أفكار مختلفة لتصميم وتزيين جدران المطبخ

استخدام خامات مختلفة في جدران المطابخ فكرة ديكور جميلة وسهلة، بتحويل جدار واحد إلى خامة أخرى وجعله يتميز وسط المساحة بنمط وخامة مميزة يغير من شكل المطبخ تمامًا ويعطيه طابع قوي.

هذا المثال استخدم الطوب في تغطية الجدار الجانبي للمطبخ، وبذلك دمج الطوب مع الخشب واللون الأبيض العصري الموجود في تصميم المطبخ بطريقة أنيقة وحميمية.