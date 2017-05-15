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12 مثال سيلهمك لصنع مساحات جديدة من أركان وزوايا منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة الاطفال
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زوايا وأركان منزلك الفارغة تعد معضلة في التصميم فهي من الأماكن المهملة في أغلب المنازل حيث يصعب التعامل معها ولا يستطيع الكثير استغلالها بشكل صحيح وخاصة إذا كانت في غرف بها الكثير من الحركة. 

ولكن هذه الأركان تعد قيمة ومهمة إذا قمنا بالاهتمام بها وبتأثيثها بشكل عملي وذكي فهي تجمل الغرف كما أنها تضيف مساحات جديدة بوظيفة مختلفة فتعطي قيمة للغرف وخاصة في حالة المساحات الضيقة. كما أنها تضيف للمنازل دفئ وتعطيك فرصة للحصول على ركن خاص بك تهرب إليه بعد يوم شاق. فكيف يمكنك استغلال أركان منزلك مهما كانت مساحة منزلك و ميزانيتك، هذا ما سنعرفه في مقال اليوم.

1.ركن الهوايات

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة الميديا
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

في هذا المنزل تم استغلال الركن الذي يتوسط هذه مساحة البيت ليكون مساحة للهوايات المختلفة. فهي مساحة منعزلة على الرغم من وجودها في منتصف المنزل ولكنها لها طابع وشخصية خاصة.

2.ركن الاسترخاء

Industrial style reading nook Katie Malik Interiors غرفة نوم Industrial seating
Katie Malik Interiors

Industrial style reading nook

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

إذا كان منزلك يطل على منظر خلاب من حديقة أو اي مناظر طبيعية فمن المهم استغلال هذا المنظر في صالحك بعمل ركن خاص مريح يمكنك أن تلجأ إليه لتنسى مشكلات اليوم وتريح أعصابك.

3.ركن الافطار

Dijon Tumbled Limestone - Window Seat Floors of Stone Ltd مطبخ
Floors of Stone Ltd

Dijon Tumbled Limestone – Window Seat

Floors of Stone Ltd
Floors of Stone Ltd
Floors of Stone Ltd

يمكنك عمل ركن للافطار بحيث يكون قريب من المطبخ بعمل أريكة مدمجة على شكل حرف L تصلح أيضاً لتجمع الأسرة أو العمل أو لاستخدامات متعددة.

4.استغلال الأرضيات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من قال أن استغلال الأركان يجب أن يكون بوضع أثاث كبير؟ فالأثاث الكبير يخلق ازدحام للفراغات ولكن يمكنك فقط وضع بعض الوسادات الأرضية بشكل بسيط وعملي كما أنه يسهل نقله فيما بعد.

5.ركن المدخل

Collectie 2015, Deknudt Mirrors Deknudt Mirrors Living roomAccessories & decoration
Deknudt Mirrors

Deknudt Mirrors
Deknudt Mirrors
Deknudt Mirrors

إذا كان لديك المساحة الكافية فقم بإضافة أثاث مناسب لصالة المدخل من كونسول، مساحة تخزينية مرآة وكرسي أو اثنين، فهي عناصر تعطي انطباع مرحب كما أنه يعد وظيفي وعملي أيضاً.

6.أرجوحة داخل المنزل

Black Cotton Knitted Hammock for One Emilyhannah Ltd Balconies, verandas & terracesFurniture
Emilyhannah Ltd

Black Cotton Knitted Hammock for One

Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd

يمكنك استغلال الأركان أيضاً لعمل أرجوحة داخلية أو في شرفتك تكون خاصة بك، تأخذك إلى مستوى آخر من الراحة والاسترخاء.

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7.الركن الأخضر

Hogar, EnKaja EnKaja Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
EnKaja

EnKaja
EnKaja
EnKaja

استغل الشرفات والأفنية بوضع النباتات المختلفة، فهي تضيف جمال وأناقة كما أنها تنقي الأجواء وتقلل الرطوبة وتعطيك أجواء مليئة بالحيوية والانتعاش.

8.تحت السلم

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

من المهم استغلال مساحة تحت السلم في المنازل أو الغرف ذات الدورين. فهنا تم استغلالها بشكل مثالي بعمل مكتبة أسفل فراغ السلم وسرير في الدور السفلي للحصول على أفضل الحلول من مساحة صغيرة.

9.​مكتب

Rhombus Wall / Floor Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مكتب عمل أو دراسة
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

من المهم إنشاء مساحة مخصصة للعمل إذا كنت ممن يعملون في المنزل، ولا يوجد أفضل من استغلال الأركان البسيطة في غرفة النوم، غرفة المعيشة أو في أي ركن حول منزلك لوضع مكتبك. فإحرص على إضافة إضاءة خاصة به مع وجود مساحة بسيطة لتخزين الكتب والأوراق.

10.ركن للقراءة

Reading corner with cozy armchair Katie Malik Interiors غرفة المعيشة
Katie Malik Interiors

Reading corner with cozy armchair

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

هذا التصميم البسيط هو ما يأتي إلى أذهاننا عندما نتحدث عن ركن القراءة فهو شكل تقليدي لاستغلال الأركان كما يعد إضافة رائعة لأركان المنزل الصغير. فقم بإضافة طاولة صغيرة مع وحدة إضاءة مخصصة فقط لهذا الركن مع إضافة بعض الاكسسوارات مثل بطانية ووسادة لتضيف راحة واسترخاء.

11.​ركن لصغارك

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

أطفالك أيضاً يستحقون الحصول على ركن خاص بهم، فقم بانشاء ركن في غرفتهم يتمكنوا من اللعب، ممارسة هواياتهم، القراءة أو استقبال أصدقائهم في ركنهم الخاص.

12.مساحات جلوس لانهائية

Dimple Footstool Loaf Living roomStools & chairs
Loaf

Dimple Footstool

Loaf
Loaf
Loaf

قم بإضافة بوف أو كرسي بينش بسيط في كل الأركان الغير مستغلة لإضافة مساحة جلوس إضافية.

9 أمثلة تؤكد أن البلاطات السيراميكية يمكنها أن تغير كل غرف منزلك

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