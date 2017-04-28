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منزل مودرن يتميز بالرقة والبساطة في لندن

Marwa Hasan Marwa Hasan
Modern New Home in Hampstead, Black and Milk | Interior Design | London Black and Milk | Interior Design | London Dining roomTables
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جولتنا اليوم في منزل في لندن يتميز ببساطته وأناقته على الرغم من كبر مساحته ووجوده في أحد الأحياء الراقية في لندن. فضل ساكني البيت أن يصمم على الطراز المودرن، البسيط بشكل عملي وأن يشعرهم بالدفئ والفاعلية. قام فريق عمل مكتب BLACK AND MILK بتصميم البيت كما هو مطلوب وهذا ما سنراه سوياً اليوم في هذا التصميم الرائع والذي سيعطينا فكرة عن تفاصيل البيت.

​غرفة المعيشة

Modern New Home in Hampstead - lounge Black and Milk | Interior Design | London Living roomSofas & armchairs rug,armchair,sofa,fireplace
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – lounge

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

تتسم غرفة المعيشة بألوانها الهادئة وكونها غرفة دافئة وتبعث على الاسترخاء والراحة. فقد تم إضافة أريكة ركنة تأخذ لون رمادي فاتح وتتناسب بشدة مع الألوان الترابية المسيطرة على الغرفة من أرضية، سجادة وستارة بالإضافة للحائط الحجري الذي يشغل حائط من الغرفة.

على الحائط الرئيسي تم إضافة مدفئة ذات تصميم مودرن وتلفاز يحيط بهم على الجانبين لوحات فنية ملونة تضيف بهجة على الغرفة وتتناسب مع باقي عناصر الأثاث الملونة.

Modern New Home in Hampstead Black and Milk | Interior Design | London Living roomSofas & armchairs armchair
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

​مطبخ

Modern New Home in Hampstead - kitchen bar Black and Milk | Interior Design | London غرفة السفرة kitchen bar,kitchen,bar stool,black kitchen
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – kitchen bar

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

أنظر لتصميم المطبخ الرائع والمنظم. فقد أخذ تصميمه شكل حرف U، فهو تصميم مثالي حيث يسهل الحركة في المطبخ. تم عمل الحوائط من اللون الرمادي الداكن لتكون خلفية للخزانات البيضاء المصنوعة من الأكريليك. على الجانب الأيمن تم إضافة خزانات مدمجة والتي تم تشطيبها بنفس خامة الحائط لتخفي كونها خزانة بشكل عملي ورائع. 

على الجانب الخارجي من المطبخ تم إضافة بار وكراسي عالية لتكون مساحة رائعة لتناول الافطار أو القهوة.

Modern New Home in Hampstead - Kitchen Black and Milk | Interior Design | London KitchenCutlery, crockery & glassware kitchen,decor
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – Kitchen

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

غرفة السفرة

Modern New Home in Hampstead - Dining Area Black and Milk | Interior Design | London Dining roomTables dining table,pendant,black,kitchen
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – Dining Area

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

بجانب المطبخ نلاحظ وجود طاولة السفرة والتي تأخذ باليتة ألوان مشابهة، هذه المرة جمعت بين اللوني الأسود والأبيض ولكن بتصميم مميز جداً وخامات فريدة من نوعها. تتناسب الألوان الداكنة في غرفة السفرة مع الألوان الفاتحة المسيطرة على المشهد من حوائط، أسقف وأرضيات. ما يميز غرفة السفرة هي وحدة الإضاءة المميزة والمكونة من 3 كرات بأحجام مختلفة كما أنها تأخذ البصر وتضيف رونق خاص لهذه الغرفة.

​غرفة النوم الرئيسية

Modern New Home in Hampstead - master bedroom Black and Milk | Interior Design | London BedroomBeds & headboards bedroom,master bedroom,headboard,natural fibres
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – master bedroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

في هذه الغرفة كان هناك اهتمام بالغ بالتفاصيل وبتوفير كل العناصر الممكنة في حدود مساحتها. فهي قد تبدو في بادئ الأمر غرفة بسيطة وصغيرة ولكنها تشمل على العديد من العناصر وذلك بفضل التخطيط لكل العناصر بحرص.

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Modern New Home in Hampstead - Headboard Black and Milk | Interior Design | London BedroomBedside tables bedroom,headboard,side table
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – Headboard

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

تم الإلتزام بباليتة ألوان ترابية وبسيطة تخلق جو دافئ مع أثاث بسيط من الخشب وبعض الاكسسوارات الأخرى مثل وحدات الإضاءة الموزعة بحكمة مع أصص الزرع الخضراء. 

Modern New Home in Hampstead - master bedroom Black and Milk | Interior Design | London BedroomBeds & headboards master bedroom
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – master bedroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

تم إضافة أريكة صفراء في نهاية السرير للحصول على مساحة جلوس خاصة تسمح بالاسترخاء وجلسات السمر بين الزوجين.

Modern New Home in Hampstead - Working corner Black and Milk | Interior Design | London Office spaces & stores desk,sofa,map,floorlamp
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – Working corner

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

على جانب الغرفة نلاحظ وجود ركن بسيط للعمل يلائم المهام البسيطة اليومية.

Modern New Home in Hampstead - mirror Black and Milk | Interior Design | London ArtworkOther artistic objects mirror
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – mirror

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

تم تزين الغرفة بأبسط التفاصيل مع نشر النباتات في أرجاء الغرفة والذي يعطيها حيوية بالغة.

Modern New Home in Hampstead - patio Black and Milk | Interior Design | London Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration patio,sofa
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – patio

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

الغرفة مزود بها شرفة خارجية للجلوس والاستمتاع بالهواء الخارجي والجو البديع. يفصلها فقط عن المساحة الخارجية باب زجاجي منزلق.

​غرفة نوم الصغير

Modern New Home in Hampstead - kids bedroom Black and Milk | Interior Design | London BedroomAccessories & decoration kids bedroom
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – kids bedroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

تم تصميم غرفة متكاملة للصغير ولكن أهم تفصيلة أهتم بها المصممين هي الألوان والنقوشات الطبيعية باستخدام ورق حائط مزهر بألوان بديعة كعنصر أساسي ثم استوحاء باقي باليتة الألوان منها.

Modern New Home in Hampstead - kids bedroom Black and Milk | Interior Design | London BedroomAccessories & decoration kids bedroom
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – kids bedroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

تم تخصيص ركن لللعب وركم للتخزين وركن للملابس مع وجود سجادة أنيقة ورقيقة تناسب الغرفة.

​غرفة الضيوف

Modern New Home in Hampstead - guest bedroom Black and Milk | Interior Design | London BedroomBeds & headboards guest bedroom,red,green,black lamp
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – guest bedroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

أخذت غرفة الضيوف طرازاً أبسط وألواناً أكثر وضوحاً وتفاصيلاً أكثر عملية.

Modern New Home in Hampstead - guest bedroom Black and Milk | Interior Design | London BedroomDressing tables console,mirror
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – guest bedroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

ال​حمام

Modern New Home in Hampstead - Bathroom Black and Milk | Interior Design | London BathroomMirrors bathroom,mirror,toilet,shower,cabinet
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – Bathroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

مثل باقي غرف المنزل فظهر فيه العملية والبساطة في كل التفاصيل.

Modern New Home in Hampstead - Bathroom Black and Milk | Interior Design | London BathroomStorage vanity unit,mirror,bathtub
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – Bathroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
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