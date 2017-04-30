20 فكرة لاستغلال المساحات الصغيرة بطريقة عملية

في العديد من المنازل أصبحت غرف الجلوس غالبًا ما تكون ضيقة؛ بسبب زيادة أسعار العقارات في المدن الكبيرة وخاصة اسعار الإيجارات، وأصبحت الأسعار فى ازدياد فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة الزمنية الماضية وذلك من الأسباب التى جعلت الاتجاه والاهتمام فى شراء المنازل صغيرة المساحة.ويوجد الكثير من خبراء التصميم الذين لديهم أفكار لاستغلال كل جزء من مساحة هذه المنازل ويمكن تقليدها بسهولة لتناسب منزلك ايضًا، ونعرض هنا 20 نصيحة يمكن اتباعها لتجعل منزلك يبدو أكثر جمالًا وعملية.
يمكننا استغلال المساحة التى توجد تحت السرير في حالة عدم وجود مساحة كافية للتخزين، حيث تعتبر أحد الحلول لجعل غرفة النوم أوسع، حيث يمكنك تخزين البطانيات أو المخدات الزائدة عن الحاجة أو الاحذية التى لا تُستخدم في بعض الأوقات بالإضافة للعديد من الأشياء الأخرى.
بدلًا من عمل أدراج صغيرة الحجم يمكنك عمل درج واحد كبيرة أو درجين لتوفير مساحة واستغلالها في وضع الأغراض كبيرة الحجم مثل السجاد.
هذه الطريقة يتبعها ذلك الاشخاص الذين يرغبون باستغلال مساحة غرف النوم لديهم بشكل عملي، حيث يمكن عمل الأدراج والأرفف الجانبية لوضع المجلات والكتب والصحف وذلك لجعل الغرفة أكثر اتساعًا بالإضافة لإمكانية استغلالها في مختلف الأغراض.
يوجد خاصة فى غرف المعيشة أمكان كثيرة يمكن استغلالها لتوفير المساحة وتخزين العديد من الأشياء.
في هذا النموذج تم استخدام أثاث يحتوي على مساحات تخزينية عملية تحت الوسائد.
كما نرى هنا فقد تم تركيب مقاعد خشبية جانبية بأبواب علوية لتكون متعددة الأغراض، حيث يمكنك استخدامها للتخزين بدون أن تضطر لتركيب أرفف وخزانات إضافية.
بالإضافة لكون المطابخ العصرية ذات شكل مميز في أغلب الأوقات إلا أنها أيضًا تعتبر مساحات عملية متعددة الأغراض، حيث يمكنك عمل غرفة طعام مدمجة لتوفير المساحة التي قد تحتاجها غرفة طعام خاصة.
على الرغم من صغر حجم المطبخ إلا أنه يوفر مساحة كافية لكل أغراض الطهي والمكونات، مما جعله مساحة عمل عملية في أقل المساحات.
ليكون المكان عملي لأقصى الحدود تم إضافة مساحة عمل ومكتب خفي خلف جدار المطبخ ليبدو كأنه خزانة جانبية حتى تقوم بفتحه.
قد تمنحك الألوان الزاهية تصميم عصري مميز؛ لكن إذا كنت تملك نافذة كبيرة الحجم فقد يكون عليك استغلال هذه الميزة لإضافة المزيد من الاتساع للغرفة. ففي هذا النموذج تم الاعتماد على اللون الأبيض الذي عكس الضوء الطبيعي القادم من النافذة لتبدو أكثر اتساعًا.
أبسط الأفكار قد تكون أكثرها عملية، ففي هذا النموذج تم عمل رف خشبي بسيط لمساحة تخزين أكبر بدون بذل الكثير من الجهد.
الخزائن التي تحتوي على خزانات منزلقة هي أنسب الأنواع التي يمكنك اختيارها لمطبخك؛ حيث تستهلك مساحة أقل للتركيب وتوفر الاستفادة القصوى حين يأتي الأمر لترتيب الاواني.
في هذا النموذج تم الاعتماد ببساطة على وضع مساحة تخزينية بداخل طاولة العمل، حيث تم تخصيص أماكن لوضع أدوات الطهي مثل الملاعق ولوح التقطيع.
إذا كنت ترغب في صنع غرفة بمساحتين منفصلتين بدون اللجوء لبناء جدار يستهلك مساحة كبيرة يمكنك فصل الغرفة باستخدام ألوان متناقضة لتُعطيك أحساس بأنهم غرفتين منفصلتين.
في هذا النموذج تم عمل درج كبير تحت الدرج، وتم عمل بعض الأرفف للكتب واستغلال المساحة المتبقية لصنع مساحة عمل صغيرة بكرسي بسيط، وهو ما جعل هذه المساحة عملية بشكل كبير.
إذا كنت لا تملك مساحة كافية لصنع درج داخلي تقليدي يمكنك دائمًا اللجوء للتصاميم العصرية البسيطة مثل الذي يبدو في هذا النموذج.
هذا النموذج هو مثال آخر على الأدراج العصرية المميزة، فهذا الدرج العصري يُوصلك إلى الدور العلوي ويمكن طيه في أي وقت.
في هذا النموذج تم استغلال المساحة تحت الدرج لصنع خزانة ملابس منزلقة يمكن استغلالها لوضع المعاطف الشتوية والعديد من الأشياء الأخرى.
إذا كانت مساحة مطبخك صغيرة لا تسمح لدمج غرفة طعام كاملة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم المميز الذي يحتوي على طاولة يمكن طيها وفتحها عند الحاجة لذلك.
كما نعلم أن الألوان الجريئة لا تتناسب مع المساحات الصغيرة لأنها تضفي شعور ببعض الضيق، لكن في هذا التصميم المميز تم الاتجاه لاستخدام بعض الألوان المشرقة مثل الأحمر والأصفر مع القليل من اللون الأبيض المميز مما أضاف طابع وجو خاص على أجواء المطبخ.
غرفة الملابس من أهم الغرف التي يجب الاهتمان بتصميمها لأنها من المتوقع أن تكون المسبب الأول في إحداث الفوضى في منزلك، لكن يمكنك ترتيبها بطريقة منظمة من خلال الاستعانة ببعض الأرفف العلوية لوضع الأحذية وترتيب بعض المقتنيات الهامة.
لاستغلال أحد المساحات خارج الغرفة يمكن الاقتباس من هذا التصميم في وضع طاولة صغيرة في الخارج لوضع الحاسوب عليها واستغلال هذه المساحة لتكون مساحة أساسية.
يعد هذا النموذج المميز هو الخيار والحل الأمثل للحفاظ على مساحة المنزل وذلك من خلال دمج غرفة الغسيل مع الحمام الفرعي، ليتم تصميم الجدار الموجود أعلى الغسالة ليتكون من عدد من الأرفف التي تستخدم لتخزين أدوات التنظيف وبعض الملابس النظيفة التي تم طيها.
يمكنك استغلال المساحة الموجودة أسفل الدرج الداخلي للمنزل لتصميم غرفة معيشة مميزة، فكما نرى في هذا النموذج أنه قد تم الاستعانة بشاشة تلفاز أسفل الدرج بالإضافة تصميم مكتبة مكونة من عدد كبير من الأرفف الصغيرة لتخزين الكتب وبعض الاكسسوارات.
إذا كان منزلك ذات سقف مرتفع يمكنك استغلال هذه المساحة من خلال تثبيت عدد كبير من الأرفف الخشبية لتخزين الكتب ومزيد من عناصر الزينة والاكسسوارات.
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