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16 فكرة رائعة لمطبخك ستود تنفيذها حالا

آية منير آية منير
kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
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من منا لا يحلم بأن يضيف لمنزله في كل فراغاته الكثير من الإضافات العملية والخاصة، فما بالك بمطبخنا وهو أكثر مكان في البيت علينا أن نهتم بارحتنا في استخدامه وإضافة له كل ما هو جديد ومبتكر، لذا اليوم جمعنا لك 17 فكرة رائعة لمطبخك ستود تنفيذها حالا لسهولته وقلة تكاليفها، وفائدتها الكبيرة التى لن تصدق تأثيرها على راحتك وسهولة استخدامك للمطبخ وعناصره بعدما يتم تنفيذها ..

1. حوض صغير له مميزات كثيرة..

Small utility sink AD3 Design Limited KitchenSinks & taps
AD3 Design Limited

Small utility sink

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

إن كان مطبخك صغير فالأفضل أن تختار حوضا صغيرا لسهولة استخدامه ولتوفير المساحة، وعلى الطراز الاسكندينافي يمكنك أن تختار حوضا من البورسلين محاط بسطح خشبي ثابت، يجب مراعاة اختيار صنبور عملي لسهولة غسيل الأواني والأطباق وحركتها..

2. وحدة تخزين وكسطح عمل أنيق ..

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

يمكنك تحويل وحدة تخزين لبار أنيق وسطح عمل رائع ومميز، فقط اتر خامة مناسبة وتصميم مبتكر وستنجح في تنفيذ ما تبحث عنه ..

3. تصميم على شكل حرف U لاستغلال أمثل لمساحة مطبخك ..

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

إن كنت في بداية تصميم مطبخك وتبحث عن الحل الأمثل للفراغات الصغيرة، فنموذج حرف U يصلح لذلك ويحقق لك ما تبحث عنه ..

4. وحدة تخزين متعددة الاستخدامات ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مع تقدم عالم الديكور دائما ما يظهر كل ما هو جديد ومبتكر لتوفير الوقت والمجهود ولتحقق أكبر استغادة من أصغر مساحة ممكنة، وهو ما نقدمه لك في هذا النموذج حيث وحدة تخزين متعددة الاستخدامات مميزة بأدراج مختلفة وخانات وفتحات مبتكرة ..

5. حائط مميز ..

Интерьер однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, Анна Теклюк Анна Теклюк مطبخ
Анна Теклюк

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

اجعل بمطبخك حائط مميز خاص بعائلتك، مزود بأرفف عملية ومساحة لكتابة أجمل الذكريات وأهم الملاحظات ..

6. أفكار إضاءة مبتكرة ..

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior مطبخ
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

أضف لمطبخك وحدات وأفكار للإضاءة مبتكرة، واستمتع بجمال من نوع خاص تصمع الإضاءة برغم بساطة اللمسات وبدائيتها ..

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7. شبكة معدنية لتعليق ادواتك ..

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

أضف شبكة معدنية كبيرة تسمح لك بتعليق أدواتك في أمان ولتقوم بدورها كقطعة ديكورية بسيطة ومميزة ..

8. أماكن مخصصة لأطباقك ..

Mighty Plate rack The Plate Rack KitchenCabinets & shelves
The Plate Rack

Mighty Plate rack

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

وحدة تخزين معدنية لامعة مفتوحة خاصة بأطباقك ومعلبات للبهارات، فكرة تقليدية ولكن بلمسات بسيطة تجعلها معاصرة لتضيف بريقا خاصا لمطبخك ..

9. مظهر براق ..

Kitchen Space Alchemy Ltd مطبخ
Space Alchemy Ltd

Kitchen

Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd
Space Alchemy Ltd

ما رأيك ن ضيف جدار زجاجي خلف الموقد لمظهر أكثر بريق ومميز لمطبخك ..

10. غسالة الأطباق ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عالم التكنولوجيا دائما ما يسعى لتوفير وقتك وجهدك، لذا ظهرت غسالة الأطباق لتنهي مشقة تنظيف أدواتك في المطبخ ولتحقق لك أكبر استفادة ممكنة ..

11. إضاءة طبيعية ..

House Auriga, Swart & Associates Architects Swart & Associates Architects مطبخ
Swart &amp; Associates Architects

Swart & Associates Architects
Swart &amp; Associates Architects
Swart & Associates Architects

احرص على أن تحافظ على إضاءة منزلك بالكامل وخاصة مطبخك لتجعل الجو بداخله منعش وجميل ومريح ، فكل الأنماط سواء كانت التبسيطية أو الاسكندينافية أو الكلاسيكية والحديثة يهتموا بالإضاءة بشكل عام لإظهار جمال تصميماتهم وروعتها ..

12. وحدات متعددة الاستخدامات ..

Яркая индивидуальность в типовой квартире, Anna Clark Interiors Anna Clark Interiors مطبخ
Anna Clark Interiors

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

بعم حرص المصمم على إضافة نقوش هندسية مميزة كخلفية بسيطة وألوان زاهية، ووحدة إضاءة أنيقة وختلفة، إلا أن الملفت للنظر في حقيقة الأمر تلك الجزيرة التي تتوسط الفراغ وتقوم بدورين حيث كمنطقة طعام مزودة مقاعد مبتكرة، وسطح عمل منظم، تتألق بأسلوب إضاءة غير مباشرة أنيق يجذب لها الانتباه ويضيف لها جمال بشكل خاص ..

13. ألوان مبهجة ..

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

اختيار ألوان مبهجة لوحدات تخزين مطبخك من أكثر الخطوات التى يتنعم بعدها بوجه آخر لمطبخك وبأقل الامكانيات ..

14. مطبخ مفتوح ..

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing مطبخ
arQing

arQing
arQing
arQing

إن كنت تود تصميم مطبخك مفتوحا على باقي غرفة المنزل ولكن مع المحافظة على الخصوصية المطلوبة، فما رأيك أن تقوم بفصله بطاولة عملية كمساحة لتناول الطعام منظمة ..

15. مصفاة لأطباق جافة دائما ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أضف مصفاة عملية وأنيقة ومصنوعة من خامات ضد الصدأ ومثبتة بعناية للحفظا على أطباقك بعد غسيلها جافة ودون تركها مبتلة لتتكون البكتيريا الضارة على سطحها..

16. أماكن مخصصة للأجهزة الكهربائية..

Orange and Silver Niemann Kitchen with Cesar Stone Work Tops., Expert Kitchens and Interiors Expert Kitchens and Interiors مطبخ
Expert Kitchens and Interiors

Expert Kitchens and Interiors
Expert Kitchens and Interiors
Expert Kitchens and Interiors

احرص أن يكن لكل جهاز كهربائي بمطبخك مكانه الخاص والمعتمد والأكثر تناسبا مع استخدمه، ومن الأفضل دراسة ما يسمى مثلث العمل والمكون من الثلاجة والبوتاجاز وحوض غسيل الأطباق، فدراسته ستساعدك لتصميم أكثر تنظيما وتحقيق سهولة الحركة بداخل المطبخ رغم إضافة كل الأجهزة تقريبا للفراغ ..

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