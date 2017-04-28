منزل مودرن يتميز بالرقة والبساطة في لندن

جولتنا اليوم في منزل في لندن يتميز ببساطته وأناقته على الرغم من كبر مساحته ووجوده في أحد الأحياء الراقية في لندن. فضل ساكني البيت أن يصمم على الطراز المودرن، البسيط بشكل عملي وأن يشعرهم بالدفئ والفاعلية. قام فريق عمل مكتب BLACK AND MILK بتصميم البيت كما هو مطلوب وهذا ما سنراه سوياً اليوم في هذا التصميم الرائع والذي سيعطينا فكرة عن تفاصيل البيت.
تتسم غرفة المعيشة بألوانها الهادئة وكونها غرفة دافئة وتبعث على الاسترخاء والراحة. فقد تم إضافة أريكة ركنة تأخذ لون رمادي فاتح وتتناسب بشدة مع الألوان الترابية المسيطرة على الغرفة من أرضية، سجادة وستارة بالإضافة للحائط الحجري الذي يشغل حائط من الغرفة.
على الحائط الرئيسي تم إضافة مدفئة ذات تصميم مودرن وتلفاز يحيط بهم على الجانبين لوحات فنية ملونة تضيف بهجة على الغرفة وتتناسب مع باقي عناصر الأثاث الملونة.
أنظر لتصميم المطبخ الرائع والمنظم. فقد أخذ تصميمه شكل حرف U، فهو تصميم مثالي حيث يسهل الحركة في المطبخ. تم عمل الحوائط من اللون الرمادي الداكن لتكون خلفية للخزانات البيضاء المصنوعة من الأكريليك. على الجانب الأيمن تم إضافة خزانات مدمجة والتي تم تشطيبها بنفس خامة الحائط لتخفي كونها خزانة بشكل عملي ورائع.
على الجانب الخارجي من المطبخ تم إضافة بار وكراسي عالية لتكون مساحة رائعة لتناول الافطار أو القهوة.
بجانب المطبخ نلاحظ وجود طاولة السفرة والتي تأخذ باليتة ألوان مشابهة، هذه المرة جمعت بين اللوني الأسود والأبيض ولكن بتصميم مميز جداً وخامات فريدة من نوعها. تتناسب الألوان الداكنة في غرفة السفرة مع الألوان الفاتحة المسيطرة على المشهد من حوائط، أسقف وأرضيات. ما يميز غرفة السفرة هي وحدة الإضاءة المميزة والمكونة من 3 كرات بأحجام مختلفة كما أنها تأخذ البصر وتضيف رونق خاص لهذه الغرفة.
في هذه الغرفة كان هناك اهتمام بالغ بالتفاصيل وبتوفير كل العناصر الممكنة في حدود مساحتها. فهي قد تبدو في بادئ الأمر غرفة بسيطة وصغيرة ولكنها تشمل على العديد من العناصر وذلك بفضل التخطيط لكل العناصر بحرص.
تم الإلتزام بباليتة ألوان ترابية وبسيطة تخلق جو دافئ مع أثاث بسيط من الخشب وبعض الاكسسوارات الأخرى مثل وحدات الإضاءة الموزعة بحكمة مع أصص الزرع الخضراء.
تم إضافة أريكة صفراء في نهاية السرير للحصول على مساحة جلوس خاصة تسمح بالاسترخاء وجلسات السمر بين الزوجين.
على جانب الغرفة نلاحظ وجود ركن بسيط للعمل يلائم المهام البسيطة اليومية.
تم تزين الغرفة بأبسط التفاصيل مع نشر النباتات في أرجاء الغرفة والذي يعطيها حيوية بالغة.
الغرفة مزود بها شرفة خارجية للجلوس والاستمتاع بالهواء الخارجي والجو البديع. يفصلها فقط عن المساحة الخارجية باب زجاجي منزلق.
تم تصميم غرفة متكاملة للصغير ولكن أهم تفصيلة أهتم بها المصممين هي الألوان والنقوشات الطبيعية باستخدام ورق حائط مزهر بألوان بديعة كعنصر أساسي ثم استوحاء باقي باليتة الألوان منها.
تم تخصيص ركن لللعب وركم للتخزين وركن للملابس مع وجود سجادة أنيقة ورقيقة تناسب الغرفة.
أخذت غرفة الضيوف طرازاً أبسط وألواناً أكثر وضوحاً وتفاصيلاً أكثر عملية.
مثل باقي غرف المنزل فظهر فيه العملية والبساطة في كل التفاصيل.