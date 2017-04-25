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17 تصميم مميز لصالونات الاستقبال لمحبي اللون الأبيض

Mai Elkholy Mai Elkholy
C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık غرفة السفرة
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بالتأكيد غرفة أو ساحة الاستقبال من أهم الغرف الموجودة بمنزلك، لأنها المكان الذي يجلس به الضيوف ومن خلاله يأخذون انطباعهم الرئيسي عن المنزل، هناك أشخاص تفضل الحصول على صالونات للاستقبال والبعض الآخر يفضل الحصول على ركنات أرائك مريحة تتناسب أحجامها مع المساحة الكلية للغرفة.

اللون الأبيض من الألوان المميزة الذي لازال يحتفظ برونقه بجانب الألوان الأخرى، ولهذا اللون المميز فوائده المتعددة في توفير مزيد من الإشراق داخل المنزل ويعمل على تعزيز الشعور باتساع المساحة الكلية للمنزل. سنقدم اليوم عدد من التصميمات المميزة لصالونات أنيقة لمحبي الهدوء والأناقة التي يوفرها اللون الأبيض.

1. أناقة الجمع بين اللونين الأبيض والأسود

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık غرفة السفرة
As Tasarım – Mimarlık

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

مشهد مميز لمساحة استقبال رائعة باللونين الأبيض والأسود على الرغم أن الجدران رمادية لكنها تتناسب معها إلى حدٍ كبير، فقد تم جعل الصالون باللون الأبيض والسجادة مزخرفة باللونين الأبيض والأسود كما تم كسر روتين هذه الألوان من خلال استخدام وسائد أرجوانية داكنة للحصول على لمسة إضافية مميزة.

2. تصميم رائع لصالون من الجلد الأبيض

homify غرفة المعيشة حجر Blue
homify

homify
homify
homify

في ريسبشن هذا المنزل الرائع تم تصميم صالون كلاسيكي رائع تتميز مقاعده أنها مبطنة بالجلد الأبيض وهو الخيار الأكثر دقة وتناسبًا مع أجواء المنزل الكلاسيكية والجدران المزخرفة من الأحجار.

3. صالون أبيض مضيء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في تصميم مميز يجمع بين الطابع الكلاسيكي والطابع المعاصر نلاحظ أنه قد تم تصميم مساحة الاستقبال بطريقة مميزة باللون الأبيض المزودة ببعض الوسائد الداكنة باللون الأسود، وعند النظر للسقف نجد أنه قد تم تصميم بعض ديكورات الجبس المزينة بوحدات الإضاءة، كما تم تصميم جزء من الأرضية لتكون على هيئة مرآة تعكس أضواء السقف البيضاء.

4. مساحة استقبال لمحبي اللون الأبيض ذات سقف مرتفع

ELA PREMIUM 1, Pronil Pronil غرفة المعيشة الخشب هندسيا Beige
Pronil

Pronil
Pronil
Pronil

مساحة استقبال تبدو كأنها لوحة فنية تم رسمها من خلال الدمج بين اللون الأبيض وعنصر الخشب بطريقة متناسقة ومميزة، حيث نلاحظ أن الصالون تم تصميمه باللون الأبيض الهادئ بالإضافة إلى استخدام اللوحات الفمية على الجدران ذات أُطر بيضاء وبالنسبة للجدران فملونة بدرجة الرمادي القريب للأبيض، ولكسر هذا الهدوء تم الاتجاه لاستخدام الأرضية الخشبية وكذلك السقف المرتفع الخشبي الذي تم جعلها العنصر الأكثر إثارة في الغرفة.

5. صالون باللون الرخامي البيج وجدران بيضاء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم مميز لمساحة استقبال منزل يطل على البحر تم تصميمها لتكون مساحة هدوء واسترخاء، حيث تم تصميم الصالون من اللون الرخامي الذي يتناسب بدرجة كبيرة مع الجدران والأعمدة البيضاء، كما تم استخدام بعض الوسائد الملونة على الصالون لكسر هدوء الألوان وإضافة لمسة جمالية مميزة.

6. اللون الأبيض ودمجه مع الألوان الجريئة

Oturma Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

كما نعلم أن نمط التصميم المودرن يفضل خلاله استخدام الألوان المشرقة ودمجها مع بعض الألوان الهادئة، وكما نلاحظ في هذا التصميم المميز أنه قد تم الاتجاه لتصميم الصالون الصغير من اللون الرخامي البيج، وتم استخدام الوسائد الملونة على الصالون بالإضافة إلى استخدام بعض الطاولات الخشبية المستديرة الملونة وبعض المرايا المستديرة مختلفة الأحجام مميزة بأُطر ملونة تتناسب مع ألوان الطاولات.

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7. صالون مصمم على طريقة المنيماليست التصميم البسيط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في الحصول على مساحة استقبال مميزة ولكنها بسيطة ولا تحتوي على الكثير من التفاصيل والألوان، يمكنك الاستعانة بنمط التصميم المنيماليست، ولا شك أن اللون الرمادي والأبيض هما الأنسب لهذا النمط، وكما نرى أن تصميم الأرضية وبعض الجدران الخشبية أضاف لمسة مميزة عملت على تعزيز الشعور بأجواء الطبيعة.

8. جدار من الحجر الأبيض

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

يمكن تزيين صالون المنزل من خلال الكثير من الأفكار الجديدة بالإضافة لكون الصالون أبيض، ففي هذا النموذج تم تصميم الجدار الخلفي للصالون ليكون من الأحجار البيضاء، ونلاحظ أن ديكور وتصميم السقف أضاف لمسة مميزة من خلال إضافة بعض وحدات الإضاءة الخفية إليه.

9. صالون كلاسيكي والمبالغة في استخدام اللون الأبيض

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نموذج لمساحة استقبال كلاسيكية تتضمن أرضية من الرخام اللامع وبعض قطع الأثاث والاكسسوارات الكلاسيكية؟، كما تم إضافة بعض عناصر الزينة الأخرى باللون الأسود للفت الانتباه وإضافة لمسة أنيقة مميزة.

10. صالون مودرن في غاية الأناقة والهدوء

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة المعيشة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

في غرفة تحتوي على مزيد من الإشراق تم تعزيزه من خلال الإضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ والستائر البيضاء الشفافة، تم استخدام صالون صغير الحجم باللون الأبيض يتناسب بدرجة كبيرة مع الأرضي الخشبية.

11. الجدران السوداء

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. غرفة المعيشة
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

ربما تندهش عندما تسمع للمرة الأولى عن طلاء الجدران باللون الأسود، لكن من خلال هذا التصميم المميز ربما تغير فكرتك بشكل كامل، ففي هذا التصميم المميز تم استخدام صالون صغير باللون الأبيض مواجه للجدار الأسود لخلق مزيد من التناسق والانسجام بين كافة عناصر الغرفة.

12. أناقة الأزرق مع الأبيض

Ferahlığın adresi, İdea Mimarlık İdea Mimarlık غرفة المعيشة
İdea Mimarlık

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

يكفي هذا النموذج أن يولد لديك الشعور بأنك موجود على شاطئ البحر نظرًا لأنه مصمم على غرار نمط البحر المتوسط، فمن خلال استخدام التداخل في الألوان بين اللونين الأبيض والأزرق تم الحصول على غرفة استقبال مذهلة بالتأكيد سترغب في اقتناءها.

13. تصميم استوائي مميز

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عندما ترغب في دمج النموذج المنيماليست البسيط مع أحد أنماط الديكور الأخرى لن تجد أفضل من النمط الاستوائي لتفعل ذلك، فبعد أن تم الحصول على مزيد الإشراق وأجواء الطبيعة الساحرة من الجدران الزجاجية تم الاتجاه لاستخدام صالون أبيض وخلق مساحة استرخاء لا مثيل لها.

14. الوسائد المزخرفة

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli, Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. غرفة المعيشة
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

إذا كانت لديك غرفة كاملة تم تصميمها باللون الأبيض سواء الجدران أو الأرضية، يمكنك كسر هذا الملل والروتين من خلال استخدام بعض الوسائد المزخرفة بالإضافة إلى إضافة بعض عناصر الديكور الأخرى مثل تزيين أحد الجدران بالأحجار الطبيعية، ونلاحظ أن وحدات إضاءة السقف المستديرة كانت من عناصر الجذب الأولى لهذا التصميم الرائع.

15. أسلوب مميز ولمسة شخصية

New Anka Residence, Erden Ekin Design Erden Ekin Design غرفة المعيشة
Erden Ekin Design

Erden Ekin Design
Erden Ekin Design
Erden Ekin Design

بالابتعاد قليلًا عن التصميمات التقليدية في تصميم أماكن الاستقبال والصالونات، تم تصميم جدران وأرضية هذه الغرفة من الخشب، فكان خيار الصالون الفاتح هو الخيار الأمثل الذي خلق مزيد من التناغم والانسجام، والجدير بالذكر أن الغرفة تعتمد بشكل أساسي على الإضاءة الطبيعية مما يتناسب بدرجة كبيرة مع عنصر الخشب لتوفير أجواء الهدوء وجلب أجواء البيئة الخارجية لمنزلك

16. مساحة استقبال صغيرة

100 TL’ den Az Bütçe ile Ev Dekorasyonu, Evinin Ustası Evinin Ustası غرفة المعيشة
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

لا يوجد تصميم أكثر سحرًا أكثر من أن نجد كافة العناصر ملونة باللون الأبيض، فقد تم الاتجاه لتصميم الأرضية والجدران وكذلك أُطر اللوحات الفنية من اللون الأبيض، وكذلك أيضًا الأريكة الصغيرة وكافة الاكسسوارات الموجودة بالغرفة من وسائد وطاولات رائعة.

17. أناقة الأضواء الكلاسيكية مع الصالون الأبيض

Villa, I'Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş I'Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş غرفة المعيشة خشب
I&#39;Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş

I'Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş
I&#39;Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş
I'Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş

في مساحة مميزة لغرفة الاستقبال، تم الاستعانة بعدد كبير من وحدات الإضاءة سواء البارزة أو الخفية وذلك من خلال استخدام ثريا من الكريستال في المنتصف وبعض الاسبوتات الصغيرة على حواف السقف مما أضاف للتصميم لمسة في غاية التميز والأناقة وعمل كذلك على توفير التناغم والانسجام بين الطابع المودرن والطابع الكلاسيكي الذي يتميز بالفخامة والرقي. لكسر روتين الأبيض أيضًا تم تصميم الجدران من الطوب الرمادي الصفير الذي عمل على تعزيز لمسة رائعة من أجواء الطبيعة إلى داخل المنزل.

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17 تصميم مميز لصالونات الاستقبال لمحبي اللون الأبيض

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