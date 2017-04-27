تجديد شرفة فقط ببضع خطوات… نتيجة مذهلة!

وجود شرفة في منزلك هو امتياز رائع. ومع ذلك، حتى لو كان لدينا شرفة، للأسف ليس لدينا الوقت والطاقة للاهتمام بها والحفاظ عليها في أفضل حالاتها، وهذا يمكن أن يجعل مظهرها مهمل و غير جذاب. فلماذا لا تتمتع بالربيع وأوائل الصيف والبدء برعاية شرفتك؟
لذلك في هذا المقال نعرض عليك مشروع إعادة تصميم شرفة كبيرة وساحرة، من قبل شركة الهندسة المعمارية المكسيكية ALEJANDRA ZAVALA ، سنتعرف أيضا على الخطوات القليلة للحصول على نتيجة مذهلة!
ربما يمكنك استخدام هذا المثال كإلهام لتبدئ بتجديد شرفتك الأن..
تقع الشرفة فوق الواجهة الرئيسية للمنزل، وكما نلاحظ وجود غطاء زجاجي بلون رمادي شفاف، نعم لا يزال في حالة جيدة، ولكن أعطى بعض البرودة والغموض.
التغطية الكلية والكاملة للشرفة أعطت الإمكانية لوضع طاولة طعام كبيرة. كما تميزت هذه الشرفة بأرضية خشبية توجد عليها طاولة الطعام وأرضية اخرى خرسانية للسطح المتبقي، بحيث يحدد منطقتين وظيفيتين متميزتين. يوجد أيضا مطبخ مجهز تجهيزا جيدا للشواء. عموما، فإن المكونات الأولية في هذه المساحة لم تكن سيئة على الإطلاق!
هذه المرة الاخيرة التي سترى فيها هذا الجدار الابيض، ستبدأ عملية التجديد من هنا… سوف تجد في الصور التالية كيف تم إعادة تشكيله!
الشرفة الأن على قيد الحياة بفضل عمل المبلطين الذين قاموا بتركيب حجر أنيق، مما جعل الشرفة مثالية لإضفاء لمسة شخصية على المساحة. ولكن هناك المزيد…
كسوة الحجر أو الطلاء الحجري، في الواقع هي مجرد خلفية مذهلة لتعطي تأثير بصري عال. هل لاحظت هذه الحديقة المزروعة من نبات الخيزران، مثيرة للإعجاب ومناسبة جدا لتنمو في مكان مشمس.
كان من المقرر تثبيت نظام مراقبة دقيق لإمدادات المياه والصرف الصحي، من أجل التحقق من كفاية تعرض النباتات لأشعة الشمس ومستوى رطوبة التربة… فكرة عبقرية
من أجل تحقيق نقاط إضاءة جديدة على جدار الشرفة، تم وضع الكابلات تحت الأرضية الخشبية، لذلك نلاحظ أنه تم رفع الأرضية جزئيا وذلك للسماح لإنجاز الأعمال بشكل مريح.
وهنا هي تأتي النتيجة النهائية: مساحة حديثة، أكثر راحة وأكثر أناقة بفضل الأرضية الخشبية والحديقة الخيزرانية والجدار الحجري.
تم استكمال زخرفة الشرفة مع قطع جديدة من الأثاث والاكسسوارات. مثل الكرسي الهزاز، للحظات مثالية من الاسترخاء، والثريا الكبيرة المعلقة مع شمعة.اقرأ أيضا 22 شرفة جميلة ستود نسخها كما هي!