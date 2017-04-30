تصميم منزل مميز وجدران غير مسبوقة

إذ كنت تُصمم منزلك من جديد وتسعى لتجديده، أو لديك منزل جديد وتود الحصول على أفكار تصميم مميزة حسب ذوقك الشخص بالتأكيد ستكون أمامك الكثير من الخيارات المتعددة التي تساعدك على الاقتباس منها وإضافة لمستك الشخصية إليها.
يمكنك الابتعاد عن الطرق التقليدية التي تركز على نمط تصميم واحد فقط سواء النمط الكلاسيكي أو المودرن وحتى الاسكندنافي من خلال الجمع بين الأفكار التي تناسبك وتناسب ذوقك الشخصي وتناسب مساحة منزلك وتناسب ميزانيتك كذلك. في هذا المحتوى سنقوم بعرض تصميم منزل مميز بأفكار تصميم غير تقليدية بلمسة شخصية مميزة ستجعلك ترغب في اقتنائها.
تم تصميم غرفة المعيشة الإضافية لتبد بهذه الأناقة والتميز، فقد تم الاهتمام بتصميم جدار التلفاز ببعض النقوش الرخامية المميزة، كما أحدثت ألوان الغرفة مزيد من التناسق والانسجام بين كافة العناصر المختلفة.
تم تصميم أحد جدران غرفة المعيشة ليتم تبطينها من الخشب لتعزيز بعض الأجواء الطبيعية إلى المكان وكذلك أضاف لمسة أناقة لا مثيل لها على أجواء الغرفة الرائعة، وفي أحد الجوانب تم استخدام أريكة صغيرة مودرن لتكون صغيرة في المساحة ويمكن طيها عند عدم الحاجة إليها.
عند النظر لسجادة غرفة المعيشة عن قرب نلاحظ أن اختيار الألوان هو الاختيار الأنسب وكذلك تصميمها المكون من مربعات ملونة بالألوان المحايدة وهي الأبيض والرمادي والأسود، وعلى الطاولة تم استخدام اكسسوار مميز مكون من سيراميك الفسيفساء الرائع.
باستخدام الألوان المحايدة الممزوجة ببعض اللمسات الكلاسيكية من خلال ورق الجدران المزخرف تم تصميم غرفة المعيشة والجزء المخصص للتلفاز بهذه الطريقة المميزة، وكما نلاحظ أيضًا أن الأرضية الرخام اللامعة تتناسب بدرجة مبيرة مع تصميم الغرفة وكذلك السجادة الحمراء والمفروشات.
في نظرة أكثر قربًا على أريكة غرفة المعيشة نلاحظ أنه قد تم الاهتمام بعدد كبير من التفاصيل التي أضافت للغرفة رونقها وأناقتها، فقد تم الاتجاه لاستخدام الأرائك المنخفضة القريبة من الأرض، كما تم استخدام طاولة كلاسيكية مميزة مزودة بأرجل على هيئة عجلات لإضافة لمسة جمالية مميزة، كما تم الاستعانة بسجادة ملونة بمزيج من الألوان الهادئة والجريئة تتناسب مع ألوان الوسائد ومع أجواء الغرفة ككل.
في تصميم مميز لغرفة المعيشة تم استغلال كل ركن من أركانها لصالح المساحة الكلية، حيث تم تصميم الجدار خلف الأريكة ليكون على هيئة مكتبة خشبية مغطاة بستارة وقد تم تزويد الجدار ببعض وحدات الإضاءة لإضافة لمسة جمالية مميزة على هذا المكان. الجدار الآخر تم تصميمه ليتناسب مع الأطفال وأنشطتهم أثناء الجلوس مع العائلة.
في تصميم مميز لغرفة النوم الكلاسيكية تم الاستعانة بعدد قليل من قطع الأثاث الهامة مثل السرير المزود بظهر خلفي منجد وذات إطار خشبي رائع، والغرفة تحتوي على مزيد من الإشراق من خلال الشرفة الزجاجية الكبيرة مما عمل على تعزيو الشعور باتساع المساحة.
في تصميم مميز لغرفة نوم أطفال صغيرة في المساحة تم الاستعانة بالأسرة المكونة من طابقين أعلى بعضهما لمنع استهلاك مساحة إضافية، ونلاحظ أن الأثاث سواء الخزانة أو الأسرة مزينة برسوم تتناسب مع الأطفال ثلاثية الأبعاد لإضفاء لمسة طفولية حيوية على المكان
تم استخدام ورق الجدران المزخرف بنقوش هادئة وذلك ضمن خطوات الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة، ونلاحظ أن هذه النقوش تتناسب مع النمط الكلاسيكي المميز.
في تصميم مميز لممر داخلي يؤدي للغرف تم وضع بعض اللمسات الشخصية التي تتناسب مع أجواء المنزل العامة، فقد تم الاتجاه لاستخدام الأرضية من الرخام اللامع، كما تم استغلال المساحة من خلال الاستعانة بمرآة ذات إطار ملون لإضفاء لمسة جمالية على الممر ومزيد من البهجة.
تم تصميم أحد الغرف لتكون بمثابة غرفة مكتبية للصغار وتم تصميم هذا الركن بالكثير من التفاصيل الهامة التي ساعدت على منع استهلاك مساحات إضافية من الغرفة وكذلك تم استغلال الجدران لتصميم أدراج لتخزين الكتب وتقليل الفوضى وكذلك لإضافة لمسة مميزة لها رونقها الخاص.
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