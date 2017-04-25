9 حيل ستساعدك في تجديد بيتك وزيادة جودة حياتك

الكثير منا قد يشعر بعدم الراحة في منزله، فهناك عدد من العناصر التي قد تسبب التوتر والضيق، فيجب أن نحرص أن نتخلص من مسببات الضيق بالإضافة لتجديد منازلنا وتطويرها لتبدو أكثر ترحاباً وراحة. فهذا المقال سيعطيك بعد الأفكار لبعض مسببات الضيقق وكيفية التغلب عليها لتحسي جودة منزلك للأفضل في 9 خطوات، فتابعونا…
يشارك الضوء الطبيعي في جعلنا نشعر بالراحة في منازلنا. فإذا أردت زيادة جودة منزلك فالضوء الطبيعي هو أفضل وأرخص الحلول. فحاول بقدر المستطاع زيادة عدد النوافذ أو فتحها بشكل أكبر والحد من استخدام الستائر الكثيفة والداكنة.
قم بمزج وفتح الغرف والمساحات المتشابهة مثل صالة الاستقبال، بإزالة الحوائط التي قد تكون عائق للشعور بالاتساع والإنفتاح. ولكن إحرص على التأكد أولاً إذا كانت الحوائط هيكلية قبل إزالتها أو هدمها.
للتخلص من أية فوضى حول المنزل والحصول على منزل مرتب ومنظم باستمرار يجب تخصيص مساحة تخزينية لكل العناصر. فإحرص على استغلال المساحات بشكل ذكي وعل مساحات تخزينية في كل الأركان الممكنة، وخاصة في حالة المنازل ذات المساحة الصغيرة.
الموضات والصيحات الجديدة قد تكون جميلة وتدل على ذوق رفيع ولكن على المدى البعيد فإنها تتطلب مواكبة الموضات المتغيرة والمتلاحقة، مما قد يكون مرهق مادياً كما يتطلب الكثير من المجهود أيضاً.
يمكنك إختيار بعض العناصر الملائمة لكل العصور مثل البلاطات السيراميكية البسيطة البيضاء والتي تناسب حمامات بيتك، كما أنها تناسب كل الاكسسوارات والدهانات وأطقم الحمام المختلفة.
إذا كنت تريد الشعور بالراحة في منزلك. فيجب أن تكون أغراضك مرتبة طوال الوقت، والذي يحسن من مزاجك كما يساهم في توفير الوقت والمجهود. بالتخلص مما لا تريد، بالإضافة لتخصيص بعض الوقت بصفة دورية لتنظيم أغراضك والتأكد من عدم وجود أي شئ زائد عن حاجتك والذي قد يكون مسبب للفوضى في خزاناتك.
لا يجب أن تقوم بتغير أثاثك أوشراء قطع كبيرة ومكلفة ولكن حتى بأبسط التفاصيل يمكنك عمل تغير كبير مثل إضافة لمسات لونية أو وحدات إضاءة أو نباتات في أركان الغرف.
يمكنك استغلال الأثاث القديم والذي قد يكون متوارث في عائلتك أو ربما لم يعد شكله مناسب لطراز منزلك. فيمكنك إضافة بعض الألون على الأثاث القديم من ألوان ومكملات للحصول على شكل جديد وطراز يناسب بيتك ويعطيه شخصية.
الخامات الطبيعية مثل الخشب تشارك في تحويل المنازل تماماً وإضافة دفئ إليها. الخشب أيضاً يساهم في إضافة عنصر ترحاب للغرف كما يجعل الغرف أكثر جمالاً وراحة.
لا يوجد شئ أسوأ من الحمامات القديمة في الطراز والمهملة في نظافتها ولذلك يجب الحرص على استثمار الأموال والخامات المناسبة وذات الجودة العالية في الحمامات للحصول على تصاميم مريحة ومرحبة.