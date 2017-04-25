قبل وبعد: تجديد منزل عمره 20 سنة

لا يريد الزوجان عند العودة للمنزل بعد شهل العسل، أن تكون هذه المساحة المظلمة، والكئيبة بانتظارهم. ورق جدران كئيب، وخزائن جار عليها الزمن، وأثاث عشوائي في كل مكان، ما كل هذه الفوضى؟

هذا النوع من الديكور قد يكون مقبولا في 1990، ولكن ليس بعد الآن.