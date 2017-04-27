تصميم عصري لشقة استوديو

المساحة الصغيرة ليست عائقًا للحصول على تصميم جيد ومتميز، بل أحيانًا تشعر بروح التصميم وجماله بشكل أكبر عند تواجدك داخل مساحة محدودة وقدرتك على إظهار جمال التصميم والإبداع من خلالها، جولتنا اليوم ستثبت لكم أنه حتى في الشقق الاستوديو ذات المساحة المحدودة يمكن الاستمتاع بتصميم عصري ومتكامل لا ينقصه شيء، فهيا نبدأ لنتجول داخل هذه الشقة المينيمال الرائعة.
مدخل صغير يحتوي على خزائن باللون الأبيض بسيطة للغاية من أجل الاحتفاظ بالأغراض الموجودة بجانب الباب كالأحذية والشنط، يأخذنا مباشرة هذا المدخل إلى غرفة الاستقبال.
مساحة مفتوحة ومحدودة تحتوي على غرفة معيشة وغرفة سفرة كلاهما بتصميم بسيط خالي من التعقيدات، ولكنه رغم بساطته يشعرك بالدفء والحميمية ويرجع ذلك لاستخدام الخشب في الأرضية بلونه الطبيعي، كما أنه موجود في جميع أركان هذه المساحة، في قطع الأثاث وجزء من السقف وطاولة السفرة، واستخدام الإضاءة الصفراء في ظل وجود الخشب طريقة رائعة لجلب الدفء إلى المكان الذي يرحّب بالجميع.
باستخدام أثاث بسيط صممت غرفة المعيشة، أريكة على شكل حرف L باللون الرمادي، وطاولة قهوة من جزأين الخشب والأسود العصري لخلق تباين رائع وانسجام مع هذه النجفة الرائعة الموجودة أعلاها.
لم ينسى المصمم تخصيص نافذة كبيرة لدخول الإضاءة الطبيعية إلى الغرفة وإعطاء روح مشرقة ومريحة للمكان، غرفة رائعة وتصميم مميز.
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استخدم المصمم طريقة مبتكرة لتحديد المساحة بين غرفة المعيشة والسفرة، كما نرى خطوط من الخشب تمتد من الجدار إلى السقف بطريقة ديكورية ممتازة وفي نفس الوقت حددت المنطقة المخصصة لغرفة الطعام، فكرة رائعة!
وجاء تصميم طاولة الطعام المينيمال رائع للغاية، طاولة خشبية بسيطة و6 كراسي خالية من التعقيدات ومستخدمة نفس لون القماش الرمادي الموجودة بغرفة المعيشة، مع وحدات إضاءة عصرية معلّقة بالسقف الخشبي.
والمميز في هذه المساحة هو هذا الجدار الحجري الرائع الذي زيّن المكان بالكامل وأضاف إلى حميمية وبساطة التصميم مع تسليط الإضاءة على أبعاد متساوية.
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ننتقل من المساحة السابقة إلى الجزء الآخر من الشقة، يفصل بين الجزئين باب أبيض والنصف الآخر فاصل زجاجي لإعطاء شعور باتساع المساحة أمام العين وعدم وجود حواجز كثيرة تأخذ من مساحة التصميم.
وحتى مع هذه المساحة الصغيرة والممر الضيق جدًا الفاصل بين المطبخ المؤدي لباقي غرف الشقة، وجود وحدات إضاءة أضافت إليه الحياة بشكل ما حتى لا تشعر بالضيق في هذه المساحة الصغيرة.
بالدخول إلى المطبخ لن تجد ما ينقصك بالداخل رغم ضيق المساحة، الأبيض والخشب اختيارات رائعة وذكية، مساحة تخزين كافية وتصميم مينيمال قام بدمج جميع الاجهزة داخل الخزائن حتى لا تشعر بالضيق والانزعاج، وحدت الإضاءة والمصابيح جاءت بنفس التصميم والنمط الموجود في الغرف السابقة، تصميم جيد ومميز ومثالي لهذه المساحة.