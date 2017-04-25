الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

استمتع بسحر وجمال الرخام من خلال هذه المشاريع الخلابة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify حمام
Loading admin actions …

يعد الرخام من الخامات التي لا تعبأ بالموضات والصيحات، فقد تم استخدامها في الماضي ويبقى استخدامها حتى الآن يحمل قيمة كبيرة نظراً لجمال الرخام، تنوعه أشكاله، قوته وصلابته وصلاحيته للكثير من التصاميم، الطرز والغرف. في كثير من الأحيان يعبر الرخام عن فخامة بيتك ويعطي مظهر لا يمكن الحصول عليه من أي خامة، فهو يتربع على عرش الخامات.

كيف يمكنك استخدام الرخام في بيتك، هذا ما سنعرضه عليكم في مقال اليوم. فالرخام خامة ليست برخيصة ولكنه استثمار رائع يعكس جمال منزلك ويظهره بطريقة لا يمكن تكراراها. في مقال اليوم جئنا لكم ببعض التصاميم المتنوعة من أعمال PLAZA YAPI MALZEMELERI والتي تعكس روعة وجمال تصلح لكل المنازل والغرف. فإذا كان الرخام خامتك المفضلة فتابع هذا المقال لتحصل على إلهام سيساعدك حتماً في تصميم منزلك.

​أرضيات رخامية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أكثر الاستخدامات شيوعاً للرخام هي بلاطات الأرضيات والتي تأتي بأحجام وأشكال مختلفة وتكون نتيجتها مبهرة حيث أنها تجعلك تستغنى عن أي سجاد أو تغطية لهذا الجمال.

homify مساحات تجارية مكاتب ومحلات
homify

homify
homify
homify

أنظر روعة وجمال هذه الأرضية، حيث اعتمد التصميم على تركيبها بشكل غير متناسق لتظهر روعة التشبيحات الطبيعية.

أرضيات وحوائط

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في هذا الحمام نلاحظ استخدام الرخام المتكرر في الأرضيات، الرخام والحائط والذي تكرر بأكثر من لون وشكل، فعلى الأرضيات تم استخدام رخام رمادي اللون، أما على الحوائط فنلاحظ تكسيتها برخام أبيض ذو تشبيحات رمادية تتناسب مع الأرضية كما تعطي الحمام إحساس النظافة والإشراق المطلوب.

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تم إضافة خامات أخرى في الحوائط والتي أعطت ملمس وأناقة إضافية مع الرخام.

​رخام في المنازل المودرن

homify جدران
homify

homify
homify
homify

من قال أن الرخام هو خامة كلاسيكية؟ هذا التصميم تم استخدام بلاطات مستطيلة من الرخام بتشكيلات ونقوشات بدرجات مختلفة ومتفاوتة للحصول على تأثير سحري وغير مألوف كما أنه يساهم في الحصول على الطراز المودرن المطلوب في هذا المنزل.

​لمسة مشرقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في هذا الحمام تم استخدام بلاطات بألوان فاتحة بالإضافة لكونها بلاطات أكبر لزيادة الفخامة وإظهار تشبيحات الرخام الذهبية على البلاطات البيضاء بشكل أكثر وضوحاً مما يضيف أناقة إضافية للحمام.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

homify حمام
homify

homify
homify
homify

للمزيد من الأفكار إقرأ: 16 مثال لأرضيات من الرخام لمنازل لا مثيل لها

​تباين في الحوائط والمساحات

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أما هذا التصميم فقد تم استخدام لوني من الرخام على الحوائط لتحديد المساحات فمساحة حوض الاستحمام فقد تم تكسيتها برخام بني اللون، أما حائط الحوض فقد أخذ رخام أبيض اللون مع تشبيحات بنية مبهرة. ولكن حائط المرحاض تم الاكتفاء بطلاؤه بلون كريمي بسيط.

​تشكيل في الأرضيات

homify حمام
homify

homify
homify
homify

انتشر استخدام الرخام في عمل تشكيلات وخاصة في الأرضيات لعمل أشكل وتصاميم مبهرة باستخدام أكثر من تصميم، خاصة باستخدام تكنولوجيا التقطيع باستخدام الليزر والتي تساعدنا في الحصول على تصاميم مبهرة.

​رخام في تشكيل المدفئة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم تم استخدام الرخام في عمل المدفئة مع الجبس لعمل التشكيلات المعقدة والذي يعد استخداماً غير مألوفاً ولكنه يضيف للتصميم رونق وتميز يأخذنا بالتاريخ إلى العصور القديمة.

9 حيل ستساعدك في تجديد بيتك وزيادة جودة حياتك
أي التصاميم أعجبك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً