الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 أفكار جديدة ومميزة للأبواب المنزلقة لمنع إهدار مساحات إضافية من المنزل

Mai Elkholy Mai Elkholy
ESTERO, Starg Starg غرفة نوم White
Loading admin actions …

هل تفضل أن يكون منزلك على غرار النمط المنيماليست الراقي؟ الذي لا يحتوي على عدد كبير من التفاصيل ويتجه دائمًا للاستغلال كافة مساحات المنزل ببساطة ونعومة.

الأبواب المنزلقة تعتبر واحدة من الأشياء والعناصر الهامة التي تخص النمط المنيماليست الرقيق، والجدير بالذكر أن لكل تصميم وأجواء داخلية للمنزل أبوابه المنزلقة التي تناسبه لتظهر أناقتها وتضيف للمنزل لمسة جمالية مميزة لمنزلك. في هذا المحتوى سنقوم بعرض 8 تصميمات مميزة للأبواب المنزلقة التي تجمع بين الاستخدام العملي وتوفير مساحات إضافية وكذلك تشكيل لمسات جمالية مميزة للغرف وإعطاء جاذبية لطابع منزلك لن ترى مثلها من قبل.

1. أسلوب التباين يظهر بوضوح في تصميم هذا الباب

ESTERO, Starg Starg غرفة نوم White
Starg

Starg
Starg
Starg

تم الاتجاه في هذا التصميم المميز لاستخدام باب منزلق من الزجاج باللون الأزرق لكسر روتين لون الجدران الأبيض، ويعتبر الحل الأمثل لتصميم الغرف المفتوحة، كما أضاف اللون لمسة جمالية وعملية مميزة تضيف تباين ألوان مميز عند النظر لأحد الغرف أثناء التواجد في الأخرى.

2. الزجاج البوري المقسم

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة المعيشة الحديد / الصلب Black
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

لمحبي الخصوصية ولمن يفضلون تصميمات الغرف المستقلة، تم استخدام باب من الزجاج البلوري القابل للانزلاق لفصل غرفتين وعدم بينن تفاصيل غرفة المكتب عند إغلاقه، الباب مصمم بطريقة هندسية مميزة للجمع بين التصميم الكلاسيكي والحديث.

3. باب من الزجاج المزخرف

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING أبواب منزلقة
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

لعطاء منزلك نظرة أكثر عصرية وتميز يمكنك استخدام الزجاج المزخرف ببعض الكلمات أو الزخارف البسيطة لتعزيز لمستك الشخصية على الباب، فكما يتضح في هذا التصميم أنه قد تم تزيين الباب المنزلق الذي يستخدم للفصل بين المساحات ببعض الكلمات مما عمل على توفير بعض المرج والأناقة على المنزل.

4. تصميم باب زجاجي ملون

Scorrevole interno muro tipo essential, Phi Porte Phi Porte Windows & doorsDoors خشب Red
Phi Porte

Phi Porte
Phi Porte
Phi Porte

كما ذكرنا أن استخدام الأبواب المنزلقة في المنزل يعتبر من الأشياء الهامة التي تكمل ديكور منزلك، فيمكن اقتباس هذا التصميم المميز في منزلك والذي هو عبارة عن باب خشبي منزلق داخل الجدار وغير مزود بإطار، كما تم الاتجاه ليكون الباب ملون باللون الطوبي الأنيق لإضافة لمسة شخصية رائعة تجمع بين الأناقة والهدوء.

5. التصميم الصناعي

APPARTAMENTO PIAZZA BOLOGNA_ROMA, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio غرفة المعيشة
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

في الكثير من الأحيان نحتاج لتواجد أبواب منزلقة في المنزل تتناسب مع الأجواء العامة للمكان ونمط الديكور المُتبع، ففي هذا التصميم تم الاتجاه لتصميم باب منزلق من الزجاج والمعدن مُصمم على النمط الصناعي لفصل المطبخ عن غرفة الطعام بشكل أكثر تناسق واتساق.

6. أناقة لون الزجاج البرونزي في تصميم باب منزلق

MODO, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL HouseholdRoom dividers & screens زجاج Brown
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

بلمسة ساحرة تم إضافتها للمساحات المفتوحة ولفصل المطبخ عن أحد المساحات الأخرى الواسعة تم الاتجاه لتصميم باب منزلق من الزجاج البرونزي العاكس لإضافة لمسة أكثر عصرية ولتوفير مزيد من الخصوصية دون الحاجة لاستنزاف مساحات إضافية.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. الدمج بين الزجاج الشفاف والألومنيوم في تصميم باب منزلق

Porte Scorrevoli, Staino&Staino Staino&Staino شبابيك
Staino&amp;Staino

Staino&Staino
Staino&amp;Staino
Staino&Staino

في تصميم مميز للأبواب المنزلقة تم الجمع بين عنصري الزجاج والألومنيوم في تصميم باب شفاف لمحبي الهدوء والخصوصية ولتقسيم بعض المساحات ذات الوظائف المختلفة، كما تم تزيين هذه المساحة من خلال إضافة بعض المصابيح ووحدات الإضاءة الأرضية التي تعزز الطابع المودرن الأنيق

8. باب من الخشب المنزلق يتناسب مع الطابع الريفي البسيط

Reforma integral calle Moscou, Standal Standal غرفة المعيشة
Standal

Standal
Standal
Standal

في لقطة مميزة لباب أحد غرف المنزل، تم تصميم باب منزلق من الخشب باللون البني الهادئ الذي يتناسب مع الأرضية الخشبية اللامعة، كما نلاحظ أيضًا أن هذا الباب المميز كان الخيار الأمثل للنمط الريفي الذي تم الاستعانة به في تصميم هذا المنزل الراقي، والذي أبعده عن الأسلوب التقليدي في تصميم الأبواب.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، نظافة مطبخك في 10 خطوات.

كيف تتخلص من روائح المطبخ المزعجة؟
8 أفكار جديدة ومميزة للأبواب المنزلقة لمنع إهدار مساحات إضافية من المنزل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً