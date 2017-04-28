أفكار مختلفة لتصميم وتزيين جدران المطبخ

الاهتمام بالمطبخ أمر مهم في التصميم، ويعني تركيز جزء كبير من جهدك في هذه المساحة التي ستشهد أوقات رائعة مع أسرتك وأصدقائك، واليوم نقدم لكم مجموعة من الأفكار المختلفة والمبتكرة لتزيين جدران مطبخك والحصول على ديكور مميز فاتح للشهية!
استخدام خامات مختلفة في جدران المطابخ فكرة ديكور جميلة وسهلة، بتحويل جدار واحد إلى خامة أخرى وجعله يتميز وسط المساحة بنمط وخامة مميزة يغير من شكل المطبخ تمامًا ويعطيه طابع قوي.
هذا المثال استخدم الطوب في تغطية الجدار الجانبي للمطبخ، وبذلك دمج الطوب مع الخشب واللون الأبيض العصري الموجود في تصميم المطبخ بطريقة أنيقة وحميمية.
الخرسانة لها شكل مميز وطابع صلب لا يشبهها فيها أي خامة أخرى، ووجودها في حد ذاته من عوامل الديكور في حالة حبك للنمط الصناعي أو ما يشابهه من تصميمات، هنا غطت الخرسانة المصقولة الجدار الموجود خلف المطبخ وهو الجدار الرئيسي بشكل رائع، ووجودها وسط مساحة واسعة جعل شكلها أفضل واستخدامها ممتاز.
كسوة الخشب طريقة سهلة ومميزة لإعطاء مطبخك لمسة دافئة ونمط اسكندينافي مفاجيء سيذهلك من جماله.
من الحيل المستخدمة في ديكور المطابخ اللعب في ألوان المطبخ والاكسسوارات واستخدام ألوان صادمة وجميلة في نفس الوقت، الأصفر هنا رمز الصدمة التي نتحدث عنها، وجوده مع الأبيض والأسود كان اختيارًا مثاليًا.
الجدران الحجرية من الاختيارات المميزة في الديكور فهي تعطي رونقًا مختلفًا للجدران، وفي هذا المطبخ كان اختيار الحجر الأسود رائع مع التصميم العصري لأثاث المطبخ الأبيض، واستخدام الإضاءة بهذه الطريقة، وكما نلاحظ أن تصميم الجدار اتخذ شكل ثلاثي الأبعاد فالاحجار ليست موضوعة بشكل متساوي لذلك له جاذبية خاصة هذا التصميم!
هل شاهدت هذه الفكرة من قبل؟!
نعم إنه جدار ممغنط لوضع الأواني المختلفة بطريقة عشوائية ومبتكرة، طريفة جدًا هذه الطريقة وستكون جذّابة في أنماط تصميم أخرى كالصناعي والعصري.
استخدام النباتات في تزيين وديكور المساحات أمر معروف، وإن أردت التركيزعلى جدران المطبخ فعليك برؤية هذه الفكرة التي استخدمت أصص زرع صغيرة بموازاة الجدار من الأعلى وكان لها تأثير مبهج بلونها الأخضر على هذا الجدار.
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في الأنماط الصناعية والعصرية انتشرت هذه الفكرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، تغطية احد جدران المطبخ أو جزء منها بسبورة لكتابة الملاحظات والطلبات والوصفات، فكرة ذكية وعملية وفي نفس الوقت لها تأثير رائع على ديكور جدران المطبخ.
إذا كنا سنتحدث عن التزيين والديكور فلا يمكن أن ننسى دور الجبس، هذه المادة التي يمكن تشكيلها واستخدامها في أي وقت بطرق كثيرة ومختلفة، هنا استخدم الجبس في تشكيل أرفف بيضاء على جدار المطبخ بطريقة أنيقة لوضع جميع الأغراض التي تحتاجها عند طهي الطعام.
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نحن في المطبخ، فلم لا نستخدم صور لأطعمة شهية وجميلة لتزيين جدران المطبخ؟!
البلاطات الصغيرة الملونة بطريقة الموزاييك التي لا تقاوم في التصميم ستكون كافية لتزيين جدار المطبخ…
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