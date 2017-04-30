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20 فكرة لاستغلال المساحات الصغيرة بطريقة عملية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA غرفة المعيشة
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في العديد من المنازل أصبحت غرف الجلوس غالبًا ما تكون ضيقة؛ بسبب زيادة أسعار العقارات في المدن الكبيرة وخاصة اسعار الإيجارات، وأصبحت الأسعار فى ازدياد فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة الزمنية الماضية وذلك من الأسباب التى جعلت الاتجاه والاهتمام فى شراء المنازل صغيرة المساحة.ويوجد الكثير من خبراء التصميم الذين لديهم أفكار لاستغلال كل جزء من مساحة هذه المنازل ويمكن تقليدها بسهولة لتناسب منزلك ايضًا، ونعرض هنا 20 نصيحة يمكن اتباعها لتجعل منزلك يبدو أكثر جمالًا وعملية.

1. مساحات تخزينية تحت السرير

Recámara Mayo., Idea Interior Idea Interior BedroomAccessories & decoration اللوح Black
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

يمكننا استغلال المساحة التى توجد تحت السرير في حالة عدم وجود مساحة كافية للتخزين، حيث تعتبر أحد الحلول لجعل غرفة النوم أوسع، حيث يمكنك تخزين البطانيات أو المخدات الزائدة عن الحاجة أو الاحذية التى لا تُستخدم في بعض الأوقات بالإضافة للعديد من الأشياء الأخرى.

استخدام الادراج الكبيرة

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel BedroomBeds & headboards
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

بدلًا من عمل أدراج صغيرة الحجم يمكنك عمل درج واحد كبيرة أو درجين لتوفير مساحة واستغلالها في وضع الأغراض كبيرة الحجم مثل السجاد.

غرف نوم ومعيشة مزدوجة

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

هذه الطريقة يتبعها ذلك الاشخاص الذين يرغبون باستغلال مساحة غرف النوم لديهم بشكل عملي، حيث يمكن عمل الأدراج والأرفف الجانبية لوضع المجلات والكتب والصحف وذلك لجعل الغرفة أكثر اتساعًا بالإضافة لإمكانية استغلالها في مختلف الأغراض.

2. غرفة معيشة عملية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يوجد خاصة فى غرف المعيشة أمكان كثيرة يمكن استغلالها لتوفير المساحة وتخزين العديد من الأشياء.

أثاث غرف المعيشة

homify Living roomStorage
homify

homify
homify
homify

في هذا النموذج تم استخدام أثاث يحتوي على مساحات تخزينية عملية تحت الوسائد.

خلق مساحة إضافية

homify Living roomStorage
homify

homify
homify
homify

كما نرى هنا فقد تم تركيب مقاعد خشبية جانبية بأبواب علوية لتكون متعددة الأغراض، حيث يمكنك استخدامها للتخزين بدون أن تضطر لتركيب أرفف وخزانات إضافية.

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3. تصميم عصري متعدد الأغراض

homify مطبخ Pink
homify

homify
homify
homify

بالإضافة لكون المطابخ العصرية ذات شكل مميز في أغلب الأوقات إلا أنها أيضًا تعتبر مساحات عملية متعددة الأغراض، حيث يمكنك عمل غرفة طعام مدمجة لتوفير المساحة التي قد تحتاجها غرفة طعام خاصة.

مساحات المطبخ

homify مطبخ Pink
homify

homify
homify
homify

على الرغم من صغر حجم المطبخ إلا أنه يوفر مساحة كافية لكل أغراض الطهي والمكونات، مما جعله مساحة عمل عملية في أقل المساحات.

مساحات تخزينية خفية

homify مطبخ Pink
homify

homify
homify
homify

ليكون المكان عملي لأقصى الحدود تم إضافة مساحة عمل ومكتب خفي خلف جدار المطبخ ليبدو كأنه خزانة جانبية حتى تقوم بفتحه.

4. غرفة واسعة ومشرقة

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA غرفة المعيشة
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

قد تمنحك الألوان الزاهية تصميم عصري مميز؛ لكن إذا كنت تملك نافذة كبيرة الحجم فقد يكون عليك استغلال هذه الميزة لإضافة المزيد من الاتساع للغرفة. ففي هذا النموذج تم الاعتماد على اللون الأبيض الذي عكس الضوء الطبيعي القادم من النافذة لتبدو أكثر اتساعًا.

5. أفكار بسيطة

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA غرفة المعيشة
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

أبسط الأفكار قد تكون أكثرها عملية، ففي هذا النموذج تم عمل رف خشبي بسيط لمساحة تخزين أكبر بدون بذل الكثير من الجهد.

6. خزانات المطبخ

#VLD - ristrutturazione villino, M16 architetti M16 architetti مطبخ
M16 architetti

M16 architetti
M16 architetti
M16 architetti

الخزائن التي تحتوي على خزانات منزلقة هي أنسب الأنواع التي يمكنك اختيارها لمطبخك؛ حيث تستهلك مساحة أقل للتركيب وتوفر الاستفادة القصوى حين يأتي الأمر لترتيب الاواني.

7. مطبخ عملي بحس من الأصالة

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenKitchen utensils
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

في هذا النموذج تم الاعتماد ببساطة على وضع مساحة تخزينية بداخل طاولة العمل، حيث تم تخصيص أماكن لوضع أدوات الطهي مثل الملاعق ولوح التقطيع.

8. قسم الغرفة

homify غرفة السفرة Blue
homify

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في صنع غرفة بمساحتين منفصلتين بدون اللجوء لبناء جدار يستهلك مساحة كبيرة يمكنك فصل الغرفة باستخدام ألوان متناقضة لتُعطيك أحساس بأنهم غرفتين منفصلتين.

9. استغلال المساحات تحت الدرج

ESCALIER +++, Thibaut Defrance - Cabestan Thibaut Defrance - Cabestan Corridor, hallway & stairsStairs
Thibaut Defrance – Cabestan

Thibaut Defrance - Cabestan
Thibaut Defrance – Cabestan
Thibaut Defrance - Cabestan

في هذا النموذج تم عمل درج كبير تحت الدرج، وتم عمل بعض الأرفف للكتب واستغلال المساحة المتبقية لصنع مساحة عمل صغيرة بكرسي بسيط، وهو ما جعل هذه المساحة عملية بشكل كبير.

10. عمل فني

Raumspartreppe Freiburg, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de Corridor, hallway & stairsStairs
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

إذا كنت لا تملك مساحة كافية لصنع درج داخلي تقليدي يمكنك دائمًا اللجوء للتصاميم العصرية البسيطة مثل الذي يبدو في هذا النموذج.

11. درج مميز

Escalera plegable ADJ, RINTAL RINTAL Corridor, hallway & stairsStairs فلز Black
RINTAL

RINTAL
RINTAL
RINTAL

هذا النموذج هو مثال آخر على الأدراج العصرية المميزة، فهذا الدرج العصري يُوصلك إلى الدور العلوي ويمكن طيه في أي وقت.

12. أفكار إضافية لاستغلال المساحات تحت الدرج

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

في هذا النموذج تم استغلال المساحة تحت الدرج لصنع خزانة ملابس منزلقة يمكن استغلالها لوضع المعاطف الشتوية والعديد من الأشياء الأخرى.

13. مطبخ يحتوي على منطقة لتناول الطعام

Nilgun & Turgut Alibabaoglu, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

إذا كانت مساحة مطبخك صغيرة لا تسمح لدمج غرفة طعام كاملة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم المميز الذي يحتوي على طاولة يمكن طيها وفتحها عند الحاجة لذلك.

14. استخدام بعض الألوان العملية والجريئة

MODERN MUTFAK TASARIMLARI , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon KitchenCabinets & shelves
Ysk Dekorasyon

Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

كما نعلم أن الألوان الجريئة لا تتناسب مع المساحات الصغيرة لأنها تضفي شعور ببعض الضيق، لكن في هذا التصميم المميز تم الاتجاه لاستخدام بعض الألوان المشرقة مثل الأحمر والأصفر مع القليل من اللون الأبيض المميز مما أضاف طابع وجو خاص على أجواء المطبخ.

15. استخدام بعض الأرفف البسيطة

Space saver Studio D. Interiors HouseholdAccessories & decoration
Studio D. Interiors

Space saver

Studio D. Interiors
Studio D. Interiors
Studio D. Interiors

غرفة الملابس من أهم الغرف التي يجب الاهتمان بتصميمها لأنها من المتوقع أن تكون المسبب الأول في إحداث الفوضى في منزلك، لكن يمكنك ترتيبها بطريقة منظمة من خلال الاستعانة ببعض الأرفف العلوية لوضع الأحذية وترتيب بعض المقتنيات الهامة.

16. استغلال كافة المساحات والأركان

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لاستغلال أحد المساحات خارج الغرفة يمكن الاقتباس من هذا التصميم في وضع طاولة صغيرة في الخارج لوضع الحاسوب عليها واستغلال هذه المساحة لتكون مساحة أساسية.

17. دمج غرفة الغسيل مع الحمام

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

يعد هذا النموذج المميز هو الخيار والحل الأمثل للحفاظ على مساحة المنزل وذلك من خلال دمج غرفة الغسيل مع الحمام الفرعي، ليتم تصميم الجدار الموجود أعلى الغسالة ليتكون من عدد من الأرفف التي تستخدم لتخزين أدوات التنظيف وبعض الملابس النظيفة التي تم طيها.

18. استغلال أحد المساحات الخفية لتكون مساحة ترفيه

SQUARE, リノクラフト株式会社 リノクラフト株式会社 Living roomStorage خشب White
リノクラフト株式会社

リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社

يمكنك استغلال المساحة الموجودة أسفل الدرج الداخلي للمنزل لتصميم غرفة معيشة مميزة، فكما نرى في هذا النموذج أنه قد تم الاستعانة بشاشة تلفاز أسفل الدرج بالإضافة تصميم مكتبة مكونة من عدد كبير من الأرفف الصغيرة لتخزين الكتب وبعض الاكسسوارات.

20. استغلال الأسقف في شيء عملي مميز

森を臨むコートハウス, 長浜信幸建築設計事務所 長浜信幸建築設計事務所 غرفة المعيشة
長浜信幸建築設計事務所

長浜信幸建築設計事務所
長浜信幸建築設計事務所
長浜信幸建築設計事務所

إذا كان منزلك ذات سقف مرتفع يمكنك استغلال هذه المساحة من خلال تثبيت عدد كبير من الأرفف الخشبية لتخزين الكتب ومزيد من عناصر الزينة والاكسسوارات.

تفضلوا بقراءة المقال التالي،  12 تفصيلة مختلفة تمكنك من تصميم حمام بيتك على الطراز الكلاسيكي.

تصميم منزل مميز وجدران غير مسبوقة
20 فكرة لاستغلال المساحات الصغيرة بطريقة عملية

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