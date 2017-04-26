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منزل عصري بتصميم وتخطيط تركي

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify حمام
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اليوم قامت شركة التصميم التركية OZHAN PREPARATIONS INTERIOR ARCHITECTURE بتصميم منزل أنيق وساحر في روسيا معتمدين على النمط العصري و المينيمال في التصميم، ستذهلكم بساطة هذا المنزل، فدعونا نبدأ جولتنا مع مخططات هذا المنزل.

مخطط التأثيث

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قبل رؤية التصميم النهائي دعونا نلقي نظرة على المخططات المرسومة من قبل مهندسي التصميم الداخلي لأجزاء مختلفة من التصميم، في هذه الصورة يظهر  مخطط الأثاث وتوزيعه في كل غرفة من غرف المنزل حسب الأبعاد والمساحات المفتوحة. 

مخطط لتصميم الجدران

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مخطط تصميم الأرضية

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مخطط تصميم السقف

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وهنا يظهر مخطط المسقط الرأسي لبعض غرف المنزل..

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مدخل المنزل

homify الممر والمدخل
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من النظرة الأولى نرى سيطرة الخطوط المستقيمة على التصميم والاعتماد على هذه الفكرة في جميع عناصر الديكور، عندما تدخل من باب المنزل ستجد ممرًا أبيض وأنيق، على اليمين مجموعة من الخزائن لوضع الأغراض المختلفة كالأحذية والشنط، وعلى اليسار مرآة باللون الأسود خلقت تباينًا رائعًا في المدخل وأعطته عمقًا واتساعًا ملحوظًا.

الإضاءة تتحدث عن نفسها، وحدات الإضاءة الصغيرة في السقف وعلى الجدران كانت كافية لإنارة المدخل بشكل جيد ومتميز واللون الأبيض المسيطر على المدخل ساعد الإضاءة في الظهور.

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غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
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المدخل يؤدي مباشرةً إلى غرفة المعيشة الموجودة في مساحة مفتوحة جنبًا إلى جنب مع المطبخ والسفرة وهو الشكل المعروف الآن في التصميمات العصرية والمساحات المحدودة. 

بنفس الطريقة نجد عناصر الغرفة موجودة في خطوط منتظمة وتصميم بسيط وعصري، الأريكة على شكل حرف L والمقعدين اتخذا شكلًا مستطيلًا بسيطًا بلون رمادي، الألوان الحيادية ملأت الغرفة وكان استخدام الخشب في الأرضية والجدار والسقف بمثابة تحديد لمنطقة غرفة المعيشة وفصلها عن باقي الغرف الموجودة في نفس المساحة، طريقة ذكية لتحديد المساحات! 

وفي نفس الوقت الخشب مادة دافئة أضافت روحًا حميمية للمساحة التي يسيطر عليها برود الألوان الحيادية المتمثلة في الرمادي والأبيض، بالإضافة إلى وجود المدفأة والنافذة الصغيرة الموجودة للتهوية. 

المكتبة

homify غرفة المعيشة
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يظهر على أحد جدران غرفة المعيشة مكتبة من الجبس بأرفف مفتوحة -تساعد على توسيع المساحة- وأبعاد منتظمة باللون الأبيض، الجبس مادة ممتازة لتصميم الجدران والأسقف. 

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المطبخ بتصميم مينيمال

homify مطبخ
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عاد المصمم لاستخدام اللون الأبيض مع الرمادي اللامع أو الفضي والأسود في الفرن والإضاءة فوق طاولة السفرة، وكما نلاحظ فقد ظهر النمط المينيمال بشدة في تصميم المطبخ وطاولة الطعام الملحقة به، فلا نجد أي تفاصيل مزعجة أو خارجة عن الخط.

هذه المنطقة من المنزل أنيقة ومريحة نفسيًا ورائعة للحصول على جلسة طعام هادئة ورومانسية. 

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

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homify
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أثاث حديث وديكور بسيط استخدمه المصمم في غرفة النوم الأساسية داخل هذا المنزل، أماكن التخزين الخشبية جاءت في تصميم عصري جذّاب والخشب دون أدنى شك له سحر واضح في هذه الغرفة، استخدام السجادة تحت السرير لخلق توازن بصري وفصل بين الخشب في الأرضية وهيكل السرير كان رائعًا. 

الأريكة في مقابل السرير باللون الأسود اختيار مثالي أيضًا مع الكرسي الغريب والمختلف إلى جانبها، وبالطبع الإضاءات المدمجة داخل السقف المعلّق كانت رائعة ومثالية للتصميم العصري. 

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حمام فاخر

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدم الخشب في وضع حدود على كابينة الاستحمام والبانيو والخزائن لتحقيق انسجام بين تصميم الحمام وباقي غرف المنزل، بالإضافة إلى التناغم الرائع مع الخشب واللون الأبيض المستخدم في عناصر الحمام المختلفة، أيضًا اعتمد المصمم على الزجاج والمرايا الكبيرة في هذا الحمام لتشكيل عمق بصري جيد.

غرفة نوم الأطفال

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

بتصميم بسيط أيضًا وخطوط منتظمة جاء تصميم غرفة الأطفال، سرير مزدوج ومدمج داخل الجدار الموضوع عليه دولاب مصمم بطريقة عصرية رائعة، تصميم الغرفة يشبه غرفة النوم الأساسية رغم أنها هنا استخدمت عناصر أبسط وأقل. 

غرفة الغسيل

homify منازل
homify

homify
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homify

لم ينسى المصمم تخصيص غرفة صغيرة للغسيل، طالما ان هناك مساحة فلم لا؟! 

بنفس اللون الأبيض المشرق جاء تصميم الخزائن والغسالة والمجفف، مع مجموعة من الأرفف المفتوحة لتعليق الملابس ووضع السلال الخوص المخصصة للغسيل.

غرفة الملابس

homify غرفة الملابس
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homify

بتصميم أنيق وبسيط وصغير لغرفة الملابس نختتم كتاب الأفكار اليوم الذي أخذكم في جولة رائعة بين غرف هذا المنزل العصري الرائع. 

10 أفكار اقتصادية لمطبخ رائع ومميز
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