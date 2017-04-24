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الأبواب المنزلقة تعطي مساحة أكبر لمنزلك

Eman Rifaat Eman Rifaat
Раздвижные двери в Москве, Lesomodul Lesomodul Windows & doorsDoors
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هل تأخذ الأبواب مساحة كبيرة من منزلك؟

إذا كنت تمتلك منزلًا بمساحة صغيرة فستكون الإجابة بالطبع نعم!، ولكن ماذا يمكن ان تفعل حيال هذه المشكلة؟ فالأبواب مكون رئيسي في هيكل كل منزل! 

حسنًا ليس بالضرورة، فإذا أردت يمكنك تغيير هيكل المنزل عن طريق استبدال الأبواب التقليدية بأبواب منزلقة، فالأبواب المنزلقة موجودة على نفس الخط مع الجدران وهذا يعني أنها لن تستهلك مساحة عند فتحها، والآن فكّر في كل هذه المساحة التي ستوفرها بحركة بسيطة مثل تغيير الأبواب، إذا اقتنعت بهذه الفكرة فعليك قراءة هذا الكتاب إلى النهاية، وإن لم تقتنع بعد فانظر أيضًا وستقتنع من جمال التصميمات الموجودة به! 

1- أناقة فرنسية

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

الأبواب البيضاء مع الألواح الزجاجية أنيقة وراقية، هذه الأناقة لا بد أن تكون داخل منزل فرنسي! الحفاظ على الباب بسيط ورقيق في شكله الجديد واستخدامها في فصل المطبخ عن غرفة المعيشة تنفيذ رائع.

2- حلم الكلاسيكية

Privatpraxis für Frauenheilkundein Freising , 4plus5 4plus5 أبواب زجاجية
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

هذه الأبواب المنزلقة في الصورة ستضيف لمسة ساحرة إلى أي منزل، يسمح الزجاج البلوري للضوء بدخول المنزل بسلاسة دون عوائق، وفي نفس الوقت لا يزال يوفر الخصوصية ويقسّم المساحة بين الغرف المختلفة. 

تتكرر النقوش الذهبية بأحجام مختلفة على كل باب ما يجعل التصميم رغم كلاسيكيته ورجوعه إلى القرن 18 مناسب للزمن والعصر الحالي بأناقة تامة.

3- بسيط وأوروبي

Раздвижные двери в Москве, Lesomodul Lesomodul Windows & doorsDoors
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

كم هو غريب هذا التصميم! فالباب المنزلق الموجود أمامكم في الصورة مختفي داخل الجدار، وهذا هو الحل المثالي لمن لا يريد هدم الجدران واستبدالها بأبواب منزلقة! 

ويمكن تركيب هذا الباب الكلاسيكي في نفس المكان السابق للباب التقليدي، ما يتيح مساحة أكبر ورؤية واضحة لداخل الشقة، واستمتع بالسحر الأوروبي في التصميم من خلال اختيار الأبواب باللون الأسود على خلفية بيضاء في الجدار.

4- مربعات بالأبيض والأسود

Двери в японском стиле - раздвижная конструкция, Lesomodul Lesomodul Windows & doorsDoors
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

هذه على الأرجح أسهل طريقة لإضافة الأبواب المنزلقة إلى منزلك، زوج من الأبواب على مجرى من الأسفل مثبتين بالجدار يفتحوا على باقي الجدار المتمثل في زوايا الغرفة والتي تكون في الغالب غير مستخدمة. 

التصميم بسيط ولكنه أنيق، يحمل أكثر من لمسة توحي باستخدام النمط الصناعي، الألواح البلورية يمكن صنعها من الزجاج او البلاستيك المشطوف، وهذا يتوقف على طبيعة سكان المنزل إن كان هناك أطفال أو حيوانات أليفة!

5- مكعبات من المستقبل

Interiorismo Departamentos Las Ventanas, BAO BAO Windows & doorsDoors
BAO

BAO
BAO
BAO

تبدو هذه المكعبات البيضاء والرمادية كعشرات من شاشات التلفزيون على الجدار، وقد جمع أصحاب هذا المنزل بين أسلوب الخيال العلمي مع المفروشات التقليدية والألوان المحايدة المعاصرة في التصميم فكونوا غرفة شبيهة بالحلم! 

وإذا كنت تريد تطبيق هذا النمط المستقبلي في التصميم فالأبيض الكريمي والكروم مع الإضاءة اختيارات مثالية!

6- ألواح زجاجية

Casa VR, Fabrizio De Rosa Architetto Fabrizio De Rosa Architetto مطبخ
Fabrizio De Rosa Architetto

Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto

هذه الأبواب الزجاجية أظهرت المطبخ بطريقة ساحرة! 

من الصعب معرفة أين يؤدي هذا الباب، هل يؤدي إلى غرفة أخرى أو إلى الشرفة لا نعلم ذلك بسبب انعكاس الإضاءة عليه من الداخل، ولكن ما هو مؤكد أنها حوّلت شكل المطبخ بطريقة ساحرة. 

ويمكنك تطبيق هذا التصميم بطريقة مناسبة لمنزلك وتغيير الزجاج بخامة أخرى، أما هذا المطبخ الأزرق والرمادي يتميز بخطوط قوية واستخدام أثاث معاصر، لذا فمن المنطقي أن يتم اختيار أبواب زجاجية لاستكمال هذا النمط الرائع.

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7- أسلوب الزن Zen الياباني

LESS, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL مطبخ
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

يمكنك أن تأخذ الإلهام من التصميمات اليابانية عند استخدام النمط المينيمال واستخدام أبواب منزلقة بسمك رقيق للغاية وخطوط واضحة، هذا التصميم يمنحك الشعور بالسكينة ويبعد عن المنزل أي إحساس بالازدحام أو عدم الراحة، وتصميمه الرقيق يوضح أنه يفتح بسهولة شديدة دون إصدار أي صوت مزعج! 

8- مرايا في كل مكان!

VIVIENDA EN AVD DE LOS ANDES, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

إذا كنت ترغب في ديكور رائع وتزيين مميز لمنزلك لماذا لا تستخدم المرايا على الأبواب المنزلقة في الغرفة؟

هنا الباب له فائدة مزدوجة فهو يفصل بين الغرف ويعطي شعورًا بعمق المساحة بسبب وجود المرايا في نفس الوقت، فمن منا لن يحب ذلك؟! 

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