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ديكورات منزل كلاسيكي مميز مكون من ثلاث غرف

Mai Elkholy Mai Elkholy
3 BHK partement , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ غرفة المعيشة خشب رقائقي Wood effect
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على الرغم من تعدد أنماط الديكور في الآونة الأخيرة، إلا أن النمط الكلاسيكي يظل يحتفظ برونقه وإقبال الكثير من الناس عليه، وكما ذكرنا من قبل أن هذا النمط يتميز باستخدام الألوان الهادئة التي تقع بين اللونين البني والبيج ويتم خلاله استخدام بعض الاكسسوارات والعناصر المذهبة وكذلك يتم إدخال بعض العناصر الأخرى مثل الأخشاب وغيرها لإضافة لمسة جمالية مميزة على المكان.

في هذا المحتوى المميز سنقوم بعرض تصميم منزل كلاسيكي أنيق متوسط المساحة ومكون من ثلاث غرف، كما يتضمن عدد من الاكسسوارات الأنيقة والرائعة ووحدات الإضاءة الجديدة التي تجعلكم ترغب في اقتناءها.

مشهد من زاوية غرفة المعيشة

3 BHK partement , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ غرفة المعيشة خشب رقائقي Wood effect
In Built Concepts is now FABDIZ

In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ

تصميم مميز لغرفة المعيشة ذات التصميم الساحر، تم تزيينها بعدد من الألوان الجريئة للابتعاد عن روتين اللون البيج الموجود على الجدران وذلك من خلال استخدام بعض المقاعد الصغيرة والوسائد الملونة، كما تم إضافة لمسة مميزة على الجدار من خلال استخدام ورق حائط مزخرف بأشكال هادئة، كما تم الاتجاه لاستخدام الأرضيات البورسلين اللامعة وتم تزيينها بسجادة صغيرة باللون الأحمر. الجدير بالذكر أيضًا أن تصميم الغرفة رائع تم خلاله استخدام قطع الأثاث ذات أحجام تتناسب مع مساحة الغرفة الكلية.

نظرة أكثر قربًا من داخل غرفة المعيشة

3 BHK partement , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ غرفة المعيشة خشب رقائقي Wood effect
In Built Concepts is now FABDIZ

In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ

من زاوية أكثر قربًا من داخل غرفة المعيشة نلاحظ أنه قد تم المزج بين الطابعين الكلاسيكي والمودرن من خلال استخدام قطع أثاث صغيرة وبسيطة، كما نلاحظ أنه قد استخدام طاولة تلفاز ممتدة لأعلى لتكون بمثابة مكتبة مثبت عليها بعض وحدات الإضاءة الخفية لإضفاء لمسة جمالية عليها.

غرفة طعام مميزة

3 BHK partement , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب رقائقي Wood effect
In Built Concepts is now FABDIZ

In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ

في تصميم مميز لغرفة طعام هادئة لا تحتوي على الكثير من قطع الأثاث تم تصميمها على غرار الطابع الكلاسيكي البسيط، وتجدر الإشارة أن أهم ما يميز هذه الغرفة أنه قد تم تزيينها بديكور جبس مزين ببعض وحدات الإضاءة الخفية، كما تم استخدام ورق جدران مشابه في تصميمه لورق غرفة المعيشة لإحداث مزيد من التناسق والتكامل.

تصميم مميز لأحد زوايا مدخل المنزل

3 BHK partement , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ غرفة نوم خشب رقائقي Wood effect
In Built Concepts is now FABDIZ

In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ

في تصميم مميز لمدخل المنزل الكلاسيكي نلاحظ أنه قد تم المزج بين عدد من الخامات وهي الخشب والطوب الحراري، فقد تم تزيين بعض الجدران بالخشب المفرغ وتم تزيينه بعدد من وحدات الإضاءة الخفية لإضفاء لمسة جمالية.

زاوية أخرى من مدخل المنزل الرائع

3 BHK partement , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ غرفة المعيشة خشب رقائقي Wood effect
In Built Concepts is now FABDIZ

In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ

من الواضح أن استغلال المساحات هو أهم ما تم الاتجاه إليه في هذا المنزل، ففي مدخل المنزل الداخلي تم استغلال هذه المساحة بخزانة خشبية لتخزين الأحذية وإبقاء المنزل بعيد عن الفوضى والأتربة.

استغلال كافة المساحات في تصميم مطبخ متوسط في المساحة

3 BHK partement , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ مطبخ خشب رقائقي Metallic/Silver
In Built Concepts is now FABDIZ

In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ

على الرغم أن تصميم هذا المطبخ يبدو تقليدي، لكننا نلاحظ بالفعل أنه قد تم استغلال كل ركن من أركان الجدران سواء العلوية أو السفلية لتصميم الخزانات وتخصيص أماكن للأجهزة الكهربائية.

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خزانة خشبية متكاملة تبدو كجزء من الجدران

3 BHK partement , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ غرفة نوم خشب رقائقي Wood effect
In Built Concepts is now FABDIZ

In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ

على جدار موجود بأحد الغرف تم تصميم خزانة خشبية كبيرة قريبة من سطح الجدار، وقد تم تنفيذ هذه الخزانة من الخشب على كامل الجدار من أعلى لأسفل لاستخدامها في أغراض التخزين واستغلال مساحات المطبخ.

شرفة المنزل المصممة بطريقة تقليدية بسيطة

3 BHK partement , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration خشب رقائقي Wood effect
In Built Concepts is now FABDIZ

In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ

في شرفة غرفة المعيشة تم تصميمها بطريقة مميزة، فقد تم وضع خزانة صغيرة في أحد الزوايا بالإضافة إلى وضع مقدين من الخشب وطاولة صغيرة في المنتصف، كما تم تزويد أحد الجدران بأرفف صغيرة لتزيينها ببعض الاكسسوارات وإضافة طابع مميز للشرفة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، منزل يجمع بين الفخامة والعصرية.

Choudhary Residence, Juhu, Mumbai, Inscape Designers Inscape Designers غرفة نوم
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers
15 تصميم رائع ومميز لمطبخ ستتمني أن تمتلكهم
تعرف على تصميم منزل كلاسيكي مميز مكون من ثلاث غرف

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