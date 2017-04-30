20 فكرة لاستغلال المساحات الصغيرة بطريقة عملية

في العديد من المنازل أصبحت غرف الجلوس غالبًا ما تكون ضيقة؛ بسبب زيادة أسعار العقارات في المدن الكبيرة وخاصة اسعار الإيجارات، وأصبحت الأسعار فى ازدياد فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة الزمنية الماضية وذلك من الأسباب التى جعلت الاتجاه والاهتمام فى شراء المنازل صغيرة المساحة.ويوجد الكثير من خبراء التصميم الذين لديهم أفكار لاستغلال كل جزء من مساحة هذه المنازل ويمكن تقليدها بسهولة لتناسب منزلك ايضًا، ونعرض هنا 20 نصيحة يمكن اتباعها لتجعل منزلك يبدو أكثر جمالًا وعملية.