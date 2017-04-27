تصميم عصري لشقة استوديو

مدخل صغير يحتوي على خزائن باللون الأبيض بسيطة للغاية من أجل الاحتفاظ بالأغراض الموجودة بجانب الباب كالأحذية والشنط، يأخذنا مباشرة هذا المدخل إلى غرفة الاستقبال.

مساحة مفتوحة ومحدودة تحتوي على غرفة معيشة وغرفة سفرة كلاهما بتصميم بسيط خالي من التعقيدات، ولكنه رغم بساطته يشعرك بالدفء والحميمية ويرجع ذلك لاستخدام الخشب في الأرضية بلونه الطبيعي، كما أنه موجود في جميع أركان هذه المساحة، في قطع الأثاث وجزء من السقف وطاولة السفرة، واستخدام الإضاءة الصفراء في ظل وجود الخشب طريقة رائعة لجلب الدفء إلى المكان الذي يرحّب بالجميع.