7 أفكار لاستخدام الفنغ شوي في منزلك

هل سمعت عن الفنغ شوي؟ هل تعتقد أن الطاقة الإيجابية في المنزل تجلب الراحة للمنزل؟ الفنغ شوي هو فن صيني قديم، بدأ مع علم الكونيات، وهذا العلم يدرس أصل وتطور الكون، والذي يساعد الأنسان بالتكيف مع ظروف البيئة لتعزيز التوازن ولتسهيل حياته. المبدأ ببساطة عن الطاقة الإيجابية والنظرة المتفائلة والمشرقة.
مقالنا لهذا اليوم يتناول هذا الفن القديم في التصميم الداخلي للمنزل، وكيف لهذا الفن أن يؤثر على الطريقة التي نزين بها المنزل من حيث اختيار الألوان، وتوزيع الأثاث، ووجود بعض العناصر.
لنتأكد هل سيكون فعلاً لها تأثير إيجابي على حياتنا وحظوظنا.
مدخل المنزل كما أصبح الكل يعرف أنه الانطباع الأول للمنزل، لذلك عليك أن تكون حذر عند تزيينه. ووفقا للفنغ شوي، لا بد أن يكون باب المدخل ناعم وجميل وسهل الوصول إله وحاول أن تكون الألوان سارة ومفرحة. لا تغفل عن أي تفصيل، وخاصة تفصيل مهم كالإضاءة، ووجود النباتات. تذكر أن الانطباع الأول هو الأهم.
الماء في فن الفنغ شوي، يرمز للثروة والمال، لذلك التعبير عن وجودة في ديكور المنزل جدير بالثناء. إما عن طريق إدخال النوافير أو أي زينة تشمل المياه، ووفي حال استخدام الماء في الديكور، فلابد من أخذ الحذر والحيطة من العوامل التي تؤثر على تدفق الماء ، وهذا يعني خسارة في المال. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إدخال قطع فنية مرتبطة بعنصر الماء كجزء من ديكور منزلك، حاول أن تضعها ارتفاع مناسب.
كما ذكرنا قلنا سابقا، أن المدخل يجب أن يكون مزين بطريقة مناسبة، دون التقليل من جماليته. عند المرور على عتبة الباب، يجب الانتباه إلى أن يكون عبق الهواء نظيف وبدون أي رائحة مزعجة، أي احرص دائما على الحافظ على رائحة عطرة للمنزل، حتى لا يعتبر المنزل مهمل. المنزل المنظم يجذب الرخاء، وبالتالي الطاقة الإيجابية، وجذب الازدهار. وعلى عكس ذلك، ستتفاقم الطاقة السلبية ويظهر منزلك بشكل مضطرب.
المطبخ يستحق مكانة بارزة في هذه المقالة، لأنه حتى في فن الفنغ شوي مرتبط بشكل مباشر بأناقة ديكور المنزل ككل. من المهم بالتأكيد إبقائه نظيف ومرتب وبذل قصارى جهدك ليكون مطبخك مريح ومشرق ونظيف. وللمسات نقية وصحية ضع صحن كبير فيه الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، وبطبيعة الحال انتبه جيدا للمنتجات منتهية الصلاحية.
إذا أخذنا بعين الاعتبار احد مفاتيح الفنغ شوي والمرتبطة بالطاقة الإيجابية على وجه الخصوص ، فان أسوأ شيء يمكنك القيام به هو تراكم الأشياء التي لم تعد تستخدم والتي لم تعد تحتاج إليها. لا تعرف من أين تبدأ؟ أبدأ اليوم، أولا بتعبئة خزانة الملابس الخاصة بك، ثم خزائن المطبخ. النتيجة، تبقى فقط ما هو مفيد والباقي يمكنك بيعه أو توزيعه. لا شيء مثل التنظيف العميق لجعل المساحة متاحة وأكثر وظيفية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المساحة الإضافية تسمح لك بشراء شيء تحتاج اليه.
ترتبط الألوان مباشرة بالفرد وليس فقط بالديكور الداخلي. الفنغ شوي حدد بشكل جيد جد الألوان الأكثر ملائمة لجذب الطاقة في المنزل. إذا كان هدفك هو الجذب والوفرة، اختر العناصر باللون الأحمر والبنفسجي أو الأخضر، سواء على الجدران أو المنسوجات أو السجاد. ومع ذلك يجب أن تلبي الألوان الأذواق الشخصية وبهذا ستجلب الطاقة واذا كانت الألوان لا ترضي ذوقك الشخصي لن تعم الطاقة الإيجابية التي ترغب في المنزل.
بعض الاقتراحات الإضافية لجذب الطاقة، وفقا لقواعد الفنغ شوي. الديكور وطريقة توزيع الأثاث مهم في خلق مساحات مليئة بالحيوية والتفاؤل في منزلك، من خلالها يمكنك تحويل غرف مملة، إلى غرف نضرة ومليئة بالطاقة المهيمنة. وهناك طريقة أخرى لجذب الطاقة وهي النباتات، وبخاصة التي لديهم أوراق مستديرة أو الزهور الحمراء.
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