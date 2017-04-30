شقة ذات تفاصيل فنية في موسكو

جولة اليوم تأخذنا إلى روسيا و موسكو تحديداً، من تصميم مكتب ROOMDESIGNBÜRO حيث نرى سوياً نتيجة تجديد شقة وتحويلها إلى أخرى رائعة وذات تفاصيل فنية بعدد من الأفكار الأنيقة والحديثة. فتعالوا معنا في هذه الجولة لنتعرف على تفاصيل غرف هذه الشقة لنحصل على أفكار والهام سيساعدنا في تصميم وتطوير منازلنا.