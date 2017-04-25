11غرفة أطفال طابقين بلمسات ابداعية رائعة

قد يشمل تزيين غرف نوم الأطفال الكثير من المرح؛ حيث يمكنك تنفيذ حلم طفولتك من خلال تصميم غرفة نوم طفلك. وليس عليك القلق من إتباع نمط معين بحد ذاته عند تزيين غرفة نوم الأطفال، حيث يمكنك الخروج من الصندوق وتنفيذ أفكار مرحة، مع اختيار الأثاث والزينة التي تعطي الغرفة شعورا بالحيوية والإشراق.
واستخدم الأسرة ذات الطابقين هي اختيار كلاسيكي في غرف نوم الأطفال، فهي تعتبر خيار عملي رائع إذا كان لديك أكثر من طفل ولا تملك المساحة الكافية لتخصيص غرف خاصة. واليوم نعرض مجموعة أسرة بطابقين متعددة الوظائف، حيث تحتوي على الأدراج وحتى المكاتب لجعل ترتيب غرفة النوم أسهل بكثير. ونلقي اليوم الضوء على نماذج لأسرة بطابقين مريحة وساحرة.
هذا التصميم المميز يدمج الأسرة والخزانات في نفس المجموعة، مما يوفر المساحة وفي نفس الوقت يُعطيك شكل عصري مميز.
تم تصميم وبناء هذا السرير ذو الطابقين بحرفية وتفاني بالغ، حيث تم تصميم ليحتوي على درج بدلًا من السُلم التقليدي، وهو ما أعطى هذا السرير لمسة أنيقة. بالإضافة لذلك فقد تم تصميم السرير السفلي ليكون أكبر من العلوي ليكون مساحة نوم إضافية إذا رغب الأطفال في استضافة أصدقائهم في حفلات المبيت.
تم تصميم هذا السرير ليبدو كمخبأ سحري من الروايات، وقد تم إضافة إضاءة داخلية مدمجة لمحبي القراءة الليلية، وهو يعتبر من المشاريع سهلة التنفيذ إذا كنت من محبي الأعمال اليدوية.
دائمًا ما تُعطي الألوان الزاهية إشراق للمكان، وفي هذا النموذج ساهم اللون الأخضر الليموني في السرير بإضافة لمسة مرحة جميلة اندمجت بسلاسة مع ديكور الغرفة. وحين يأتي الأمر لتصميم السرير فهو ذو تصميم مميز مبتكر، حيث تم تصميمه ليحتوي على مكتبة جانبية مدمجة والتي يمكن استخدامها أيضًا كمساحة تخزين عملية.
هذا التصميم يُغير ويحلل مفهوم السرير متعدد الأدوار، حيث تم تصميمه بشكل مبتكر ليبدو كسرير معلق بحبل بالقرب من السقف، وتم إضافة سُلم يصل لمنطقة اللعب العلوية مما جعل الغرفة تبدو مبتكرة جدًا.
إذا كان لديك طفلان يتشاركان نفس الغرفة ويحبان اللعب سويًا يمكنك تنفيذ مثل هذا التصميم، فهو تصميم مرح يحتوي على مزلجة والدور العلوي يبدو كمنزل ألعاب، فهذا السرير يعكس روح الطفولة المتحررة المُحبة للعب والترفيه ويجعل كل ليلة بالنسبة لهم مغامرة.
يشمل هذا التصميم العملي عدد من الأدراج في الجزء السفلي وأرفف مطوية يتم سحبها لتكون مكتب صغير للأطفال للقيام بواجباتهم المنزلية. الأثاث متعدد الوظائف هو خيار مناسب لغرف نوم الاطفال لأنه يقلل من كمية الأثاث اللازمة، مما يترك مساحة أكبر للعب.
من أهم مزايا الأسرة المزدوجة هو إمكانية وضع سريرين في أقل مساحة ممكنة من الأرضية، لكن مع هذا التصميم فقد تم استغلال مساحة أكبر من الأرضية لكن تم الاستفادة من المساحات المتوفرة تحت كل سرير لعمل أدراج تصلح كمساحات تخزينية للألعاب أو الملابس أو الكتب.
هذا التصميم الرائع من الأخشاب المدهونة باللونين الوردي والأرجواني يبدو كلوحة فنية جميلة، في حين أن أعمدة الأخشاب الرفيعة تعتبر من وسائل السلامة لطفلك وفي نفس الوقت تُعطي شكل فني مميز. تم تصميم الأسرة لتكون مواجهة لبعضها وليس فوق بعضها كما هو السائد، مما يُتيح مساحة أكبر لطفلك في الدور السفلي حتى لا يصطدم رأسه بالسرير العلوي عند الاستيقاظ من النوم.
هذا التصميم المميز يستغل المساحة المتوفرة فوق الخزانة لوضع سرير علوي، وتم استغلال كل المساحات المتوفرة كمساحات تخزينية عملية حتى الأدراج التي تصل للدور العلوي تم تصميمها على شكل أدراج عريضة.
إذا كانت عائلتك كبيرة أو يأتيك الكثير من الزائرين في الأعياد والمناسبات فهذا التصميم هو المناسب لك، حيث يمنحك أسرة إضافية لاستيعاب عدد أكبر من الأطفال.
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