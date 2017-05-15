12 مثال سيلهمك لصنع مساحات جديدة من أركان وزوايا منزلك

زوايا وأركان منزلك الفارغة تعد معضلة في التصميم فهي من الأماكن المهملة في أغلب المنازل حيث يصعب التعامل معها ولا يستطيع الكثير استغلالها بشكل صحيح وخاصة إذا كانت في غرف بها الكثير من الحركة.
ولكن هذه الأركان تعد قيمة ومهمة إذا قمنا بالاهتمام بها وبتأثيثها بشكل عملي وذكي فهي تجمل الغرف كما أنها تضيف مساحات جديدة بوظيفة مختلفة فتعطي قيمة للغرف وخاصة في حالة المساحات الضيقة. كما أنها تضيف للمنازل دفئ وتعطيك فرصة للحصول على ركن خاص بك تهرب إليه بعد يوم شاق. فكيف يمكنك استغلال أركان منزلك مهما كانت مساحة منزلك و ميزانيتك، هذا ما سنعرفه في مقال اليوم.
في هذا المنزل تم استغلال الركن الذي يتوسط هذه مساحة البيت ليكون مساحة للهوايات المختلفة. فهي مساحة منعزلة على الرغم من وجودها في منتصف المنزل ولكنها لها طابع وشخصية خاصة.
إذا كان منزلك يطل على منظر خلاب من حديقة أو اي مناظر طبيعية فمن المهم استغلال هذا المنظر في صالحك بعمل ركن خاص مريح يمكنك أن تلجأ إليه لتنسى مشكلات اليوم وتريح أعصابك.
يمكنك عمل ركن للافطار بحيث يكون قريب من المطبخ بعمل أريكة مدمجة على شكل حرف L تصلح أيضاً لتجمع الأسرة أو العمل أو لاستخدامات متعددة.
من قال أن استغلال الأركان يجب أن يكون بوضع أثاث كبير؟ فالأثاث الكبير يخلق ازدحام للفراغات ولكن يمكنك فقط وضع بعض الوسادات الأرضية بشكل بسيط وعملي كما أنه يسهل نقله فيما بعد.
إذا كان لديك المساحة الكافية فقم بإضافة أثاث مناسب لصالة المدخل من كونسول، مساحة تخزينية مرآة وكرسي أو اثنين، فهي عناصر تعطي انطباع مرحب كما أنه يعد وظيفي وعملي أيضاً.
يمكنك استغلال الأركان أيضاً لعمل أرجوحة داخلية أو في شرفتك تكون خاصة بك، تأخذك إلى مستوى آخر من الراحة والاسترخاء.
استغل الشرفات والأفنية بوضع النباتات المختلفة، فهي تضيف جمال وأناقة كما أنها تنقي الأجواء وتقلل الرطوبة وتعطيك أجواء مليئة بالحيوية والانتعاش.
من المهم استغلال مساحة تحت السلم في المنازل أو الغرف ذات الدورين. فهنا تم استغلالها بشكل مثالي بعمل مكتبة أسفل فراغ السلم وسرير في الدور السفلي للحصول على أفضل الحلول من مساحة صغيرة.
من المهم إنشاء مساحة مخصصة للعمل إذا كنت ممن يعملون في المنزل، ولا يوجد أفضل من استغلال الأركان البسيطة في غرفة النوم، غرفة المعيشة أو في أي ركن حول منزلك لوضع مكتبك. فإحرص على إضافة إضاءة خاصة به مع وجود مساحة بسيطة لتخزين الكتب والأوراق.
هذا التصميم البسيط هو ما يأتي إلى أذهاننا عندما نتحدث عن ركن القراءة فهو شكل تقليدي لاستغلال الأركان كما يعد إضافة رائعة لأركان المنزل الصغير. فقم بإضافة طاولة صغيرة مع وحدة إضاءة مخصصة فقط لهذا الركن مع إضافة بعض الاكسسوارات مثل بطانية ووسادة لتضيف راحة واسترخاء.
أطفالك أيضاً يستحقون الحصول على ركن خاص بهم، فقم بانشاء ركن في غرفتهم يتمكنوا من اللعب، ممارسة هواياتهم، القراءة أو استقبال أصدقائهم في ركنهم الخاص.