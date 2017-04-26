10 أفكار اقتصادية لمطبخ رائع ومميز

دائما ما نسعى لتحقيق أحلامنا في تصميم منازلنا إلا أن الميزانية تقف عائقا بيننا وبين ذلك، ولكن هناك الكثير في عالم الديكور قد يحقق لك ما تبحث عنه، وبشكل مبهر ورائع ومميز، وهو ما دوما يحاول أن يصل إليه الخبراء وهو التوازن بين التكلفة والجانب الجمالي والوظيفي، هوميفاي اليوم جمعت لك 10 أفكار اقتصادية من أفضل ما يمكن ان تجده في عالم تجديد المطابخ وتصميمها، فلنتأمل جمال وروعة وبساطة هذه الأفكار اليوم في هذا المقال الرائع ..
محاولة لتجديد مطبخك وابتكار طرق تخزين مختلفة، يمكنك إضافة خزانات مفتوحة على هيئة أرفف مرتبة تملؤها صناديق مغلقة لتنظيم أغراضك، من المدهش أن التصميم غاية في البساطة وغير مكلف ولكن ذو مظهر جميل ورائع ومختلف أيضا سينال إعجابك بالتأكيد ..
إن كنت تملك مطبخا مفتوحا وتحتاج لأفكار جديدة لتصميمه، فما رأيك في مطبخا حديثا على الطراز المينيمال باللون الأبيض مزود بوحدات إضاءة حديثة ومميزة ..
جميعنا مللنا من استخدام الخامات بشكل مرتب ومنظم، هذا النموذج يقدم لك فكر جديد في استخدام خامات الجدران والأخشاب في تصميم مطبخك وبشكل مبتكر وجرئ ..
يمكنك أن تجعل مطبخك متصل بشكل رائع مع بقية فاغ المعيشة أو الاستقبال عن طريق امتداد بسيط يمكنك استخدام طكاولة طعام أو مساحة عمل أو انتظار وجبتك ..
المطابخ الخشبية هي الأكثر شيوعا في منازلنا وأصعبها من حيث التجديد والابتكار، فما رأيك أن تضيف لها عنوان الجمال والفخامة ألا وهو الرخام بكل أنواعه ونقوشاته..
أضف لمطبخك خزانة بلونك المفضل، واتخذ خطوة جريئة ومميزة وأضف نقوشك المميزة لجدار مطبخك سواء كانت من تصميمك الخاص أو ملصقات بسيطة أو حتى بلاطات بسيطة وسهلة اللصق والتركيب ..
دائما قم بإضافة أفكار مبتكرة للتخزين وتزيين مطبخك، شبكة معدنية بسيطة لتعليق أدواتك وأرفف لترتيب أغراضك..
قم باستغلال مساحة أسفل الدرج المهملة دائما، وقم بتصميم مطبخا حديثا مبتكرا بذكاء شديد، واجعله إضافة ديكورية مميزة لمنزلك ..
من السهل إضافة أرفف معلقة لمطبخك من المعدن أو الأخشاب ، حيث هناك عدة طرق لتثبيتها واعتمادها بشكل آمن، ويمكنك استخدامها لتخزين وترتيب أدواتك أو لتزيين مطبخك ..
أضف لمطبخك طاولة طعام متكاملة إذا كانت مساحته تسمح، أما إذا كان مفتوحا فقد تعمل على هيئة فاصل حقيقي يزيد من خصوصيته عن بقية المنزل ..
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