؟ هل تقيم في منزل مع الأطفال أو المراهقين أو البالغين، وتقوم بترتيب وتنظيف كل غرفة في المنزل؟ إذا كنت تواجه أحد هذه الإزعاجات، بالتأكيد ستُسر بمقالنا لهذا اليوم، وستستمتع بقراءة 10 نصائح بهذا الخصوص.

لذلك قررنا في هذا المقال تقديم القليل من المساعدة، وقمنا بجمع 10 نصائح أساسية لنظافة وتنظيم المنزل، لنساعدك قدرك المستطاع ليس فقط بإيجاد الحلول بل أيضا لتنعم بحياة سعيدة مع العائلة.

1. حافظ على تهوية منزلك

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة المعيشة
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

تهوية منزلك كل يوم ستضمن لك تعزيز جو نظيف، وهواء متجدد، وبالتالي التخلص من كل الروائح المزعجة. قم بفتح النوافذ والأبواب، واسمح لأشعة الشمس والهواء النقي بالدخول لمنزلك كل صباح .

2. رتب الأسرة كل صباح

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ترتيب أسرتنا كل صباح، سيخلق فرقا كبير في الجو العام للغرفة ومظهر المنزل بشكل عام، ولن يأخذ في الواقع وقت طويل. الخبراء يعرفون أهمية السرير المرتب بشكل جيد على أجواء الغرفة، والآن يمكنك أن تفعل ذلك أيضا!

ولا تنسى أن تعلم أفراد العائلة في منزلك هذه العادة الجميلة، وبذلك ستوفر علة نفسك الكثير من الوقت…

3. تنظيف الفوضى فور حدوثها

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة السفرة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

إذا قمت لسبب من الأسباب بعمل فوضى في المنزل، فيجب عليك تنظيفها ومسحها على الفور. سيساعدك هذا التصرف على منع تراكم الفوضى والأوساخ.

4. تنظيف الشرفة

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım بلكونة أو شرفة
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

الشرفات لها سمعة ليست جيدة بسبب سرعة تراكم الغبار والملوثات الخارجية، لذلك ننصحك باستخدام مكنسة الكهرباء لكنس الغبار والأوساخ كل يوم. قد تكون هذه النصيحة متعبه ولكن يمكنك صيفاً على الأقل كنس البلكون كل يومين أما شتاءً فكل أسبوع على الأقل.

5. تنظيف الغبار داخل المنزل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بالنسبة لتنظيف الغبار داخل المنزل ستبقي منزلك مهندم ونظيف. على الرغم من أنك قد تشعر كما لو كنت تقوم بنشر الغبار على الأرض ولكن بالتأكيد بعد هذه العملية ستقوم بمكنسة الكهرباء بكنس كل الغبار على الأرض.

6. خصص زاوية لأغراضك

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

دعونا نواجه الأمر، بغض النظر عن ما تقوم به لإبقاء منزلك نظيف ومرتب، سيكون هناك دائما عدد قليل من العناصر في غير محلها في منزلك وستخلق الفوضى. بدلا من ترك هذه العناصر على حالها، قم بتخصيص زاوية أو مساحة في منزلك لوضع هذه الأشياء المفقودة لحين اختيار مكان ملاءم لها أكثر.

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7. حافظ على أسطح المطبخ مرتبة

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

الحفاظ على الأسطح مرتبة يضمن لك غرفة نظيفة خالية من الفوضى . بمجرد استخدام غرض قم بإرجاعه إلى مكانه. لن يستغرق معك تطهير وترتيب الأسطح في اليوم الواحد اكثر من 10-15 دقيقة ولكن ستضمن راحة لمدة أطول.

8. وضع الأشياء في محلها بعد الاستخدام

Living room homify غرفة المعيشة
homify

Living room

homify
homify
homify

نفس الفكرة السابقة، وهذا يفيد بشكل خاص في غرف النوم وغرف تغيير الملابس، حيث أنه من السهل سحب الملابس، ولكن وضعها محلها مرة اخرى هو الامر الذي لا بد من القيام به بعد كل استخدام، وإلا سترى جبل من الملابس.

9. تهوية الوسائد وتنظيف السجاد

Cosy Home House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Cosy Home

House Envy
House Envy
House Envy

عملية مهمة للغاية يمكنك تكريرها كل اسبوع مرة على الأقل. قم بتهويتها وتنفيض الغبار أو الأوساخ المتراكمة عليها. بالنسبة للسجاد مرتين إلى ثلاث مرات في السنة تحتاج إلى تنظيفها بشكل قوي وطويها عند عدم الحاجة لها مع وضع بعض قطع الصابون بداخلها لبقاء رائحة جيدة ولطرد الحشرات.

10. تفحص البقع والفتات على الأرائك والمقاعد

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كل يوم قم بنظرة فاحصة وسريعة للبقع والفتات الموجودة على المقاعد، وقم بتنظيفها على الفور لضمان عدم وجود البقع أو الأوساخ.

لن تستغرق عملية ترتيب وتنظيف منزلك يومياً أكثر من ساعة ولكنك سترتاح بقية اليوم اذا تابعت الخطوات العشر السابقة.

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