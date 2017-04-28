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أفكار مختلفة لتصميم وتزيين جدران المطبخ

Eman Rifaat Eman Rifaat
Composition murale pour une cuisine avec des oeufs, Un air de Paris - Photo For Wall Un air de Paris - Photo For Wall ArtworkPictures & paintings
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الاهتمام بالمطبخ أمر مهم في التصميم، ويعني تركيز جزء كبير من جهدك في هذه المساحة التي ستشهد أوقات رائعة مع أسرتك وأصدقائك، واليوم نقدم لكم مجموعة من الأفكار المختلفة والمبتكرة لتزيين جدران مطبخك والحصول على ديكور مميز فاتح للشهية! 

1- جدار من الطوب

Mieszkanie w kolorze, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

استخدام خامات مختلفة في جدران المطابخ فكرة ديكور جميلة وسهلة، بتحويل جدار واحد إلى خامة أخرى وجعله يتميز وسط المساحة بنمط وخامة مميزة يغير من شكل المطبخ تمامًا ويعطيه طابع قوي. 

هذا المثال استخدم الطوب في تغطية الجدار الجانبي للمطبخ، وبذلك دمج الطوب مع الخشب واللون الأبيض العصري الموجود في تصميم المطبخ بطريقة أنيقة وحميمية.

2- جدار من الخرسانة

Modern Kitchen Casa Più Arredamenti modern kitchen
Casa Più Arredamenti

Modern Kitchen

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

الخرسانة لها شكل مميز وطابع صلب لا يشبهها فيها أي خامة أخرى، ووجودها في حد ذاته من عوامل الديكور في حالة حبك للنمط الصناعي أو ما يشابهه من تصميمات، هنا غطت الخرسانة المصقولة الجدار الموجود خلف المطبخ وهو الجدار الرئيسي بشكل رائع، ووجودها وسط مساحة واسعة جعل شكلها أفضل واستخدامها ممتاز. 

3- ورق الحائط

Arredamenti realizzati su misura per arredare villetta in stile contemporaneo, Semprelegno Semprelegno مطبخ
Semprelegno

Semprelegno
Semprelegno
Semprelegno

إذا لم يكن لديك الميزانية الكافية لتغيير جدران المطبخ بخامة باهظة الثمن كالحجر، ورق الحائط سيحل لك المشكلة ويعطيك نفس الشكل الذي ترغب به، أشكال مختلفة وطريقة سهلة وميزانية بسيطة وستغير شكل مطبخك للأفضل! 

4- كسوة من الخشب

Eco-friendly mini staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista مطبخ
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

كسوة الخشب طريقة سهلة ومميزة لإعطاء مطبخك لمسة دافئة ونمط اسكندينافي مفاجيء سيذهلك من جماله.

5- ألوان صادمة

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

من الحيل المستخدمة في ديكور المطابخ اللعب في ألوان المطبخ والاكسسوارات واستخدام ألوان صادمة وجميلة في نفس الوقت، الأصفر هنا رمز الصدمة التي نتحدث عنها، وجوده مع الأبيض والأسود كان اختيارًا مثاليًا. 

6- جدار حجري

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

الجدران الحجرية من الاختيارات المميزة في الديكور فهي تعطي رونقًا مختلفًا للجدران، وفي هذا المطبخ كان اختيار الحجر الأسود رائع مع التصميم العصري لأثاث المطبخ الأبيض، واستخدام الإضاءة بهذه الطريقة، وكما نلاحظ أن تصميم الجدار اتخذ شكل ثلاثي الأبعاد فالاحجار ليست موضوعة بشكل متساوي لذلك له جاذبية خاصة هذا التصميم! 

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7- مغناطيس على الجدار!

Magic Wall, Magic Wall Magic Wall KitchenStorage
Magic Wall

Magic Wall
Magic Wall
Magic Wall

هل شاهدت هذه الفكرة من قبل؟! 

نعم إنه جدار ممغنط لوضع الأواني المختلفة بطريقة عشوائية ومبتكرة، طريفة جدًا هذه الطريقة وستكون جذّابة في أنماط تصميم أخرى كالصناعي والعصري. 

8- النباتات بعرض الجدار

Quebec Way, Haggerston, Rousseau Rousseau مطبخ
Rousseau

Quebec Way, Haggerston

Rousseau
Rousseau
Rousseau

استخدام النباتات في تزيين وديكور المساحات أمر معروف، وإن أردت التركيزعلى جدران المطبخ فعليك برؤية هذه الفكرة التي استخدمت أصص زرع صغيرة بموازاة الجدار من الأعلى وكان لها تأثير مبهج بلونها الأخضر على هذا الجدار. 

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9- جدار أم سبورة؟!

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design مطبخ
Aiya Design

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

في الأنماط الصناعية والعصرية انتشرت هذه الفكرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، تغطية احد جدران المطبخ أو جزء منها بسبورة لكتابة الملاحظات والطلبات والوصفات، فكرة ذكية وعملية وفي نفس الوقت لها تأثير رائع على ديكور جدران المطبخ.

10- أرفف من الجبس

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنا سنتحدث عن التزيين والديكور فلا يمكن أن ننسى دور الجبس، هذه المادة التي يمكن تشكيلها واستخدامها في أي وقت بطرق كثيرة ومختلفة، هنا استخدم الجبس في تشكيل أرفف بيضاء على جدار المطبخ بطريقة أنيقة لوضع جميع الأغراض التي تحتاجها عند طهي الطعام. 

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11- صور للطعام

Composition murale pour une cuisine avec des oeufs, Un air de Paris - Photo For Wall Un air de Paris - Photo For Wall ArtworkPictures & paintings
Un air de Paris – Photo For Wall

Un air de Paris - Photo For Wall
Un air de Paris – Photo For Wall
Un air de Paris - Photo For Wall

نحن في المطبخ، فلم لا نستخدم صور لأطعمة شهية وجميلة لتزيين جدران المطبخ؟! 

12- الموزاييك

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des مطبخ
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

البلاطات الصغيرة الملونة بطريقة الموزاييك التي لا تقاوم في التصميم ستكون كافية لتزيين جدار المطبخ…

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قبل وبعد: إعادة تجديد منزل يسيطر عليه اللون الأبيض
ما أكثر فكرة أعجبتكم في جدران المطابخ؟  

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