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15 تصميم رائع ومميز لمطبخ ستتمني أن تمتلكهم

آية منير آية منير
Ixia L-shaped Kitchen, CapriCoast Home Solutions Private Limited CapriCoast Home Solutions Private Limited مطبخ خشب رقائقي Blue
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أحلامنا لا تقف فقط عند امتلاك منزل جميل من الخارج، ولكن تمتد للفراغات الداخلية والتى تختلف من نمط لآخر، اليوم سنتناول معا عدة تصميمات رائعة لمطابخ مميزة ومختلفة ستود امتلاكهم بالتأكيد، وعلى الرغم من اعتقادنا بأن المطبخ من الفراغات التى تكفينا عمليتها ونظامها فقط، ولكن اليوم ستتغير أفكارك عن تصميم المطابخ وترى جمال من نوع آخر سيخطف قلبك .. مع 15  تصميم رائع ومميز لمطابخ لا مثيل لها ..

1. مساحة متعددة الاستخدامات ..

homify مطبخ رخام White
homify

homify
homify
homify

المطبخ قد يكون مساحة متعددة الاستخدامات، مغرفة معيشة صغيرة او طاولة طعام او حتى ركن خاص لقراءة كتاب وتناول قهوة الصباح، الأفكار لا تنتهي وستجد العديد من الاستخدامات المختلفة لأركان خاصة بمطبخك ..

2. نقوش وخامات مختلفة ..

Proposed Interior Of 3BHK Flat, KANAKIA INTERIOR AND CONSULTANCY KANAKIA INTERIOR AND CONSULTANCY مطبخ
KANAKIA INTERIOR AND CONSULTANCY

KANAKIA INTERIOR AND CONSULTANCY
KANAKIA INTERIOR AND CONSULTANCY
KANAKIA INTERIOR AND CONSULTANCY

قدد تلجأ لاختيار نقوش وخامات مختلفة لتجعل مطبخك غنيا بالتفاصيل والألوان، ولتسمتع بروح مبهجة وجميلة داخل كل ركن فيه..

3. كلاسيكية معاصرة ..

2 BHK in country Style Interiors , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ مطبخ خشب رقائقي Green
In Built Concepts is now FABDIZ

In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ

قد تكون من عاشقين الكلاسيكية ولكن بلمسة معاصرة أنيقة وألوان زاهية مختلفة وهو ما يقدمه لك المصمم في هذا النموذج، بلون فيروزي وألوان البيج الحيادية سينال إعجابك بالتأكيد ..

4. لمسة من الأسود الملكي ..

Residential Apartment , S2A studio S2A studio مطبخ
S2A studio

S2A studio
S2A studio
S2A studio

إن كنت تريد عن لمسة ملكية لمطبخك لتُزيد من فخامته، فلا سبيل أمامك سوا أن تختار رخام بلون أسود مميز بمظهر لامع وخطوط حديثة ومعاصرة ..

5. ريفية أنيقة ..

Kavardhara Villa , Inscape Designers Inscape Designers مطبخ
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

بزخارف رائعة وأخشاب طبيعية وأجواء ريفية راقية وأنيقة جاء هذا التصميم ليخطف قلوبنا جميعا بمظهر غاية في الجمال ..

6. مقسم بعناية ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

رغم صغر مساحته إلا أن قام المصمم في هذا النموذج بتقديم فكر مبتكر ويناسب منازلنا التقليدية ناجح في استغلال كل ركن وجانب لتجد عدد كبير من وحدات التخزين وأماكن مناسبة لكل الأجهزة الكهربائية..

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7. جرأة الأحمر..

GRANDE, AAMRAPALI BHOGLE AAMRAPALI BHOGLE مطبخ زجاج Red
AAMRAPALI BHOGLE

AAMRAPALI BHOGLE
AAMRAPALI BHOGLE
AAMRAPALI BHOGLE

لتصميم أكثر جرآة وحداثة استخدم المصمم اللون الاحمر كاختيار رئيسي إلى جانبي اللون الفضي والأبيض والزجاج اللامع، لنجد في النهاية تصميم متكامل رائع ذو عناصر متناغمة ..

8. مطبخ خشبي بلمسة معدنية ..

Interior, Perfect Interiors Perfect Interiors مطبخ
Perfect Interiors

Perfect Interiors
Perfect Interiors
Perfect Interiors

مزيج رائع يجمع بين الأخشاب ودفئها ولمعة المعدن وبروده في تناغم شديد وذكاء في التصميم ..

9. الرمادية ..

Impressive..., Premdas Krishna Premdas Krishna مطبخ
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

نغمات من الأبيض ودرجات الرمادية المحايدة لتصميم هادئ يناسب أصحاب الذوق الراقي والبسيط ..

10. ألوان حيادية ..

kitchen Gurgaon, elegant kitchens & Interiors elegant kitchens & Interiors مطبخ اللوح Beige
elegant kitchens &amp; Interiors

elegant kitchens & Interiors
elegant kitchens &amp; Interiors
elegant kitchens & Interiors

درجات البيج مع الأبيض كفيلة بأن تضيف هدوء وجمال من نوع خاص لأي تصميم مهما كانت مساحته ..

11. مطبخ اقتصادي..

An affair with mirrors in Hyderabad, Bluebell Interiors Bluebell Interiors مطبخ خشب رقائقي Beige
Bluebell Interiors

Bluebell Interiors
Bluebell Interiors
Bluebell Interiors

إن كنت تعاني من صعوبة تنفيذ ما ينال إعجابك في مجلات الديكور، فهذا النموذج يناسب منازلنا بالتأكيد حيث أنه غاية في البساطة ويتميز بأنه اقتصادي وعملي وبلمسة جميلة من نفوش مميزة ..

12. إضاءة خاصة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أضف لمطبخك إضاءة خاصة ساحرة واستمتع بفارق رائع ومميز دون مجهود أو ميزانية خاصة..

13. ابتكار وتجديد ..

Kitchen Design, Akaar architects Akaar architects مطبخ
Akaar architects

Akaar architects
Akaar architects
Akaar architects

إن كنت من محبي الابتكار وكل ما هو جديد، فإليك هذا التصميم حيث قُدم فيه فكرة جديدة من نوعها، قام المصمم فيه بتقسيمه لجزأين عن طريقة جزية تتوسطه تحوي الموقد ويعلوها الشفاط الكهربائي..

14. تحفة فنية ..

Ixia L-shaped Kitchen, CapriCoast Home Solutions Private Limited CapriCoast Home Solutions Private Limited مطبخ خشب رقائقي Blue
CapriCoast Home Solutions Private Limited

CapriCoast Home Solutions Private Limited
CapriCoast Home Solutions Private Limited
CapriCoast Home Solutions Private Limited

تصميم مميز كتحفة فنية يمكنك أن تضيفه لمنزلك فقط باختيارك لون جرئ وتصميم مميز بلمسة من زهور ونباتات عطرة ..

15. تفاصيل أكثر جمال..

KH Küche: Asteiche Natur / Edelstahl, KH System Möbel GmbH KH System Möbel GmbH مطبخ
KH System Möbel GmbH

KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH

في النهاية عليك أن تجمع كل ما هو مشترك فيما سبق وما يؤكد عليه هذا التصميم وهي التفاصيل وهي قادرة على صُنع فارق حقيقي وتضيف جمال من نوع خاص لأي تصميم، على رغم من كونها بسيطة أو تقليدية إلا إذا تجمعت في النهاية تأتيك في لوحة مميزة غنية ..

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