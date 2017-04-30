12 تفصيلة مختلفة تمكنك من تصميم حمام بيتك على الطراز الكلاسيكي

في كثير من الأحيان يتم تصميم الحمامات على طراز مودرن، بسيط وموحد حسب الصيحات والموضات في هذه الفترة. لكن هذا الشكل الحديث لا يناسب ذوق كل الناس فهناك الكثير ممن يفضلون الطراز الكلاسيكي والتصاميم العتيقة والتقليدية والتي بالتبعية تعطي تصاميم فارهة وفخمة.
بعض التفاصيل يمكنك الحصول على حمام كلاسيكي صامد أمام عامل الزمن ويبقى متألق في كل العصور وهذا ما سنعرضه لكم في مقال اليوم لتتمكنوا من الحصول على حمامات بنفحات من الماضى.
كانت أحواض الاستحمام في الماضي توضع كقطعة مستقلة في الحمام، وتأتي بأشكال مختلفة وخامات متنوعة.
يأتي ورق الحائط بأكثر من شكل ونقشة، فيمكنك اختيار نوع ذو نقشة كلاسيكية وقديمة مع خامات أخرى أو بلاطات كلاسيكية للحصول على جو رائع.
الحديد الفورفورجية يعد أحد الخامات التي استخدمت بكثرة في الماضي ولذلك فاستخدامه حول الحمام في الأرفف أو النوافذ أو كقاعدة للطاولات ذات التفاصيل الديكورية تضيف للحمام أناقة خاصة.
البلاطات السيراميكية ذات اللونين الأبيض والأسود يعد إختيار تقليدي ومعتاد في المنازل القديمة، فاستخدامه على الحوائط والأرضيات يضيف لمسات كلاسيكية لحمام منزلك حتى اليوم بدون الشعور أن منزلك قديم أو غير مواكب للموضة.
اتجه لتصاميم أرضيات من بلاطات سيراميكية كلاسيكية أو نقوشات من عصر الفن الحديث. في هذا التصميم تم الاتجاة لعمل كابينة الدوش ذات طراز من الخمسينات من القرن السابق مع وجود بلاطات ذات تصميم مميز وقديم، أما الحوائط فقد تم تكسيتها ببلاطات المترو الأبيض والمشابهه للطوب مع المزج بين اللونين الأبيض والأسود في كل تفاصيل الحمام.
في بعض الحمامات يتم إضافة نجف ووحدات إضاءة بجوار المرايا مميزة وملفتة للنظر كما أنها أسهل طريقة تعبر عن الطراز الكلاسيكي.
الرخام هو خامة طبيعية لا تتأثر بعامل الزمن ولكن إذا كان له دلالة فهو يدل على الفخامة والثراء والذي يعكس الاتجاة الكلاسيكي على حمامك ولا يمكن أن يضاهيه أي خامة أخرى.
إذا كان لديك مساحة كافية في الحمام فلا بأس من الاستعانة ببعض وحدات الأثاث والوحدات التخزينية فهي تضيف رونق للحمام بتصميمها المميز بالإضافة لأنها تعمل على الحد من الفوضى.
شكل المرايا يصنع فارق كبير في تصميم الحمامات، فإحرص على إختيار مرآة ذات إطار قوي وعريض لتكون قطعة فنية في حد ذاتها.
انتشرت مؤخراً الأحواض والتي تحتوي على مساحة تخزينية تحتها ولكن هذا التصميم ذو القواعد الخزفية والذي كان منتشر في وقت ليس ببعيد يبقى ليعبر عن الطراز الكلاسيكي.
هناك الكثير من الأفكار لاستغلال مساحة ما تحت الحوض فقم باختيار تصميم بسيط وذو خطوط تتناسب مع الحوض والجو العام للحمام.
حامل الحوض المعدني يمكنه أن يحول الحوض العادي لتصميم أكثر أناقة كما أنه يرجعنا بالتاريج لتصاميم من كلاسيكية أوروبية. حامل الحوض يضيف مساحة لحمامك فيعد مناسب للحمامات الصغيرة كما أنه يتامشى مع تصميم الصنابير والمرآة القديمة والاكسسوارات المختلفة.