30 تصميم رائع يبرز أناقة المنازل الايطالية الجاهزة

تم التخلي عن فكرة المنازل الجاهزة منذ فترة طويلة من الزمن؛ وذلك بسبب نظرة الكثيرين لها على أنها مصنوعة من مواد بناء ذات جودة منخفضة كما أنها لا توفر المرونة الكافية لتصميمها حسب الذوق الشخصي.

الآن مع تعدد أفكار الديكور والتصميم لاقى هذا النوع مجددًا إقبال عدد كبير من الناس بسبب ارتفاع أسعار عمليات البناء والمواد الخام، كما أنها توفر لهم المرونة الكافية عند الحديث عن أفكار التصميم بالإضافة أنها مناسبة لتتأقلم مع مختلف الظروف البيئية. الجدير بالذكر أن التكلفة من أهم العوامل التي أدت للعودة لهذه المنازل من جديد خاصة في الدول الأوروبية، فقد أشارت أحد الدراسات أن المنازل الجاهزة المصنوعة من الخشب على سبيل المثال تكلفتها أقل 30% من المنازل التقليدية المصنوعة من الطوب، كما أشارت الدراسات أيضًا أن المنازل الجاهزة تعمل على توفير الطاقة المتجددة لتكون متاحة طوال الوقت سواء على المدى المتوسط أو الطويل. سنعرض اليوم في هذا المحتوى 30 تصميم مختلف ومميز للمنازل الجاهزة من الداخل والخارج.