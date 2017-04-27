10 نصائح من فن فنغ شوي لإبعاد الطاقة السلبية من منزلك

في مقال سابق تحدثنا عن الفن الصيني القديم الفنغ شوي، والذي يهدف بشكل أساسي لتوفير طاقة إيجابية في المنزل وبالتالي في حياتك أيضا. نمر بحياتنا بعدة مراحل، لحظات جميلة ولحظات صعبة، ولتتجاوز تلك اللحظات الصعبة أنت بحاجة إلى طاقة إيجابية وتفاؤل التي تجعلك تفكر بطريقة صحيحة ومريحة وتجلب لك السعادة، وفي الواقع المنزل هو مرآة لحياتنا، وإذا كنت لا تشعر بالرضا عن المكان الذي من المفروض أن يكون مكان سعدتنا، فهذا أمر لابد من تغييره.
لذلك قررنا اليوم أن نقدم مقال عن 10 أفكار من الفنغ شوي تبعث على السلام الداخلي للنفس وستجعلك تشعر بالراحة.
المنزل السعيد يخلق أفراد سعداء.
الرائحة العطرة في المنزل تجعل البيئة أكثر ترحيبا، كما تسمح برفع الطاقة الإيجابية وتهدئة البيئة. اختر رائحة البخور المفضلة لديك، وعطًر بها منزلك، ومن المفضل اختيار الروائح ذات التكوين الطبيعي خالية من المواد والتركيبات الكيميائية.
كل يوم صباحا يجب أن تتعود على فتح النوافذ وسحب الستائر، للسماح بتجدد الهواء في المنزل. من المعروف التأثير الإيجابي لأشعة الشمس والهواء النقي في تطهير المنزل من الطاقة السيئة وسحب الروائح المزعجة التي تؤثر على المزاج.
مشكلتنا بسيطة لكن تأثيرها كبير، وهي أننا نركز على الأشياء المادية كالملابس والأغراض الشخصية وننسى أنها تمنع العواطف والقيم الروحية في المنزل. بالطبع هي أمور مهمة في حياتنا ولن نقوم برميها ..لا تقلق. لذلك حاول قدر المستطاع أن تحافظ على مظهر أنيق ومنظم لمنزلك، وهذا يعني عدم الإفراط بهذه الأشياء المادية. وسترى كيف سيكون منزلك أكثر هدوء وأخف وزنا.
ومن المهم أن تضيء منزلك سواء إضاءة طبيعية أو صناعية، وعدم ترك مناطق مظلمة. مصباح أرضي أو مصباح الطاولة يمكن أن تحل هذه المشكلة، والأجمل هي الشموع.
يوصي فن الفنغ شوي باستخدام المواد الطبيعية وتعتبر النباتات والزهور داخل منزلنا، من أهم أفكار الفنغ شوي. إذا كان لديك مشاكل مع الرطوبة في المنزل، ضع زنبق السلام في منزلك فهي من النباتات التي تجلب طاقة جيدة و لا تتطلب الكثير من أشعة الشمس.
نعلم جميعا أن التنظيف ليس المهمة الأكثر ممتعة، ولكنها مهمة جدا لدرء أي طاقة سلبية. ويقال المنزل النظيف يخلق شعورا بالرفاهية. لذلك حفاظ على التنظيف الأسبوعي الروتيني، مثل ترتيب الأحذية والمعاطف، والبريد، والأواني الفخارية… تنظيف بسيط يومي سيوفر عليك عناء تنظيف تراكم الأوساخ، وتذكر أيض التخلص من القمامة بشكل متكرر، لأنها احد مصادر الطاقة السلبية.
لا تبقي الأشياء المكسورة في منزلك، وخاصة التي لا يمكنك إصلاحها. لأن حفظ هذه الأشياء يدل على الإهمال وترك الامور بلا مبالاة وبالتالي ستجذب الطاقات السلبية وتمنع الطاقات الإيجابية. كن حذرا!
المرايا عنصر مهم في الديكور، ولكن الأهم أنها حليف لجذب الطاقة الإيجابية. إذا لم يكن لديك المرايا في المنزل، فكر في جلب واحدة حتى وأن كانت صغيرة.!
جانب مدخل المنزل يوجد هذه المساحة الصغيرة، من هنا يجب أن تبدأ الطاقة الجيدة. لذلك قم بوضع الزهور، أو مرآة وغيرها من الأشياء الجميلة، وأضمن لك أنها ستبث شعور جيد عند وصولك المنزل.
هل تعلم أنه يمكنك طرد الطاقة السلبية إذا وضعت بعض من الملح؟ صحيح، من شأن هذا العنصر الموجود بشكل أساسي في المطبخ أن يمتص الطاقات السيئة من الأشخاص. ضع بعض الملح في كل ركن من أركان المنزل، و بعد 48 ساعة قم بكنس الملح وارميه خارج المنزل كليا.
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