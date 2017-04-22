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30 تصميم رائع يبرز أناقة المنازل الايطالية الجاهزة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Villa unifamiliare, Technowood srl Technowood srl منازل
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تم التخلي عن فكرة المنازل الجاهزة منذ فترة طويلة من الزمن؛ وذلك بسبب نظرة الكثيرين لها على أنها مصنوعة من مواد بناء ذات جودة منخفضة كما أنها لا توفر المرونة الكافية لتصميمها حسب الذوق الشخصي.

الآن مع تعدد أفكار الديكور والتصميم لاقى هذا النوع مجددًا إقبال عدد كبير من الناس بسبب ارتفاع أسعار عمليات البناء والمواد الخام، كما أنها توفر لهم المرونة الكافية عند الحديث عن أفكار التصميم بالإضافة أنها مناسبة لتتأقلم مع مختلف الظروف البيئية. الجدير بالذكر أن التكلفة من أهم العوامل التي أدت للعودة لهذه المنازل من جديد خاصة في الدول الأوروبية، فقد أشارت أحد الدراسات أن المنازل الجاهزة المصنوعة من الخشب على سبيل المثال تكلفتها أقل 30% من المنازل التقليدية المصنوعة من الطوب، كما أشارت الدراسات أيضًا أن المنازل الجاهزة تعمل على توفير الطاقة المتجددة لتكون متاحة طوال الوقت سواء على المدى المتوسط أو الطويل. سنعرض اليوم في هذا المحتوى 30 تصميم مختلف ومميز للمنازل الجاهزة من الداخل والخارج.

1. من الداخل والخارج منزل جاهز بسيط يُظهر أناقة اللون الأبيض والإشراق الذي يوفره

Villa unifamiliare, Technowood srl Technowood srl منازل
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Villa unifamiliare, Technowood srl Technowood srl غرفة المعيشة
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

بساطة الطابع المودرن وتناسق الأبيض معه.

2. من الداخل والخارج منزل مودرن مكون من طابقين يجمع بين البساطة والاناقة المفرطة

Appartamenti in bioedilizia - Bonate Sopra (BG), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب Beige
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Appartamenti in bioedilizia - Bonate Sopra (BG), Marlegno Marlegno غرفة المعيشة خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

ألوان محايدة وتصميم مثالي.

3. منزل يتضمن سقف خشبي ليتناسب مع الظروف والعوامل الجوية

VILLA PREFABBRICATA IN LEGNO [ANGERA] - Progetto: Arch. Mioranza, Marlegno Marlegno منازل خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

سقف مصنوع من ألواح الخشب المثبتة والمتراصة بطريقة مميزة.

VILLA PREFABBRICATA IN LEGNO [ANGERA] - Progetto: Arch. Mioranza, Marlegno Marlegno منازل خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

سقف مصنوع من ألواح الخشب المثبتة والمتراصة بطريقة مميزة.

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4. تصميم هندسي رائع لمنزل جاهز من الخشب والوحدات الحجرية مكون من طابقي

Villa moderna in legno - Caravaggio (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Villa moderna in legno - Caravaggio (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

نظرة أكثر قربًا توضح دقة الصنع وتدرج هيكل البناء.

5. الجمع بين مختلف الخامات مثل الطوب والزجاج والخشب في تصميم منزل مميز

Luce Pietra Acqua, studio aica progetti studio aica progetti منازل
studio aica progetti

studio aica progetti
studio aica progetti
studio aica progetti

Luce Pietra Acqua, studio aica progetti studio aica progetti غرفة المعيشة
studio aica progetti

studio aica progetti
studio aica progetti
studio aica progetti

الاعتماد على التفاصيل البسيطة والإضاءة الطبيعية من عوامل الإشراق والأناقة داخل المنزل.

6. منزل بسيط مصمم على الطريقة الأوروبية

Sopralzo in legno - Arluno (MI), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Sopralzo in legno - Arluno (MI), Marlegno Marlegno منزل جاهز للتركيب خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

من الداخل ظهور الدقة في إظهار تفاصيل عملية البناء.

7. منزل مميز بسقف معدني

VILLA UNIFAMILIARE by Duemmengineering, Marlegno Marlegno منازل
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

من الداخل سلم معلق مثبت بأمان:

8. النمط الكلاسيكي في تصميم المنازل الجاهز

​Villa classica in legno - Cavenago d’Adda (LO), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

​Villa classica in legno - Cavenago d’Adda (LO), Marlegno Marlegno غرفة المعيشة خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

من الداخل سقف خشبي وتصميم كلاسيكي بسيط.

9. منزل يشبه المنازل الأسطورية القديمة

VILLA MONOFAMILIARE MOGLIA, CasaAttiva CasaAttiva منازل
CasaAttiva

CasaAttiva
CasaAttiva
CasaAttiva

VILLA MONOFAMILIARE MOGLIA, CasaAttiva CasaAttiva غرفة المعيشة
CasaAttiva

CasaAttiva
CasaAttiva
CasaAttiva

من الداخل دقة التفاصيل والاهتمام بتصميم الدرج ليصبح آمن.

10. تصميم مميز لمنزل جاهز واجهته تجمع بين اللونين الرمادي والأبيض

Casa prefabbricata in legno su progetto - Bifamiliare, Bologna, Spazio Positivo Spazio Positivo منازل رخام Grey
Spazio Positivo

Spazio Positivo
Spazio Positivo
Spazio Positivo

Casa prefabbricata in legno su progetto - Bifamiliare, Bologna, Spazio Positivo Spazio Positivo غرفة المعيشة Beige
Spazio Positivo

Spazio Positivo
Spazio Positivo
Spazio Positivo

من الداخل مزيد من الإشراق بسبب النوافذ الزجاجية الكبيرة.

11. نظرتان لمنزل جاهز مصمم على الطريقة الريفية

Casa in legno - Cene (BG), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Casa in legno - Cene (BG), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

من الأعلى منزل ريفي مبني على قمة أحد التلال.

12. منزل جاهز على الطريقة الاسكندنافية المحايدة

Villette in legno - Bolgare (BG), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Villette in legno - Bolgare (BG), Marlegno Marlegno مطبخ خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

أناقة التصميمات المحايدة البسيطة.

13. منزل جاهز بمساحة واسعة يظهر كأنه فيلا عصرية متكاملة

Villa classica in legno - Soiano del Lago (BS), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب White
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Villa classica in legno - Soiano del Lago (BS), Marlegno Marlegno مطبخ ذو قطع مدمجة خشب White
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

من الداخل تصميم محايد ونوافذ علوية.

14. منزل جاهز ذات تصميم هندسي وواجهة عصرية رائعة

Casa moderna in legno - Calvenzano (BG), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب White
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Casa moderna in legno - Calvenzano (BG), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب White
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

الدقة والاهتمام بتفاصيل هندسة الواجهة.

15. منزل جاهز مصمم على طريقة المنازل الإيطالية

Casa moderna in legno - Albino (BG), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Casa moderna in legno - Albino (BG), Marlegno Marlegno الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

أسقف منزلقة بعيدة عن التقليدية.

16. منزل صغير في المساحة على النمط التقليدي

Casa in legno - Albano (BG), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Casa in legno - Albano (BG), Marlegno Marlegno غرفة المعيشة خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

من الداخل تصميم تقليدي باللون الأبيض المشرق.

17. استخدام الخشب والمعدن ومواد بناء أخرى في تصميم منزل وسط مساحة خضراء كبيرة

Casa in legno - Caravaggio (BG), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Casa in legno - Caravaggio (BG), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

المنزل مزود بسور محيطي من المعدن لتوفير مزيد من الأمان

18. منزل جاهز صغير في المساحة يتميز بسقف منزلق

VILLA UNIFAMILIARE [COLOGNO] www.marlegno.it - Progetto: Geom. Ghidotti, Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

VILLA UNIFAMILIARE [COLOGNO] www.marlegno.it - Progetto: Geom. Ghidotti, Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

من الداخل تفاصيل بسيطة تتناسب مع المساحة الصغيرة

19. منزل من الخشب مكون من ثلاثة طوابق

Casa in legno - Albino (BG), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Casa in legno - Albino (BG), Marlegno Marlegno مطبخ خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

من الداخل: استغلال كل رك من أركان المنزل الجاهز لاستيعاب الأثاث والأدوات.

20. منزل خشبي صغير وبسيط للاستمتاع بأجواء الطبيعة الساحرة

VILLA UNIFAMILIARE [CIVIDATE - BG] www.marlegno.it - Progetto: Ing. Pasinelli, Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

VILLA UNIFAMILIARE [CIVIDATE - BG] www.marlegno.it - Progetto: Ing. Pasinelli, Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

من الداخل سقف مصنوع من الألواح الخشبية ونافذة علوية.

21. منزل جاهز مكون من طابقين من الخشب وسقف مسطح رائع

CASA ACCOGLIENZA [MONZA] www.marlegno.it - Progetto: Arch. Molteni - Scravaglieri, Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

CASA ACCOGLIENZA [MONZA] www.marlegno.it - Progetto: Arch. Molteni - Scravaglieri, Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

مساحات منفصلة وتصميمات هادئة.

22. واجهة محايدة باللون الأبيض والرمادي

VILLA UNIFAMILIARE [CALVENZANO] www.marlegno.it - Progetto: Arch. Tura, Marlegno Marlegno منازل
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

VILLA UNIFAMILIARE [CALVENZANO] www.marlegno.it - Progetto: Arch. Tura, Marlegno Marlegno مطبخ
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

من الداخل: ألوان محايدة تتناسب مع الواجهة البسيطة.

23. تصميم منزل جاهز بسقف منزلق من الطوب

Casa in legno - Palosco (BG), Marlegno Marlegno منزل خشبي خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Casa in legno - Palosco (BG), Marlegno Marlegno غرفة نوم خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

السقف من الداخل مصنوع من ألواح الخشب المتراصة.

24. تأثير الخطوط المستقيمة على تصميم واجهة منزل جاهز مودرن

homify منازل
homify

homify
homify
homify

Villa moderna in legno - Caravaggio (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

من الداخل: اللعب بإضاءة السقف ليبدو كأنه منزل خرساني تقليدي.

25. منزل جاهز مميز بسقف معدني رائع

Villa moderna in legno - Bolgare (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Villa moderna in legno - Bolgare (BG), Marlegno Marlegno درج خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

من الداخل: سقف خشبي وأرضيات زجاجية للممرات.

26. منزل جاهز نصف الواجهة من الطوب والنصف الآخر من ألواح الخشب المتراصة

Villa singola in legno - Selvino (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Villa singola in legno - Selvino (BG), Marlegno Marlegno غرفة المعيشة خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

من الداخل: شرفات كبيرة لتعزيز الإشراق.

27. منزل جاهز من الطوب

homify منازل
homify

homify
homify
homify

homify ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

من الداخل: ديكور وتصميمات خرسانية محايدة ومميزة.

28. منزل جاهز مزود بجراج سيارة

PASSIVHAUS [BOLGARE – BG] www.marlegno.it – Progetto: Arch. Luca Barcella, Marlegno Marlegno منازل
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

من الداخل نمط محايد وسقف خشبي

PASSIVHAUS [BOLGARE – BG] www.marlegno.it – Progetto: Arch. Luca Barcella, Marlegno Marlegno غرفة المعيشة
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

29. منزل خشبي ذات طابق واحد وسقف منزلق يشبه منازل الرسوم المتحركة

VILLA UNIFAMILIARE [URGNANO- BG], Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

VILLA UNIFAMILIARE [URGNANO- BG], Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

أعمدة من الطوب لمزيد من الأناقة:

30. تصميم منزل جاهز ريفي مميز

Lormet: Villa, Lormet Lormet منازل
Lormet

Lormet
Lormet
Lormet

Lormet: Villa, Lormet Lormet غرفة المعيشة
Lormet

Lormet
Lormet
Lormet

من الداخل: اتباع النمط المودرن البسيط والابتعاد عن التفاصيل الزائدة.

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منزل راقي كل غرفة منه تتحلى بطابع خاص
30 تصميم رائع يبرز أناقة المنازل الجاهزة

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