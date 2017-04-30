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تصميم منزل مميز وجدران غير مسبوقة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Choudhary Residence, Juhu, Mumbai, Inscape Designers Inscape Designers غرفة نوم
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إذ كنت تُصمم منزلك من جديد وتسعى لتجديده، أو لديك منزل جديد وتود الحصول على أفكار تصميم مميزة حسب ذوقك الشخص بالتأكيد ستكون أمامك الكثير من الخيارات المتعددة التي تساعدك على الاقتباس منها وإضافة لمستك الشخصية إليها.

يمكنك الابتعاد عن الطرق التقليدية التي تركز على نمط تصميم واحد فقط سواء النمط الكلاسيكي أو المودرن وحتى الاسكندنافي من خلال الجمع بين الأفكار التي تناسبك وتناسب ذوقك الشخصي وتناسب مساحة منزلك وتناسب ميزانيتك كذلك. في هذا المحتوى سنقوم بعرض تصميم منزل مميز بأفكار تصميم غير تقليدية بلمسة شخصية مميزة ستجعلك ترغب في اقتنائها.

تفاصيل غرفة المعيشة

Choudhary Residence, Juhu, Mumbai, Inscape Designers Inscape Designers غرفة المعيشة
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

تم تصميم غرفة المعيشة الإضافية لتبد بهذه الأناقة والتميز، فقد تم الاهتمام بتصميم جدار التلفاز ببعض النقوش الرخامية المميزة، كما أحدثت ألوان الغرفة مزيد من التناسق والانسجام بين كافة العناصر المختلفة.

جدار خشبي وركن مميز

Choudhary Residence, Juhu, Mumbai, Inscape Designers Inscape Designers غرفة المعيشة
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

تم تصميم أحد جدران غرفة المعيشة ليتم تبطينها من الخشب لتعزيز بعض الأجواء الطبيعية إلى المكان وكذلك أضاف لمسة أناقة لا مثيل لها على أجواء الغرفة الرائعة، وفي أحد الجوانب تم استخدام أريكة صغيرة مودرن لتكون صغيرة في المساحة ويمكن طيها عند عدم الحاجة إليها.

مزيد من الاهتمام بالتفاصيل

Choudhary Residence, Juhu, Mumbai, Inscape Designers Inscape Designers غرفة المعيشة
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

عند النظر لسجادة غرفة المعيشة عن قرب نلاحظ أن اختيار الألوان هو الاختيار الأنسب وكذلك تصميمها المكون من مربعات ملونة بالألوان المحايدة وهي الأبيض والرمادي والأسود، وعلى الطاولة تم استخدام اكسسوار مميز مكون من سيراميك الفسيفساء الرائع.

ركن التلفاز المصمم على الطريقة المودرن الهادئة

Choudhary Residence, Juhu, Mumbai, Inscape Designers Inscape Designers غرفة نوم
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

باستخدام الألوان المحايدة الممزوجة ببعض اللمسات الكلاسيكية من خلال ورق الجدران المزخرف تم تصميم غرفة المعيشة والجزء المخصص للتلفاز بهذه الطريقة المميزة، وكما نلاحظ أيضًا أن الأرضية الرخام اللامعة تتناسب بدرجة مبيرة مع تصميم الغرفة وكذلك السجادة الحمراء والمفروشات.

غرفة معيشة ذات تصميم مميز للغاية

Choudhary Residence, Juhu, Mumbai, Inscape Designers Inscape Designers غرفة المعيشة
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

في نظرة أكثر قربًا على أريكة غرفة المعيشة نلاحظ أنه قد تم الاهتمام بعدد كبير من التفاصيل التي أضافت للغرفة رونقها وأناقتها، فقد تم الاتجاه لاستخدام الأرائك المنخفضة القريبة من الأرض، كما تم استخدام طاولة كلاسيكية مميزة مزودة بأرجل على هيئة عجلات لإضافة لمسة جمالية مميزة، كما تم الاستعانة بسجادة ملونة بمزيج من الألوان الهادئة والجريئة تتناسب مع ألوان الوسائد ومع أجواء الغرفة ككل.

استغلال المساحات في تصميم غرفة المعيشة

Choudhary Residence, Juhu, Mumbai, Inscape Designers Inscape Designers مكتب عمل أو دراسة
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

في تصميم مميز لغرفة المعيشة تم استغلال كل ركن من أركانها لصالح المساحة الكلية، حيث تم تصميم الجدار خلف الأريكة ليكون على هيئة مكتبة خشبية مغطاة بستارة وقد تم تزويد الجدار ببعض وحدات الإضاءة لإضافة لمسة جمالية مميزة على هذا المكان. الجدار الآخر تم تصميمه ليتناسب مع الأطفال وأنشطتهم أثناء الجلوس مع العائلة.

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غرفة نوم كلاسيكية رائعة

Choudhary Residence, Juhu, Mumbai, Inscape Designers Inscape Designers غرفة نوم
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

في تصميم مميز لغرفة النوم الكلاسيكية تم الاستعانة بعدد قليل من قطع الأثاث الهامة مثل السرير المزود بظهر خلفي منجد وذات إطار خشبي رائع، والغرفة تحتوي على مزيد من الإشراق من خلال الشرفة الزجاجية الكبيرة مما عمل على تعزيو الشعور باتساع المساحة.

غرفة نوم للأطفال بأثاث مزين برسوم ثلاثية الأبعاد

Choudhary Residence, Juhu, Mumbai, Inscape Designers Inscape Designers غرفة نوم
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

في تصميم مميز لغرفة نوم أطفال صغيرة في المساحة تم الاستعانة بالأسرة المكونة من طابقين أعلى بعضهما لمنع استهلاك مساحة إضافية، ونلاحظ أن الأثاث سواء الخزانة أو الأسرة مزينة برسوم تتناسب مع الأطفال ثلاثية الأبعاد لإضفاء لمسة طفولية حيوية على المكان

استخدم ورق جدران كلاسيكي مزخرف

Choudhary Residence, Juhu, Mumbai, Inscape Designers Inscape Designers شبابيك
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

تم استخدام ورق الجدران المزخرف بنقوش هادئة وذلك ضمن خطوات الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة، ونلاحظ أن هذه النقوش تتناسب مع النمط الكلاسيكي المميز.

تصميم أحد الممرات الداخلية بلمسة شخصية مبهجة

Choudhary Residence, Juhu, Mumbai, Inscape Designers Inscape Designers إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

في تصميم مميز لممر داخلي يؤدي للغرف تم وضع بعض اللمسات الشخصية التي تتناسب مع أجواء المنزل العامة، فقد تم الاتجاه لاستخدام الأرضية من الرخام اللامع، كما تم استغلال المساحة من خلال الاستعانة بمرآة ذات إطار ملون لإضفاء لمسة جمالية على الممر ومزيد من البهجة.

غرفة مكتبية وألوان جريئة مميزة

Choudhary Residence, Juhu, Mumbai, Inscape Designers Inscape Designers مكتب عمل أو دراسة
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

تم تصميم أحد الغرف لتكون بمثابة غرفة مكتبية للصغار وتم تصميم هذا الركن بالكثير من التفاصيل الهامة التي ساعدت على منع استهلاك مساحات إضافية من الغرفة وكذلك تم استغلال الجدران لتصميم أدراج لتخزين الكتب وتقليل الفوضى وكذلك لإضافة لمسة مميزة لها رونقها الخاص.

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