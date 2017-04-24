الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل وبعد : شقة صغيرة ذات مساحة 60 متر مربع ستبهرك !

آية منير آية منير
Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Loading admin actions …

دائما حين نستعرض مشاريع التصميمات قبل وبعد التجديد ، نستمتع بفارق رائع ومذهل حقا، ولكن ليس كما اليوم مع هذا النموذج الرائع والحديث، حيث الأزمة الاقتصادية العالمية ادت لظهور نمط حديث من الشقق ذات مساحات صغية تناسب شريكين في بداية حياتهم لميزانية أقل وتكاليف أقل أيضا، مع هوميفاي اليوم سنأخذكم في جولة رائعة بين أركان شقة صغيرة ذات مساحة 60 متر مربع تم تجديدها بشكل مبهر حقا..

قبل : النمطية والتقليدية المفرطة..

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

عادة ما لا يقوم المستخدمين به هوالتفكير في الخروج عن النمطية والتلقيدية، فهي الحل الأكثر أمان وراحة بالنسبة لهم، وهو ما تم في هذا التصميم حيث الاختيار كان لأبواب مكررة بشكل نمطي بلون بني كئيب ولا مكان للتجديد ..

بعد : كسر كل ما هو تقليدي ..

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

هنا اختار المصمم أن يكتفي بفتحتين للمطبخ والحمام، وقام بتغيير مدخل غرفة النوم كمحاولة منه لكسر الروتين والنمطية كما ذكرنا من قبل، اللون الأبيض هو بطل المشهد والأبواب المنزلقة كانت هي الاختيار الأمثل للمساحة الضيقة ..

قبل : مطبخ قديم جدا ..

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

مطبخ ذو تصميم قديم للغاية غير مستغل بشكل ذكي، وحدات تخزين متهالكة جدران ذو حالة سيئة، هكذا كان الحال قبل التجديد..

بعد : مطبخ غاية في الروعة ..

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

لن تصدق الفارق وأنه نفس الفراغ بالتأكيد، ولكن بذكاء خبير قام باستغلال أمثل للفراغ مع لمسة جمالية ومميزة..

قبل : حمام متهالك ..

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

حالة سيئة جدا للحمام الرئيسي للمنزل، بجدران وأثاث صحي قديم جدا بألوان كئيبة تساعد على شعور ضيق المساحة وإضاءة ضعيفة ..

بعد : حمام فندقي ..

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

استخدام ألوان فاتحة وزاهية تصنع فارق مبهر وشعور بالاتساع حقيقي، قام المصمم بإعادة التخطيط الهندسي للمنزل مما أتاح مساحة إضافية للمطبخ والحمام، مما لا يأتي على حق بقية الغرف ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

قبل : مساحة مفتوحة ضيقة ..

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

الأرضية وأسلوب التخطيط القديم للفراغ الرئيسي للمنزل، تسبب في الشعور بالضيق والكآبة وهو ما حاول أن يعالجه المصمم..

بعد : وجه آخر..

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

ارضية خشبية فاتحة وتصميم مطبخ مفتوح وسقف مصمم بشكل بسيط وسيطرة اللون الأبيض على الفراغ، مما أدى لشعور بالراحة والاتساع الملحوظ ..

قبل : غرفة كئيبة ..

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

غرفة النوم الرئيسية كانت كئيبة جدا ومضاءة بشكل ضعيف دون فكر أو طابع عام ..

بعد : فراغ مميز ..

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

الآن وبعد التغيير لن تصدق ما حدث، تغيير قوي وواضح للعين حيث لجأ المصمم لجدار من الطوب الزجاجي لترك لمسة مميزة ورائعة، مازال الأبيض المشرق مسيطر على التصميم الكامل للمنزل..

بعد : غرفة نوم رائعة ..

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

جاء تصميم السرير بشكل رائع محاط بخزانة مميزة، بإضاءة على شكل خط مستقيم ..

قبل : غرفة إضافية مهملة ..

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

غرفة إضافية في المنزل لم يتم استخدامها قبل التجديد بشكل سليم وتركها مهملة بلا فائدة..

بعد : استخدام بسيط ..

Reforma integral de vivienda en Barcelona, Reformas Vicort Reformas Vicort
Reformas Vicort

Reformas Vicort
Reformas Vicort
Reformas Vicort

قام المصمم بالاستفادة القصوى من هذه الغرفة باكثر طريقة ممكنة، حيث أضاف لها سري صغير ومقعد مريح ومن ثم أصبحت غرفة ضيوف مريحة، وفي المستقبل يمكن تحويلها لغرفة أطفال حسب الرغبة ..

يمكنك قراءة .. إعادة تجديد منزل متهالك ستذهلكم من المفاجأة!

8 خزانات رائعة للمساحات الصغيرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً