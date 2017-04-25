17 تصميم مميز لصالونات الاستقبال لمحبي اللون الأبيض

بالتأكيد غرفة أو ساحة الاستقبال من أهم الغرف الموجودة بمنزلك، لأنها المكان الذي يجلس به الضيوف ومن خلاله يأخذون انطباعهم الرئيسي عن المنزل، هناك أشخاص تفضل الحصول على صالونات للاستقبال والبعض الآخر يفضل الحصول على ركنات
أرائك مريحة تتناسب أحجامها مع المساحة الكلية للغرفة.
اللون الأبيض من الألوان المميزة الذي لازال يحتفظ برونقه بجانب الألوان الأخرى، ولهذا اللون المميز فوائده المتعددة في توفير مزيد من الإشراق داخل المنزل ويعمل على تعزيز الشعور باتساع المساحة الكلية للمنزل. سنقدم اليوم عدد من التصميمات المميزة لصالونات أنيقة لمحبي الهدوء والأناقة التي يوفرها اللون الأبيض.
مشهد مميز لمساحة استقبال رائعة باللونين الأبيض والأسود على الرغم أن الجدران رمادية لكنها تتناسب معها إلى حدٍ كبير، فقد تم جعل الصالون باللون الأبيض والسجادة مزخرفة باللونين الأبيض والأسود كما تم كسر روتين هذه الألوان من خلال استخدام وسائد أرجوانية داكنة للحصول على لمسة إضافية مميزة.
في ريسبشن هذا المنزل الرائع تم تصميم صالون كلاسيكي رائع تتميز مقاعده أنها مبطنة بالجلد الأبيض وهو الخيار الأكثر دقة وتناسبًا مع أجواء المنزل الكلاسيكية والجدران المزخرفة من الأحجار.
في تصميم مميز يجمع بين الطابع الكلاسيكي والطابع المعاصر نلاحظ أنه قد تم تصميم مساحة الاستقبال بطريقة مميزة باللون الأبيض المزودة ببعض الوسائد الداكنة باللون الأسود، وعند النظر للسقف نجد أنه قد تم تصميم بعض ديكورات الجبس المزينة بوحدات الإضاءة، كما تم تصميم جزء من الأرضية لتكون على هيئة مرآة تعكس أضواء السقف البيضاء.
مساحة استقبال تبدو كأنها لوحة فنية تم رسمها من خلال الدمج بين اللون الأبيض وعنصر الخشب بطريقة متناسقة ومميزة، حيث نلاحظ أن الصالون تم تصميمه باللون الأبيض الهادئ بالإضافة إلى استخدام اللوحات الفمية على الجدران ذات أُطر بيضاء وبالنسبة للجدران فملونة بدرجة الرمادي القريب للأبيض، ولكسر هذا الهدوء تم الاتجاه لاستخدام الأرضية الخشبية وكذلك السقف المرتفع الخشبي الذي تم جعلها العنصر الأكثر إثارة في الغرفة.
البيجوجدران بيضاء
تصميم مميز لمساحة استقبال منزل يطل على البحر تم تصميمها لتكون مساحة هدوء واسترخاء، حيث تم تصميم الصالون من اللون الرخامي الذي يتناسب بدرجة كبيرة مع الجدران والأعمدة البيضاء، كما تم استخدام بعض الوسائد الملونة على الصالون لكسر هدوء الألوان وإضافة لمسة جمالية مميزة.
كما نعلم أن نمط التصميم المودرن يفضل خلاله استخدام الألوان المشرقة ودمجها مع بعض الألوان الهادئة، وكما نلاحظ في هذا التصميم المميز أنه قد تم الاتجاه لتصميم الصالون الصغير من اللون الرخامي
البيج، وتم استخدام الوسائد الملونة على الصالون بالإضافة إلى استخدام بعض الطاولات الخشبية المستديرة الملونة وبعض المرايا المستديرة مختلفة الأحجام مميزة بأُطر ملونة تتناسب مع ألوان الطاولات.
التصميم البسيط
إذا كنت ترغب في الحصول على مساحة استقبال مميزة ولكنها بسيطة ولا تحتوي على الكثير من التفاصيل والألوان، يمكنك الاستعانة بنمط التصميم المنيماليست، ولا شك أن اللون الرمادي والأبيض هما الأنسب لهذا النمط، وكما نرى أن تصميم الأرضية وبعض الجدران الخشبية أضاف لمسة مميزة عملت على تعزيز الشعور بأجواء الطبيعة.
يمكن تزيين صالون المنزل من خلال الكثير من الأفكار الجديدة بالإضافة لكون الصالون أبيض، ففي هذا النموذج تم تصميم الجدار الخلفي للصالون ليكون من الأحجار البيضاء، ونلاحظ أن ديكور وتصميم السقف أضاف لمسة مميزة من خلال إضافة بعض وحدات الإضاءة الخفية إليه.
نموذج لمساحة استقبال كلاسيكية تتضمن أرضية من الرخام اللامع وبعض قطع الأثاث والاكسسوارات الكلاسيكية؟، كما تم إضافة بعض عناصر الزينة الأخرى باللون الأسود للفت الانتباه وإضافة لمسة أنيقة مميزة.
في غرفة تحتوي على مزيد من الإشراق تم تعزيزه من خلال الإضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ والستائر البيضاء الشفافة، تم استخدام صالون صغير الحجم باللون الأبيض يتناسب بدرجة كبيرة مع الأرضي الخشبية.
ربما تندهش عندما تسمع للمرة الأولى عن طلاء الجدران باللون الأسود، لكن من خلال هذا التصميم المميز ربما تغير فكرتك بشكل كامل، ففي هذا التصميم المميز تم استخدام صالون صغير باللون الأبيض مواجه للجدار الأسود لخلق مزيد من التناسق والانسجام بين كافة عناصر الغرفة.
يكفي هذا النموذج أن يولد لديك الشعور بأنك موجود على شاطئ البحر نظرًا لأنه مصمم على غرار نمط البحر المتوسط، فمن خلال استخدام التداخل في الألوان بين اللونين الأبيض والأزرق تم الحصول على غرفة استقبال مذهلة بالتأكيد سترغب في اقتناءها.
عندما ترغب في دمج النموذج المنيماليست البسيط مع أحد أنماط الديكور الأخرى لن تجد أفضل من النمط الاستوائي لتفعل ذلك، فبعد أن تم الحصول على مزيد الإشراق وأجواء الطبيعة الساحرة من الجدران الزجاجية تم الاتجاه لاستخدام صالون أبيض وخلق مساحة استرخاء لا مثيل لها.
إذا كانت لديك غرفة كاملة تم تصميمها باللون الأبيض سواء الجدران أو الأرضية، يمكنك كسر هذا الملل والروتين من خلال استخدام بعض الوسائد المزخرفة بالإضافة إلى إضافة بعض عناصر الديكور الأخرى مثل تزيين أحد الجدران بالأحجار الطبيعية، ونلاحظ أن وحدات إضاءة السقف المستديرة كانت من عناصر الجذب الأولى لهذا التصميم الرائع.
بالابتعاد قليلًا عن التصميمات التقليدية في تصميم أماكن الاستقبال والصالونات، تم تصميم جدران وأرضية هذه الغرفة من الخشب، فكان خيار الصالون الفاتح هو الخيار الأمثل الذي خلق مزيد من التناغم والانسجام، والجدير بالذكر أن الغرفة تعتمد بشكل أساسي على الإضاءة الطبيعية مما يتناسب بدرجة كبيرة مع عنصر الخشب لتوفير أجواء الهدوء وجلب أجواء البيئة الخارجية لمنزلك
لا يوجد تصميم أكثر سحرًا أكثر من أن نجد كافة العناصر ملونة باللون الأبيض، فقد تم الاتجاه لتصميم الأرضية والجدران وكذلك أُطر اللوحات الفنية من اللون الأبيض، وكذلك أيضًا الأريكة الصغيرة وكافة الاكسسوارات الموجودة بالغرفة من وسائد وطاولات رائعة.
في مساحة مميزة لغرفة الاستقبال، تم الاستعانة بعدد كبير من وحدات الإضاءة سواء البارزة أو الخفية وذلك من خلال استخدام ثريا من الكريستال في المنتصف وبعض الاسبوتات الصغيرة على حواف السقف مما أضاف للتصميم لمسة في غاية التميز والأناقة وعمل كذلك على توفير التناغم والانسجام بين الطابع المودرن والطابع الكلاسيكي الذي يتميز بالفخامة والرقي. لكسر روتين الأبيض أيضًا تم تصميم الجدران من الطوب الرمادي الصفير الذي عمل على تعزيز لمسة رائعة من أجواء الطبيعة إلى داخل المنزل.
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