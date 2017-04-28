قبل وبعد: إعادة تجديد منزل يسيطر عليه اللون الأبيض

تم تغيير الأرضية وتركيب باركيه فاتح اللون، جميع الجدران وأبواب الغرف أعيد طلاؤها باللون الأبيض، استخدم ورق الحاط لتغطية الجدران بطريقة أنيقة ومميزة ومزركشة بنقوش خفيف من اللون الفضي، وأزيل الفاصل الزجاجي القديم بين الصالة والمدخل وأصبحت المساحة مفتوحة وأكثر اتساعا من السابق.

تم تثبيت وحدات إضاءة صغيرة بالسقف على مسافات متساوية، وفيش الكهرباء موجودة بطريقة كافية لتغطي الأركان المختلفة من هذه المساحة.