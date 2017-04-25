7 أفكار تخزين للحفاظ على منزلك منظم

قد يبدو من غير السهل الحفاظ على منزل منظم لفترة طويلة، لأن هذا يتطلب جرعة جيدة من الإبداع والالتزام والتنظيم المستمر. ومشكلة حفظ المنزل مرتب ونظيف ليس فقط كم من الوقت تحتاج أو كم هو مكلف منزلك، في الواقع تكمن في المساحات التي تم تصميم منزلك بها لتلائم احتياجات أفراد عائلتك وفي الاستغلال المبتكر للمساحات غير المستخدمة التي يمكن أن تكون بمثابة مناطق تخزين ممتازة.
لذلك فإن مقالنا اليوم يقدم بعض من الأفكار الإبداعية التي وضعت من قبل المهندسين المعماريين من جميع أنحاء العالم من أجل السماح للساكنين بالحفاظ على منزلهم مرتب مع الحد الأدنى من الجهد. لنلقي نظرة!
تكتسب وحدات التخزين في الحمامات شعبية متزايدة كل يوم. على الرغم من أن مساحات الحمام عادة تكون صغيرة، يمكن لمنطقة مصممة تصميما جيدا أن توفر للمستخدمين مساحة كافية لاستيعاب أجهزة الغسيل والتجفيف. يمكنك ترك الأجهزة مكشوفة أو مع تغطية بسيطة كما في الصورة، وبالتالي سيكون مظهر الحمام أنظف وأكثر أناقة.
الأسرة هي واحدة من أفضل المساحات لاستيعاب المواد المنزلية الإضافية. الجانب السفلي من السرير هو واحد من المساحات المريحة والأكثر استخداما لتخزين أغطية السرير والبطانيات. الخ. يمكنك زيادة تعزيز سعة التخزين الخاصة بالسرير عن طريق انشاء منصات السرير الجانبية أو رفوف، مماثلة لهذا المثال المطبق من قبل المهندسين المعماريين في غرفة النوم.
هذا حل غير تقليدي نوعا ما، ولكن إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فإنه لديه القدرة على تقديم مساحة تخزين كبيرة وبأقل الاستثمارات. ما يتميز به استخدام الصناديق أنه لا يتطلب مساحة كبيرة، بل أيضا يضيف لمسة فنية متميزة للمنطقة بأكملها.
إذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك صغيرة، سيكون هذا من أفضل الحلول التي يمكن اعتمادها في منزلك. ستقوم باختيار طقم الجلوس التي تحتوي على خزن للتعبئة. وقد ابتكر مصمم الأثاث طقم جلوس منخفض الارتفاع، ذو كفاءة عالية للجلوس ومع مساحة تخزين مناسبة.
عادة لا تُعطى الممرات ما يكفي من الاعتبار في التصميم. ومع ذلك، يمكنك استخدمها بشكل صحيح ومفيد. الممرات يمكن أن توفر لنا مساحة تخزين قيَمة. كما هو مبين في هذا المثال، يمكنك تجربة ذلك مع ترتيب لرفوف وأدراج مغلقة أو مفتوحة، ستعطيك مساحة إضافية وتعزز جمالية منزلك خاصة إذا تم تزويدها بنظام إضاءة مناسب.
مكان أخر مفيد ويحمل الكثير من القيمة للتخزين. قم باستغلال جيد لهذه المنطقة بتركيب الخزانات والأهم تزويده بنظام إضاءة مناسبة لتستطيع استخدامه براحة، كما هو موضح في هذا المثال، يمكنك أن تضمن مساحة تخزين كبيرة التي تستوعب أي نوع من المواد والأدوات المنزلية. وقد سكان هذا المنزل هذه المساحة كمخزن صغير للقبو.
رفوف المطبخ واحدة من عناصر التخزين الأكثر استخداما. تتميز بسهولة تركيبها وتوفر للمستخدمين منطقة تخزين لائقة لاحتواء المعدات والمواد الغذائية الموجودة في المطبخ. بالإضافة لذلك توفر الرفوف أيضا مرونة الموقع، من وجهة نظر وظيفية، فمن المستحسن دائما وضع الرفوف على ارتفاع معين، للسماح بسهولة الحركة.