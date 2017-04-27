تجديد شرفة فقط ببضع خطوات… نتيجة مذهلة!

وجود شرفة في منزلك هو امتياز رائع. ومع ذلك، حتى لو كان لدينا شرفة، للأسف ليس لدينا الوقت والطاقة للاهتمام بها والحفاظ عليها في أفضل حالاتها، وهذا يمكن أن يجعل مظهرها مهمل و غير جذاب. فلماذا لا تتمتع بالربيع وأوائل الصيف والبدء برعاية شرفتك؟

لذلك في هذا المقال نعرض عليك مشروع إعادة تصميم شرفة كبيرة وساحرة، من قبل شركة الهندسة المعمارية المكسيكية ALEJANDRA ZAVALA ، سنتعرف أيضا على الخطوات القليلة للحصول على نتيجة مذهلة!

ربما يمكنك استخدام هذا المثال كإلهام لتبدئ بتجديد شرفتك الأن..