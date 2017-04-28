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قبل وبعد: إعادة تجديد منزل يسيطر عليه اللون الأبيض

Eman Rifaat Eman Rifaat
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الجولة هذه المرة في منزل كلاسيكي سيضع عليه الخبراء بصمتهم بعد التجديد ليجمعوا بين الكلاسيكية الموجودة في هيكله المعماري وبعض اللمسات العصرية في اختيار أثاث بعض الغرف، سنرى شكلًا جديدًا للدور العلوي من المنزل المتمثل في الصالة والسلم وغرف المنزل الأساسية النوم والمطبخ والحمام، جولة سريعة ستجدون أهم ما يميزها سيطرة اللون الأبيض على التصميم النهائي لجميع الغرف والعناصر المستخدمة. 

قبل: سلم قديم

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نبدأ مع السلم المؤدي للدور العلوي من المنزل والذي كما هو واضح مصنوع من الأسمنت بطريقة قديمة للغاية وغير جذّابة على الإطلاق، فحتى مع وجود الإضاءة الطبيعية لا تشعر بأي حياة ولن تكون متشوقًا للصعود إلى الطابق العلوي.

بعد: سلم عصري

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تغيير شامل في كل ما يتعلّق بتصميم السلم، الدرجات استبدلت بدرجات خشبية مثبتة على عمود متين بالأرض، وبطريقة عصرية صمم الدرابزين من الزجاج الشفاف يعطي رونق ونعومة للتصميم بشكل رائع.

درابزين مصمم من الأعلى من المعدن الفضي اللامع المتناغم مع الزجاج الشفاف

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وحدات إضاءة جديدة وعصرية حول السلم من جميع جوانبه صنعت فارقًا في الديكور والانعكاس على زجاج الدرابزين…

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قبل: مدخل الدور العلوي

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المنطقة الموجودة أمامكم بالكامل كانت مخصصة لتكون مدخل فقط للدور العلوي يزينها عمودان رائعان بشكل كلاسيكي يشبه القصور القديمة، ولكن رأى الخبراء أن هذه المساحة كبيرة للغاية على عدم استغلالها بشكل جيد، فماذا فعلوا؟! 

بعد: منطقة مفتوحة

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بطريقة أنيقة وعصرية أعيد طلاء العواميد باللون البيج، استخدمت ستائر بلون كاكاوي من نفس باليتة الألوان الترابية والحيادية الموجودة في المساحة بالكامل، الإضاءة الطبيعية موجودة في كل ركن، وحافظ الخبراء على الروح الكلاسيكية الموجودة في هذه المساحة بالتحديد والتي سيجاورها في الصالة روح عصرية مختلفة.

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قبل: الصالة وممر الغرف

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كما نرى بدأ الخبراء في توزيع المهام والبدء بالعمل في الصالة الرئيسية وممر المنزل المؤدي إلى الغرف الأخرى، يوجد كثير من توصيلات الكهرباء التي من الواضح أنها في مقدمة التغييرات التي ستحدث وسنرى الآن نتيجة هذه الأعمال في الصورة القادمة.

بعد: الأبيض يسيطر على كل شيء

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تم تغيير الأرضية وتركيب باركيه فاتح اللون، جميع الجدران وأبواب الغرف أعيد طلاؤها باللون الأبيض، استخدم ورق الحاط لتغطية الجدران بطريقة أنيقة ومميزة ومزركشة بنقوش خفيف من اللون الفضي، وأزيل الفاصل الزجاجي القديم بين الصالة والمدخل وأصبحت المساحة مفتوحة وأكثر اتساعا من السابق.

تم تثبيت وحدات إضاءة صغيرة بالسقف على مسافات متساوية، وفيش الكهرباء موجودة بطريقة كافية لتغطي الأركان المختلفة من هذه المساحة.

قبل: غرفة النوم الرئيسية

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كما نرى العمل على أكمل وجه ودقة، والألواح الخشبية المخصصة للباركيه جاهزة، فماذا سيكون شكل هذه الغرفة بعد التجديد؟ 

بعد: غرفة نوم بيضاء

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بنفس الطريقة سيطر اللون الأبيض على الجدران والسقف والأبواب في هذه الغرفة العصرية، وهذه المرة استخدم المصممون ورق الحائط في تغطية الجدران، ولكنه جاء أيضا بخطوط متوازية من الأبيض والرمادي الفاتح ليعطي لمسة رقيقة للجدران. 

المصباح الموجود في منتصف الغرفة تم تغييره بواحد جديد وعصري وبلون أبيض أيضًا، أما هذه الخزائن سنتحدث عنها في الصورة القادمة!

غرفة ملابس جديدة!

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في الصورة الموجودة قبل التجديد ستلاحظون باب زجاجي يفصل بين مساحتين داخل غرفة النوم، تم إزالة هذا الباب وتركيب جدار وفصل غرفة منفصلة مخصصة للملابس، وكما نرى فهناك مساحة تخزين رائعة تكفي لجميع الأغراض والملاحظ أنها أيضًا جاءت باللون الأبيض!

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قبل: الحمام سابقًا

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من الممكن أن تكون الأدوات والعناصر جديدة بعض الشيء وقابلة للاستخدام مرة أخرى ولكن توزيع المساحات والتوصيلات الصحية بالتأكيد في حاجة إلى تغيير، دعونا نرى ماذا فعل الخبراء في هذا الحمام…

بعد: حمام كلاسيكي واسع

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التوزيع السابق للعناصر الموجودة بالحمام كانت تشعرك بالضيق وخصوصًا مع استخدام اللون البني الداكن في الأرضيات والجدران، أما الآن مع هذا التصميم الجديد والرائع نرى مساحة واسعة وكبيرة عن السابق. 

حوض استحمام كبير، ومكان مخصص للدش ومغطى بالزجاج، تم استبدال الأحواض وقاعدة التواليت القديمة بأخرى جديدة ومناسبة أكثر لتصميم المنزل الجديد، وأخيرا البلاط في أرضية الحمام من السيراميك الأبيض مع تشبيحة خفيفة من الرمادي، متناسق مع البلاط على الجدران الذي جاء بنفس الطريقة في التصميم. 

بعد: المطبخ بعد التجديد

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لا توجد صورة واضحة للمطبخ قبل التجديد ولكن أخمن أنه كان بنفس طريقة الغرف الأخرى، وبعد التجديد لم يحدث تغيير عن باقي الغرف الجديدة فقد جاء المطبخ باللون الأبيض بطريقة متكاملة. 

فيش كهرباء تكفي جميع الأجهزة، الأجهزة مدمجة داخل الخزائن للحفاظ على شكل المطبخ نظيف وهذه طريقة يتميز بها النمط المينيمال في التصميم.

تظهر هنا صور لزوايا المطبخ المختلفة والتي توضح الاحتفاظ بالنمط المينيمال والعصري في التصميم الذي سيطر عليه الأبيض كذلك!

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