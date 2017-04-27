10 أفكار مميزة يمكنك تنفيذها في مدخل منزلك

عندما تعود لمنزلك بعد يوم عمل شاق فأن مدخل المنزل هو أول ما يستقبلك، لذا فيجب أن يكون المدخل على قدر كافي من الجمال والأناقة ليبعث طاقة إيجابية تُساعدك على التخلص من أعبائك اليومية. حيث يجب أن يعكس المدخل ذوقك الخاص وما يسبب لك الراحة والطمأنينة، واليوم يمكنك أن تجد العديد من الأساليب والأنماط التي تناسب كل الأذواق والتي يمكنك بسهولة الاختيار فيما بينها لتصميم مميز. وهنا نعرض بعض الأفكار البسيطة لتصاميم يمكن تنفيذها في مدخل منزلك.
يمكنك تزيين مدخل منزلك ببساطة عن طريق إدخال الألوان في التصميم، ففي هذا النموذج تم استخدام سجادة حمراء بسيطة مع إضافة نباتات الزينة لإضفاء لون أخضر أنيق ولمسة طبيعية على المدخل، ويمكنك اختيار الألوان التي تناسب ذوقك الخاص ونمط حياتك.
إذا كان مدخل منزلك ضيق وترغب في تصميمه بشكل يُشعرك بالاتساع والحيوية حين وصولك للمنزل فيمكنك اتباع النمط البسيط واستخدام اللون الأبيض، بالإضافة إلى أنه يمكنك إضافة ديكورات بسيطة من نباتات الزينة لخلق مظهر طبيعي مميز.
لتزيين المدخل بشكل بسيط يمكنك تعليق عدد من اللوحات لمنح المدخل منظر فني مميز، واستخدام لوحات ملونة أو ديكورات بسيطة ملونة مع الجدران يُحدث توازن أنيق في المدخل.
يمكنك الاستفادة من المرايا بالعديد من الأشكال لمنح منظر جمالي للمدخل، حيث يمكنك استخدام وحدات المرايا سواء العصرية أو العتيقة مما يعكس الإضاءة لمدخل مميز. وفي هذا النموذج تم استخدام مرآة بطول الجدار بنقشات بسيطة عكست الإضاءة على اللون الأبيض مما ساهم في منح شعور بالاتساع.
إذا كان مدخلك هو مكان غرفة المعيشة يمكنك استخدام الديكورات الملونة لإعطاء الغرفة والمدخل بعض الحيوية، فعند الجمع ما بين عدة ألوان بأناقة يمكنك صنع عالم مثالي في مدخلك. وفي هذا النموذج تم استخدام اللون الأرجواني مع الأحمر ودرجات الأبيض والرمادي بشكل عكس الذوق المميز وأحدث توازن في الغرفة.
يوجد في الأسواق الآن العديد من أشكال البلاط المنقوش وغير المنقوش والذي يُعطيك مختلف النتائج التي تناسب كل الأذواق، وفي هذا النموذج تم الاعتماد على البلاط المنقوش بألوان عكست درجات اللون الرمادي المُستخدم في الغرفة مع لمسة من اللون البرتقالي لإضفاء شكل عصري مميز.
إذا كنت تفضل استخدام قطع من الأثاث في المدخل فهناك العديد من الخيارات الأنيقة مثل استخدام الكراسي المبطنة أو الخزانات الصغيرة حسب مساحة المدخل، وفي هذا النموذج تم استخدام خزانة خشبية كلاسيكية بسيطة وتزيينها ببعض الديكورات الصغيرة التي أضفت لون ورونق مع الجدران البيضاء.
إذا كنت تملك سُلم في مدخل منزلك فهو فرصة ممتازة لصنع مساحة عملية تخدم العديد من الأغراض، ففي هذا النموذج تم صنع مساحة تخزينية تحت السُلم لوضع مختلف الأغراض.
يمكنك استخدام الألوان غير اللامعة لتزيين مدخل منزلك مع استخدام المرايا لعكس الإضاءة، وفي هذا النموذج تم استخدام بلاط بدرجات اللون الأبيض والرمادي لتتوافق مع قطع الأثاث المستخدمة ولون الباب الأبيض البسيط.
في هذا النموذج تم استخدام تصميم بسيط لكن مميز، حيث تم الخروج خارج الشكل التقليدي الممل للونين الأبيض والأسود من خلال إضافة كرسي بلون أحمر جريء لإضفاء بعض الحيوية، وساهم اللون الأبيض للأرضية والجدران في عكس الإضاءة الطبيعية القادمة من باب المنزل.
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