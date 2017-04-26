منزل عصري بتصميم وتخطيط تركي

اليوم قامت شركة التصميم التركية OZHAN PREPARATIONS INTERIOR ARCHITECTURE بتصميم منزل أنيق وساحر في روسيا معتمدين على النمط العصري و المينيمال في التصميم، ستذهلكم بساطة هذا المنزل، فدعونا نبدأ جولتنا مع مخططات هذا المنزل.
قبل رؤية التصميم النهائي دعونا نلقي نظرة على المخططات المرسومة من قبل مهندسي التصميم الداخلي لأجزاء مختلفة من التصميم، في هذه الصورة يظهر مخطط الأثاث وتوزيعه في كل غرفة من غرف المنزل حسب الأبعاد والمساحات المفتوحة.
من النظرة الأولى نرى سيطرة الخطوط المستقيمة على التصميم والاعتماد على هذه الفكرة في جميع عناصر الديكور، عندما تدخل من باب المنزل ستجد ممرًا أبيض وأنيق، على اليمين مجموعة من الخزائن لوضع الأغراض المختلفة كالأحذية والشنط، وعلى اليسار مرآة باللون الأسود خلقت تباينًا رائعًا في المدخل وأعطته عمقًا واتساعًا ملحوظًا.
الإضاءة تتحدث عن نفسها، وحدات الإضاءة الصغيرة في السقف وعلى الجدران كانت كافية لإنارة المدخل بشكل جيد ومتميز واللون الأبيض المسيطر على المدخل ساعد الإضاءة في الظهور.
المدخل يؤدي مباشرةً إلى غرفة المعيشة الموجودة في مساحة مفتوحة جنبًا إلى جنب مع المطبخ والسفرة وهو الشكل المعروف الآن في التصميمات العصرية والمساحات المحدودة.
بنفس الطريقة نجد عناصر الغرفة موجودة في خطوط منتظمة وتصميم بسيط وعصري، الأريكة على شكل حرف L والمقعدين اتخذا شكلًا مستطيلًا بسيطًا بلون رمادي، الألوان الحيادية ملأت الغرفة وكان استخدام الخشب في الأرضية والجدار والسقف بمثابة تحديد لمنطقة غرفة المعيشة وفصلها عن باقي الغرف الموجودة في نفس المساحة، طريقة ذكية لتحديد المساحات!
وفي نفس الوقت الخشب مادة دافئة أضافت روحًا حميمية للمساحة التي يسيطر عليها برود الألوان الحيادية المتمثلة في الرمادي والأبيض، بالإضافة إلى وجود المدفأة والنافذة الصغيرة الموجودة للتهوية.
يظهر على أحد جدران غرفة المعيشة مكتبة من الجبس بأرفف مفتوحة -تساعد على توسيع المساحة- وأبعاد منتظمة باللون الأبيض، الجبس مادة ممتازة لتصميم الجدران والأسقف.
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عاد المصمم لاستخدام اللون الأبيض مع الرمادي اللامع أو الفضي والأسود في الفرن والإضاءة فوق طاولة السفرة، وكما نلاحظ فقد ظهر النمط المينيمال بشدة في تصميم المطبخ وطاولة الطعام الملحقة به، فلا نجد أي تفاصيل مزعجة أو خارجة عن الخط.
هذه المنطقة من المنزل أنيقة ومريحة نفسيًا ورائعة للحصول على جلسة طعام هادئة ورومانسية.
أثاث حديث وديكور بسيط استخدمه المصمم في غرفة النوم الأساسية داخل هذا المنزل، أماكن التخزين الخشبية جاءت في تصميم عصري جذّاب والخشب دون أدنى شك له سحر واضح في هذه الغرفة، استخدام السجادة تحت السرير لخلق توازن بصري وفصل بين الخشب في الأرضية وهيكل السرير كان رائعًا.
الأريكة في مقابل السرير باللون الأسود اختيار مثالي أيضًا مع الكرسي الغريب والمختلف إلى جانبها، وبالطبع الإضاءات المدمجة داخل السقف المعلّق كانت رائعة ومثالية للتصميم العصري.
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استخدم الخشب في وضع حدود على كابينة الاستحمام والبانيو والخزائن لتحقيق انسجام بين تصميم الحمام وباقي غرف المنزل، بالإضافة إلى التناغم الرائع مع الخشب واللون الأبيض المستخدم في عناصر الحمام المختلفة، أيضًا اعتمد المصمم على الزجاج والمرايا الكبيرة في هذا الحمام لتشكيل عمق بصري جيد.
بتصميم بسيط أيضًا وخطوط منتظمة جاء تصميم غرفة الأطفال، سرير مزدوج ومدمج داخل الجدار الموضوع عليه دولاب مصمم بطريقة عصرية رائعة، تصميم الغرفة يشبه غرفة النوم الأساسية رغم أنها هنا استخدمت عناصر أبسط وأقل.
لم ينسى المصمم تخصيص غرفة صغيرة للغسيل، طالما ان هناك مساحة فلم لا؟!
بنفس اللون الأبيض المشرق جاء تصميم الخزائن والغسالة والمجفف، مع مجموعة من الأرفف المفتوحة لتعليق الملابس ووضع السلال الخوص المخصصة للغسيل.