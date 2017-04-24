8 أشياء تحتاجها كل الحمامات الصغيرة

لا يوجد شك أن الحمامات الصغيرة قد تكون مقيدة في العديد من الأحيان؛ بسبب كونها ضيقة وغير عملية مما قد يسبب الإحباط والضيق. لكن على الرغم من ذلك فأنه يمكنك تحقيق الاستفادة القصوى من الحمامات الصغيرة لجعلها أكثر عملية وراحة، فهناك العديد من الأفكار العصرية التي تناسب مختلف الأذواق التي تساعدك في إضافة لمسات بسيطة غير مكلفة للوصول للاستغلال الأمثل للحمام، وهنا نعرض بعض الأفكار التي ستساهم في جعلك تشعر بالاتساع والراحة أكثر في حمامك الصغير.
إذا كنت ترغب في منح حمامك لمحة فنية عصرية فقم بدمج مختلف الألوان والأنماط بتوازن لتغير شكل الحمام كليًا؛ لكن حاول عدم المبالغة في استخدام الأنماط المختلفة لأنها قد لا تتلاءم وينتهي الأمر بفوضى كبيرة، فالحد الأقصى للأنماط من المفترض ألا يتعدى 3 أنماط متداخلة.
يمكنك استخدام اللوحات والبراويز في الحمام لجذب الاهتمام للمساحة العلوية مما قد يساهم في تحويل الانتباه عن حجم الحمام الصغير، فكما نرى في هذا النموذج تم تعليق لوحات طولية على الجدار الخلفي وجعل اللون الأبيض هو اللون السائد على الجدران، وتم تركيب بلاط عصري باللونين الأبيض والأسود أضاف لمسة حيوية للحمام.
يمكنك استغلال مساحة حمامك الصغير بالقليل من الابتكار، ففي هذا النموذج تم تركيب أرفف مزدوجة على الجدار ليكون هناك مساحة أكبر لتخزين الأدوات، بالإضافة لكون هذه الفكرة حل خارج المألوف ويجذب الانتباه بشكله الجمالي المميز، وقد تم إضافة القليل من الألوان لكسر روتين الألوان الفاتحة بشكل بسيط.
استغلال الخطوط العمودية في الحمام يساهم في جعلك تشعر بالرحابة أكثر في الحمام، فهي تُضيف منظور أعمق على شكل الغرفة التصاعدي. فكما نرى في هذا النموذج تم استخدام تصاميم عمودية عصرية على الجدران، والتي يمكن تنفيذها ببساطة باستخدام أشكال البلاط (السيراميك) المختلفة.
الألوان الداكنة تُشعرك أكثر بضيق المساحة، لذا فإذا كنت تملك حمام بألوان داكنة يمكنك إضافة بعض الألوان الفاتحة على الجدران الجانبية لتحديد المكان وزيادة الشعور بالاتساع، وبالإضافة لهذا الغرض فتوازن الألوان وتجانسها بشكل متناسق يُضيف لمسة فنية على حمامك، وهو ما يظهر جليًا في هذا النموذج.
تعتبر المرايا من أكثر العناصر التي تساعدك على الشعور بزيادة المساحة، حيث تعكس المرايا الإضاءة مما يُضيف إحساس بالرحابة. وكما نرى في هذا النموذج فقد تم استخدام مرآة بطول الجدار عكست الإضاءة الطبيعية من النافذة الكبيرة لتُضيف عمق واتساع على الحمام.
هناك العديد من أشكال ورق الجدران في الأسواق حاليًا مختلفة الأنماط التي تناسب جميع الأذواق، والتي يمكنك استخدامها بشتى الطرق لإضافة لمسة مختلفة على الغرف. وفي هذا النموذج تم استخدام ورق جدران عصري على أحد الجدران مع ترك باقي الجدران باللون الأبيض، الأمر الذي جذب الانتباه لمركز الحمام والمرآة في المنتصف التي انعكست عليها الإضاءة العلوية لتُشتت الانتباه عن ضيق مساحة الحمام.
عادةً ما تستهلك الخزانات التقليدية مساحات كبيرة، وهو ما يجعلها غير عملية في المساحات الصغيرة، لذا وكبديل لها يمكنك اللجوء لخيار إضافة أرفف مبتكرة أو بناءها بداخل الجدار. فكمت نرى في هذا النموذج تم عمل فجوات في الجدار ليتم استخدامها كمساحة تخزينية إضافية، وتم استخدام ورق الجدران حتى المنتصف ليفصل المكان لُيعطيك إحساس بأنك في غرفتين منفصلتين مما يُضيف إحساس بالرحابة والاتساع.
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