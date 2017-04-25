9 حيل ستساعدك في تجديد بيتك وزيادة جودة حياتك

الموضات والصيحات الجديدة قد تكون جميلة وتدل على ذوق رفيع ولكن على المدى البعيد فإنها تتطلب مواكبة الموضات المتغيرة والمتلاحقة، مما قد يكون مرهق مادياً كما يتطلب الكثير من المجهود أيضاً.

يمكنك إختيار بعض العناصر الملائمة لكل العصور مثل البلاطات السيراميكية البسيطة البيضاء والتي تناسب حمامات بيتك، كما أنها تناسب كل الاكسسوارات والدهانات وأطقم الحمام المختلفة.