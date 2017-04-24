قبل وبعد : شقة صغيرة ذات مساحة 60 متر مربع ستبهرك !

دائما حين نستعرض مشاريع التصميمات قبل وبعد التجديد ، نستمتع بفارق رائع ومذهل حقا، ولكن ليس كما اليوم مع هذا النموذج الرائع والحديث، حيث الأزمة الاقتصادية العالمية ادت لظهور نمط حديث من الشقق ذات مساحات صغية تناسب شريكين في بداية حياتهم لميزانية أقل وتكاليف أقل أيضا، مع هوميفاي اليوم سنأخذكم في جولة رائعة بين أركان شقة صغيرة ذات مساحة 60 متر مربع تم تجديدها بشكل مبهر حقا..