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10 أفكار اقتصادية لمطبخ رائع ومميز

آية منير آية منير
Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
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دائما ما نسعى لتحقيق أحلامنا في تصميم منازلنا إلا أن الميزانية تقف عائقا بيننا وبين ذلك، ولكن هناك الكثير في عالم الديكور قد يحقق لك ما تبحث عنه، وبشكل مبهر ورائع ومميز، وهو ما دوما يحاول أن يصل إليه الخبراء وهو التوازن بين التكلفة والجانب الجمالي والوظيفي، هوميفاي اليوم جمعت لك 10 أفكار  اقتصادية من أفضل ما يمكن ان تجده في عالم تجديد المطابخ وتصميمها، فلنتأمل جمال وروعة وبساطة هذه الأفكار اليوم في هذا المقال الرائع ..

1. خزانة مفتوحة وصناديق مغلقة ..

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

محاولة لتجديد مطبخك وابتكار طرق تخزين مختلفة، يمكنك إضافة خزانات مفتوحة على هيئة أرفف مرتبة تملؤها صناديق مغلقة لتنظيم أغراضك، من المدهش أن التصميم غاية في البساطة وغير مكلف ولكن ذو مظهر جميل ورائع ومختلف أيضا سينال إعجابك بالتأكيد ..

2. وحدات إضاءة مميزة لمطبخ مفتوح باللون الأبيض

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كنت تملك مطبخا مفتوحا وتحتاج لأفكار جديدة لتصميمه، فما رأيك في مطبخا حديثا على الطراز المينيمال باللون الأبيض مزود بوحدات إضاءة حديثة ومميزة ..

3. أفكار غير تقليدية في استخدام الخامات ..

Mieszkanie na Bemowie, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

جميعنا مللنا من استخدام الخامات بشكل مرتب ومنظم، هذا النموذج يقدم لك فكر جديد في استخدام خامات الجدران والأخشاب في تصميم مطبخك وبشكل مبتكر وجرئ ..

4. امتداد جديد ..

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects مطبخ
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

يمكنك أن تجعل مطبخك متصل بشكل رائع مع بقية فاغ المعيشة أو الاستقبال عن طريق امتداد بسيط يمكنك استخدام طكاولة طعام أو مساحة عمل أو انتظار وجبتك ..

5. مطبخ خشبي بعنوان من الرخام ..

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ خشب Wood effect
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

المطابخ الخشبية هي الأكثر شيوعا في منازلنا وأصعبها من حيث التجديد والابتكار، فما رأيك أن تضيف لها عنوان الجمال والفخامة ألا وهو الرخام بكل أنواعه ونقوشاته..

6. خزانتك بلون مختلف .. وجدران بنقوش مميزة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أضف لمطبخك خزانة بلونك المفضل، واتخذ خطوة جريئة ومميزة وأضف نقوشك المميزة لجدار مطبخك سواء كانت من تصميمك الخاص أو ملصقات بسيطة أو حتى بلاطات بسيطة وسهلة اللصق والتركيب ..

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7. أفكار مبتكرة ..

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

دائما قم بإضافة أفكار مبتكرة للتخزين وتزيين مطبخك، شبكة معدنية بسيطة لتعليق أدواتك وأرفف لترتيب أغراضك..

8. مطابخ صغيرة في أماكن غير معتادة ..

SH HOUSE, PAULO MARTINS ARQ&DESIGN PAULO MARTINS ARQ&DESIGN مطبخ
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN

PAULO MARTINS ARQ&DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&amp;DESIGN
PAULO MARTINS ARQ&DESIGN

قم باستغلال مساحة أسفل الدرج المهملة دائما، وقم بتصميم مطبخا حديثا مبتكرا بذكاء شديد، واجعله إضافة ديكورية مميزة لمنزلك ..

9. أرفف معلقة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من السهل إضافة أرفف معلقة لمطبخك من المعدن أو الأخشاب ، حيث هناك عدة طرق لتثبيتها واعتمادها بشكل آمن، ويمكنك استخدامها لتخزين وترتيب أدواتك أو لتزيين مطبخك ..

10. طاولة طعام ..

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing مطبخ
arQing

arQing
arQing
arQing

أضف لمطبخك طاولة طعام متكاملة إذا كانت مساحته تسمح، أما إذا كان مفتوحا فقد تعمل على هيئة فاصل حقيقي يزيد من خصوصيته عن بقية المنزل ..

يمكنك قراءة .. نظافة مطبخك في 10 خطوات

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