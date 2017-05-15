12 مثال سيلهمك لصنع مساحات جديدة من أركان وزوايا منزلك

زوايا وأركان منزلك الفارغة تعد معضلة في التصميم فهي من الأماكن المهملة في أغلب المنازل حيث يصعب التعامل معها ولا يستطيع الكثير استغلالها بشكل صحيح وخاصة إذا كانت في غرف بها الكثير من الحركة.

ولكن هذه الأركان تعد قيمة ومهمة إذا قمنا بالاهتمام بها وبتأثيثها بشكل عملي وذكي فهي تجمل الغرف كما أنها تضيف مساحات جديدة بوظيفة مختلفة فتعطي قيمة للغرف وخاصة في حالة المساحات الضيقة. كما أنها تضيف للمنازل دفئ وتعطيك فرصة للحصول على ركن خاص بك تهرب إليه بعد يوم شاق. فكيف يمكنك استغلال أركان منزلك مهما كانت مساحة منزلك و ميزانيتك، هذا ما سنعرفه في مقال اليوم.