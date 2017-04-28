منزل مودرن يتميز بالرقة والبساطة في لندن

تتسم غرفة المعيشة بألوانها الهادئة وكونها غرفة دافئة وتبعث على الاسترخاء والراحة. فقد تم إضافة أريكة ركنة تأخذ لون رمادي فاتح وتتناسب بشدة مع الألوان الترابية المسيطرة على الغرفة من أرضية، سجادة وستارة بالإضافة للحائط الحجري الذي يشغل حائط من الغرفة.

على الحائط الرئيسي تم إضافة مدفئة ذات تصميم مودرن وتلفاز يحيط بهم على الجانبين لوحات فنية ملونة تضيف بهجة على الغرفة وتتناسب مع باقي عناصر الأثاث الملونة.