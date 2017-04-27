7 أفكار لاستخدام الفنغ شوي في منزلك

هل سمعت عن الفنغ شوي؟ هل تعتقد أن الطاقة الإيجابية في المنزل تجلب الراحة للمنزل؟ الفنغ شوي هو فن صيني قديم، بدأ مع علم الكونيات، وهذا العلم يدرس أصل وتطور الكون، والذي يساعد الأنسان بالتكيف مع ظروف البيئة لتعزيز التوازن ولتسهيل حياته. المبدأ ببساطة عن الطاقة الإيجابية والنظرة المتفائلة والمشرقة.

مقالنا لهذا اليوم يتناول هذا الفن القديم في التصميم الداخلي للمنزل، وكيف لهذا الفن أن يؤثر على الطريقة التي نزين بها المنزل من حيث اختيار الألوان، وتوزيع الأثاث، ووجود بعض العناصر.

لنتأكد هل سيكون فعلاً لها تأثير إيجابي على حياتنا وحظوظنا.