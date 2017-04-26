منزل يجمع بين الفخامة والعصرية

جولتنا اليوم في منزل يجمع بين الفخامة والطراز المعاصر باستخدام بعض العناصر التي تظهر المنزل بشكل مختلف وفخم مع الحفاظ على مبادئ العملية والبساطة في إختيار الأثاث والخامات. يعد هذا المزيج غير مألوف ولكن نتيجته مبهرة، هذا المنزل من تصميم VOILÀ PTE LTD في سنغفورا.
تعالوا معنا في جولة اليوم لستكشف تفاصيل هذا البيت، لتكون ملهمة لنا لتصميم منازل رائعة.
غرفة الطعاموالمشتركة مع المطبخ في مساحة واحدة تم تصميمها من خامة الخشب والمطلية بطلاء أسود لامع وملفت للأنظار. يتدلى من فوق الطاولة نجفة كريستالية ذات تصميم كلاسيكي مبهر. مع وجود اكسسوارات أنيقة من الكريستال تتوسط طاولة الطعام.
أما المطبخ فيجمع بين اللونين الأبيض والأسود مع لون الأجهزة الكهربائية المتمثل في اللون الرمادي المعدني، من خامة الأكريليك اللامع .هذه الغرفة مطلة على مشهد مبهر من الحديقة و يغمرها الضوء الطبيعية بالكامل.
يظهر هنا سقف طاولة السفرة والمنفذ بشكل بسيط ولكن مبهر، حيث يحتوي على جزء بارز وجزء غائر، الجزء الغائر يأخذ لون مختلف قريب من لون الستائر ويتدلى منه النجفة المبهرة.
على الرغم من صغر مساحتها ولكن تم تصميمها بشكل خاص. فالحائط الرئيسي تم تكسيته بإطار لامع مطعماً باللون الذهبي. ليكون حائط أساسي وبؤرة بصرية للغرفة يلتف حولها الأثاث.
العنصر الأساسي في الأثاث هو أريكة سوداء ذات تصميم مميز ومنجدة بقماش أسود مخملي. يجاورها كرسي أبيض ذو تصميم كلاسيك ولكنه منجد بالجلد. تم الاهتمام بالمكملات في هذه الغرفة فالطاولة الجانبية ذات تصميم مبهر وسطح لامع مميز، يعلوها تحفة فنية لونها ذهبي. حتى وحدة الإضاءة الأرضية والمروحة العلوية فيه تأخذ اللون الأسود وهو اللون الاساسي في هذه الغرفة.
خلف غرفة المعيشة نلاحظ وجود السلم والذي تم تصميمه من خطوط بسيطة وعملية من الخشب.
أنظر لتفاصيل الحمام فهو اشبه للفنادق والمنتجعات بهذه التفاصيل المبهرة. فقد تم تكسية حائط من الموزايك الأسود والذي أضاف لمعة للحمام فتكاملت وأعطت ملمس رائع وخاصة مع الخرسانة الغالبة على باقي التصميم.
على الحائط الموزايك تم وضع مرآة ذات إطار دائري بلون ذهبي لتعزز الجو الفخم للحمام مع وحدة حوض مميزة جداً. ما يكمل أناقة الحمام هي الإضاءة والمتمثلة في النجفة الكريستالية الدافئة.
أما غرفة النوم فهي غرفة بسيطة تجمع باليتها اللونية بين درجات اللون الرمادي والبيج والأبيض. تفاصيلها كلها تميل للفخامة والرقي، فتصميم السرير متميز وقماش تنجيده فخم حتى المفروشات الخاصة به تدل على أناقة لا مثيل لها.
خلف السرير تم تكسية الحائط بورق حائط ذو نقوشات مميزة وبسيطة أضافت أناقة لغرفة النوم. أما الأرضية فهي خشبية تكسر برودة الغرفة بخامة طبيعية ولون دافئ والذي تكامل مع الستائر بلونها البيج المنسجم مع باقي تفاصيل الغرفة.
غرفة ملابس بجوار الحمام