8 أفكار جديدة ومميزة للأبواب المنزلقة لمنع إهدار مساحات إضافية من المنزل

هل تفضل أن يكون منزلك على غرار النمط المنيماليست الراقي؟ الذي لا يحتوي على عدد كبير من التفاصيل ويتجه دائمًا للاستغلال كافة مساحات المنزل ببساطة ونعومة.
الأبواب المنزلقة تعتبر واحدة من الأشياء والعناصر الهامة التي تخص النمط المنيماليست الرقيق، والجدير بالذكر أن لكل تصميم وأجواء داخلية للمنزل أبوابه المنزلقة التي تناسبه لتظهر أناقتها وتضيف للمنزل لمسة جمالية مميزة لمنزلك. في هذا المحتوى سنقوم بعرض 8 تصميمات مميزة للأبواب المنزلقة التي تجمع بين الاستخدام العملي وتوفير مساحات إضافية وكذلك تشكيل لمسات جمالية مميزة للغرف وإعطاء جاذبية لطابع منزلك لن ترى مثلها من قبل.
تم الاتجاه في هذا التصميم المميز لاستخدام باب منزلق من الزجاج باللون الأزرق لكسر روتين لون الجدران الأبيض، ويعتبر الحل الأمثل لتصميم الغرف المفتوحة، كما أضاف اللون لمسة جمالية وعملية مميزة تضيف تباين ألوان مميز عند النظر لأحد الغرف أثناء التواجد في الأخرى.
لمحبي الخصوصية ولمن يفضلون تصميمات الغرف المستقلة، تم استخدام باب من الزجاج البلوري القابل للانزلاق لفصل غرفتين وعدم بينن تفاصيل غرفة المكتب عند إغلاقه، الباب مصمم بطريقة هندسية مميزة للجمع بين التصميم الكلاسيكي والحديث.
لعطاء منزلك نظرة أكثر عصرية وتميز يمكنك استخدام الزجاج المزخرف ببعض الكلمات أو الزخارف البسيطة لتعزيز لمستك الشخصية على الباب، فكما يتضح في هذا التصميم أنه قد تم تزيين الباب المنزلق الذي يستخدم للفصل بين المساحات ببعض الكلمات مما عمل على توفير بعض المرج والأناقة على المنزل.
كما ذكرنا أن استخدام الأبواب المنزلقة في المنزل يعتبر من الأشياء الهامة التي تكمل ديكور منزلك، فيمكن اقتباس هذا التصميم المميز في منزلك والذي هو عبارة عن باب خشبي منزلق داخل الجدار وغير مزود بإطار، كما تم الاتجاه ليكون الباب ملون باللون الطوبي الأنيق لإضافة لمسة شخصية رائعة تجمع بين الأناقة والهدوء.
في الكثير من الأحيان نحتاج لتواجد أبواب منزلقة في المنزل تتناسب مع الأجواء العامة للمكان ونمط الديكور المُتبع، ففي هذا التصميم تم الاتجاه لتصميم باب منزلق من الزجاج والمعدن مُصمم على النمط الصناعي لفصل المطبخ عن غرفة الطعام بشكل أكثر تناسق واتساق.
بلمسة ساحرة تم إضافتها للمساحات المفتوحة ولفصل المطبخ عن أحد المساحات الأخرى الواسعة تم الاتجاه لتصميم باب منزلق من الزجاج البرونزي العاكس لإضافة لمسة أكثر عصرية ولتوفير مزيد من الخصوصية دون الحاجة لاستنزاف مساحات إضافية.
في تصميم مميز للأبواب المنزلقة تم الجمع بين عنصري الزجاج والألومنيوم في تصميم باب شفاف لمحبي الهدوء والخصوصية ولتقسيم بعض المساحات ذات الوظائف المختلفة، كما تم تزيين هذه المساحة من خلال إضافة بعض المصابيح ووحدات الإضاءة الأرضية التي تعزز الطابع المودرن الأنيق
في لقطة مميزة لباب أحد غرف المنزل، تم تصميم باب منزلق من الخشب باللون البني الهادئ الذي يتناسب مع الأرضية الخشبية اللامعة، كما نلاحظ أيضًا أن هذا الباب المميز كان الخيار الأمثل للنمط الريفي الذي تم الاستعانة به في تصميم هذا المنزل الراقي، والذي أبعده عن الأسلوب التقليدي في تصميم الأبواب.
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