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7 أفكار لاستخدام الفنغ شوي في منزلك

Heba khlili Heba khlili
Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
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هل سمعت عن الفنغ شوي؟ هل تعتقد أن الطاقة الإيجابية في المنزل تجلب الراحة للمنزل؟ الفنغ شوي هو فن صيني قديم، بدأ مع علم الكونيات، وهذا العلم يدرس أصل وتطور الكون، والذي يساعد الأنسان بالتكيف مع ظروف البيئة لتعزيز التوازن ولتسهيل حياته. المبدأ ببساطة عن الطاقة الإيجابية والنظرة المتفائلة والمشرقة.

مقالنا لهذا اليوم يتناول هذا الفن القديم في التصميم الداخلي للمنزل، وكيف لهذا الفن أن يؤثر على الطريقة التي نزين بها المنزل من حيث اختيار الألوان، وتوزيع الأثاث، ووجود بعض العناصر.

لنتأكد هل سيكون فعلاً لها تأثير إيجابي على حياتنا وحظوظنا.

1. المدخل الجذاب

Herrero House, 08023 Architects 08023 Architects منازل
08023 Architects

Herrero House

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

مدخل المنزل كما أصبح الكل يعرف أنه الانطباع الأول للمنزل، لذلك عليك أن تكون حذر عند تزيينه. ووفقا للفنغ شوي، لا بد أن يكون باب المدخل ناعم وجميل وسهل الوصول إله وحاول أن تكون الألوان سارة ومفرحة. لا تغفل عن أي تفصيل، وخاصة تفصيل مهم كالإضاءة، ووجود النباتات. تذكر أن الانطباع الأول هو الأهم.

2. وجود الماء

¿Quieres dar un toque especial a tu jardín?, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa GardenAccessories & decoration
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

الماء في فن الفنغ شوي، يرمز للثروة والمال، لذلك التعبير عن وجودة في ديكور المنزل جدير بالثناء. إما عن طريق إدخال النوافير أو أي زينة تشمل المياه، ووفي حال استخدام الماء في الديكور، فلابد من أخذ الحذر  والحيطة من العوامل التي تؤثر على تدفق الماء ، وهذا يعني خسارة في المال. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إدخال قطع فنية مرتبطة بعنصر الماء كجزء من ديكور منزلك، حاول أن تضعها ارتفاع مناسب.

3. وداعا للفوضى!

Salón en Barcelona: Color y Funcionalidad, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

كما ذكرنا قلنا سابقا، أن المدخل يجب أن يكون مزين بطريقة مناسبة، دون التقليل من جماليته. عند المرور على عتبة الباب، يجب الانتباه إلى أن يكون عبق الهواء نظيف وبدون أي رائحة مزعجة، أي احرص دائما على الحافظ على رائحة عطرة للمنزل، حتى لا يعتبر المنزل مهمل. المنزل المنظم يجذب الرخاء، وبالتالي الطاقة الإيجابية، وجذب الازدهار. وعلى عكس ذلك، ستتفاقم الطاقة السلبية ويظهر منزلك بشكل مضطرب.

4. المطبخ؟ لا تشوبها شائبة!

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

المطبخ يستحق مكانة بارزة في هذه المقالة، لأنه حتى في فن الفنغ شوي مرتبط بشكل مباشر بأناقة ديكور المنزل ككل. من المهم بالتأكيد إبقائه نظيف ومرتب وبذل قصارى جهدك ليكون مطبخك مريح ومشرق ونظيف. وللمسات نقية وصحية ضع صحن كبير فيه الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، وبطبيعة الحال انتبه جيدا للمنتجات منتهية الصلاحية.

5. تخلص من ما لا تحتاج ألية ويأخذ مساحة

Casa Moderna en Valdemorillo, Canexel Canexel غرفة الملابس
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

إذا أخذنا بعين الاعتبار احد مفاتيح الفنغ شوي والمرتبطة بالطاقة الإيجابية على وجه الخصوص ، فان أسوأ شيء يمكنك القيام به هو تراكم الأشياء التي لم تعد تستخدم والتي لم تعد تحتاج إليها. لا تعرف من أين تبدأ؟ أبدأ اليوم، أولا بتعبئة خزانة الملابس الخاصة بك، ثم خزائن المطبخ. النتيجة، تبقى فقط ما هو مفيد والباقي يمكنك بيعه أو توزيعه. لا شيء مثل التنظيف العميق لجعل المساحة متاحة وأكثر وظيفية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المساحة الإضافية تسمح لك بشراء شيء تحتاج اليه.

6. أهمية اللون

homify
homify

homify
homify
homify

ترتبط الألوان مباشرة بالفرد وليس فقط بالديكور الداخلي. الفنغ شوي حدد بشكل جيد جد الألوان الأكثر ملائمة لجذب الطاقة في المنزل. إذا كان هدفك هو الجذب والوفرة، اختر العناصر باللون الأحمر والبنفسجي أو الأخضر، سواء على الجدران أو المنسوجات أو السجاد. ومع ذلك يجب أن تلبي الألوان الأذواق الشخصية وبهذا ستجلب الطاقة واذا كانت الألوان لا ترضي ذوقك الشخصي لن تعم الطاقة الإيجابية التي ترغب في المنزل.

7. الفروقات الدقيقة أخرى تساعدك على جذب الطاقة

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

بعض الاقتراحات الإضافية لجذب الطاقة، وفقا لقواعد الفنغ شوي. الديكور وطريقة توزيع الأثاث مهم في خلق مساحات مليئة بالحيوية والتفاؤل في منزلك، من خلالها يمكنك تحويل غرف مملة، إلى غرف نضرة ومليئة بالطاقة المهيمنة. وهناك طريقة أخرى لجذب الطاقة وهي النباتات، وبخاصة التي لديهم أوراق مستديرة أو الزهور الحمراء.

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