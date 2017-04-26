منزل عصري بتصميم وتخطيط تركي

من النظرة الأولى نرى سيطرة الخطوط المستقيمة على التصميم والاعتماد على هذه الفكرة في جميع عناصر الديكور، عندما تدخل من باب المنزل ستجد ممرًا أبيض وأنيق، على اليمين مجموعة من الخزائن لوضع الأغراض المختلفة كالأحذية والشنط، وعلى اليسار مرآة باللون الأسود خلقت تباينًا رائعًا في المدخل وأعطته عمقًا واتساعًا ملحوظًا.

الإضاءة تتحدث عن نفسها، وحدات الإضاءة الصغيرة في السقف وعلى الجدران كانت كافية لإنارة المدخل بشكل جيد ومتميز واللون الأبيض المسيطر على المدخل ساعد الإضاءة في الظهور.