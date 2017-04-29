15 تصميم رائع ومميز لمطبخ ستتمني أن تمتلكهم

أحلامنا لا تقف فقط عند امتلاك منزل جميل من الخارج، ولكن تمتد للفراغات الداخلية والتى تختلف من نمط لآخر، اليوم سنتناول معا عدة تصميمات رائعة لمطابخ مميزة ومختلفة ستود امتلاكهم بالتأكيد، وعلى الرغم من اعتقادنا بأن المطبخ من الفراغات التى تكفينا عمليتها ونظامها فقط، ولكن اليوم ستتغير أفكارك عن تصميم المطابخ وترى جمال من نوع آخر سيخطف قلبك .. مع 15 تصميم رائع ومميز لمطابخ لا مثيل لها ..
المطبخ قد يكون مساحة متعددة الاستخدامات، مغرفة معيشة صغيرة او طاولة طعام او حتى ركن خاص لقراءة كتاب وتناول قهوة الصباح، الأفكار لا تنتهي وستجد العديد من الاستخدامات المختلفة لأركان خاصة بمطبخك ..
قدد تلجأ لاختيار نقوش وخامات مختلفة لتجعل مطبخك غنيا بالتفاصيل والألوان، ولتسمتع بروح مبهجة وجميلة داخل كل ركن فيه..
قد تكون من عاشقين الكلاسيكية ولكن بلمسة معاصرة أنيقة وألوان زاهية مختلفة وهو ما يقدمه لك المصمم في هذا النموذج، بلون فيروزي وألوان البيج الحيادية سينال إعجابك بالتأكيد ..
إن كنت تريد عن لمسة ملكية لمطبخك لتُزيد من فخامته، فلا سبيل أمامك سوا أن تختار رخام بلون أسود مميز بمظهر لامع وخطوط حديثة ومعاصرة ..
بزخارف رائعة وأخشاب طبيعية وأجواء ريفية راقية وأنيقة جاء هذا التصميم ليخطف قلوبنا جميعا بمظهر غاية في الجمال ..
رغم صغر مساحته إلا أن قام المصمم في هذا النموذج بتقديم فكر مبتكر ويناسب منازلنا التقليدية ناجح في استغلال كل ركن وجانب لتجد عدد كبير من وحدات التخزين وأماكن مناسبة لكل الأجهزة الكهربائية..
لتصميم أكثر جرآة وحداثة استخدم المصمم اللون الاحمر كاختيار رئيسي إلى جانبي اللون الفضي والأبيض والزجاج اللامع، لنجد في النهاية تصميم متكامل رائع ذو عناصر متناغمة ..
مزيج رائع يجمع بين الأخشاب ودفئها ولمعة المعدن وبروده في تناغم شديد وذكاء في التصميم ..
نغمات من الأبيض ودرجات الرمادية المحايدة لتصميم هادئ يناسب أصحاب الذوق الراقي والبسيط ..
درجات البيج مع الأبيض كفيلة بأن تضيف هدوء وجمال من نوع خاص لأي تصميم مهما كانت مساحته ..
إن كنت تعاني من صعوبة تنفيذ ما ينال إعجابك في مجلات الديكور، فهذا النموذج يناسب منازلنا بالتأكيد حيث أنه غاية في البساطة ويتميز بأنه اقتصادي وعملي وبلمسة جميلة من نفوش مميزة ..
أضف لمطبخك إضاءة خاصة ساحرة واستمتع بفارق رائع ومميز دون مجهود أو ميزانية خاصة..
إن كنت من محبي الابتكار وكل ما هو جديد، فإليك هذا التصميم حيث قُدم فيه فكرة جديدة من نوعها، قام المصمم فيه بتقسيمه لجزأين عن طريقة جزية تتوسطه تحوي الموقد ويعلوها الشفاط الكهربائي..
تصميم مميز كتحفة فنية يمكنك أن تضيفه لمنزلك فقط باختيارك لون جرئ وتصميم مميز بلمسة من زهور ونباتات عطرة ..
في النهاية عليك أن تجمع كل ما هو مشترك فيما سبق وما يؤكد عليه هذا التصميم وهي التفاصيل وهي قادرة على صُنع فارق حقيقي وتضيف جمال من نوع خاص لأي تصميم، على رغم من كونها بسيطة أو تقليدية إلا إذا تجمعت في النهاية تأتيك في لوحة مميزة غنية ..
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