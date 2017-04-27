10 أفكار مميزة يمكنك تنفيذها في مدخل منزلك

عندما تعود لمنزلك بعد يوم عمل شاق فأن مدخل المنزل هو أول ما يستقبلك، لذا فيجب أن يكون المدخل على قدر كافي من الجمال والأناقة ليبعث طاقة إيجابية تُساعدك على التخلص من أعبائك اليومية. حيث يجب أن يعكس المدخل ذوقك الخاص وما يسبب لك الراحة والطمأنينة، واليوم يمكنك أن تجد العديد من الأساليب والأنماط التي تناسب كل الأذواق والتي يمكنك بسهولة الاختيار فيما بينها لتصميم مميز. وهنا نعرض بعض الأفكار البسيطة لتصاميم يمكن تنفيذها في مدخل منزلك.