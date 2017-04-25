استمتع بسحر وجمال الرخام من خلال هذه المشاريع الخلابة

يعد الرخام من الخامات التي لا تعبأ بالموضات والصيحات، فقد تم استخدامها في الماضي ويبقى استخدامها حتى الآن يحمل قيمة كبيرة نظراً لجمال الرخام، تنوعه أشكاله، قوته وصلابته وصلاحيته للكثير من التصاميم، الطرز والغرف. في كثير من الأحيان يعبر الرخام عن فخامة بيتك ويعطي مظهر لا يمكن الحصول عليه من أي خامة، فهو يتربع على عرش الخامات.
كيف يمكنك استخدام الرخام في بيتك، هذا ما سنعرضه عليكم في مقال اليوم. فالرخام خامة ليست برخيصة ولكنه استثمار رائع يعكس جمال منزلك ويظهره بطريقة لا يمكن تكراراها. في مقال اليوم جئنا لكم ببعض التصاميم المتنوعة من أعمال PLAZA YAPI MALZEMELERI والتي تعكس روعة وجمال تصلح لكل المنازل والغرف. فإذا كان الرخام خامتك المفضلة فتابع هذا المقال لتحصل على إلهام سيساعدك حتماً في تصميم منزلك.
أكثر الاستخدامات شيوعاً للرخام هي بلاطات الأرضيات والتي تأتي بأحجام وأشكال مختلفة وتكون نتيجتها مبهرة حيث أنها تجعلك تستغنى عن أي سجاد أو تغطية لهذا الجمال.
أنظر روعة وجمال هذه الأرضية، حيث اعتمد التصميم على تركيبها بشكل غير متناسق لتظهر روعة التشبيحات الطبيعية.
في هذا الحمام نلاحظ استخدام الرخام المتكرر في الأرضيات، الرخام والحائط والذي تكرر بأكثر من لون وشكل، فعلى الأرضيات تم استخدام رخام رمادي اللون، أما على الحوائط فنلاحظ تكسيتها برخام أبيض ذو تشبيحات رمادية تتناسب مع الأرضية كما تعطي الحمام إحساس النظافة والإشراق المطلوب.
من قال أن الرخام هو خامة كلاسيكية؟ هذا التصميم تم استخدام بلاطات مستطيلة من الرخام بتشكيلات ونقوشات بدرجات مختلفة ومتفاوتة للحصول على تأثير سحري وغير مألوف كما أنه يساهم في الحصول على الطراز المودرن المطلوب في هذا المنزل.
في هذا الحمام تم استخدام بلاطات بألوان فاتحة بالإضافة لكونها بلاطات أكبر لزيادة الفخامة وإظهار تشبيحات الرخام الذهبية على البلاطات البيضاء بشكل أكثر وضوحاً مما يضيف أناقة إضافية للحمام.
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أما هذا التصميم فقد تم استخدام لوني من الرخام على الحوائط لتحديد المساحات فمساحة حوض الاستحمام فقد تم تكسيتها برخام بني اللون، أما حائط الحوض فقد أخذ رخام أبيض اللون مع تشبيحات بنية مبهرة. ولكن حائط المرحاض تم الاكتفاء بطلاؤه بلون كريمي بسيط.
انتشر استخدام الرخام في عمل تشكيلات وخاصة في الأرضيات لعمل أشكل وتصاميم مبهرة باستخدام أكثر من تصميم، خاصة باستخدام تكنولوجيا التقطيع باستخدام الليزر والتي تساعدنا في الحصول على تصاميم مبهرة.