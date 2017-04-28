صمم فرنك على ذوقك… 10 نماذج مختلفة

اليوم يتم تصميم المنازل أيضا باستشارة من قبل ربات البيوت لأن عملية الطبخ اصبحت جزء مهم من تصميم المنزل. وإذا كنت تبحث عن نماذج لتصميم فرنك الخاص ولتقوم بالخبز والطبخ باستمتاع، يمكنك بسهولة تصميم أفران أنيقة وبشكل رائع في منزلك، أو في المطابخ أو حتى في الشرفات والحديقة. من خلال هذه الأفران يمكنك أن تحضر وجبات الطعام الخاصة بك، وتجعلك تقضي ساعات ممتعة مع الأسرة والأصدقاء.
دعونا نتعرف على هذه النماذج العشرة لأفران بتصاميم أنيقة ورائعة.
حتى لو لم يكن لديك حديقة كبيرة جداً في منزلك، يمكنك بناء نموذج فرن في زاوية الحديقة، ويمكن أن تضع نافورة رائعة من شأنها أن تجعلك تستمتع بطعامك وستضيف لون وبهجة إلى الحديقة. يمكنك بسهولة بناء هذا الفرن الذي سيبدو وكأنه حديقة من الديكورات.
إذا كنت واحدا من أولئك الذين يستمتعون بالصيف والربيع مع العائلة والأصدقاء، يمكنك بناء هذا النموذج على زاوية الشرفة، مع الجمال الطبيعي للطوب الأحمر… . ستكسب إعجاب الضيوف.
في تصميم الفرن هذا، الطوب هو المكون الأساسي للجدران وكذلك في تكوين بيت الفرن، ليعطي المزيد من العزل الحراري والجمالية. عن طريق اختيار هذا النموذج، يمكنك أن تضمن التصميم الريفي، وستسعد باللقيام بالاحتفالات الجميلة .
يمكنك تصميم فرن حديث خلف الموقد في منتصف القاعة، بحيث يمكنك استخدام الموقد والفرن على حد سواء مع مدخنة مشتركة، وبالتالي سيكون لديك الخيار الوظيفي والحديث.
إذا كان لديك المساحة المثالية للفرن، يمكنك اختيار الفرن بشكل منزل واستخدامه كديكور في حديقة واسعة. يمكنك بناء هذا الفرن بالتصميم الذي ترغب، وبالارتفاع المناسب لك، وبالطبع لك الخيار في بناء فرن متعدد المقصورات.
يمكنك أيضا اختيار الفرن الحجري لحديقتك، ستعطي الافران الحجرية لحديقتك جمالية وأناقة فريدة، وستجعل حديقتك تبدو أكثر بصرية وملفته.
يمكنك بناء الفرن في المطبخ من خلال تخصيص مناطق مناسبه، ويمكنك أن تملك الاثنين فرن أنيق ومطبخ أنيق، خاصة إذا قمت بتصميم باب الفرن بلون مختلف، سيبدو وكأنها ديكور جمالي في المطبخ وسيعزز الأناقة.
.
اذا أردت تصميم الفرن التقليدي يمكنك تطبيق نفس تصميم الأفران الموجودة في القرى داخل المنزل أو الحديقة. لهذا النوع من التصاميم ستحتاج إلى استخدام الطوب، بالإضافة لشكلها الريفي الدافئ أيضا ستوفر عزل للحرارة.
إذا كنت تريد فرن تحت مستوى المطبخ، يمكنك اختيار نموذج الفرن في الصورة، سيكون فرن عملي في المطبخ. يجب عليك اختيار هذا الفرن من أجل الحصول على المأكولات الرائعة مع الألوان والتصميم الرائع.
يمكنك جعل تصميم الفرن وظيفي في المطبخ ونسخ النموذج في الصورة، لا يعني أن تصمم فرن أن يكون خالي من الإكسسوارات على العكس يمكنك اختيار الاكسسوارات التي تحب مع بعض النباتات الخضراء سيجعل المطبخ الخاص بك أكثر لفت للانتباه ويجعلك سعيدا.
أقرأ أيضا