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11غرفة أطفال طابقين بلمسات ابداعية رائعة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
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قد يشمل تزيين غرف نوم الأطفال الكثير من المرح؛ حيث يمكنك تنفيذ حلم طفولتك من خلال تصميم غرفة نوم طفلك. وليس عليك القلق من إتباع نمط معين بحد ذاته عند تزيين غرفة نوم الأطفال، حيث يمكنك الخروج من الصندوق وتنفيذ أفكار مرحة، مع اختيار الأثاث والزينة التي تعطي الغرفة شعورا بالحيوية والإشراق.

واستخدم الأسرة ذات الطابقين هي اختيار كلاسيكي في غرف نوم الأطفال، فهي تعتبر خيار عملي رائع إذا كان لديك أكثر من طفل ولا تملك المساحة الكافية لتخصيص غرف خاصة. واليوم نعرض مجموعة أسرة بطابقين متعددة الوظائف، حيث تحتوي على الأدراج وحتى المكاتب لجعل ترتيب غرفة النوم أسهل بكثير. ونلقي اليوم الضوء على نماذج لأسرة بطابقين مريحة وساحرة.

1. سرير بطابقين بخزانة مدمجة

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

هذا التصميم المميز يدمج الأسرة والخزانات في نفس المجموعة، مما يوفر المساحة وفي نفس الوقت يُعطيك شكل عصري مميز.

2. أفكار غير تقليدية

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım غرفة الاطفال
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

تم تصميم وبناء هذا السرير ذو الطابقين بحرفية وتفاني بالغ، حيث تم تصميم ليحتوي على درج بدلًا من السُلم التقليدي، وهو ما أعطى هذا السرير لمسة أنيقة. بالإضافة لذلك فقد تم تصميم السرير السفلي ليكون أكبر من العلوي ليكون مساحة نوم إضافية إذا رغب الأطفال في استضافة أصدقائهم في حفلات المبيت.

3. تصميم مخبأ سحري

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım غرفة الاطفال
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

تم تصميم هذا السرير ليبدو كمخبأ سحري من الروايات، وقد تم إضافة إضاءة داخلية مدمجة لمحبي القراءة الليلية، وهو يعتبر من المشاريع سهلة التنفيذ إذا كنت من محبي الأعمال اليدوية.

4. استخدام ألوان مشرقة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

دائمًا ما تُعطي الألوان الزاهية إشراق للمكان، وفي هذا النموذج ساهم اللون الأخضر الليموني في السرير بإضافة لمسة مرحة جميلة اندمجت بسلاسة مع ديكور الغرفة. وحين يأتي الأمر لتصميم السرير فهو ذو تصميم مميز مبتكر، حيث تم تصميمه ليحتوي على مكتبة جانبية مدمجة والتي يمكن استخدامها أيضًا كمساحة تخزين عملية.

5. سرير معلق

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم يُغير ويحلل مفهوم السرير متعدد الأدوار، حيث تم تصميمه بشكل مبتكر ليبدو كسرير معلق بحبل بالقرب من السقف، وتم إضافة سُلم يصل لمنطقة اللعب العلوية مما جعل الغرفة تبدو مبتكرة جدًا.

6. سرير مزدوج بشكل منطقة لعب

Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio غرفة الاطفال
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

إذا كان لديك طفلان يتشاركان نفس الغرفة ويحبان اللعب سويًا يمكنك تنفيذ مثل هذا التصميم، فهو تصميم مرح يحتوي على مزلجة والدور العلوي يبدو كمنزل ألعاب، فهذا السرير يعكس روح الطفولة المتحررة المُحبة للعب والترفيه ويجعل كل ليلة بالنسبة لهم مغامرة.

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7. سرير عملي متعدد الوظائف

Muebles Infantiles, KiKi Diseño y Decoración KiKi Diseño y Decoración Nursery/kid's roomBeds & cribs
KiKi Diseño y Decoración

KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración

يشمل هذا التصميم العملي عدد من الأدراج في الجزء السفلي وأرفف مطوية يتم سحبها لتكون مكتب صغير للأطفال للقيام بواجباتهم المنزلية. الأثاث متعدد الوظائف هو خيار مناسب لغرف نوم الاطفال لأنه يقلل من كمية الأثاث اللازمة، مما يترك مساحة أكبر للعب.

8. أسرة متعامدة

Flexible sleeping combinations for tight spaces Nubie Kids Nursery/kid's roomBeds & cribs
Nubie Kids

Flexible sleeping combinations for tight spaces

Nubie Kids
Nubie Kids
Nubie Kids

من أهم مزايا الأسرة المزدوجة هو إمكانية وضع سريرين في أقل مساحة ممكنة من الأرضية، لكن مع هذا التصميم فقد تم استغلال مساحة أكبر من الأرضية لكن تم الاستفادة من المساحات المتوفرة تحت كل سرير لعمل أدراج تصلح كمساحات تخزينية للألعاب أو الملابس أو الكتب.

9. تصميم أنيق

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم الرائع من الأخشاب المدهونة باللونين الوردي والأرجواني يبدو كلوحة فنية جميلة، في حين أن أعمدة الأخشاب الرفيعة تعتبر من وسائل السلامة لطفلك وفي نفس الوقت تُعطي شكل فني مميز. تم تصميم الأسرة لتكون مواجهة لبعضها وليس فوق بعضها كما هو السائد، مما يُتيح مساحة أكبر لطفلك في الدور السفلي حتى لا يصطدم رأسه بالسرير العلوي عند الاستيقاظ من النوم.

10. كل الأثاث الذي تحتاجه في قطعة واحدة

Kişiye Özel Ranza Tasarımı, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA غرفة الاطفال خشب White
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

هذا التصميم المميز يستغل المساحة المتوفرة فوق الخزانة لوضع سرير علوي، وتم استغلال كل المساحات المتوفرة كمساحات تخزينية عملية حتى الأدراج التي تصل للدور العلوي تم تصميمها على شكل أدراج عريضة.

11. سرير بطابقين مزدوج

Bunk room Perfect Stays غرفة نوم
Perfect Stays

Bunk room

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

إذا كانت عائلتك كبيرة أو يأتيك الكثير من الزائرين في الأعياد والمناسبات فهذا التصميم هو المناسب لك، حيث يمنحك أسرة إضافية لاستيعاب عدد أكبر من الأطفال.

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11غرفة أطفال طابقين بلمسات ابداعية رائعة

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