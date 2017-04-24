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8 أشياء تحتاجها كل الحمامات الصغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Rénovation complète d'un appartement de 30m², MadaM Architecture MadaM Architecture حمام
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لا يوجد شك أن الحمامات الصغيرة قد تكون مقيدة في العديد من الأحيان؛ بسبب كونها ضيقة وغير عملية مما قد يسبب الإحباط والضيق. لكن على الرغم من ذلك فأنه يمكنك تحقيق الاستفادة القصوى من الحمامات الصغيرة لجعلها أكثر عملية وراحة، فهناك العديد من الأفكار العصرية التي تناسب مختلف الأذواق التي تساعدك في إضافة لمسات بسيطة غير مكلفة للوصول للاستغلال الأمثل للحمام، وهنا نعرض بعض الأفكار التي ستساهم في جعلك تشعر بالاتساع والراحة أكثر في حمامك الصغير.

1. مزج الألوان والانماط

Rénovation complète d'un appartement de 30m², MadaM Architecture MadaM Architecture حمام
MadaM Architecture

MadaM Architecture
MadaM Architecture
MadaM Architecture

إذا كنت ترغب في منح حمامك لمحة فنية عصرية فقم بدمج مختلف الألوان والأنماط بتوازن لتغير شكل الحمام كليًا؛ لكن حاول عدم المبالغة في استخدام الأنماط المختلفة لأنها قد لا تتلاءم وينتهي الأمر بفوضى كبيرة، فالحد الأقصى للأنماط من المفترض ألا يتعدى 3 أنماط متداخلة.

2. استخدم البراويز واللوحات

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

يمكنك استخدام اللوحات والبراويز في الحمام لجذب الاهتمام للمساحة العلوية مما قد يساهم في تحويل الانتباه عن حجم الحمام الصغير، فكما نرى في هذا النموذج تم تعليق لوحات طولية على الجدار الخلفي وجعل اللون الأبيض هو اللون السائد على الجدران، وتم تركيب بلاط عصري باللونين الأبيض والأسود أضاف لمسة حيوية للحمام.

3. الأرفف المزدوجة

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

يمكنك استغلال مساحة حمامك الصغير بالقليل من الابتكار، ففي هذا النموذج تم تركيب أرفف مزدوجة على الجدار ليكون هناك مساحة أكبر لتخزين الأدوات، بالإضافة لكون هذه الفكرة حل خارج المألوف ويجذب الانتباه بشكله الجمالي المميز، وقد تم إضافة القليل من الألوان لكسر روتين الألوان الفاتحة بشكل بسيط.

4. استغلال الخطوط الطولية

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space حمام
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

استغلال الخطوط العمودية في الحمام يساهم في جعلك تشعر بالرحابة أكثر في الحمام، فهي تُضيف منظور أعمق على شكل الغرفة التصاعدي. فكما نرى في هذا النموذج تم استخدام تصاميم عمودية عصرية على الجدران، والتي يمكن تنفيذها ببساطة باستخدام أشكال البلاط (السيراميك) المختلفة.

5. توظيف الألوان الفاتحة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الألوان الداكنة تُشعرك أكثر بضيق المساحة، لذا فإذا كنت تملك حمام بألوان داكنة يمكنك إضافة بعض الألوان الفاتحة على الجدران الجانبية لتحديد المكان وزيادة الشعور بالاتساع، وبالإضافة لهذا الغرض فتوازن الألوان وتجانسها بشكل متناسق يُضيف لمسة فنية على حمامك، وهو ما يظهر جليًا في هذا النموذج.

6. التلاعب المرايا

Antiqued Mirror Bathroom Panelling Rupert Bevan Ltd BathroomMirrors
Rupert Bevan Ltd

Antiqued Mirror Bathroom Panelling

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

تعتبر المرايا من أكثر العناصر التي تساعدك على الشعور بزيادة المساحة، حيث تعكس المرايا الإضاءة مما يُضيف إحساس بالرحابة. وكما نرى في هذا النموذج فقد تم استخدام مرآة بطول الجدار عكست الإضاءة الطبيعية من النافذة الكبيرة لتُضيف عمق واتساع على الحمام.

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7. استخدام ورق الجدران

Salle d'eau esprit méditerranéen, MJ Intérieurs MJ Intérieurs حمام Blue
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

هناك العديد من أشكال ورق الجدران في الأسواق حاليًا مختلفة الأنماط التي تناسب جميع الأذواق، والتي يمكنك استخدامها بشتى الطرق لإضافة لمسة مختلفة على الغرف. وفي هذا النموذج تم استخدام ورق جدران عصري على أحد الجدران مع ترك باقي الجدران باللون الأبيض، الأمر الذي جذب الانتباه لمركز الحمام والمرآة في المنتصف التي انعكست عليها الإضاءة العلوية لتُشتت الانتباه عن ضيق مساحة الحمام.

8. بناء مساحات تخزينية مبتكرة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

عادةً ما تستهلك الخزانات التقليدية مساحات كبيرة، وهو ما يجعلها غير عملية في المساحات الصغيرة، لذا وكبديل لها يمكنك اللجوء لخيار إضافة أرفف مبتكرة أو بناءها بداخل الجدار. فكمت نرى في هذا النموذج تم عمل فجوات في الجدار ليتم استخدامها كمساحة تخزينية إضافية، وتم استخدام ورق الجدران حتى المنتصف ليفصل المكان لُيعطيك إحساس بأنك في غرفتين منفصلتين مما يُضيف إحساس بالرحابة والاتساع.

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