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6 أفكار مميزة للحفاظ على منزلك دائمًا نظيف ومرتب

Mai Elkholy Mai Elkholy
Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Windows & doorsDoors
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عند التفكير في نظافة وترتيب المنزل نجد أنه الأمر الأصعب بالنسبة للكثيرين، لكن قد حان الوقت لتغيير تلك النظرة والعمل على الاهتمام بعدد من التفاصيل الهامة التي تجعل منزلك دائمًا نظيف ومرتب والحفاظ عليه بعيدًا عن الفوضى الكارثية التي تسببها عدد من الأخطاء التي لا نعتني بها، وأيضًا للتخلص من عبء عملية الترتيب والتنظيف.

اليوم سنقوم بتقديم عدد من الأفكار الهامة التي تجعل عملية تنظيف المنزل أسهل وأسرع والحفاظ عليه دائمًا مرتب وأنيق.

1. إزالة وترتيب الأحذية عند الدخول من باب المنزل

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Windows & doorsDoors
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

على الرغم أنها عادة بسيطة للغاية، إلا أنها تعتبر من أهم الأشياء التي ينبغي الاهتمام بها والتعود عليها بمجرد الدخول من باب المنزل؛ لذا فيفضل الاحتفاظ بالأحذية في الخزانة المخصصة أو وضعها على أحد الأرفف الخشبية المخصصة لذلك الأمر، وكل هذا يساعدك بالتأكيد على الحفاظ على الأرضية نظيفة وتجنبك من جلب الأتربة والشوائب داخل المنزل بسهولة والتي تجعلك دائمًا في حاجة إلى تنظيف مدخل المنزل.

2. تخصيص مساحة معينة لتخزين ووضع كافة الأشياء

Özer Residence, Onn Design Onn Design الممر والمدخل صوان Beige
Onn Design

Onn Design
Onn Design
Onn Design

وجود مساحة أو مكان مخصص لوضع كل شيء في المنزل سيجعل عملية التنظيف والترتيب أبسط وأسهل، فيمكنك الاقتباس من هذا التصميم فكرة وجود خزانة كبيرة في مساحة فارغة من المنزل لتخزين الملابس، والأفضل أن يتم تقسيم هذه الخزانة من الداخل لعدد كبير من الأرفف والأدراج ليتم فصل السترات والملابس والمعاطف وغير ذلك من المقتنيات الهامة عن بعضها البعض، يمكنك أيضًا تصميم الخزانة من الخارج لتكون مصممة من الزجاج العاكس لإضفاء لمسة جمالية مميزة على المكان وإضافة شعور مضاعف باتساع مساحة الغرفة ومدى إشراقها.

3. الحفاظ على تهوية الغرف بشكل جيد

Kyrenia 360, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION حمام
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

كافة الغرف في حاجة للحصول على تهوية جيدة وكذلك لضوء الشمس للحفاظ على نظافة المنزل، لكن الحمامات تعتبر من الغرف الأساسية التي تحتاج إلى تهوية إضافية لأنها المكان الأول لتراكم الرطوبة والروائح الكريهة؛ لذا فإنه بالتأكيد يفضل أن يتم تهويتها من خلال فتح النوافذ للسماح بدخول الهواء النقي باستمرار والتخلص من الرطوبة.

4. الاهتمام بترتيب الأدوات أثناء الطهي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يفضل أن يتم الحفاظ على نظافة أدوات المطبخ من أواني وغير ذلك وأن يتم ترتيب الأشياء من حولنا باستمرار أثناء عملية الطهي، فينصح بالاتجاه دائمًا لوضع الأواني والأطباق غير النظيفة في غسالة الأطباق أو في الحوض وترتيب الأواني وأدوات الطبخ من حولك باستمرار حتى يتم الحفاظ على الشعور بالهدوء أثناء الطهي منع تراكم الفوضى العارمة التي تشعرنا بعبء عملية التنظيف.

5. الحفاظ على خزائن وأرفف غرفة الملابس مرتبة

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners غرفة الملابس
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

غرفة الملابس واحدة من أكثر الغرف المعرضة للفوضى لأن معظم الأرفف الموجودة بها مفتوحة ويظهر فيها عدم الترتيب واضحًا، لكن محاولة الحفاظ على كافة الملابس والمقتنيات في مكانها نظيفة ومرتبة سيساعدك بالتأكيد على الحفاظ عليها مرتبة ومنظمة ويسهل عليك الحصول على ملابسك ومقتنياتك بسلاسة، بحيث يجب أن يتم تقسيم المقتنيات المختلفة في أدراج وأماكن منفصلة.

6. تنظيف الغسيل غير النظيف بشكل مستمر

Mobel Oak Laundry Bin Asia Dragon Furniture from London BathroomStorage
Asia Dragon Furniture from London

Mobel Oak Laundry Bin

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

استخدام صناديق بلاستيكية أو خشبية لجمع الغسل غير النظيف له دور كبير في الحفاظ على ترتيب منزلك بسهولة، لأن استخدام هذه الحاويات أو الصناديق له دور في تحجيم الفوضى الناتجة عن تراكم الملابس في كل مكان من الغرفة؛ لذا فمن الأفضل أن يتم تخصيص أماكن محددة لوضع الغسيل المتسخ ويجب أيضًا الحفاظ على غسل هذه الملابس بسرعة لإعادتها للخزانات نظيفة.

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6 أفكار مميزة للحفاظ على منزلك دائمًا نظيف ومرتب

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