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12 طريقة لإضافة سحر الرخام الأبيض حول المنزل

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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الرخام هو خامة طبيعية ساحرة، يمكنها أن تحول الغرف وتخطف الأبصار بمجرد ظهورها ولو في جزء بسيط من المنزل. لا سيما أنها لا تعبأ بعامل الزمن فهي مواكبة لكل الموضات والصيحات والطرز. 

منذ قديم الأزل كان الرخام يعبر عن الغنى والرخاء وحتى الآن فهو يضيف للمنزل ثراء وعمق لا يمكن الحصول عليه من أي خامة أخرى. ويأتي بالكثير من الألوان والأشكال والتي تكونك بفعل الطبيعة عبر القرون. أبرز هذه الألوان هي الرخام الأبيض، والذي يأتي بالكثير من التشبيحات والدرجات والتي يمكن بدورها أن تضيف لمنزلك سحر خاص. 

إذا كنت تتسأل عن كيفة إضافة رخام في منزلك بطريقة تجعله مندمج ومنسجم مع باقي العناصر، فهذا ما سنعرف في مقال اليوم، حيث جئنا لكم ب 10 طرق لدمج الرخام في أجزاء مختلفة من منازلكم لتظهر سحر الرخام وجمال منازلكم  فتابعونا..

1.حائط فني

White and Blue Marble Effect Wallsauce.com Walls & flooringWallpaper marble,wallpaper,mural
Wallsauce.com

White and Blue Marble Effect

Wallsauce.com
Wallsauce.com
Wallsauce.com

باختيار تشبيحة متميزة وفنية من فعل الطبيعة جمعت بين أكثر من لون وشكل، مثل هذا المثال. يمكنك تكسية حائط واحد من منزلك ليكون بؤرة بصرية في منزلك كما أنه يناسب المنازل البسيطة والمودرن.

White Marble Wall Mural Wallsauce.com Walls & flooringWallpaper marble,wallpaper,wall mural
Wallsauce.com

White Marble Wall Mural

Wallsauce.com
Wallsauce.com
Wallsauce.com

2.سطح العمل

Statuary Marble Worktop Stone Age KitchenBench tops
Stone Age

Statuary Marble Worktop

Stone Age
Stone Age
Stone Age

من أكثر الاستخدامات الشائعة في استخدام الرخام هي على أسطح العمل في المطابخ. نظراً لقوته وصلابته وشكله الذي لا يضاهيه أي خامة أخرى. 

Blat i wyspa kuchenna z granitu Glacier White , GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy مطبخ
GRANMAR Borowa Góra – granit, marmur, konglomerat kwarcowy

GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy
GRANMAR Borowa Góra – granit, marmur, konglomerat kwarcowy
GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy

الرخام الأبيض من شأنه أن يعطي لمطبخك مظهر نظيف ومتألق.

3.في الحمامات

Statuary Marble Wetroom Stone Age حمام
Stone Age

Statuary Marble Wetroom

Stone Age
Stone Age
Stone Age

يمكنك إختيار أجزاء معينة ومساحات حول الحمام لتكسيها بالرخام، مثل مساحة جدار الدوش لتجنب الضرر الناتج عن تعرض الحوائط الدائم للمياة كما أنه يضيف أناقة خاصة

Projeto Comercial - Gabriela Herde Arquitetura & Design, Gabriela Herde Arquitetura & Design Gabriela Herde Arquitetura & Design حمام رخام Grey
Gabriela Herde Arquitetura &amp; Design

Gabriela Herde Arquitetura & Design
Gabriela Herde Arquitetura &amp; Design
Gabriela Herde Arquitetura & Design

أو تكسية الحوض للحصول على وحدة كاملة من الرخام ذات شخصية.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
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Projeto Residencial Jardim Europa/ São Paulo, Deborah Basso Arquitetura & Interiores Deborah Basso Arquitetura & Interiores حمام رخام White
Deborah Basso Arquitetura &amp; Interiores

Deborah Basso Arquitetura & Interiores
Deborah Basso Arquitetura &amp; Interiores
Deborah Basso Arquitetura & Interiores

يمكن أيضاً أن يستخدم بطريقة أكثر بساطة مثل هذا المثال.

4.جزيرة المطبخ

The Marble Kitchen Papilio مطبخ
Papilio

The Marble Kitchen

Papilio
Papilio
Papilio

يمكن للرخام أن يغطي أكثر من سطح في المطبخ وهذا المثال أثبت أنه خامة مثالية للجزيرة الوسطى أيضاً فهو يعطيها فخامة غير عادية.

Statuary Marble Worktop Stone Age KitchenBench tops
Stone Age

Statuary Marble Worktop

Stone Age
Stone Age
Stone Age

كما أنه يناسب أكثر من طراز وستايل.

5.طاولة

Guildford, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects غرفة السفرة
Gregory Phillips Architects

Guildford

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

سطح الطاولة يمكنه أن يأتي بأكثر من خامة أبرزهم وأكثرهم ثراء هي الرخام. أنظر إلى أناقة الطاولة وبساطتها.

6.أرضيات

Modernes Wohnen im ehemaligen Pferdestall, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Windows & doorsWindows
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

يأتي الرخام ببلاطات مختلفة الأحجام والأشكال. فباستخدام الرخام على الأرضيات ستحصل على أناقة وفخامة لا مثيل لها لمنزلك.

COZINHAS, RAIZ QUADRADA RAIZ QUADRADA KitchenCabinets & shelves
RAIZ QUADRADA

RAIZ QUADRADA
RAIZ QUADRADA
RAIZ QUADRADA

7.قطع منحوتة

Appartamento Privato - Pietra della Lessinia Bianca e Rosa, Quintarelli Pietre e Marmi Srl Quintarelli Pietre e Marmi Srl حمام رخام Yellow
Quintarelli Pietre e Marmi Srl

Quintarelli Pietre e Marmi Srl
Quintarelli Pietre e Marmi Srl
Quintarelli Pietre e Marmi Srl

هذا الحوص الرخامي يعد قطعة فنية مميزة، فبوضعه في حمامك سوف تحصل على بؤرة بصرية ذات طراز بسيط يناسب المنازل ذات الطراز المينمال والفني.

APARTAMENTO HORTO FLORESTAL - SALVADOR / BA, Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração حمام رخام Amber/Gold
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração
Tânia Póvoa Arquitetura e Decoração

8.يناسب كل الأركان

Eaton Mews North - Master Bathroom Roselind Wilson Design حمام bathroom,modern,contemporary,black and white,interior design,lights
Roselind Wilson Design

Eaton Mews North – Master Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

لتأثير فاخر وثري يمكنك توزيع الرخام حول الغرفة، على سطح العمل، الحوائط، الأرضيات وأي عناصر أخرى تسمح بوجود الرخام.

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors حمام
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

حتى الخزانة أخذت خامة مرآة لتعكس الرخام المنتشر في أرجاء الغرفة عليها بطريقة غير مباشرة.

9.سلالم

HF 1148, PHia PHia الممر الحديث، المدخل و الدرج
PHia

PHia
PHia
PHia

ثاني أكثر استخدامات الرخام شيوعاً في المنازل هي السلالم الداخلية (والخارجية). فهو يتميز بقوة التحمل والذي يعطيه ميزة رائعة يناسب أن يكون خامة لتكسية درجات السلالم.

Escalera Blanco Asiago, Giemme Marmi S.R.L. Giemme Marmi S.R.L. HouseholdHomewares رخام White
Giemme Marmi S.R.L.

Giemme Marmi S.R.L.
Giemme Marmi S.R.L.
Giemme Marmi S.R.L.

أنظر لجمال الرخام الأبيض وقوة التفاصيل، في هذا المثال وخاصة مع استخدامها مع أنواع وألوان وخامات أخرى مثل الحجارة.

10.ركن مميز في حمامك

Projeto de Interiores - Residencial, Gabriella Roza Arquitetura e Interiores Gabriella Roza Arquitetura e Interiores BathroomDecoration رخام White
Gabriella Roza Arquitetura e Interiores

Gabriella Roza Arquitetura e Interiores
Gabriella Roza Arquitetura e Interiores
Gabriella Roza Arquitetura e Interiores

يتماشى الرخام بشكل رائع مع الزجاج، فيمكن أن يكون قاعدة لحوض زجاجي كما يمكن استخدامه كسطح عمل أنيق لحمام الضيوف.

11.حائط المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

على حائط المطبخ وبين الخزانات العلوية والسفلية يبقى جزء بسيط يحتاج تسليط الضوء عليه باختيار خامة غير عادية أو مسبوقة

Bright and Modern Kitchen - Merrill Ave, STUDIO Z STUDIO Z مطبخ
STUDIO Z

STUDIO Z
STUDIO Z
STUDIO Z

 فهنا تم استخدام الرخام الأبيض ليعطي احساس بالنظافة والنظام وفي هذه الحالة أيضاً أضاف تباين في الألوان  واتساع.

12.تكسية المدفأة

Belgravia 2 TLA Studio
TLA Studio

Belgravia 2

TLA Studio
TLA Studio
TLA Studio

لتكملة تصميم هذه المدفأة ذات الخطوط البسيط تم تكسيتها بالرخام الأبيض لتأخذ الإنتباة فور الدخول لهذه الغرفة.

لمسات رائعة من الطراز الصناعي لديكور منزلك
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