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12 تفصيلة مختلفة تمكنك من تصميم حمام بيتك على الطراز الكلاسيكي

Marwa Hasan Marwa Hasan
From Pied-à-Terre to Palazzo - Devon&Devon makes the perfect bathroom, Devon&Devon UK Devon&Devon UK حمام
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في كثير من الأحيان يتم تصميم الحمامات على طراز مودرن، بسيط وموحد حسب الصيحات والموضات في هذه الفترة. لكن هذا الشكل الحديث لا يناسب ذوق كل الناس فهناك الكثير ممن يفضلون الطراز الكلاسيكي والتصاميم العتيقة والتقليدية والتي بالتبعية تعطي تصاميم فارهة وفخمة.

بعض التفاصيل يمكنك الحصول على حمام كلاسيكي صامد أمام عامل الزمن ويبقى متألق في كل العصور وهذا ما سنعرضه لكم في مقال اليوم لتتمكنوا من الحصول على حمامات بنفحات من الماضى.

1.حوض استحمام متنقل وذو تصميم قديم

APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

كانت أحواض الاستحمام في الماضي توضع كقطعة مستقلة في الحمام، وتأتي بأشكال مختلفة وخامات متنوعة.

A V&A Masterpiece homify
homify

A V&A Masterpiece

homify
homify
homify

يمكن اختيار تصاميم ذات أرجل فيكتورية مميزة.

Bath MN Design BathroomBathtubs & showers copper,classic,interior designer,interior design,bathroom,copper bath
MN Design

Bath

MN Design
MN Design
MN Design

أو إختيار أنواع من خامات أخرى مثل النحاس.

2.ورق حائط

​Ansty Manor, Bathroom BLA Architects حمام
BLA Architects

​Ansty Manor, Bathroom

BLA Architects
BLA Architects
BLA Architects

يأتي ورق الحائط بأكثر من شكل ونقشة، فيمكنك اختيار نوع ذو نقشة كلاسيكية وقديمة مع خامات أخرى أو بلاطات كلاسيكية للحصول على جو رائع.

3.تفاصيل معدنية

Дом 380 м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design حمام
Tatiana Ivanova Design

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

الحديد الفورفورجية يعد أحد الخامات التي استخدمت بكثرة في الماضي ولذلك فاستخدامه حول الحمام في الأرفف أو النوافذ أو كقاعدة للطاولات ذات التفاصيل الديكورية تضيف للحمام أناقة خاصة.

4.أبيض وأسود

Casa Fenice , melania de masi architetto melania de masi architetto حمام
melania de masi architetto

melania de masi architetto
melania de masi architetto
melania de masi architetto

البلاطات السيراميكية ذات اللونين الأبيض والأسود يعد إختيار تقليدي ومعتاد في المنازل القديمة، فاستخدامه على الحوائط والأرضيات يضيف لمسات كلاسيكية لحمام منزلك حتى اليوم بدون الشعور أن منزلك قديم أو غير مواكب للموضة. 

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Ванная комната, Sergey Artiomov Sergey Artiomov حمام البلاط Beige
Sergey Artiomov

Sergey Artiomov
Sergey Artiomov
Sergey Artiomov

5.تفاصيل من عصور قديمة

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify BathroomBathtubs & showers
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

اتجه لتصاميم أرضيات من بلاطات سيراميكية كلاسيكية أو نقوشات من عصر الفن الحديث. في هذا التصميم تم الاتجاة لعمل كابينة الدوش ذات طراز من الخمسينات من القرن السابق مع وجود بلاطات ذات تصميم مميز وقديم، أما الحوائط فقد تم تكسيتها ببلاطات المترو الأبيض والمشابهه للطوب مع المزج بين اللونين الأبيض والأسود في كل تفاصيل الحمام.

6.وحدات الإضاءة

Classic bathroom 3d visual homify حمام
homify

Classic bathroom 3d visual

homify
homify
homify

في بعض الحمامات يتم إضافة نجف ووحدات إضاءة بجوار المرايا مميزة وملفتة للنظر كما أنها أسهل طريقة تعبر عن الطراز الكلاسيكي.

7.الرخام

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors حمام
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

الرخام هو خامة طبيعية لا تتأثر بعامل الزمن ولكن إذا كان له دلالة فهو يدل على الفخامة والثراء والذي يعكس الاتجاة الكلاسيكي على حمامك ولا يمكن أن يضاهيه أي خامة أخرى.

8.أثاث كلاسيكي

Трехкомнатная квартира в классическом стиле, ЖК «Дом на Дворянской», 133 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова حمام
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

إذا كان لديك مساحة كافية في الحمام فلا بأس من الاستعانة ببعض وحدات الأثاث والوحدات التخزينية فهي تضيف رونق للحمام بتصميمها المميز بالإضافة لأنها تعمل على الحد من الفوضى.

Saffraan Ave, House Couture Interior Design Studio House Couture Interior Design Studio حمام
House Couture Interior Design Studio

House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio

9.المريا

Banheiro Feminino, Cintia Abreu - Arquitetura e Interiores Cintia Abreu - Arquitetura e Interiores حمام
Cintia Abreu – Arquitetura e Interiores

Cintia Abreu - Arquitetura e Interiores
Cintia Abreu – Arquitetura e Interiores
Cintia Abreu - Arquitetura e Interiores

شكل المرايا يصنع فارق كبير في تصميم الحمامات، فإحرص على إختيار مرآة ذات إطار قوي وعريض لتكون قطعة فنية في حد ذاتها.

From Pied-à-Terre to Palazzo - Devon&Devon makes the perfect bathroom, Devon&Devon UK Devon&Devon UK حمام
Devon&amp;Devon UK

Devon&Devon UK
Devon&amp;Devon UK
Devon&Devon UK

10.أحواض ذات قواعد كلاسيكية

Bathroom Montmartre HORUS حمام
HORUS

Bathroom Montmartre

HORUS
HORUS
HORUS

انتشرت مؤخراً الأحواض والتي تحتوي على مساحة تخزينية تحتها ولكن هذا التصميم ذو القواعد الخزفية والذي كان منتشر في وقت ليس ببعيد يبقى ليعبر عن الطراز الكلاسيكي.

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS حمام
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

هناك الكثير من الأفكار لاستغلال مساحة ما تحت الحوض فقم باختيار تصميم بسيط وذو خطوط تتناسب مع الحوض والجو العام للحمام.

11.حامل الحوض

Antiqued Mirror Bathroom Panelling Rupert Bevan Ltd BathroomMirrors
Rupert Bevan Ltd

Antiqued Mirror Bathroom Panelling

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

حامل الحوض المعدني يمكنه أن يحول الحوض العادي لتصميم أكثر أناقة كما أنه يرجعنا بالتاريج لتصاميم من كلاسيكية أوروبية. حامل الحوض يضيف مساحة لحمامك فيعد مناسب للحمامات الصغيرة كما أنه يتامشى مع تصميم الصنابير والمرآة القديمة والاكسسوارات المختلفة.

12.​صنابير قديمة

Monobloc basin mixer HORUS حمام
HORUS

Monobloc basin mixer

HORUS
HORUS
HORUS

إذا كنت تريد الحصول على تصميم قديم وكلاسيكي للحمامات فتخلى عن الخلاطات الحديثة وقم باستخدام صنابير ذات تصاميم قديمة ومقابض على جانبيها وخاصة إذا كانت ذات طراز تقليدي وتصميم قديم ذو منحنيات أنيقة.

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