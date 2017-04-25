الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 أفكار تخزين للحفاظ على منزلك منظم

Heba khlili Heba khlili
ALLOGGIO IN MONTAGNA, TORPEGO TORPEGO غرفة المعيشة
Loading admin actions …

قد يبدو من غير السهل الحفاظ على منزل منظم لفترة طويلة، لأن هذا يتطلب جرعة جيدة من الإبداع والالتزام والتنظيم المستمر. ومشكلة حفظ المنزل مرتب ونظيف ليس فقط كم من الوقت تحتاج أو كم هو مكلف منزلك، في الواقع تكمن في المساحات التي تم تصميم منزلك بها لتلائم احتياجات أفراد عائلتك وفي الاستغلال المبتكر للمساحات غير المستخدمة التي يمكن أن تكون بمثابة مناطق تخزين ممتازة.
لذلك فإن مقالنا اليوم يقدم بعض من الأفكار الإبداعية التي وضعت من قبل المهندسين المعماريين من جميع أنحاء العالم من أجل السماح للساكنين بالحفاظ على منزلهم مرتب مع الحد الأدنى من الجهد. لنلقي نظرة!

1. التخزين في الحمام

Ristrutturazione appartamento di vacanza , Archidé SA interior design Archidé SA interior design حمام
Archidé SA interior design

Archidé SA interior design
Archidé SA interior design
Archidé SA interior design

تكتسب وحدات التخزين في الحمامات شعبية متزايدة كل يوم. على الرغم من أن مساحات الحمام عادة تكون صغيرة، يمكن لمنطقة مصممة تصميما جيدا أن توفر للمستخدمين مساحة كافية لاستيعاب أجهزة الغسيل والتجفيف. يمكنك ترك الأجهزة مكشوفة أو مع تغطية بسيطة كما في الصورة، وبالتالي سيكون مظهر الحمام أنظف وأكثر أناقة.

2. منصة السرير

新北 林口 Kuo residence (竹城長崎), 双設計建築室內總研所 双設計建築室內總研所 غرفة الاطفال
双設計建築室內總研所

双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所

الأسرة هي واحدة من أفضل المساحات لاستيعاب المواد المنزلية الإضافية. الجانب السفلي من السرير هو واحد من المساحات المريحة والأكثر استخداما لتخزين أغطية السرير والبطانيات. الخ. يمكنك زيادة تعزيز سعة التخزين الخاصة بالسرير عن طريق انشاء منصات السرير الجانبية أو رفوف، مماثلة لهذا المثال المطبق من قبل المهندسين المعماريين في غرفة النوم.

3. الصناديق

Bed and Breakfast | Home gallery, Roma, Spaghetticreative Spaghetticreative غرفة نوم
Spaghetticreative

Spaghetticreative
Spaghetticreative
Spaghetticreative

هذا حل غير تقليدي نوعا ما، ولكن إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فإنه لديه القدرة على تقديم مساحة تخزين كبيرة وبأقل الاستثمارات. ما يتميز به استخدام الصناديق أنه لا يتطلب مساحة كبيرة، بل أيضا يضيف لمسة فنية متميزة للمنطقة بأكملها.

4. تحت الأريكة

ALLOGGIO IN MONTAGNA, TORPEGO TORPEGO غرفة المعيشة
TORPEGO

TORPEGO
TORPEGO
TORPEGO

إذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك صغيرة، سيكون هذا من أفضل الحلول التي يمكن اعتمادها في منزلك. ستقوم باختيار طقم الجلوس التي تحتوي على خزن للتعبئة. وقد ابتكر مصمم الأثاث طقم جلوس منخفض الارتفاع، ذو كفاءة عالية للجلوس ومع مساحة تخزين مناسبة.

5. في الردهة

RIFLESSI & RELAX, Davide Pavanello Lab Davide Pavanello Lab الممر الحديث، المدخل و الدرج
Davide Pavanello Lab

Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab
Davide Pavanello Lab

عادة لا تُعطى الممرات ما يكفي من الاعتبار في التصميم. ومع ذلك، يمكنك استخدمها بشكل صحيح ومفيد. الممرات يمكن أن توفر لنا مساحة تخزين قيَمة. كما هو مبين في هذا المثال، يمكنك تجربة ذلك مع ترتيب لرفوف وأدراج مغلقة أو مفتوحة، ستعطيك مساحة إضافية وتعزز جمالية منزلك خاصة إذا تم تزويدها بنظام إضاءة مناسب.

6. الجانب السفلي من السلم

Sottoscala a misura, Aguzzoli Arredamenti Aguzzoli Arredamenti الممر الحديث، المدخل و الدرج
Aguzzoli Arredamenti

Aguzzoli Arredamenti
Aguzzoli Arredamenti
Aguzzoli Arredamenti

مكان أخر مفيد ويحمل الكثير من القيمة للتخزين. قم باستغلال جيد لهذه المنطقة بتركيب الخزانات والأهم تزويده  بنظام إضاءة مناسبة لتستطيع استخدامه براحة، كما هو موضح في هذا المثال، يمكنك أن تضمن مساحة تخزين كبيرة التي تستوعب أي نوع من المواد والأدوات المنزلية. وقد سكان هذا المنزل هذه المساحة كمخزن صغير للقبو.

7. رفوف المطبخ

TRIESTE , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

رفوف المطبخ واحدة من عناصر التخزين الأكثر استخداما. تتميز بسهولة تركيبها وتوفر للمستخدمين منطقة تخزين لائقة لاحتواء المعدات والمواد الغذائية الموجودة في المطبخ. بالإضافة لذلك توفر الرفوف أيضا مرونة الموقع، من وجهة نظر وظيفية، فمن المستحسن دائما وضع الرفوف على ارتفاع معين، للسماح بسهولة الحركة.

أقرأ أيضا شقة حديثة تتألق باللون الأبيض ودرجات الرمادي

الأبواب المنزلقة تعطي مساحة أكبر لمنزلك
هل لديك مناطق تخزين أخرى؟ اخبرنا عنها

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً