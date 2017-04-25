17 تصميم مميز لصالونات الاستقبال لمحبي اللون الأبيض

بالتأكيد غرفة أو ساحة الاستقبال من أهم الغرف الموجودة بمنزلك، لأنها المكان الذي يجلس به الضيوف ومن خلاله يأخذون انطباعهم الرئيسي عن المنزل، هناك أشخاص تفضل الحصول على صالونات للاستقبال والبعض الآخر يفضل الحصول على ركنات أرائك مريحة تتناسب أحجامها مع المساحة الكلية للغرفة.

اللون الأبيض من الألوان المميزة الذي لازال يحتفظ برونقه بجانب الألوان الأخرى، ولهذا اللون المميز فوائده المتعددة في توفير مزيد من الإشراق داخل المنزل ويعمل على تعزيز الشعور باتساع المساحة الكلية للمنزل. سنقدم اليوم عدد من التصميمات المميزة لصالونات أنيقة لمحبي الهدوء والأناقة التي يوفرها اللون الأبيض.