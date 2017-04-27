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10 نصائح من فن فنغ شوي لإبعاد الطاقة السلبية من منزلك

Heba khlili Heba khlili
Der Einblatt – Zimmerpflanze des Monats Juni, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Interior landscaping
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في مقال سابق تحدثنا عن الفن الصيني القديم الفنغ شوي، والذي يهدف بشكل أساسي لتوفير طاقة إيجابية في المنزل وبالتالي في حياتك أيضا. نمر بحياتنا بعدة مراحل، لحظات جميلة ولحظات صعبة، ولتتجاوز تلك اللحظات الصعبة أنت بحاجة إلى طاقة إيجابية وتفاؤل التي تجعلك تفكر بطريقة صحيحة ومريحة وتجلب لك السعادة، وفي الواقع المنزل هو مرآة لحياتنا، وإذا كنت لا تشعر بالرضا عن المكان الذي من المفروض أن يكون مكان سعدتنا، فهذا أمر لابد من تغييره.
لذلك قررنا اليوم أن نقدم مقال عن 10 أفكار من الفنغ شوي تبعث على السلام الداخلي للنفس وستجعلك تشعر بالراحة.

المنزل السعيد يخلق أفراد سعداء.

1. البخور في المنزل

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

الرائحة العطرة في المنزل تجعل البيئة أكثر ترحيبا، كما تسمح برفع الطاقة الإيجابية وتهدئة البيئة. اختر رائحة البخور المفضلة لديك، وعطًر بها منزلك، ومن المفضل اختيار الروائح ذات التكوين الطبيعي خالية من المواد والتركيبات الكيميائية.

2. التهوية الجيدة

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London غرفة المعيشة
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

كل يوم صباحا يجب أن تتعود على فتح النوافذ وسحب الستائر، للسماح بتجدد الهواء في المنزل. من المعروف التأثير الإيجابي لأشعة الشمس والهواء النقي في تطهير المنزل من الطاقة السيئة وسحب الروائح المزعجة التي تؤثر على المزاج.

3. لا تراكم أغراضك هنا وهناك

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

مشكلتنا بسيطة لكن تأثيرها كبير، وهي أننا نركز على الأشياء المادية كالملابس والأغراض الشخصية وننسى أنها تمنع العواطف والقيم الروحية في المنزل. بالطبع هي أمور مهمة في حياتنا ولن نقوم برميها ..لا تقلق. لذلك حاول قدر المستطاع أن تحافظ على مظهر أنيق ومنظم لمنزلك، وهذا يعني عدم الإفراط بهذه الأشياء المادية. وسترى كيف  سيكون منزلك أكثر هدوء وأخف وزنا.

4. الإشراق

Super Cozy, Filipa Cunha Interiores Filipa Cunha Interiores غرفة المعيشة Turquoise
Filipa Cunha Interiores

Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores

ومن المهم أن تضيء منزلك سواء إضاءة طبيعية أو صناعية، وعدم ترك مناطق مظلمة. مصباح أرضي أو مصباح الطاولة يمكن أن تحل هذه المشكلة، والأجمل هي الشموع.

5. زنبق السلام

Der Einblatt – Zimmerpflanze des Monats Juni, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Interior landscaping
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

يوصي فن الفنغ شوي باستخدام المواد الطبيعية وتعتبر النباتات والزهور داخل منزلنا، من أهم أفكار الفنغ شوي. إذا كان لديك مشاكل مع الرطوبة في المنزل، ضع زنبق السلام في منزلك فهي من النباتات التي تجلب طاقة جيدة و لا تتطلب الكثير من أشعة الشمس.

6. النظافة

homify
homify

homify
homify
homify

نعلم جميعا أن التنظيف ليس المهمة الأكثر ممتعة، ولكنها مهمة جدا لدرء أي طاقة سلبية. ويقال المنزل النظيف يخلق شعورا بالرفاهية. لذلك حفاظ على التنظيف الأسبوعي الروتيني، مثل ترتيب الأحذية والمعاطف، والبريد، والأواني الفخارية… تنظيف بسيط يومي سيوفر عليك عناء تنظيف تراكم الأوساخ، وتذكر أيض التخلص من القمامة بشكل متكرر،  لأنها احد مصادر الطاقة السلبية.

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7. تخلص من الأشياء المكسورة

Living room : Neutral tones In:Style Direct غرفة المعيشة
In:Style Direct

Living room : Neutral tones

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

لا تبقي الأشياء المكسورة في منزلك، وخاصة التي لا يمكنك إصلاحها. لأن حفظ هذه الأشياء يدل على الإهمال وترك الامور بلا مبالاة وبالتالي ستجذب الطاقات السلبية وتمنع الطاقات الإيجابية. كن حذرا!

8. ديكور مع المرايا

City Pied a Terre, Black and Milk | Interior Design | London Black and Milk | Interior Design | London غرفة المعيشة
Black and Milk | Interior Design | London

City Pied a Terre

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

المرايا عنصر مهم في الديكور، ولكن الأهم أنها حليف لجذب الطاقة الإيجابية. إذا لم يكن لديك المرايا في المنزل، فكر في جلب واحدة حتى وأن كانت صغيرة.!

9. الاهتمام بقاعة المدخل

Home Staging ETW Altbau in Hamburg, wohnhelden Home Staging wohnhelden Home Staging الممر الحديث، المدخل و الدرج
wohnhelden Home Staging

wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging

جانب مدخل المنزل يوجد هذه المساحة الصغيرة، من هنا يجب أن تبدأ الطاقة الجيدة. لذلك قم بوضع الزهور، أو مرآة وغيرها من الأشياء الجميلة، وأضمن لك أنها ستبث شعور جيد عند وصولك المنزل.

10. وضع الملح!!

Pfeffernuss, VAKANTDESIGN VAKANTDESIGN KitchenKitchen utensils
VAKANTDESIGN

VAKANTDESIGN
VAKANTDESIGN
VAKANTDESIGN

هل تعلم أنه يمكنك طرد الطاقة السلبية إذا وضعت بعض من الملح؟ صحيح، من شأن هذا العنصر الموجود بشكل أساسي في المطبخ أن يمتص الطاقات السيئة من الأشخاص. ضع بعض الملح في كل ركن من أركان المنزل، و بعد 48 ساعة قم بكنس الملح وارميه خارج المنزل كليا.

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