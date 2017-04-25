11غرفة أطفال طابقين بلمسات ابداعية رائعة

قد يشمل تزيين غرف نوم الأطفال الكثير من المرح؛ حيث يمكنك تنفيذ حلم طفولتك من خلال تصميم غرفة نوم طفلك. وليس عليك القلق من إتباع نمط معين بحد ذاته عند تزيين غرفة نوم الأطفال، حيث يمكنك الخروج من الصندوق وتنفيذ أفكار مرحة، مع اختيار الأثاث والزينة التي تعطي الغرفة شعورا بالحيوية والإشراق.

واستخدم الأسرة ذات الطابقين هي اختيار كلاسيكي في غرف نوم الأطفال، فهي تعتبر خيار عملي رائع إذا كان لديك أكثر من طفل ولا تملك المساحة الكافية لتخصيص غرف خاصة. واليوم نعرض مجموعة أسرة بطابقين متعددة الوظائف، حيث تحتوي على الأدراج وحتى المكاتب لجعل ترتيب غرفة النوم أسهل بكثير. ونلقي اليوم الضوء على نماذج لأسرة بطابقين مريحة وساحرة.