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8 خزانات رائعة للمساحات الصغيرة

آية منير آية منير
SQUARE, リノクラフト株式会社 リノクラフト株式会社 Living roomStorage خشب White
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قد تعتقد أن المنازل الصغيرة صعب تصميمها واستغلالها بالشكل الأمثل، ولكن هناك احتياجات أساسية لا يمكن أن نغفلها في تصميم منازلنا وأولها التخزين، لذا فمع تطور عالم الديكور ظهر اهتمام كبير بتصميم وحدات تخزين ذكية ومناسبة للمساحات الصغيرة والضيقة وفي أماكن غير معتادة، وكما تعودنا من هوميفاي دائما على تقدم كل ما هو جديد لنا، فاليوم تقدم لنا 8 خزانات رائعة ومميزة ستناسب منزلك الصغير بالتأكيد ..

1. خزانة غرفة النوم ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

خزانة غرفة النوم لها أهمية كبيرة جدا لما تحويها من أغراض ومستلزمات مستخدمين الغرفة، فهي عامل رئيسي في تنظيمها، ولكن في المساحات الصغيرة قد تجد عائق في تنفيذها، ولكن بأفكار بسيطة وعملية تستطيع استغلال ركن صغير وتصميم خزانة لا مثيل لها وعملية جدا ..

2. خزانة غرفة الطعام ..

3대가 사는 집 용인 양지주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 مطبخ
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

مع فكرة مبتكرة وغير معتادة يمكنك تنفيذ خزانة خاصة بغرفة الطعام واستخدامها كقاعدة خشبية للطاولة ذاتها ..

3. استغلال أمثل ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أي ركن في غرفتك قد يصلح لتصميم خزانة فقط مع قليل من التفكير والابتكار، فمثلا في هذا النموذج قد نجد أركان مهملة خلف البا وأعلى المكتب إلا أن المصمم قام باستغلالهم على أكمل وجه ..

4. إضافة لحمامك ..

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

في ركن خاص في حمامك قم بتصميم خزانة عملية جدا على هيئة أرفف أو أدراج حسب ما تفضل، ولكن يُنصح بالأرفف في حالة ضيق المساحة لما لها تأثير بصري أنيق في زيادة المساحة ..

5. مكان مناسب للتليفزيون ..

영통청명마을, JMdesign JMdesign غرفة الميديا
JMdesign

JMdesign
JMdesign
JMdesign

أحيانا نحتاج لاستغلال حائط التليفزيون وتحويله لخزانة مفتوحة أو مغلقة، وبشكل مبتكر ومميز يضيف لمسة أناقة لمنزلك على عكس ما نتوقع دائما ..

6. ما أسفل الدرج ..

SQUARE, リノクラフト株式会社 リノクラフト株式会社 Living roomStorage خشب White
リノクラフト株式会社

リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社

منطقة أسفل الدرج الداخلي دائما ما تُهمل ولا نلتفت إليها، وقد تتحول مع الوقت إلا مساحة تخزين مملوءة بالتراب والأشياء القديمة، ولكن مع مثل هذه الأفكار قد تنجح في استغلالها على أكمل وجه، يمكنك تصميمها كمكتبة رائعة ومكان مميز للتليفزيون..

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7. زوايا خاصة ..

森を臨むコートハウス, 長浜信幸建築設計事務所 長浜信幸建築設計事務所 غرفة المعيشة
長浜信幸建築設計事務所

長浜信幸建築設計事務所
長浜信幸建築設計事務所
長浜信幸建築設計事務所

يمكنك استغلال ركن خاص في منزلك كشرفة داخلية أو مساحة خلفية لتصميم زاوية خاصة بك تقضي بها أجمل الأوقات ..

8. ابتكار وتجديد ..

책이 가득한 24평 아파트 홈스타일링, homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

في تقسيم مبتكر وجديد قم بتخطيط فراغ استقبالك، بين مطبخ حديث وغرفة معيشة رائعة، وأثاث وعناصر جديدة مصممة بطريقة مبتكرة ..

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