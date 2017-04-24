8 خزانات رائعة للمساحات الصغيرة

قد تعتقد أن المنازل الصغيرة صعب تصميمها واستغلالها بالشكل الأمثل، ولكن هناك احتياجات أساسية لا يمكن أن نغفلها في تصميم منازلنا وأولها التخزين، لذا فمع تطور عالم الديكور ظهر اهتمام كبير بتصميم وحدات تخزين ذكية ومناسبة للمساحات الصغيرة والضيقة وفي أماكن غير معتادة، وكما تعودنا من هوميفاي دائما على تقدم كل ما هو جديد لنا، فاليوم تقدم لنا 8 خزانات رائعة ومميزة ستناسب منزلك الصغير بالتأكيد ..
خزانة غرفة النوم لها أهمية كبيرة جدا لما تحويها من أغراض ومستلزمات مستخدمين الغرفة، فهي عامل رئيسي في تنظيمها، ولكن في المساحات الصغيرة قد تجد عائق في تنفيذها، ولكن بأفكار بسيطة وعملية تستطيع استغلال ركن صغير وتصميم خزانة لا مثيل لها وعملية جدا ..
مع فكرة مبتكرة وغير معتادة يمكنك تنفيذ خزانة خاصة بغرفة الطعام واستخدامها كقاعدة خشبية للطاولة ذاتها ..
أي ركن في غرفتك قد يصلح لتصميم خزانة فقط مع قليل من التفكير والابتكار، فمثلا في هذا النموذج قد نجد أركان مهملة خلف البا وأعلى المكتب إلا أن المصمم قام باستغلالهم على أكمل وجه ..
في ركن خاص في حمامك قم بتصميم خزانة عملية جدا على هيئة أرفف أو أدراج حسب ما تفضل، ولكن يُنصح بالأرفف في حالة ضيق المساحة لما لها تأثير بصري أنيق في زيادة المساحة ..
أحيانا نحتاج لاستغلال حائط التليفزيون وتحويله لخزانة مفتوحة أو مغلقة، وبشكل مبتكر ومميز يضيف لمسة أناقة لمنزلك على عكس ما نتوقع دائما ..
منطقة أسفل الدرج الداخلي دائما ما تُهمل ولا نلتفت إليها، وقد تتحول مع الوقت إلا مساحة تخزين مملوءة بالتراب والأشياء القديمة، ولكن مع مثل هذه الأفكار قد تنجح في استغلالها على أكمل وجه، يمكنك تصميمها كمكتبة رائعة ومكان مميز للتليفزيون..
يمكنك استغلال ركن خاص في منزلك كشرفة داخلية أو مساحة خلفية لتصميم زاوية خاصة بك تقضي بها أجمل الأوقات ..
في تقسيم مبتكر وجديد قم بتخطيط فراغ استقبالك، بين مطبخ حديث وغرفة معيشة رائعة، وأثاث وعناصر جديدة مصممة بطريقة مبتكرة ..
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