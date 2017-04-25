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9 حيل ستساعدك في تجديد بيتك وزيادة جودة حياتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Apartament w Sopocie, DoMilimetra DoMilimetra غرفة المعيشة
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الكثير منا قد يشعر بعدم الراحة في منزله، فهناك عدد من العناصر التي قد تسبب التوتر والضيق، فيجب أن نحرص أن نتخلص من مسببات الضيق بالإضافة لتجديد منازلنا وتطويرها لتبدو أكثر ترحاباً وراحة. فهذا المقال سيعطيك بعد الأفكار لبعض مسببات الضيقق وكيفية التغلب عليها لتحسي جودة منزلك للأفضل في 9 خطوات، فتابعونا…

​1.إحرص على غمر غرفك بالضوء الطبيعي

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back homify Walls & flooringTiles البلاط Turquoise
homify

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back

homify
homify
homify

يشارك الضوء الطبيعي في جعلنا نشعر بالراحة في منازلنا. فإذا أردت زيادة جودة منزلك فالضوء الطبيعي هو أفضل وأرخص الحلول. فحاول بقدر المستطاع زيادة عدد النوافذ أو فتحها بشكل أكبر والحد من استخدام الستائر الكثيفة والداكنة.

​2.تخلص من الحوائط

Worktop - Maple, Barcnrest Barcnrest KitchenCabinets & shelves خشب
Barcnrest

Worktop – Maple

Barcnrest
Barcnrest
Barcnrest

قم بمزج وفتح الغرف والمساحات المتشابهة مثل صالة الاستقبال، بإزالة الحوائط التي قد تكون عائق للشعور بالاتساع والإنفتاح. ولكن إحرص على التأكد أولاً إذا كانت الحوائط هيكلية قبل إزالتها أو هدمها.

​3.مساحة تخزينية كافية

Under Stairs Storage, buss buss Corridor, hallway & stairsStorage
buss

Under Stairs Storage

buss
buss
buss

للتخلص من أية فوضى حول المنزل والحصول على منزل مرتب ومنظم باستمرار يجب تخصيص مساحة تخزينية لكل العناصر. فإحرص على استغلال المساحات بشكل ذكي وعل مساحات تخزينية في كل الأركان الممكنة، وخاصة في حالة المنازل ذات المساحة الصغيرة.

​4.تصاميم لا تعبأ بعامل الزمن

White Metro 20x10 Tiles Walls and Floors Ltd Walls & flooringTiles metro,brick,tiles,tile,tiling,subway,underground,white,ceramic,bathroom,sink,splashback
Walls and Floors Ltd

White Metro 20x10 Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

الموضات والصيحات الجديدة قد تكون جميلة وتدل على ذوق رفيع ولكن على المدى البعيد فإنها تتطلب مواكبة الموضات المتغيرة والمتلاحقة، مما قد يكون مرهق مادياً كما يتطلب الكثير من المجهود أيضاً.

يمكنك إختيار بعض العناصر الملائمة لكل العصور مثل البلاطات السيراميكية البسيطة البيضاء والتي تناسب حمامات بيتك، كما أنها تناسب كل الاكسسوارات والدهانات وأطقم الحمام المختلفة.

​5.نظام مستمر

Built in Hinged Door Corner Wardrobe Bravo London Ltd غرفة نوم
Bravo London Ltd

Built in Hinged Door Corner Wardrobe

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

إذا كنت تريد الشعور بالراحة في منزلك. فيجب أن تكون أغراضك مرتبة طوال الوقت، والذي يحسن من مزاجك كما يساهم في توفير الوقت والمجهود. بالتخلص مما لا تريد، بالإضافة لتخصيص بعض الوقت بصفة دورية لتنظيم أغراضك والتأكد من عدم وجود أي شئ زائد عن حاجتك والذي قد يكون مسبب للفوضى في خزاناتك.

​6.تجديد أثاثك

Apartament w Sopocie, DoMilimetra DoMilimetra غرفة المعيشة
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

لا يجب أن تقوم بتغير أثاثك أوشراء قطع كبيرة ومكلفة ولكن حتى بأبسط التفاصيل يمكنك عمل تغير كبير مثل إضافة لمسات لونية أو وحدات إضاءة أو نباتات في أركان الغرف.

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​7.اعادة استخدام الأثاث القديم

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

يمكنك استغلال الأثاث القديم والذي قد يكون متوارث في عائلتك أو ربما لم يعد شكله مناسب لطراز منزلك. فيمكنك إضافة بعض الألون على الأثاث القديم من ألوان ومكملات للحصول على شكل جديد وطراز يناسب بيتك ويعطيه شخصية.

​8.الخشب

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

الخامات الطبيعية مثل الخشب تشارك في تحويل المنازل تماماً وإضافة دفئ إليها. الخشب أيضاً يساهم في إضافة عنصر ترحاب للغرف كما يجعل الغرف أكثر جمالاً وراحة.

​9.فخامة إضافية للحمام

Create a Steam Shower with Nordic and Mr Steam Nordic Saunas and Steam حمام
Nordic Saunas and Steam

Create a Steam Shower with Nordic and Mr Steam

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

لا يوجد شئ أسوأ من الحمامات القديمة في الطراز والمهملة في نظافتها ولذلك يجب الحرص على استثمار الأموال والخامات المناسبة وذات الجودة العالية في الحمامات للحصول على تصاميم مريحة ومرحبة.

قبل وبعد: تجديد منزل عمره 20 سنة
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