الأبواب المنزلقة تعطي مساحة أكبر لمنزلك

هل تأخذ الأبواب مساحة كبيرة من منزلك؟

إذا كنت تمتلك منزلًا بمساحة صغيرة فستكون الإجابة بالطبع نعم!، ولكن ماذا يمكن ان تفعل حيال هذه المشكلة؟ فالأبواب مكون رئيسي في هيكل كل منزل!

حسنًا ليس بالضرورة، فإذا أردت يمكنك تغيير هيكل المنزل عن طريق استبدال الأبواب التقليدية بأبواب منزلقة، فالأبواب المنزلقة موجودة على نفس الخط مع الجدران وهذا يعني أنها لن تستهلك مساحة عند فتحها، والآن فكّر في كل هذه المساحة التي ستوفرها بحركة بسيطة مثل تغيير الأبواب، إذا اقتنعت بهذه الفكرة فعليك قراءة هذا الكتاب إلى النهاية، وإن لم تقتنع بعد فانظر أيضًا وستقتنع من جمال التصميمات الموجودة به!