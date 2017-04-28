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صمم فرنك على ذوقك… 10 نماذج مختلفة

Heba khlili Heba khlili
Espaço Gourmet , Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores بلكونة أو شرفة
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اليوم يتم تصميم المنازل أيضا باستشارة من قبل ربات البيوت لأن عملية الطبخ اصبحت جزء مهم من تصميم المنزل. وإذا كنت تبحث عن نماذج لتصميم فرنك الخاص ولتقوم بالخبز والطبخ باستمتاع، يمكنك بسهولة تصميم أفران أنيقة وبشكل رائع في منزلك، أو في المطابخ أو حتى في الشرفات والحديقة. من خلال هذه الأفران يمكنك أن تحضر وجبات الطعام الخاصة بك، وتجعلك تقضي ساعات ممتعة مع الأسرة والأصدقاء.

دعونا نتعرف على هذه النماذج العشرة لأفران بتصاميم أنيقة ورائعة.

1. فرن في الزاوية

outdoor cooking area wood-fired oven حديقة outdoor kitchen,pizza oven,bbq
wood-fired oven

outdoor cooking area

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

حتى لو لم يكن لديك حديقة كبيرة جداً في منزلك، يمكنك بناء نموذج فرن في زاوية الحديقة، ويمكن أن تضع نافورة رائعة من شأنها أن تجعلك تستمتع بطعامك وستضيف لون وبهجة إلى الحديقة. يمكنك بسهولة بناء هذا الفرن الذي سيبدو وكأنه حديقة من الديكورات.

2. فرن في الشرفة

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

إذا كنت واحدا من أولئك الذين يستمتعون بالصيف والربيع مع العائلة والأصدقاء، يمكنك بناء هذا النموذج على زاوية الشرفة، مع الجمال الطبيعي للطوب الأحمر… . ستكسب إعجاب الضيوف.

3. الفرن الريفي

Casa do Arquiteto - Campos do Jordão 2007, Carlos Bratke Arquiteto Carlos Bratke Arquiteto مطبخ
Carlos Bratke Arquiteto

Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto

في تصميم الفرن هذا، الطوب هو المكون الأساسي للجدران  وكذلك في تكوين بيت الفرن، ليعطي المزيد من العزل الحراري والجمالية. عن طريق اختيار هذا النموذج، يمكنك أن تضمن التصميم الريفي، وستسعد باللقيام بالاحتفالات الجميلة .

4. الفرن الحديث

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH منازل
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

يمكنك تصميم فرن حديث خلف الموقد في منتصف القاعة، بحيث يمكنك استخدام الموقد والفرن على حد سواء مع مدخنة مشتركة، وبالتالي سيكون لديك الخيار الوظيفي والحديث.

5. فرن كمنزل صغير!!

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue GardenFire pits & barbecues
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

إذا كان لديك المساحة المثالية للفرن، يمكنك اختيار الفرن بشكل منزل واستخدامه كديكور في حديقة واسعة. يمكنك بناء هذا الفرن بالتصميم الذي ترغب، وبالارتفاع المناسب لك، وبالطبع لك الخيار في بناء فرن متعدد المقصورات.

6. أفران الحجر

Clad your Braai in Stone The Braai Man GardenFire pits & barbecues
The Braai Man

Clad your Braai in Stone

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

يمكنك أيضا اختيار الفرن الحجري لحديقتك، ستعطي الافران الحجرية لحديقتك جمالية وأناقة فريدة، وستجعل حديقتك تبدو أكثر بصرية وملفته.

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7. أفران المطبخ

Espaço Gourmet , Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores بلكونة أو شرفة
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

يمكنك بناء الفرن في المطبخ من خلال تخصيص مناطق مناسبه، ويمكنك أن تملك الاثنين فرن أنيق ومطبخ أنيق، خاصة إذا قمت بتصميم باب الفرن بلون مختلف، سيبدو وكأنها ديكور جمالي في المطبخ وسيعزز الأناقة.

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8. الأفران التقليدية

Restauro di un casolare di fine 800, Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina GardenFire pits & barbecues
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

 اذا أردت تصميم الفرن التقليدي يمكنك تطبيق نفس تصميم الأفران الموجودة في القرى داخل المنزل أو الحديقة. لهذا النوع من التصاميم ستحتاج إلى استخدام الطوب، بالإضافة لشكلها الريفي الدافئ أيضا ستوفر عزل للحرارة.

9. الأفران السفلية

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura مطبخ
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

إذا كنت تريد فرن تحت مستوى المطبخ، يمكنك اختيار نموذج الفرن في الصورة، سيكون فرن عملي في المطبخ. يجب عليك اختيار هذا الفرن من أجل الحصول على المأكولات الرائعة مع الألوان والتصميم الرائع.

10. أفران وظيفية وأنيقة

homify GardenFire pits & barbecues
homify

homify
homify
homify

 يمكنك جعل تصميم الفرن وظيفي في المطبخ ونسخ النموذج في الصورة، لا يعني أن تصمم فرن أن يكون خالي من الإكسسوارات على العكس يمكنك اختيار الاكسسوارات التي تحب مع بعض النباتات الخضراء سيجعل المطبخ الخاص بك أكثر لفت للانتباه ويجعلك سعيدا.

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