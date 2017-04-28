12 طريقة لإضافة سحر الرخام الأبيض حول المنزل

الرخام هو خامة طبيعية ساحرة، يمكنها أن تحول الغرف وتخطف الأبصار بمجرد ظهورها ولو في جزء بسيط من المنزل. لا سيما أنها لا تعبأ بعامل الزمن فهي مواكبة لكل الموضات والصيحات والطرز.
منذ قديم الأزل كان الرخام يعبر عن الغنى والرخاء وحتى الآن فهو يضيف للمنزل ثراء وعمق لا يمكن الحصول عليه من أي خامة أخرى. ويأتي بالكثير من الألوان والأشكال والتي تكونك بفعل الطبيعة عبر القرون. أبرز هذه الألوان هي الرخام الأبيض، والذي يأتي بالكثير من التشبيحات والدرجات والتي يمكن بدورها أن تضيف لمنزلك سحر خاص.
إذا كنت تتسأل عن كيفة إضافة رخام في منزلك بطريقة تجعله مندمج ومنسجم مع باقي العناصر، فهذا ما سنعرف في مقال اليوم، حيث جئنا لكم ب 10 طرق لدمج الرخام في أجزاء مختلفة من منازلكم لتظهر سحر الرخام وجمال منازلكم فتابعونا..
باختيار تشبيحة متميزة وفنية من فعل الطبيعة جمعت بين أكثر من لون وشكل، مثل هذا المثال. يمكنك تكسية حائط واحد من منزلك ليكون بؤرة بصرية في منزلك كما أنه يناسب المنازل البسيطة والمودرن.
من أكثر الاستخدامات الشائعة في استخدام الرخام هي على أسطح العمل في المطابخ. نظراً لقوته وصلابته وشكله الذي لا يضاهيه أي خامة أخرى.
الرخام الأبيض من شأنه أن يعطي لمطبخك مظهر نظيف ومتألق.
يمكنك إختيار أجزاء معينة ومساحات حول الحمام لتكسيها بالرخام، مثل مساحة جدار الدوش لتجنب الضرر الناتج عن تعرض الحوائط الدائم للمياة كما أنه يضيف أناقة خاصة
أو تكسية الحوض للحصول على وحدة كاملة من الرخام ذات شخصية.
يمكن أيضاً أن يستخدم بطريقة أكثر بساطة مثل هذا المثال.
يمكن للرخام أن يغطي أكثر من سطح في المطبخ وهذا المثال أثبت أنه خامة مثالية للجزيرة الوسطى أيضاً فهو يعطيها فخامة غير عادية.
سطح الطاولة يمكنه أن يأتي بأكثر من خامة أبرزهم وأكثرهم ثراء هي الرخام. أنظر إلى أناقة الطاولة وبساطتها.
يأتي الرخام ببلاطات مختلفة الأحجام والأشكال. فباستخدام الرخام على الأرضيات ستحصل على أناقة وفخامة لا مثيل لها لمنزلك.
هذا الحوص الرخامي يعد قطعة فنية مميزة، فبوضعه في حمامك سوف تحصل على بؤرة بصرية ذات طراز بسيط يناسب المنازل ذات الطراز المينمال والفني.
لتأثير فاخر وثري يمكنك توزيع الرخام حول الغرفة، على سطح العمل، الحوائط، الأرضيات وأي عناصر أخرى تسمح بوجود الرخام.
حتى الخزانة أخذت خامة مرآة لتعكس الرخام المنتشر في أرجاء الغرفة عليها بطريقة غير مباشرة.
ثاني أكثر استخدامات الرخام شيوعاً في المنازل هي السلالم الداخلية (والخارجية). فهو يتميز بقوة التحمل والذي يعطيه ميزة رائعة يناسب أن يكون خامة لتكسية درجات السلالم.
أنظر لجمال الرخام الأبيض وقوة التفاصيل، في هذا المثال وخاصة مع استخدامها مع أنواع وألوان وخامات أخرى مثل الحجارة.
يتماشى الرخام بشكل رائع مع الزجاج، فيمكن أن يكون قاعدة لحوض زجاجي كما يمكن استخدامه كسطح عمل أنيق لحمام الضيوف.
على حائط المطبخ وبين الخزانات العلوية والسفلية يبقى جزء بسيط يحتاج تسليط الضوء عليه باختيار خامة غير عادية أو مسبوقة
فهنا تم استخدام الرخام الأبيض ليعطي احساس بالنظافة والنظام وفي هذه الحالة أيضاً أضاف تباين في الألوان واتساع.
لتكملة تصميم هذه المدفأة ذات الخطوط البسيط تم تكسيتها بالرخام الأبيض لتأخذ الإنتباة فور الدخول لهذه الغرفة.