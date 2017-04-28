12 طريقة لإضافة سحر الرخام الأبيض حول المنزل

الرخام هو خامة طبيعية ساحرة، يمكنها أن تحول الغرف وتخطف الأبصار بمجرد ظهورها ولو في جزء بسيط من المنزل. لا سيما أنها لا تعبأ بعامل الزمن فهي مواكبة لكل الموضات والصيحات والطرز.

منذ قديم الأزل كان الرخام يعبر عن الغنى والرخاء وحتى الآن فهو يضيف للمنزل ثراء وعمق لا يمكن الحصول عليه من أي خامة أخرى. ويأتي بالكثير من الألوان والأشكال والتي تكونك بفعل الطبيعة عبر القرون. أبرز هذه الألوان هي الرخام الأبيض، والذي يأتي بالكثير من التشبيحات والدرجات والتي يمكن بدورها أن تضيف لمنزلك سحر خاص.

إذا كنت تتسأل عن كيفة إضافة رخام في منزلك بطريقة تجعله مندمج ومنسجم مع باقي العناصر، فهذا ما سنعرف في مقال اليوم، حيث جئنا لكم ب 10 طرق لدمج الرخام في أجزاء مختلفة من منازلكم لتظهر سحر الرخام وجمال منازلكم فتابعونا..