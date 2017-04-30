شقة ذات تفاصيل فنية في موسكو

جولة اليوم تأخذنا إلى روسيا و موسكو تحديداً، من تصميم مكتب ROOMDESIGNBÜRO حيث نرى سوياً نتيجة تجديد شقة وتحويلها إلى أخرى رائعة وذات تفاصيل فنية بعدد من الأفكار الأنيقة والحديثة. فتعالوا معنا في هذه الجولة لنتعرف على تفاصيل غرف هذه الشقة لنحصل على أفكار والهام سيساعدنا في تصميم وتطوير منازلنا.
نلقى نظرة عامة على الشقة لندرك أن هناك اعتماد كبير على المنحنيات فكما نلاحظ فقد تم الاعتماد على خامات طبيعية وملمس مبهر بالإضافة لباليتة ألوان مميزة ترجعنا للطبيعة الخلابة وخاصة مع وجود النباتات والألوان.
يأسرنا منظر شرائح الضوء المدمجة في السقف فور دخولنا من الباب لتعطينا احساس بالحركة والانسيابية حول المنزل.
كما لاحظنا فقد اعتمدت هذه الشقة على بساطة ورقة في جميع أجزائها ولكن لا يمنع هذا من بعض اللعب في الأثاث وعمل تشكيلات طبيعية في خزانة تم إضافتها بالقرب من الباب مع مزج الأسطح العاكسة والخشب، لتأثير مودرن، مريح وأنيق.
بعض التفاصيل أظهرت غرفة المعيشة بشكل ثري مثل شرائح الإضاءة الليد في السقف بالإضافة لاستخدام الخشب في الأرضيات مع الزجاج في طاولة القهوة. كما أن كل العناصر منسجمة ومتجانسة معاً.
أنظر لتفاصيل هذه الغرفة فهي تظهر بشكل بسيط وغير معقد على الرغم من أنها فريدة من نوعها ولكن يعود الفضل لذلك في الانسيابية التي تم الحصول عليها من المنحنيات والنقوشات الممزوجة بشكل فني.
في مساحة الطعام تم مزج غرفة السفرة والمطبخ في مساحة واحدة منسجمة ومتناغمة. فقد تم إختيار خامات بسيطة كلها تدور حول باليتة ألوان واحدة بلون أساسي وهو الأبيض.
تم استخدام الرخام بعروقة وتشبيحاته الأنيقة على الحائط، الأكريليك في الخزانات، والجلد مع كراسي السفرة للحصول على ملمس رقيق. ثم تم إضافة بعض العناصر مثل وحدة الإضاءة المتدلية فوق الطاولة والتي تعطي للمطبخ شخصية مميزة.
هذه المساحة الخاصة بالشرفة قد تبدو ضيقة ولكنها مؤثثة ومستغلة بشكل صحيح وفني بحيث يمكنك الاستمتاع بقضاء وقت طيب مع مشاهدة المناظر الخلابة من خلال النافذة الزجاجية.
في نهاية الشرفة تم تخصيص مساحة لركن مكتب للعمل مجهز بأرفف ومساحة تخزينية على الرغم من بساطة تصميمه.
في هذه الغرفة الغالب على تصميمها الخشب يمكنك الاسترخاء على السرير الكبير وقضاء أوقات طيبة مشاهداً للتلفاز.
كما نلاحظ فهناك انسجام في الألوان وتوزيع الإضاءة بشكل رائع لتضئ الغرفة تماماً، فقد تم استخدام أكثر من مصدر إضاءة بداية من الضوء الليد المدمج في بيت النور الخشبي، والسبوتات والإضاءة الجانبية ليناسب كل الاستخدامات والأنشطة المختلفة.
في هذا الحمام والذي يغلب عليه اللون الأبيض تم تكسية جزء من الحائط ليكمل خامة الأرضية الملونة بالإضافة للجزء الخاص بالحوض، فتعطي هذه البلاطات شخصية مميزة مع وحدة الإضاءة المتدلية والمرآة القوية الحضور. تم استكمال الحمام بستارة بانيو بلون أخضر مميز.