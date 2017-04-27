الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تجديد شرفة فقط ببضع خطوات… نتيجة مذهلة!

Heba khlili Heba khlili
Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Loading admin actions …

وجود شرفة في منزلك هو امتياز رائع. ومع ذلك، حتى لو كان لدينا شرفة، للأسف ليس لدينا الوقت والطاقة للاهتمام بها والحفاظ عليها في أفضل حالاتها، وهذا يمكن أن يجعل مظهرها مهمل و غير جذاب. فلماذا لا تتمتع بالربيع وأوائل الصيف والبدء برعاية شرفتك؟
لذلك في هذا المقال نعرض عليك مشروع إعادة تصميم شرفة كبيرة وساحرة، من قبل شركة الهندسة المعمارية المكسيكية ALEJANDRA ZAVALA ، سنتعرف أيضا على الخطوات القليلة للحصول على نتيجة مذهلة!

ربما يمكنك استخدام هذا المثال كإلهام لتبدئ بتجديد شرفتك الأن..

الشرفة أساسا لها غطاء، ولكن مظهرها بارد!!

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

تقع الشرفة فوق الواجهة الرئيسية للمنزل، وكما نلاحظ وجود غطاء زجاجي بلون رمادي  شفاف، نعم لا يزال في حالة جيدة، ولكن أعطى بعض البرودة والغموض.

نقطة انطلاق جيدة!!

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

التغطية الكلية والكاملة للشرفة أعطت الإمكانية لوضع طاولة طعام كبيرة. كما تميزت هذه الشرفة بأرضية خشبية توجد عليها طاولة الطعام وأرضية اخرى خرسانية للسطح المتبقي، بحيث يحدد منطقتين وظيفيتين متميزتين. يوجد أيضا مطبخ مجهز تجهيزا جيدا للشواء. عموما، فإن المكونات الأولية في هذه المساحة لم تكن سيئة على الإطلاق!

الخطوة الأولى: إعطاء الحياة للجدار الأبيض

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

هذه المرة الاخيرة التي سترى فيها هذا الجدار الابيض، ستبدأ عملية التجديد من هنا… سوف تجد في الصور التالية كيف تم إعادة تشكيله!

الطلاء الحجري!!

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

الشرفة الأن على قيد الحياة بفضل عمل المبلطين الذين قاموا بتركيب حجر أنيق، مما جعل الشرفة مثالية لإضفاء لمسة شخصية على المساحة. ولكن هناك المزيد…

منظر خلاب جدا

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

كسوة الحجر أو الطلاء الحجري، في الواقع هي مجرد خلفية مذهلة لتعطي تأثير بصري عال. هل لاحظت هذه الحديقة المزروعة من نبات الخيزران، مثيرة للإعجاب ومناسبة جدا لتنمو في مكان مشمس.

نظام مراقبة دقيق

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

كان من المقرر تثبيت نظام مراقبة دقيق لإمدادات المياه والصرف الصحي، من أجل التحقق من كفاية تعرض النباتات لأشعة الشمس ومستوى رطوبة التربة… فكرة عبقرية

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الأنظمة الكهربائية

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

من أجل تحقيق نقاط إضاءة جديدة على جدار الشرفة، تم وضع الكابلات تحت الأرضية الخشبية، لذلك نلاحظ أنه تم رفع الأرضية جزئيا وذلك للسماح لإنجاز الأعمال بشكل مريح.

نظرة شاملة

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

وهنا هي تأتي النتيجة النهائية: مساحة حديثة، أكثر راحة وأكثر أناقة بفضل الأرضية الخشبية والحديقة الخيزرانية والجدار الحجري.

عناصر أثاث جديدة

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

تم استكمال زخرفة الشرفة مع قطع جديدة من الأثاث والاكسسوارات. مثل الكرسي الهزاز، للحظات مثالية من الاسترخاء، والثريا الكبيرة المعلقة مع شمعة.

اقرأ أيضا 22 شرفة جميلة ستود نسخها كما هي!

10 نصائح من فن فنغ شوي لإبعاد الطاقة السلبية من منزلك
ما رأيك بهذا التجديد؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً