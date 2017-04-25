قبل وبعد: تجديد منزل عمره 20 سنة

مقالنا اليوم يناسب المتزوجين حديثا، والذين لهم كل الحق في الحصول على عش الزوجية المناسب والمريح. على الرغم من أن الوضع الاقتصادي لكثير من الشباب قد لا يكون جيد لتأمين مسكن حديث لأنفسهم، ولكن الرغبة في الحصول على مسكن الزوجية أمر قابل للتحقيق وبأقل التكاليف.
الحل في مقال اليوم، يكمن في تحويل منزل قديم عفا عليه الزمن، إلى منزل أنيق وعصري مع القليل من الخيال والإبداع. هذا المنزل عمره 20 سنة، وقد تم تجديده من قبل المصممين الداخليين من Design Brides.
دعونا نتابع هذا التحول الرهيب لمنزل حزين ومتعب إلى تحفة أنيقة… منزل شهر العسل المثالي
لا يريد الزوجان عند العودة للمنزل بعد شهل العسل، أن تكون هذه المساحة المظلمة، والكئيبة بانتظارهم. ورق جدران كئيب، وخزائن جار عليها الزمن، وأثاث عشوائي في كل مكان، ما كل هذه الفوضى؟
هذا النوع من الديكور قد يكون مقبولا في 1990، ولكن ليس بعد الآن.
غرفة النوم لا بأس بها، لكنها لا تزال بحاجة إلى الكثير من العمل! يوجد شرفة صغيرة على يمين السرير، ولكن للأسف غير مستخدمة ومليئة بالأغراض غير المرغوبة. هذا كان قبل بدء عمل المصممين من Design Brides . الألوان موحشة وصامتة، وفوضى في كل ركن.
لا أعتقد يمكن لأي زوجين جديدين أن يعيشوا في منزل كهذا… دعونا نتعرف كيف بدء المصممين بالتغيير.
تصميم منعش للمدخل الجديد، مشرق وحديث. حيث تم طلاء الجدران باللون الأبيض النقي، والتي تتناقض مع لون الباب الأمامي بالأسود الثقيل، ومع المصباح العصري المعلق عند المدخل.
أذكى إضافة جديدة، هي الخزانة الخفية على الجانب الأيمن – متأكدة استغرقت بضع لحظات حتى لاحظت ذلك! لأنها باللون الأبيض، مما يساعد على المزج بسلاسة، كما تقدم مساحة كبيرة للتخزين السري… حيلة يمكنك تطبيقها عند حجرة المدخل .
غرفة المعيشة الجديدة أنيقة وناعمة، مع مساحة كافية وأسطح للتخزين لحفظ جميع الممتلكات. غرفة حديثة دون الكثير من التعقيدات مما يجعلها صالحة لمدة طويلة ومناسبة، دون الحاجة إلى التجديدات والتحديثات. لدينا في غرفة المعيشة أبواب ضخمة منزلقة، مفتوحة على شرفة، والشرفة لها ستائر. وجود الشرفة دليل واضح على تمتع المنزل بإضاءة طبيعة جيدة، ومن هنا تأتي أهمية الستائر والأبواب المنزلقة بالتحكم بكمية الإضاءة الطبيعية التي ترغب، وبالتالي إبراز جمالية الأثاث الجديد والأرضيات الخشبية المصقولة.
تحول مدهش! يشبه تصميم هذا المطبخ المطعم الدنماركي العصري. مطبخ متكامل، السيراميك الأبيض للجدران ، وإضاءة الحد الأدنى مع أثاث وأرضية من الخشب، وإضاءة طبيعية مناسبة. لحسن الحظ ذهبت الفوضى، وحل محلها أسطح عمل أنيقة وأجهزة من الكروم. رف واحد على الطرف الأيسر، لتوفير مساحة مناسبة لمجموعة صغيرة من الكؤوس. وقد أضافت الإضاءة في السقف جمالية خاصة.
تم تنظيف وإعادة ترتيب الشرفة المغطاة منذ فترة طويلة، مما وفًر امتداد لغرفة النوم التي شاهدناها سابقا. الأبواب الآن مطوية إلى الوراء، مما يجعل الغرفة تبدو أكبر وأكثر ترحيبا. وقد حل سرير مزدوج مريح بدل الاسلوب القديم الكئيب… مثالي للعروسين!
التغيير الأكبر، هو مكان للتخزين، من خلال بناء جدار خلف السرير في غرفة النوم، بحيث اصبح متوفر لدينا ربع الغرفة كخزانة خفية.
هذه الغرفة الخفية الموجودة خلف غرفة النوم، كما تشاهد في الصورة، عبارة عن خزانة ملابس لديها العديد من الرفوف، ومساحة كافية للملابس، كما يمكنك تزويدها بمرآة لاستعمالها كمساحة لارتداء الملابس. تتوفر إضاءة جيدة في الغرفة بفضل الألواح الزجاجية الموجودة في الأعلى، مع مصباح أنيق لزيادة الإضاءة. الأبواب المنزلقة للخزانة تساعد في توفير مساحة وتجعلها أسهل للحركة في المساحة المحدودة، وقد تم تركيب خزانة خاصة لتخزين الحقائب والأحذية. انظر، حتى أدق التفاصيل ستجدها متوفرة، تعاليق على الجدار لمزيد من الراحة.
كل ما تحتاجه هو القليل من الخيال، ومساعدة فريق متميز مثل Design Brides لجعله حقيقي وواقعي.
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