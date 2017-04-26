منزل يجمع بين الفخامة والعصرية

جولتنا اليوم في منزل يجمع بين الفخامة والطراز المعاصر باستخدام بعض العناصر التي تظهر المنزل بشكل مختلف وفخم مع الحفاظ على مبادئ العملية والبساطة في إختيار الأثاث والخامات. يعد هذا المزيج غير مألوف ولكن نتيجته مبهرة، هذا المنزل من تصميم VOILÀ PTE LTD في سنغفورا.

تعالوا معنا في جولة اليوم لستكشف تفاصيل هذا البيت، لتكون ملهمة لنا لتصميم منازل رائعة.