ديكورات منزل كلاسيكي مميز مكون من ثلاث غرف

على الرغم من تعدد أنماط الديكور في الآونة الأخيرة، إلا أن النمط الكلاسيكي يظل يحتفظ برونقه وإقبال الكثير من الناس عليه، وكما ذكرنا من قبل أن هذا النمط يتميز باستخدام الألوان الهادئة التي تقع بين اللونين البني والبيج ويتم خلاله استخدام بعض الاكسسوارات والعناصر المذهبة وكذلك يتم إدخال بعض العناصر الأخرى مثل الأخشاب وغيرها لإضافة لمسة جمالية مميزة على المكان.
في هذا المحتوى المميز سنقوم بعرض تصميم منزل كلاسيكي أنيق متوسط المساحة ومكون من ثلاث غرف، كما يتضمن عدد من الاكسسوارات الأنيقة والرائعة ووحدات الإضاءة الجديدة التي تجعلكم ترغب في اقتناءها.
تصميم مميز لغرفة المعيشة ذات التصميم الساحر، تم تزيينها بعدد من الألوان الجريئة للابتعاد عن روتين اللون البيج الموجود على الجدران وذلك من خلال استخدام بعض المقاعد الصغيرة والوسائد الملونة، كما تم إضافة لمسة مميزة على الجدار من خلال استخدام ورق حائط مزخرف بأشكال هادئة، كما تم الاتجاه لاستخدام الأرضيات البورسلين اللامعة وتم تزيينها بسجادة صغيرة باللون الأحمر. الجدير بالذكر أيضًا أن تصميم الغرفة رائع تم خلاله استخدام قطع الأثاث ذات أحجام تتناسب مع مساحة الغرفة الكلية.
من زاوية أكثر قربًا من داخل غرفة المعيشة نلاحظ أنه قد تم المزج بين الطابعين الكلاسيكي والمودرن من خلال استخدام قطع أثاث صغيرة وبسيطة، كما نلاحظ أنه قد استخدام طاولة تلفاز ممتدة لأعلى لتكون بمثابة مكتبة مثبت عليها بعض وحدات الإضاءة الخفية لإضفاء لمسة جمالية عليها.
في تصميم مميز لغرفة طعام هادئة لا تحتوي على الكثير من قطع الأثاث تم تصميمها على غرار الطابع الكلاسيكي البسيط، وتجدر الإشارة أن أهم ما يميز هذه الغرفة أنه قد تم تزيينها بديكور جبس مزين ببعض وحدات الإضاءة الخفية، كما تم استخدام ورق جدران مشابه في تصميمه لورق غرفة المعيشة لإحداث مزيد من التناسق والتكامل.
في تصميم مميز لمدخل المنزل الكلاسيكي نلاحظ أنه قد تم المزج بين عدد من الخامات وهي الخشب والطوب الحراري، فقد تم تزيين بعض الجدران بالخشب المفرغ وتم تزيينه بعدد من وحدات الإضاءة الخفية لإضفاء لمسة جمالية.
من الواضح أن استغلال المساحات هو أهم ما تم الاتجاه إليه في هذا المنزل، ففي مدخل المنزل الداخلي تم استغلال هذه المساحة بخزانة خشبية لتخزين الأحذية وإبقاء المنزل بعيد عن الفوضى والأتربة.
على الرغم أن تصميم هذا المطبخ يبدو تقليدي، لكننا نلاحظ بالفعل أنه قد تم استغلال كل ركن من أركان الجدران سواء العلوية أو السفلية لتصميم الخزانات وتخصيص أماكن للأجهزة الكهربائية.
على جدار موجود بأحد الغرف تم تصميم خزانة خشبية كبيرة قريبة من سطح الجدار، وقد تم تنفيذ هذه الخزانة من الخشب على كامل الجدار من أعلى لأسفل لاستخدامها في أغراض التخزين واستغلال مساحات المطبخ.
في شرفة غرفة المعيشة تم تصميمها بطريقة مميزة، فقد تم وضع خزانة صغيرة في أحد الزوايا بالإضافة إلى وضع مقدين من الخشب وطاولة صغيرة في المنتصف، كما تم تزويد أحد الجدران بأرفف صغيرة لتزيينها ببعض الاكسسوارات وإضافة طابع مميز للشرفة.
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