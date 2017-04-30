الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة ذات تفاصيل فنية في موسكو

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة White
Loading admin actions …

جولة اليوم تأخذنا إلى  روسيا و موسكو تحديداً، من تصميم  مكتب ROOMDESIGNBÜRO حيث نرى سوياً نتيجة تجديد شقة وتحويلها إلى أخرى رائعة وذات تفاصيل فنية بعدد من الأفكار الأنيقة والحديثة. فتعالوا معنا في هذه الجولة لنتعرف على تفاصيل غرف هذه الشقة لنحصل على أفكار والهام سيساعدنا في تصميم وتطوير منازلنا.

نظرة عامة

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

نلقى نظرة عامة على الشقة لندرك أن هناك اعتماد كبير على المنحنيات فكما نلاحظ فقد تم الاعتماد على خامات طبيعية وملمس مبهر بالإضافة لباليتة ألوان مميزة ترجعنا للطبيعة الخلابة وخاصة مع وجود النباتات والألوان.

​مدخل مبهر

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب White
homify

homify
homify
homify

يأسرنا منظر شرائح الضوء المدمجة في السقف فور دخولنا من الباب لتعطينا احساس بالحركة والانسيابية حول المنزل.

​تشكيل طبيعي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب White
homify

homify
homify
homify

كما لاحظنا فقد اعتمدت هذه الشقة على بساطة ورقة في جميع أجزائها ولكن لا يمنع هذا من بعض اللعب في الأثاث وعمل تشكيلات طبيعية في خزانة تم إضافتها بالقرب من الباب مع مزج الأسطح العاكسة والخشب، لتأثير مودرن، مريح وأنيق.

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

بعض التفاصيل أظهرت غرفة المعيشة بشكل ثري مثل شرائح الإضاءة الليد في السقف بالإضافة لاستخدام الخشب في الأرضيات مع الزجاج في طاولة القهوة. كما أن كل العناصر منسجمة ومتجانسة معاً.

​بساطة ورقة

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

أنظر لتفاصيل هذه الغرفة فهي تظهر بشكل بسيط وغير معقد على الرغم من أنها فريدة من نوعها ولكن يعود الفضل لذلك في الانسيابية التي تم الحصول عليها من المنحنيات  والنقوشات الممزوجة بشكل فني.

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

مساحة الطعام

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

في مساحة الطعام تم مزج غرفة السفرة والمطبخ في مساحة واحدة منسجمة ومتناغمة. فقد تم إختيار خامات بسيطة كلها تدور حول باليتة ألوان واحدة بلون أساسي وهو الأبيض.

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

تم استخدام الرخام بعروقة وتشبيحاته الأنيقة على الحائط، الأكريليك في الخزانات، والجلد مع كراسي السفرة للحصول على ملمس رقيق. ثم تم إضافة بعض العناصر مثل وحدة الإضاءة المتدلية فوق الطاولة والتي تعطي للمطبخ شخصية مميزة.

شرفة

homify بلكونة أو شرفة White
homify

homify
homify
homify

هذه المساحة الخاصة بالشرفة قد تبدو ضيقة ولكنها مؤثثة ومستغلة بشكل صحيح وفني بحيث يمكنك الاستمتاع بقضاء وقت طيب مع مشاهدة المناظر الخلابة من خلال النافذة الزجاجية. 

homify بلكونة أو شرفة Brown
homify

homify
homify
homify

ركن العمل

homify بلكونة أو شرفة White
homify

homify
homify
homify

في نهاية الشرفة تم تخصيص مساحة لركن مكتب للعمل مجهز بأرفف ومساحة تخزينية على الرغم من بساطة تصميمه.

​غرفة نوم مثالية

homify غرفة نوم خشب Beige
homify

homify
homify
homify

في هذه الغرفة الغالب على تصميمها الخشب يمكنك الاسترخاء على السرير الكبير وقضاء أوقات طيبة مشاهداً للتلفاز.

homify غرفة نوم خشب Beige
homify

homify
homify
homify

كما نلاحظ فهناك انسجام في الألوان وتوزيع الإضاءة بشكل رائع لتضئ الغرفة تماماً، فقد تم استخدام أكثر من مصدر إضاءة بداية من الضوء الليد المدمج في بيت النور الخشبي، والسبوتات والإضاءة الجانبية ليناسب كل الاستخدامات والأنشطة المختلفة.

homify غرفة نوم خشب Beige
homify

homify
homify
homify

​حمام ملون

homify حمام Beige
homify

homify
homify
homify

في هذا الحمام والذي يغلب عليه اللون الأبيض تم تكسية جزء من الحائط ليكمل خامة الأرضية الملونة بالإضافة للجزء الخاص بالحوض، فتعطي هذه البلاطات شخصية مميزة مع وحدة الإضاءة المتدلية والمرآة القوية الحضور. تم استكمال الحمام بستارة بانيو بلون أخضر مميز.

homify حمام Beige
homify

homify
homify
homify
5 أشياء يجب مراعتها عند إختيار رفوف لغرف منزلك
ما رايك في هذه الشقة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً