16 فكرة رائعة لمطبخك ستود تنفيذها حالا

من منا لا يحلم بأن يضيف لمنزله في كل فراغاته الكثير من الإضافات العملية والخاصة، فما بالك بمطبخنا وهو أكثر مكان في البيت علينا أن نهتم بارحتنا في استخدامه وإضافة له كل ما هو جديد ومبتكر، لذا اليوم جمعنا لك 17 فكرة رائعة لمطبخك ستود تنفيذها حالا لسهولته وقلة تكاليفها، وفائدتها الكبيرة التى لن تصدق تأثيرها على راحتك وسهولة استخدامك للمطبخ وعناصره بعدما يتم تنفيذها ..
إن كان مطبخك صغير فالأفضل أن تختار حوضا صغيرا لسهولة استخدامه ولتوفير المساحة، وعلى الطراز الاسكندينافي يمكنك أن تختار حوضا من البورسلين محاط بسطح خشبي ثابت، يجب مراعاة اختيار صنبور عملي لسهولة غسيل الأواني والأطباق وحركتها..
يمكنك تحويل وحدة تخزين لبار أنيق وسطح عمل رائع ومميز، فقط اتر خامة مناسبة وتصميم مبتكر وستنجح في تنفيذ ما تبحث عنه ..
إن كنت في بداية تصميم مطبخك وتبحث عن الحل الأمثل للفراغات الصغيرة، فنموذج حرف U يصلح لذلك ويحقق لك ما تبحث عنه ..
مع تقدم عالم الديكور دائما ما يظهر كل ما هو جديد ومبتكر لتوفير الوقت والمجهود ولتحقق أكبر استغادة من أصغر مساحة ممكنة، وهو ما نقدمه لك في هذا النموذج حيث وحدة تخزين متعددة الاستخدامات مميزة بأدراج مختلفة وخانات وفتحات مبتكرة ..
اجعل بمطبخك حائط مميز خاص بعائلتك، مزود بأرفف عملية ومساحة لكتابة أجمل الذكريات وأهم الملاحظات ..
أضف لمطبخك وحدات وأفكار للإضاءة مبتكرة، واستمتع بجمال من نوع خاص تصمع الإضاءة برغم بساطة اللمسات وبدائيتها ..
أضف شبكة معدنية كبيرة تسمح لك بتعليق أدواتك في أمان ولتقوم بدورها كقطعة ديكورية بسيطة ومميزة ..
وحدة تخزين معدنية لامعة مفتوحة خاصة بأطباقك ومعلبات للبهارات، فكرة تقليدية ولكن بلمسات بسيطة تجعلها معاصرة لتضيف بريقا خاصا لمطبخك ..
ما رأيك ن ضيف جدار زجاجي خلف الموقد لمظهر أكثر بريق ومميز لمطبخك ..
عالم التكنولوجيا دائما ما يسعى لتوفير وقتك وجهدك، لذا ظهرت غسالة الأطباق لتنهي مشقة تنظيف أدواتك في المطبخ ولتحقق لك أكبر استفادة ممكنة ..
احرص على أن تحافظ على إضاءة منزلك بالكامل وخاصة مطبخك لتجعل الجو بداخله منعش وجميل ومريح ، فكل الأنماط سواء كانت التبسيطية أو الاسكندينافية أو الكلاسيكية والحديثة يهتموا بالإضاءة بشكل عام لإظهار جمال تصميماتهم وروعتها ..
بعم حرص المصمم على إضافة نقوش هندسية مميزة كخلفية بسيطة وألوان زاهية، ووحدة إضاءة أنيقة وختلفة، إلا أن الملفت للنظر في حقيقة الأمر تلك الجزيرة التي تتوسط الفراغ وتقوم بدورين حيث كمنطقة طعام مزودة مقاعد مبتكرة، وسطح عمل منظم، تتألق بأسلوب إضاءة غير مباشرة أنيق يجذب لها الانتباه ويضيف لها جمال بشكل خاص ..
اختيار ألوان مبهجة لوحدات تخزين مطبخك من أكثر الخطوات التى يتنعم بعدها بوجه آخر لمطبخك وبأقل الامكانيات ..
إن كنت تود تصميم مطبخك مفتوحا على باقي غرفة المنزل ولكن مع المحافظة على الخصوصية المطلوبة، فما رأيك أن تقوم بفصله بطاولة عملية كمساحة لتناول الطعام منظمة ..
أضف مصفاة عملية وأنيقة ومصنوعة من خامات ضد الصدأ ومثبتة بعناية للحفظا على أطباقك بعد غسيلها جافة ودون تركها مبتلة لتتكون البكتيريا الضارة على سطحها..
احرص أن يكن لكل جهاز كهربائي بمطبخك مكانه الخاص والمعتمد والأكثر تناسبا مع استخدمه، ومن الأفضل دراسة ما يسمى مثلث العمل والمكون من الثلاجة والبوتاجاز وحوض غسيل الأطباق، فدراسته ستساعدك لتصميم أكثر تنظيما وتحقيق سهولة الحركة بداخل المطبخ رغم إضافة كل الأجهزة تقريبا للفراغ ..
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