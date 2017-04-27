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10 أفكار مميزة يمكنك تنفيذها في مدخل منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
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عندما تعود لمنزلك بعد يوم عمل شاق فأن مدخل المنزل هو أول ما يستقبلك، لذا فيجب أن يكون المدخل على قدر كافي من الجمال والأناقة ليبعث طاقة إيجابية تُساعدك على التخلص من أعبائك اليومية. حيث يجب أن يعكس المدخل ذوقك الخاص وما يسبب لك الراحة والطمأنينة، واليوم يمكنك أن تجد العديد من الأساليب والأنماط التي تناسب كل الأذواق والتي يمكنك بسهولة الاختيار فيما بينها لتصميم مميز. وهنا نعرض بعض الأفكار البسيطة لتصاميم يمكن تنفيذها في مدخل منزلك.

1. استخدام الألوان لتصميم مدخل منزل أنيق

LA CASA DE CONCHI, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

يمكنك تزيين مدخل منزلك ببساطة عن طريق إدخال الألوان في التصميم، ففي هذا النموذج تم استخدام سجادة حمراء بسيطة مع إضافة نباتات الزينة لإضفاء لون أخضر أنيق ولمسة طبيعية على المدخل، ويمكنك اختيار الألوان التي تناسب ذوقك الخاص ونمط حياتك.

2. أناقة الأبيض

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
As Tasarım – Mimarlık

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

إذا كان مدخل منزلك ضيق وترغب في تصميمه بشكل يُشعرك بالاتساع والحيوية حين وصولك للمنزل فيمكنك اتباع النمط البسيط واستخدام اللون الأبيض، بالإضافة إلى أنه يمكنك إضافة ديكورات بسيطة من نباتات الزينة لخلق مظهر طبيعي مميز.

3. استخدام اللوحات على الجدران

Casa M - Latina, Emanuela Gallerani Architetto Emanuela Gallerani Architetto الممر والمدخل
Emanuela Gallerani Architetto

Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto

لتزيين المدخل بشكل بسيط يمكنك تعليق عدد من اللوحات لمنح المدخل منظر فني مميز، واستخدام لوحات ملونة أو ديكورات بسيطة ملونة مع الجدران يُحدث توازن أنيق في المدخل.

4. أناقة المرايا

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

يمكنك الاستفادة من المرايا بالعديد من الأشكال لمنح منظر جمالي للمدخل، حيث يمكنك استخدام وحدات المرايا سواء العصرية أو العتيقة مما يعكس الإضاءة لمدخل مميز. وفي هذا النموذج تم استخدام مرآة بطول الجدار بنقشات بسيطة عكست الإضاءة على اللون الأبيض مما ساهم في منح شعور بالاتساع.

5. استخدام ألوان جريئة

Attico a Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione Corridor, hallway & stairsSeating
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

إذا كان مدخلك هو مكان غرفة المعيشة يمكنك استخدام الديكورات الملونة لإعطاء الغرفة والمدخل بعض الحيوية، فعند الجمع ما بين عدة ألوان بأناقة يمكنك صنع عالم مثالي في مدخلك. وفي هذا النموذج تم استخدام اللون الأرجواني مع الأحمر ودرجات الأبيض والرمادي بشكل عكس الذوق المميز وأحدث توازن في الغرفة.

6. استخدام البلاط المنقوش

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

يوجد في الأسواق الآن العديد من أشكال البلاط المنقوش وغير المنقوش والذي يُعطيك مختلف النتائج التي تناسب كل الأذواق، وفي هذا النموذج تم الاعتماد على البلاط المنقوش بألوان عكست درجات اللون الرمادي المُستخدم في الغرفة مع لمسة من اللون البرتقالي لإضفاء شكل عصري مميز.

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7. أناقة الأثاث

Casa R, AD2P AD2P Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
AD2P

AD2P
AD2P
AD2P

إذا كنت تفضل استخدام قطع من الأثاث في المدخل فهناك العديد من الخيارات الأنيقة مثل استخدام الكراسي المبطنة أو الخزانات الصغيرة حسب مساحة المدخل، وفي هذا النموذج تم استخدام خزانة خشبية كلاسيكية بسيطة وتزيينها ببعض الديكورات الصغيرة التي أضفت لون ورونق مع الجدران البيضاء.

8. مدخل منزل عملي

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

إذا كنت تملك سُلم في مدخل منزلك فهو فرصة ممتازة لصنع مساحة عملية تخدم العديد من الأغراض، ففي هذا النموذج تم صنع مساحة تخزينية تحت السُلم لوضع مختلف الأغراض.

9. استخدام الألوان غير اللامعة

Нюансы белого, CO:interior CO:interior الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

يمكنك استخدام الألوان غير اللامعة لتزيين مدخل منزلك مع استخدام المرايا لعكس الإضاءة، وفي هذا النموذج تم استخدام بلاط بدرجات اللون الأبيض والرمادي لتتوافق مع قطع الأثاث المستخدمة ولون الباب الأبيض البسيط.

10. مدخل بسيط

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

في هذا النموذج تم استخدام تصميم بسيط لكن مميز، حيث تم الخروج خارج الشكل التقليدي الممل للونين الأبيض والأسود من خلال إضافة كرسي بلون أحمر جريء لإضفاء بعض الحيوية، وساهم اللون الأبيض للأرضية والجدران في عكس الإضاءة الطبيعية القادمة من باب المنزل.

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